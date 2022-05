Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

US-Präsident Joe Biden hat ein Gesetz unterzeichnet, das schnellere Waffenlieferung an die Ukraine ermöglichen soll. Biden unterschrieb am Montag im Oval Office des Weißen Hauses das Gesetz, das auf einem Programm aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs im Kampf gegen Nazi-Deutschland basiert. Die USA würden damit den Kampf der Ukraine unterstützen, "ihr Land und ihre Demokratie gegen Putins brutalen Krieg zu verteidigen", sagte Biden.

Die Vorlage hatte den US-Kongress mit breiter parteiübergreifender Mehrheit passiert. Das Gesetz gibt Biden mehr Vollmachten, Vereinbarungen mit der ukrainischen Regierung zur Lieferung von US-Waffen zu treffen. Ein ähnliches Programm war im Zweiten Weltkrieg aufgelegt worden, um die europäischen Verbündeten im Kampf gegen Nazi-Deutschland zu unterstützen.

Die USA haben der Ukraine bereits militärische Unterstützung im Umfang von rund vier Milliarden Dollar (rund 3,8 Milliarden Euro) zugesagt. Biden unterzeichnete das neue Gesetz nun just an dem Tag, an dem der russische Präsident Wladimir Putin in Moskau eine Militärparade zum Tag des Sieges über Nazi-Deutschland abnahm.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

22:30 Alcon Inc, Ergebnis 1Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten

American Petroleum Institute (API)

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 4.017,50 +0,8%

E-Mini-Future Nasdaq-100 12.344,50 +1,2%

Nikkei-225 26.192,63 -0,5%

Hang-Seng-Index 19.630,74 -1,9%

Kospi 2.600,11 -0,4%

Shanghai-Composite 3.034,91 +1,0%

S&P/ASX 200 7.038,20 -1,2%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Mit sehr schwachen Vorgaben der Wall Street geht es auch am Dienstag an den meisten asiatischen Börsen abwärts. In der gesamten Region werden vor allem Technologiewerte verkauft, die ihren US-Pendants nach unten folgen. Stagflationsängste dominieren derzeit klar das Geschehen an der Wall Street und auch anderswo. Als einer von wenigen Börsenplätzen kann sich Schanghai erneut der negativen Tendenz entziehen. Chinesische Anleger setzten darauf, dass die heimische Börse nach dem Ausverkauf im Zuge der jüngsten Pandemiewelle ihren Boden gefunden habe, heißt es. In Hongkong, wo am Montag wegen eines Feiertags nicht gehandelt wurde, sackt der Subindex der Technologiewerte um 4,7 Prozent ab. Unter den Einzelwerten verbilligen sich JD.com um 8,2 und Tencent um 3,7 Prozent. BYD, die am Vortag schon unter Druck standen, büßen weitere gut 8 Prozent ein. Auf der Aktie des Autobauers lastet weiter eine behördliche Untersuchung der Emissionen eines BYD-Werks. In Tokio verlieren Sony 3,4 Prozent. Das Unternehmen wird im späteren Tagesverlauf Zahlen vorlegen. Auch Nintendo (+0,6%) wird am Dienstag über den Geschäftsverlauf berichten. Sinkende Ölpreise ziehen in der gesamten Region die Aktien der Branche nach unten. Inpex sacken in Tokio um 7,7 Prozent ab. CNOOC verlieren in Hongkong 5,3 Prozent. In Sydney geben Woodside Petroleum 3,3 Prozent nach und Santos 2,9 Prozent.

US-NACHBÖRSE

Groupon brachen um 14 Prozent ein, nachdem der Gutschein-Anbieter im ersten Quartal in die Verlustzone gerutscht war. Außerdem senkte das Unternehmen seine EBITDA-Prognose für das Jahr 2022. Novavax (-22%) hatte im ersten Quartal erstmals einen Gewinn erzielt, verfehlte damit und mit dem Umsatz aber die Erwartungen des Markts. Den Ausblick auf das laufende Jahr bekräftigte das Unternehmen.

Zynga sanken um 0,5 Prozent. Der Anbieter von Online-Spielen hatte im ersten Quartal schlechter abgeschnitten als erwartet. Anleger konzentrierten sich aber auf die anstehende Übernahme durch Take-Two Interactive Software, hieß es. Stützend wirkte zudem die Einschätzung des Wagniskapitalgebers Benchmark, dass Zynga durchaus ihre Jahresziele noch erreichen könne.

AMC Entertainment erholten sich um 2,6 Prozent, nachdem sie im regulären Geschäft um 9 Prozent abgesackt waren. Der Umsatz des Kinobetreibers übertraf im ersten Quartal die Erwartungen des Marktes. Zudem verringerte AMC den Verlust überraschend deutlich.

Mit einem Plus von 2,4 Prozent reagierten Microchip Technology auf die Zahlen des Halbleiterherstellers. Trotz Kapazitätsengpässen hatte das Unternehmen in seinem vierten Geschäftsquartal die Konsensschätzungen übertroffen. Auch der Ausblick überzeugte. Die Aktie von International Flavors & Fragrances (IFF) reagierte hingegen nicht auf Zahlen und Ausblick des Duft- und Aromenherstellers. Positiv wurden Zahlen und Ausblick von Ringcentral (+3,4%) aufgenommen. Allerdings war die Aktie des Anbieters von cloud-basierten Kommunikationssystemen im regulären Geschäft auch um gut 10 Prozent abgestürzt.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 32.245,70 -2,0% -653,67 -11,3%

S&P-500 3.991,26 -3,2% -132,08 -16,3%

Nasdaq-Comp. 11.623,25 -4,3% -521,41 -25,7%

Nasdaq-100 12.187,72 -4,0% -505,81 -25,3%

Mo. Fr.

Umsatz NYSE (Aktien) 1,24 Mrd 1,07 Mrd

Gewinner 407 1.005

Verlierer 3.033 2.297

Unverändert 92 124

Baisse - Stagflationssorgen bestimmten erneut das Geschehen. Die Talfahrt setzte sich nochmals beschleunigt fort. In das trübe Konjunkturbild passten erwartet schwach ausgefallene Handelsdaten aus China. Schwächster Wert im Dow waren Boeing mit über 10 Prozent Minus. Auch ein Auftrag der Lufthansa über neue Langstrecken- und Frachtmaschinen konnte den Fall der konjunktursensiblen Aktie nicht aufhalten. Biontech zogen um 3 Prozent an. Das Biopharmaunternehmen hatte im ersten Quartal von der hohen Nachfrage nach seinem gemeinsam mit Pfizer (-0,8%) entwickelten Corona-Impfstoff profitiert. Duke Energy zeigten sich mit einem Abschlag von 0,5 Prozent recht stabil. Einerseits verfehlte der Versorger mit seinen Ergebniskennziffern die Erwartungen, andererseits fiel die Umsatzentwicklung besser aus.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 2,59 -12,3 2,71 185,6

5 Jahre 2,94 -14,7 3,08 167,7

7 Jahre 3,02 -12,9 3,15 158,0

10 Jahre 3,03 -11,0 3,14 151,8

30 Jahre 3,16 -6,8 3,23 126,0

Am Rentenmarkt stiegen die Kurse kräftig, die Renditen fielen entsprechend - die Zehnjahresrendite um 11 Basispunkte. Die ausgeprägte Risikoscheu und Baisse bei Aktien habe die Anleger Zuflucht in den vergleichsweise sichereren Anleihen suchen lassen, hieß es. Auf längere Sicht dürften aber die steigenden Zinsaussichten den Rentenmarkt belasten, hieß es.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0582 +0,2% 1,0557 1,0515 -6,9%

EUR/JPY 137,99 +0,3% 137,63 137,97 +5,4%

EUR/GBP 0,8555 -0,1% 0,8563 0,8564 +1,8%

GBP/USD 1,2369 +0,3% 1,2330 1,2280 -8,6%

USD/JPY 130,38 +0,0% 130,36 131,19 +13,3%

USD/KRW 1.274,23 -0,1% 1.275,33 1.274,35 +7,2%

USD/CNY 6,6960 -0,5% 6,7308 6,7189 +5,4%

USD/CNH 6,7241 -0,5% 6,7565 6,7570 +5,8%

USD/HKD 7,8496 -0,0% 7,8498 7,8498 +0,7%

AUD/USD 0,6981 +0,5% 0,6949 0,7011 -3,9%

NZD/USD 0,6346 +0,4% 0,6323 0,6352 -7,0%

Bitcoin

BTC/USD 31.697,52 +2,7% 30.853,95 33.686,66 -31,4%

Der Dollar nahm zunächst seine Rally wieder auf, tendierte dann aber mit den fallenden Marktzonsen volatil. Im späten Geschäft zeigte er sich wenig verändert. Übergeordnet stützten den Greenback weiter die Aussicht auf steigende Leitzinsen ebenso wie sein Ruf als vermeintlich sicherer Hafen in unsicheren Zeiten. Gerade die Aktientalfahrt zeige die steigende Risikoaversion, hieß es. Derweil stürzte Bitcoin mit der um sich greifenden Risikoscheu um weitere 9 Prozent ab und näherte sich der 30.000-Dollar-Marke.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 102,42 103,09 -0,6% -0,67 +39,6%

Brent/ICE 105,05 105,94 -0,8% -0,89 +38,6%

Mit den Konjunktursorgen gaben die Erdölpreise um rund 6 Prozent nach - trotz der Angebotsverknappung durch das Ölembargo von EU und G7 gegen Russland. Die Lockdowns in China dürften den Energiehunger der Volksrepublik dämpfen, hieß es auf der anderen Seite. Der saudische Ölkonzern Saudi Aramco senkte derweil die Preise für Lieferungen nach Asien erstmals seit vier Monaten. Auch die Rede des russischen Präsidenten Wladimir Putin zum 77. Jahrestag des Weltkriegsendes bremste die Ölpreise etwas. Er hatte keine Generalmobilmachung angekündigt, was von Beobachtern befürchtet worden war.

