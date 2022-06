Indizes in diesem Artikel KOSPI 2.626,3

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ TAGESTHEMA I +++++

Die Weltbank hat ihre Wachstumsprognose für die Weltwirtschaft in diesem Jahr drastisch gesenkt und vor mehreren Jahren mit hoher Inflation und lauem Wirtschaftswachstum gewarnt. Angesichts der Auswirkungen des Ukraine-Kriegs, der Covid-19-Pandemie und der gestörten Lieferketten geht sie 2022 nur noch von einem globalen Wirtschaftswachstum von 2,9 Prozent aus nach 5,7 Prozent im vergangenem Jahr. Im Januar hatte die Weltbank noch ein Wachstum von 4,1 Prozent in Aussicht gestellt. Zudem nannte Weltbank-Präsident David Malpass das Risiko einer Stagflation "beträchtlich". Seiner Meinung nach wird eine Rezessionin in vielen Ländern unvermeidbar sein. Er drängte die politischen Entscheidungsträger zu produktionsfördernden Maßnahmen und zur Vermeidung von Handelsbeschränkungen. Änderungen in der Steuer-, Geld-, Klima- und Schuldenpolitik seien notwendig, um Kapitalfehlallokation und Ungleichheit entgegenzuwirken.

+++++ TAGESTHEMA II +++++

Die neuen Regeln für den US-Aktienhandel, die die US-Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde SEC für den Herbst plant, dürften nach Ansicht von Analysten und Händlern zu heftigem Widerstand seitens der Makler und elektronischen Market-Making-Firmen führen, die Aufträge von Kleinanlegern abwickeln. Wie das Wall Street Journal am Montag berichtet hatte, bereitet die SEC für diesen Herbst Vorschläge für größere Änderungen an den US-Börsenregeln vor. SEC-Chairman Gary Gensler dürfte einige der Pläne in einer Rede am Mittwoch erläutern. Die Änderungen ergaben sich im Zuge des rasanten Handels mit Gamestop und anderen hochgehypten "Meme-Aktien" Anfang 2021, der dazu führte, dass der Umgang mit den Transaktionen der einzelnen Anleger überprüft wurde. Eine der folgenreichsten Änderungen, die von der SEC diskutiert werden, ist die mögliche Verpflichtung, mehr Aktienaufträge von Einzelanlegern an Auktionen zu senden, bei denen Handelsunternehmen um die Erfüllung des Auftrags zum besten Preis konkurrieren könnten, so das Journal. Indem die SEC mehr solcher Geschäfte in wettbewerbsfähige Auktionen leitet, möchte sie erreichen, dass mehr Market Maker um die Geschäfte der Privatanleger konkurrieren, in der Hoffnung, dass die Anleger bessere Preise für ihre Aufträge erhalten. Solche Auktionen würden die Funktionsweise des US-Aktienmarktes stark verändern.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA)

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 4.148,75 -0,2%

E-Mini-Future Nasdaq-100 12.666,75 -0,4%

Nikkei-225 28.201,93 +0,9%

Hang-Seng-Index 21.862,27 +1,5%

Kospi 2.629,93 +0,1%

Shanghai-Composite 3.223,39 -0,6%

S&P/ASX 200 7.123,00 +0,4%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Gestützt von positiven US-Vorgaben geht es zur Wochenmitte an den ostasiatischen Börsen mehrheitlich nach oben. Vor allem die Technologiewerte zeigen sich mit Gewinnen, nachdem diese zuletzt mit den anhaltenden Zinssorgen unter Druck gestanden hatten. Die Gewinnerliste wird vom Hang-Seng-Index in Hongkong angeführt. Teilnehmer verweisen hier auf die gute Entwicklung der chinesischen Technikwerte an der Wall Street. Gesucht sind die Aktien von Spiele-Entwicklern, nachdem China am Dienstag nach längerer Zeit wieder 60 Online-Spiele zur Veröffentlichung zugelassen hat. Dies könnte eine Lockerung der Regularien über den Online-Spielesektor signalisieren, so die Analysten von KGI Securities. Es könnte auch Anlass für vorsichtigen Optimismus sein, dass Pekings hartes Durchgreifen auch in anderen Sektoren nachlasse. In Tokio wird die Gewinnerliste von den Technologie- und Immobilienwerten angeführt. Hier stützt auch, dass die japanische Wirtschaft im ersten Quartal nicht so deutlich geschrumpft ist wie in der ersten Schätzung angenommen. Der Kospi in Seoul legt nur moderat zu. Hier belaste die deutlich gesenkte globale Wachstumsprognose der Weltbank, heißt es.

US-NACHBÖRSE

Für die Aktie von Novavax ging es im nachbörslichen Handel am Dienstag kräftig nach oben. Ein Expertengremium der US-Arzneimittelbehörde FDA hat den Corona-Impfstoff des Unternehmens empfohlen. Die Novavax-Aktie gewann nachbörslich 22,2 Prozent. Die Shopify-Aktie verlor dagegen 0,3 Prozent. Der Anbieter von E-Commerce-Software führt einen Aktiensplit im Verhältnis 10 zu 1 durch.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 33.180,14 +0,8% 264,36 -8,7%

S&P-500 4.160,68 +1,0% 39,25 -12,7%

Nasdaq-Comp. 12.175,23 +0,9% 113,86 -22,2%

Nasdaq-100 12.711,68 +0,9% 112,05 -22,1%

Dienstag Montag

Umsatz NYSE (Aktien) 944 Mio 892 Mio

Gewinner 2.270 1.798

Verlierer 1.029 1.455

Unverändert 147 169

Fester - Anfängliche Verluste wurden wettgemacht. Stagflationssorgen beherrschten laut Beobachtern zwar nach wie vor den Markt, doch seien Rücksetzer zum Wiedereinstieg genutzt worden. Die Gewinnwarnung des Einzelhändlers Target (-2,3%) und eine unerwartet hoch ausgefallene Leitzinsanhebung in Australien wurden im Handelsverlauf abgehakt. Steigende Leitzinsen und schwache Geschäftszahlen im Einzelhandel (Subindex -1%) umrissen zwar exakt die Stagflationssorgen, andererseits sei Target nicht das erste Branchenunternehmen gewesen, das aufgrund der hohen Inflation vor einer schwächeren Geschäftsentwicklung gewarnt habe, hieß es. Dass die Weltbank ihre Wachstumsschätzung für die Weltwirtschaft gesenkt hatte, belastete ebenfalls nicht nachhaltig. Kohl's (+8,2%) befindet sich in fortgeschrittenen Gesprächen über einen Verkauf, bei dem die US-Warenhauskette mit rund 8 Milliarden Dollar bewertet werden könnte. Apple (+1,8%) will ab Herbst US-Kunden den Kauf mit Ratenzahlung anbieten und dafür mit Mastercard (+1,1%) zusammenarbeiten. J.M. Smucker stiegen nach besser als gedacht ausgefallenen Zahlen um 5,7 Prozent.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 2,72 +0,4 2,72 199,0

5 Jahre 2,98 -5,5 3,04 172,4

7 Jahre 3,02 -6,5 3,08 158,0

10 Jahre 2,99 -5,6 3,05 148,1

30 Jahre 3,13 -6,5 3,20 123,4

Am Anleihemarkt erholten sich die Notierungen mit den düsteren Konjunkturaussichten, die Renditen sanken nach dem jüngsten deutlicghen Anstieg wieder, im Zehnjahresbereich etwas unter 3,00 Prozent. Zwar forderte der frühere US-Finanzminister Lawrence Summers aggressivere Schritte zur Eindämmung der Inflation, die zuletzt gestiegenen Renditen hätten aber Käufer angelockt, hieß es.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:29 % YTD

EUR/USD 1,0690 -0,2% 1,0706 1,0690 -6,0%

EUR/JPY 142,37 +0,3% 142,01 141,90 +8,8%

EUR/GBP 0,8502 -0,0% 0,8504 0,8564 +1,2%

GBP/USD 1,2573 -0,1% 1,2591 1,2483 -7,1%

USD/JPY 133,18 +0,4% 132,64 132,75 +15,7%

USD/KRW 1.255,60 +0,1% 1.254,85 1.256,87 +5,6%

USD/CNY 6,6731 +0,0% 6,6703 6,6670 +5,0%

USD/CNH 6,6780 +0,1% 6,6689 6,6703 +5,1%

USD/HKD 7,8464 -0,0% 7,8465 7,8457 +0,7%

AUD/USD 0,7201 -0,4% 0,7232 0,7195 -0,8%

NZD/USD 0,6461 -0,4% 0,6489 0,6458 -5,4%

Bitcoin

BTC/USD 30.542,02 -2,7% 31.378,36 29.539,91 -33,9%

Der Dollar sank im Sog der Anleiherenditen, der Dollarindex gab um 0,1 Prozent nach. Das Pfund zog kräftiger an, nachdem es zunächst nachgegeben hatte in Reaktion auf das nur knapp überstandene Misstrauensvotum von Premier Boris Johnson.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 119,95 119,41 +0,5% 0,54 +64,8%

Brent/ICE 120,93 120,57 +0,3% 0,36 +60,1%

Die Ölpreise zeigten sich am Ende einer volatilen Sitzung fester. Zum Settlement kostete US-Rohöl der Sorte WTI 0,8 Prozent mehr als am Vortag. Die Akteure am Ölmarkt setzten darauf, dass die Ölvorräte der USA gesunken seien, hieß es mit Blick auf die anstehende Veröffentlichung der entsprechenden Daten.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.848,32 1.852,10 -0,2% -3,79 +1,0%

Silber (Spot) 22,12 22,23 -0,5% -0,11 -5,1%

Platin (Spot) 1.011,00 1.014,30 -0,3% -3,30 +4,2%

Kupfer-Future 4,42 4,44 -0,4% -0,02 -0,6%

Mit dem nachgebenden Dollar und den sinkenden Anleihezinsen wurde das zinslos gehaltene Gold wieder attraktiver. Die Feinunze verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 1.855 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 20.00 UHR +++++

GELDPOLITIK INDIEN

