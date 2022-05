Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

Die Snap Inc kann die Prognose für das laufende Quartal nicht halten. Die Betreibergesellschaft des sozialen Netzwerks Snapchat gab eine Gewinnwarnung aus und kündigte an, die Einstellung neuer Mitarbeiter und Investitionen zu drosseln. Die Aktie brach im nachbörslichen US-Handel um 31 Prozent ein. Das Papier hat seit dem Allzeithoch im September bereits über 80 Prozent seines Wertes eingebüßt. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben mit einer Reihe von Problemen zu kämpfen, von der hohen Inflation über die Datenschutzregeln von Apple bis hin zu Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine und anderen Faktoren. Das Umfeld habe sich schneller als erwartet eingetrübt, seit Snap die Guidance für das laufende Quartal ausgegeben hat, sagte CEO Evan Spiegel bei einer Konferenz von JP Morgan am Montag. In einem Memo an die Belegschaft, in das das Wall Street Journal Einblick hatte, schrieb er: "Während unser Umsatz weiterhin im Jahresvergleich wächst, wächst er langsamer als wir erwartet hatten." Snap teilte mit, dass der Umsatz und der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) im zweiten Quartal voraussichtlich unter dem vor etwa einem Monat genannten Ausblick liegen werden. Eine neue konkrete Prognose gab es nicht. Snap hatte bei der Vorlage der Erstquartalszahlen, als das Unternehmen mit der Umsatzentwicklung enttäuschte, ein Umsatzwachstum von 20 bis 25 Prozent und ein positives EBITDA von bis zu 50 Millionen US-Dollar in Aussicht gestellt. Laut Memo strebt das Unternehmen nun weitere Kostensenkungen an. Trotz allem bleibe 2022 ein Jahr mit "signifikanten Investitionen", schrieb Spiegel.

- US

15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI Service

(1. Veröffentlichung) Mai

PROGNOSE: 55,0

zuvor: 55,6

Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Mai

PROGNOSE: 57,4

zuvor: 59,2

16:00 Neubauverkäufe April

PROGNOSE: -1,7% gg Vm

zuvor: -8,6% gg Vm

16:00 ISM, halbjährlicher Wirtschaftsausblick

INDEX Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 3.929,25 -1,1%

E-Mini-Future Nasdaq-100 11.829,50 -1,7%

Nikkei-225 26.793,62 -0,8%

Hang-Seng-Index 20.130,23 -1,7%

Kospi 2.616,44 -1,2%

Shanghai-Composite 3.107,14 -1,3%

S&P/ASX 200 7.145,80 -0,0%

An den Börsen in Ostasien und Australien dominieren am Dienstag negative Vorzeichen. Erneut dämpfen Konjunktursorgen die Kauflaune, während positive Impulse verpuffen. Anleger in der Region sorgen sich, dass die infolge des Ukraine-Kriegs drastisch gestiegenen Rohstoffpreise, die Lockdowns in China im Zuge der jüngsten Pandemiewelle und die Zinserhöhungen zur Bekämpfung der Inflation die Wirtschaft ausbremsen, wie Beobachter anmerken. Dahinter verblasst, dass US-Präsident Joe Biden während seines Besuchs in Japan eine Überprüfung der Strafzinsen auf Importe aus China angekündigt hat, die sein Vorgänger Donald Trump verhängt hatte. Technologiewerte werden in der ganzen Region verkauft, nachdem in den USA Snap nach Börsenschluss die Anleger mit einer Gewinnwarnung verschreckte und der Nasdaq-Future daraufhin kräftig nachgab.

Snap brachen um 31 Prozent ein, nachdem der Betreiber von Snapchat seine Umsatz - und Gewinnerwartungen für das laufende zweite Quartal gesenkt hatte (siehe TAGESTHEMA). Bei Zoom (+4,7%), einem der Nutznießer der Pandemie, macht sich die Rückkehr zur Normalität bemerkbar. Weil wieder häufiger in den Büros und weniger von zuhause aus gearbeitet wird, hat der Anbieter von Lösungen für Videokonferenzen im ersten Quartal sein bisher schwächstes Wachstum verzeichnet. Damit übertraf das Unternehmen allerdings die Erwartungen des Markts. Überdies hob Zoom die Gewinnprognose für das laufende Jahr an. Nautilus brachen um 22,3 Prozent ein. Der Anbieter von Fitnessgeräten ist in seinem vierten Geschäftsquartal in die Verlustzone gerutscht. Mit Enttäuschung wurden auch die Zahlen von Advance Auto Parts (-3,7%) aufgenommen. Wegen hoher Kosten hatte das Unternehmen im ersten Quartal einen Gewinnrückgang verzeichnet und die Erwartungen von Analysten verfehlt.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 31.880,24 +2,0% 618,34 -12,3%

S&P-500 3.973,75 +1,9% 72,39 -16,6%

Nasdaq-Comp. 11.535,28 +1,6% 180,66 -26,3%

Nasdaq-100 12.034,28 +1,7% 198,66 -26,3%

Montag Freitag

Umsatz NYSE (Aktien) 0,97 Mrd 1,19 Mrd

Gewinner 2.259 1.535

Verlierer 1.028 1.730

Unverändert 149 155

Sehr fest - Nach der längsten Verlustserie seit 1932 mit acht Wochen in Folge, in denen der Dow-Jones-Index jeweils ein Minus aufwies, haben die Akteure an der Wall Street zum Wochenstart neuen Mut gefasst und Aktien gekauft. Händler sprachen von einer Erleichterungsrally, nachdem es der S&P-500 ganz knapp vermieden hatte, in den Bärenmarktmodus überzugehen, definiert als Rückgang um 20 Prozent vom jüngsten Hoch (im Januar). Einige Teilnehmer sahen die verbesserte Stimmung im Zusammenhang mit Aussagen von US-Präsident Joe Biden, der offenbar die von seinem Vorgänger Donald Trump verhängten Strafzölle gegen China auf den Prüfstand stellen will. Am Aktienmarkt war das angebliche Interesse des US-Chipherstellers Broadcom am Softwarehersteller VMware das Tagesthema. Kreisen zufolge könnte der Deal am Donnerstag verkündet werden, wobei Broadcom bereit sein soll, in einer Mischung aus Bar- und Aktienkomponente 140 Dollar je VMware-Aktie zu zahlen. Broadcom verloren 3,1 Prozent, VMware machten einen Satz um fast 25 Prozent nach oben auf 119,49 Dollar. Bankaktien profitierten in der Breite (+5,1%) vom steigenden Zinsniveau, weil es das Kreditgeschäft gewinnträchtiger macht. Apple verbesserten sich um 4,0 Prozent. Kreisen zufolge will Apple die Produktion außerhalb Chinas steigern - unter anderem wegen der strengen Anti-Covid-Politik Pekings.

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 2,60 +3,8 2,57 187,4

5 Jahre 2,88 +7,4 2,80 161,8

7 Jahre 2,90 +8,5 2,82 146,0

10 Jahre 2,86 +7,7 2,78 135,0

30 Jahre 3,07 +8,1 2,99 116,8

Anleihen waren mit der verbesserten Stimmung für Aktien nicht gefragt, die Renditen zogen nach drei Tagen mit Rückgängen entsprechend deutlich an - im Zehnjahresbereich um 8 Basispunkte auf 2,87 Prozent -, auch in Erwartung weiter steigender US-Leitzinsen.

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0665 -0,2% 1,0691 1,0598 -6,2%

EUR/JPY 136,08 -0,5% 136,75 135,28 +4,0%

EUR/GBP 0,8487 -0,1% 0,8494 0,8437 +1,0%

GBP/USD 1,2566 -0,2% 1,2587 1,2562 -7,1%

USD/JPY 127,59 -0,2% 127,90 127,63 +10,8%

USD/KRW 1.264,48 +0,4% 1.259,15 1.262,80 +6,4%

USD/CNY 6,6651 +0,2% 6,6508 6,6657 +4,9%

USD/CNH 6,6776 +0,3% 6,6584 6,6789 +5,1%

USD/HKD 7,8493 -0,0% 7,8493 7,8487 +0,7%

AUD/USD 0,7079 -0,4% 0,7108 0,7112 -2,5%

NZD/USD 0,6433 -0,5% 0,6468 0,6471 -5,8%

Bitcoin

BTC/USD 29.373,40 +0,2% 29.310,08 30.461,19 -36,5%

Der Dollar ließ zum Euro kräftig Federn. Die allgemein gestiegene Risikobereitschaft, vor allem aber Aussagen von EZB-Präsidentin Christine Lagarde, trieben den Euro nach oben. Sie erwartet bis September zwei EZB-Zinserhöhungen. Der Euro kletterte um 1,2 Prozent auf über 1,0680 Dollar, der Dollar-Index büßte rund 1 Prozent ein.

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 109,57 110,29 -0,7% -0,72 +50,6%

Brent/ICE 112,63 113,42 -0,7% -0,79 +49,4%

Bei den Ölpreisen tat sich im US-Handel nur wenig, sie legten um bis zu 0,6 Prozent zu.

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.855,68 1.853,50 +0,1% +2,18 +1,4%

Silber (Spot) 21,72 21,80 -0,4% -0,08 -6,8%

Platin (Spot) 958,70 957,98 +0,1% +0,72 -1,2%

Kupfer-Future 4,30 4,34 -1,0% -0,04 -3,4%

Der Goldpreis (+0,4%) bewegte sich im Spannungsfeld höherer Anleiherenditen und eines schwächeren Dollar.

