Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MITTWOCH: In China (Tag der Jugend) und Japan (Tag des Grüns) bleiben die Börsen wegen Feiertagen geschlossen.

DONNERSTAG: In Japan (Kodomo no Hi) und Südkorea (Internationaler Kindertag) findet aufgrund von Feiertagen kein Handel statt.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Die US-Notenbank ist dabei, ihren Zinshammer auszupacken. Sie steuert bei der anstehenden Sitzung auf eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte zu. Der Leitzins würde damit auf 0,75 bis 1,00 Prozent steigen. Die Terminmärkte preisen die Wahrscheinlichkeit eines solchen Schritts zu etwa 97 Prozent ein. Und für die Sitzung im Juni ist eine weitere Erhöhung um 75 Basispunkte zu etwa 80 Prozent eingepreist. Erst im Juli wird mit einer Rückkehr zur alten Schlagzahl mit einer Erhöhung um 25 Basispunkte gerechnet. Zudem dürfte die Fed mit der Verkleinerung ihrer Bilanz beginnen. Durch die massiven Anleihekäufe ist die Bilanz auf fast 9 Billionen Dollar angeschwollen. Bei der Sitzung im März hatten die US-Währungshüter angesichts der höchsten Inflation seit mehr als 40 Jahren den Leitzins um 25 Basispunkte auf 0,25 bis 0,50 Prozent angehoben und eine zügige Abkehr vom Krisenmodus signalisiert. Powell hatte kurz danach erklärt, die US-Notenbank müsse die Zinsen "zügig" und möglicherweise "aggressiver" anheben, um zu verhindern, dass sich die hohe Inflation verfestigt. Die HSBC-Ökonomen gehen davon aus, dass das Federal Open Market Committee (FOMC) offiziell eine quantitative Straffung ankündigen wird. "Die tatsächliche Schrumpfung der Fed-Bilanz würde ab Juni beginnen, und wir erwarten eine dreimonatige Einführungsphase mit Obergrenzen für die monatliche Verringerung auf 60 Milliarden Dollar für Staatsanleihen und 35 Milliarden Dollar für Hypotheken bis August. Sobald die Obergrenzen eingeführt sind, könnte die Bilanz der Fed um rund 80 Milliarden Dollar pro Monat schrumpfen."

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

13:00 US/Moderna Inc, Ergebnis 1Q

22:00 US/Ebay Inc, Ergebnis 1Q

22:00 US/Booking Holdings Inc, Ergebnis 1Q

22:05 US/Uber Technologies Inc, Ergebnis 1Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht April

Beschäftigung privater Sektor

PROGNOSE: +390.000 Stellen

zuvor: +455.000 Stellen

14:30 Handelsbilanz März

PROGNOSE: -106,7 Mrd USD

zuvor: - 89,19 Mrd USD

15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI Service

(2. Veröffentlichung) April

PROGNOSE: 55,0

1. Veröff.: 54,7

zuvor: 58,0

16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe April

PROGNOSE: 58,3 Punkte

zuvor: 58,3 Punkte

16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der

staatlichen Energy Information Administration (EIA)

20:00 Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung, 20:30 PK mit

Fed-Chairman Powell

Fed-Funds-Zielsatz

PROGNOSE: 0,75% bis 1,00%

zuvor: 0,25% bis 0,50%

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 4.173,50 +0,1%

E-Mini-Future Nasdaq-100 13.109,25 +0,2%

Nikkei-225 FEIERTAG

Hang-Seng-Index 20.817,06 -1,3%

Kospi 2.674,76 -0,2%

Shanghai-Composite FEIERTAG

S&P/ASX 200 7.309,90 -0,1%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Leichter - Während der Aktienmarkt in Hongkong deutlichere Abschläge verzeichnet, notieren die anderen Börsen wenig verändert. Die Anleger halten sich im Vorfeld der geldpolitischen Sitzung der US-Notenbank zurück. Es wird erwartet, dass die Fed die Zinsen in einem großen Schritt um 50 Basispunkte anhebt. Hinzu kommt, dass in Festlandchina feiertagsbedingt der Handel pausiert und in Japan die Börse erst am Freitag wieder öffnet. In Hongkong wir der HSI von Technologiewerten belastet. Die Aktie des Online-Unternehmens Meituan gibt 5,9 Prozent nach, Alibaba verlieren 4,1 Prozent und JD.com 4,2 Prozent. Tencent reduziert sich um 3,2 Prozent. HSBC rücken 1,9 Prozent vor. Die Bank hat angekündigt, vor Ende August Aktien im Wert von bis zu 1 Milliarde US-Dollar zurückzukaufen. Yum China gewinnen nach Vorlage von Quartalsergebnissen 1,2 Prozent. In Südkorea gaben die Papiere des Internetkonzerns Kakao anfänglich höhere Gewinne wieder ab und notieren 0,3 Prozent im Plus. Die Geschäftszahlen für das erste Quartal haben die Erwartungen übertroffen. Korea Electric Power gewinnen 4,7 Prozent. Es wird erwartet, dass der Energieversorger seine Stromtarife aufgrund der gestiegenen Preise für Öl und Gas anheben wird. Korea Gas gewinnen 5,5 Prozent. An der Börse in Sydney rücken ANZ nach Vorlage von Geschäftszahlen für das Halbjahr um 0,7 Prozent vor. Der Finanz-Konzern hat den Nettogewinn deutlich gesteigert.

US-NACHBÖRSE

AMD machten einen Kurssprung um 6,8 Prozent. Der Chiphersteller verbuchte einen Rekordumsatz und erhöhte zudem den Jahresausblick. Der Nettogewinn stieg im Berichtsquartal auf 786 (555) Millionen Dollar. Die Aktie des Wettbewerbers Intel zeigte sich davon unberührt. Starbucks stiegen um 5,1 Prozent, nachdem die Kaffeehauskette im zweiten Geschäftsquartal Umsatz und Gewinn gesteigert hatte. Airbnb (+5,7%) setzte in den ersten drei Monaten 2022 mehr um und dämmte den Verlust stärker ein als erwartet. Nach dem Einbruch während der Coronakrise verzeichnete das Online-Portal zur Buchung von Unterkünften einen Buchungsanstieg von 67 Prozent und rechnet zudem mit einem starken Sommer-Quartal. Lyft brachen um 25,7 Prozent ein, nachdem der Fahrdienstvermittler zwar überwiegend die Erwartungen im ersten Quartal übertroffen hatte, aber mit der Gewinn- und Umsatzprognose enttäuschte. Die Aktie des Wettbewerbers Uber gab um 4,0 Prozent nach. Livent stiegen um 17,2 Prozent. Der Hersteller von Lithium und Lithiumverbindungen übertraf die Markterwartungen und hob die Jahresprognose an. Akamai Technologies knickten um 10,6 Prozent ein. Das Unternehmen für Cybersicherheit und Computertechnik verdiente bei steigenden Umsätzen weniger. Masimo verloren 8,4 Prozent. Das Medizintechnikunternehmen hatte wegen Lieferkettenproblemen ein durchwachsenes Ergebnis für das erste Quartal vorgelegt. Auch der Kran- und Baumaschinen-Hersteller Manitowoc (-5,1%) konnte nicht überzeugen.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 33.128,79 +0,2% 67,29 -8,8%

S&P-500 4.175,48 +0,5% 20,10 -12,4%

Nasdaq-Comp. 12.563,76 +0,2% 27,74 -19,7%

Nasdaq-100 13.089,90 +0,1% 14,05 -19,8%

Dienstag Montag

Umsatz NYSE (Aktien) 0,975 Mrd 1,11 Mrd

Gewinner 2.084 1.428

Verlierer 1.235 1.898

Unverändert 147 188

Etwas fester - Der nervöse und volatile Handel des Vortages hat sich an der Wall Street fortgesetzt. Die Indizes rückten zwar im Verlauf geschlossen ins Plus vor. Mit der immer näherrückenden Zinsentscheidung der Fed sei aber keine echte Kaufbereitschaft aufgekommen, hieß es. Händler sprachen von einer kleinen "Bärenmarktrally" - auch mit Blick auf die Vortagesgewinne. Die Daten des Tages lieferten indes keinen Grund für die Fed, vom eingeschlagenen Straffungskurs abzurücken. Denn der Auftragseingang der US-Industrie war deutlicher als erwartet gestiegen. Pfizer hatte im ersten Quartal von der starken Nachfrage nach seinem Corona-Medikament Paxlovid und dem Impfstoff profitiert. Die Aktie verteuerte sich um 2 Prozent. Dupont de Nemours (+0,7%) hatte im ersten Quartal mehr verdient als erwartet. Mosaic (+8,7%) profitierte wegen des Ukraine-Kriegs von stark gestiegenen Preisen seiner Produkte. Estee Lauder stürzten nach einem gesenkten Ausblick um 5,8 Prozent ab. Rockwell Automation brachen um 14,5 Prozent ein. Das Industrieunternehmen verschreckte mit schwachen Geschäftszahlen und einer reduzierten Prognose. Elliott war mit 6 Prozent bei Western Digital eingestiegen, der Kurs sprang um 14,4 Prozent empor.

US-ANLEIHEN

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 2,75 +2,5 2,72 201,8

5 Jahre 3,01 +1,0 3,00 175,3

7 Jahre 3,04 +1,1 3,02 159,6

10 Jahre 2,97 -0,8 2,98 146,0

30 Jahre 3,02 -1,1 3,03 112,0

Die Anleihekurse gerieten im Verlauf erneut unter Druck, die Renditen am kurzen Ende des Marktes drehten mit der Aussicht auf steigende Leitzinsen ins Plus.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Di,9:10 % YTD

EUR/USD 1,0512 -0,1% 1,0525 1,0505 -7,6%

EUR/JPY 136,80 -0,1% 136,95 136,85 +4,5%

EUR/GBP 0,8428 +0,1% 0,8420 0,8390 +0,3%

GBP/USD 1,2473 -0,2% 1,2498 1,2523 -7,8%

USD/JPY 130,14 +0,0% 130,13 130,28 +13,1%

USD/KRW 1.264,25 +0,3% 1.260,95 1.267,81 +6,3%

USD/CNY 6,6085 0% 6,6085 6,6085 +4,0%

USD/CNH 6,6452 -0,0% 6,6465 6,6840 +4,6%

USD/HKD 7,8487 +0,0% 7,8475 7,8478 +0,7%

AUD/USD 0,7103 +0,1% 0,7097 0,7094 -2,2%

NZD/USD 0,6428 -0,1% 0,6436 0,6423 -5,8%

Bitcoin

BTC/USD 38.051,07 +0,7% 37.789,46 38.477,77 -17,7%

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

May 04, 2022 01:40 ET (05:40 GMT)