Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

DONNERSTAG: In Dänemark, Finnland, Norwegen, Schweden und der Schweiz findet wegen Christi Himmelfahrt kein Handel statt.

FREITAG: In Dänemark bleiben die Börsen geschlossen. In den USA findet der Anleihehandel nur verkürzt statt, er endet um 20.00 Uhr MESZ.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Der Chiphersteller Nvidia hat mit seinem Ausblick auf das laufende zweite Quartal die Markterwartungen verfehlt. Das auf Grafikprozessoren spezialisierte Unternehmen rechnet mit einem Umsatz von 7,94 bis 8,26 Milliarden Dollar, wohingegen die Konsensschätzung der Analysten laut Factset bereits bei 8,4 Milliarden Dollar liegt. Die covidbedingten Lockdowns in China sowie der Krieg in der Ukraine kosten das Unternehmen rund 500 Millionen Dollar, wie es bei Vorlage der Erstquartalszahlen mitteilte. Nvidia meldete derweil für das erste Quartal einen Nettogewinn von 1,62 (Vorjahr: 1,91) Milliarden Dollar oder 64 (76) Cent pro Aktie. Der bereinigte Gewinn, bei dem Ausgaben für aktienbasierte Vergütungen und andere Posten nicht berücksichtigt werden, lag bei 1,36 (0,91) Dollar. Der Umsatz stieg von 5,66 Milliarden im Vorjahresquartal auf einen Rekordwert von 8,29 Milliarden Dollar. Analysten hatten 1,30 Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von 8,12 Milliarden Dollar erwartet, die Nvidia-Umsatzprognose lag bei 7,94 bis 8,26 Milliarden Dollar.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

12:45 US/Medtronic plc, Ergebnis 4Q, Minneapolis

13:10 CN/Alibaba Group Holding Ltd, Ergebnis 4Q, Hangzhou

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 215.000

zuvor: 218.000

BIP (2. Veröffentlichung) 1Q

annualisiert

PROGNOSE: -1,3% gg Vq

1. Veröff.: -1,4% gg Vq

4. Quartal: +6,9% gg Vq

BIP-Deflator

PROGNOSE: +8,0% gg Vq

1. Veröff.: +8,0% gg Vq

4. Quartal: +7,1% gg Vq

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 3.966,25 -0,3%

E-Mini-Future Nasdaq-100 11.871,50 -0,6%

Nikkei-225 26.624,02 -0,2%

Hang-Seng-Index 20.044,96 -0,6%

Kospi 2.603,64 -0,5%

Shanghai-Composite 3.129,21 +0,7%

S&P/ASX 200 7.122,70 -0,5%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Etwas fester - Leicht stützend wirken die positiven US-Vorgaben. Ein leichtes Minus weist dagegen der Hang-Seng-Index in Hongkong aus, wo erneut die Werte aus dem Technologie-Sektor etwas schwächeln. Der Ausblick des US-Chipherstellers Nvidia hat die Markterwartungen verfehlt und nach Snap damit für die nächste Enttäuschung gesorgt, heißt es. Leicht stützend wirkt das Protokoll der US-Notenbanksitzung von Anfang Mai. Die südkoreanische Notenbank hat die Zinsen erneut um 25 Basispunkte angehoben um die hohe Inflation in den Griff zu bekommen. Dies war vom Markt so erwartet worden. In Schanghai stehen zudem die Quartalszahlen von Alibaba und Baidu im Fokus, die im weiteren Tagesverlauf veröffentlicht werden, so Analyst Yeap Jun Rong von IG. Diese dürften, wie bereits bei Tencent gesehen, ein langsameres Umsatzwachstum zeigen. Die Aktien geben im Vorfeld nach. In Australien steht eine mögliche Übernahme im Fokus. Das Datenverarbeitungsunternehmen Appen teilte mit, dass es ein Übernahmeangebot in Höhe von 1,17 Milliarden australischen Dollar von Telus erhalten hat. Für die Appen-Aktie geht es kräftig nach oben.

US-NACHBÖRSE

Der Geschäftsausweis von Nvidia hat die Anleger am Mittwochabend im nachbörslichen US-Aktienhandel in erster Linie beschäftigt. Der Chiphersteller hat mit seinem Ausblick auf das laufende zweite Quartal die Markterwartungen verfehlt. Die Aktie sackte um 6,8 Prozent ab. Splunk schossen dagegen 6,1 Prozent in die Höhe. Der Anbieter von Datensicherungssystemen schnitt im ersten Quartal trotz eines Verlustausweises besser als gedacht ab. Der Fehlbetrag wurde stärker als prognostiziert eingegrenzt. Das wichtige Cloud-Geschäft wuchs um 66 Prozent. Auch der Ausblick überzeugte. Elon Musk will die Barkomponente seiner geplanten Übernahme von Twitter erhöhen, wie aus Unterlagen der Börsenaufsicht hervorgeht. Die Titel stiegen um 5,6 Prozent. Nutanix brachen um 30,4 Prozent ein, nachdem das Unternehmen für Speicherlösungen vor allem mit dem Ausblick enttäuscht hatte.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 32.120,28 +0,6% 191,66 -11,6%

S&P-500 3.978,73 +0,9% 37,25 -16,5%

Nasdaq-Comp. 11.434,74 +1,5% 170,29 -26,9%

Nasdaq-100 11.943,93 +1,5% 174,09 -26,8%

Mittwoch Dienstag

Umsatz NYSE (Aktien) 1,03 Mrd 1,01 Mrd

Gewinner 2.581 1.463

Verlierer 704 1.838

Unverändert 120 146

Fest - Das Protokoll der US-Notenbanksitzung von Anfang Mai machte den Kursen Beine. Börsianer werteten den Inhalt tendenziell als taubenhaft, weil die US-Notenbanker nach anfänglichen aggressiven Zinserhöhungen zur Eindämmung der Inflation später im Jahr zu einem flexibleren Vorgehen bereit zu sein scheinen, auch in Abwägung der Folgen für die Wirtschaft. Zudem zeigten die Aufzeichnungen, dass zunächst keine noch aggressivere Straffungspolitik zu erwarten sein dürfte, als die ohnehin schon erwartete mit zwei 50-Basispunkte-Zinserhöhungen auf den nächsten beiden Sitzungen. Insbesondere die techniklastigen Nasdaq-Indizes konnten sich in der so aufgehellten Stimmung deutlicher erholen um bis zu 1,5 Prozent, nachdem sie am Vortag unter anderem in Reaktion auf eine Gewinnwarnung von Snap (+10,7%) stark nachgegeben hatten. Wendy's gewannen 9,8 Prozent, weil ein aktivistischer Investor Interesse an einer Übernahme der Burgerkette bekundete. Intuit gewannen 8,2 Prozent. Der Entwickler von Software für Steuererklärungen verdiente in seinem dritten Geschäftsquartal mehr und setzte auch mehr um als erwartet. Die Kaufhauskette Nordstrom (+14,0%) kehrte in die Gewinnzone zurück und erhöhte den Ausblick. Sehr positiv wurden auch die Erstquartalszahlen des Bekleidungsunternehmens Urban Outfitters (+15,5%) aufgenommen. Eine Rally erlebten die Aktien von Schusswaffen- und Munitionsherstellern nach dem Amoklauf mit über 20 Toten am Dienstag in einer Grundschule in Texas.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 2,49 -0,3 2,50 176,2

5 Jahre 2,72 -2,9 2,75 145,7

7 Jahre 2,76 -2,1 2,78 132,1

10 Jahre 2,75 -0,1 2,75 124,2

30 Jahre 2,98 +0,8 2,97 107,8

Deutlich gelassener alsam Aktienmarkt wurde das Fed-Protokoll am Anleihemarkt aufgenommen, weil es letztlich auch keine Überraschungen enthielt. Auch dass der US-Auftragseingang für langlebige Güter im April etwas weniger zulegte als erwartet, bewegte die Anleihekurse kaum, die am Vortag noch deutlich gestiegen waren, als die Festverzinslichen von ihrem Ruf als sicherer Hafen profitierten.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mi, 17:51 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0674 -0,1% 1,0681 1,0659 -6,1%

EUR/JPY 135,90 -0,0% 135,94 135,70 +3,8%

EUR/CHF 1,0275 -0,0% 1,0394 1,0267 -1,0%

EUR/GBP 0,8499 +0,1% 0,8491 0,8504 +1,2%

USD/JPY 127,28 +0,0% 127,26 127,30 +10,6%

GBP/USD 1,2561 -0,1% 1,2578 1,2534 -7,2%

USD/CNH 6,7625 +0,8% 6,7110 6,7130 +6,4%

Bitcoin

BTC/USD 29.698,34 -0,3% 29.793,08 29.608,67 -35,8%

Auch der Dollar zeigte wenig Reaktionauf die Aufzeichnungen der Fed-Sitzung. Er hatte schon zuvor nach dem jüngsten Rücksetzer eine Gegenbewegung begonnen. Der Euro fiel von knapp 1,0750 am Morgen im US-Handel auf 1,0678 Dollar, der Dollar-Index gewann 0,2 Prozent.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 110,87 110,33 +0,5% 0,54 +52,3%

Brent/ICE 114,47 114,03 +0,4% 0,44 +50,7%

Die Ölpreise zeigten sich bis zu knapp 1 Prozent fester. Nachdem neue Ölvorratsdaten aus den USA insgesamt uneinheitlich ausgefallen waren, ging es nach dem Fed-Protokoll leicht nach oben mit den Preisen.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.844,20 1.853,47 -0,5% -9,28 +0,8%

Silber (Spot) 21,76 21,99 -1,0% -0,23 -6,6%

Platin (Spot) 941,86 947,80 -0,6% -5,94 -3,0%

Kupfer-Future 4,24 4,26 -0,3% -0,01 -4,7%

Der Goldpreis gab um 0,7 Prozent nach. Hier dürfte der festere Dollar etwas gebremst haben.

+++++ MELDUNGEN SEIT MITTWOCH, 20.00 UHR +++++

GELDPOLITIK USA

