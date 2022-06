Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

Der Software-Anbieter Oracle hat im vierten Quartal trotz der ökonomischen Unsicherheit besser als vom Markt veranschlagt abgeschnitten. Zum Ende der Periode per 31. Mai verdiente die Gesellschaft 3,19 (Vorjahr: 4,03) Milliarden US-Dollar oder umgelegt auf die Aktie 1,16 (1,37) Dollar. Das bereinigte Ergebnis pro Titel betrug 1,54 Dollar, Analysten hatten im Konsens mit nur 1,37 Dollar gerechnet. Der Umsatz kletterte um 5 Prozent auf 11,84 Milliarden Dollar, wobei im Cloud-Geschäft und mit Lizenz-Umsätzen 3 Prozent mehr auf 7,61 Milliarden Dollar erlöst wurde. Die Markterwartungen hatten bei 11,61 Milliarden bzw. 7,83 Milliarden Dollar gelegen.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

14:30 Erzeugerpreise Mai

PROGNOSE: +0,8% gg Vm

zuvor: +0,5% gg Vm

Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie)

PROGNOSE: +0,6% gg Vm

zuvor: +0,4% gg Vm

22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten

American Petroleum Institute (API)

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 3.791,25 +1,1%

E-Mini-Future Nasdaq-100 11.448,25 +1,3%

Nikkei-225 26.549,74 -1,6%

Hang-Seng-Index 21.016,29 -0,2%

Kospi 2.485,88 -0,7%

Shanghai-Composite 3.222,31 -1,0%

S&P/ASX 200 6.639,70 -4,2%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

VERLUSTE - Nach erneut massiven Kursverlusten an der Wall Street sind die Börsen aus Angst vor einer Stagflation, also wirtschaftlicher Stagnation bei gleichzeitig hoher Inflation, weiter auf Talfahrt. An der Wall Street hatte sich nach dem stärker als erwarteten Anstieg der Verbraucherpreise am Freitag auf ein 40-Jahreshoch der Ausverkauf bei Aktien nochmals verstärkt, ebenso am Rentenmarkt, wo im Umkehrschluss die Renditen förmlich nach oben schossen. Zudem ist der S&P-500-Index nun in den sogenannten Bärenmarktmodus gerutscht, nachdem er von seinem jüngsten Hoch mehr als 20 Prozent eingebüßt hat. Am stärksten geht es in Sydney nach unten. Hier wurde am Montag wegen eines Feiertags nicht gehandelt, so dass Nachholbedarf nach unten bestand. Anleger befürchten, dass die US-Notenbank auf ihrem begonnenen Zinserhöhungskurs zur Eindämmung der Inflation aggressiver vorgehen könnte, möglicherweise schon am Mittwoch, wenn die nächste Zinsentscheidung ansteht. Dazu belastet das Vor und Zurück in der chinesischen Corona-Politik. Zuletzt zog Peking die Zügel bei den Lockdowns und Massentests wieder an, was weitere Probleme in den Lieferketten bedeuten dürfte.

US-NACHBÖRSE

Mit einem 15-prozentigen Kursfeuerwerk hat die Oracle-Aktie nachbörslich auf besser als erwartet ausgefallene Geschäftszahlen des Softwareriesen reagiert. Oracle verdiente 3,19 (Vorjahr: 4,03) Milliarden Dollar, bereinigt und je Aktie 1,54 Dollar. Analysten hatten nur 1,37 Dollar erwartet. Der Umsatz kletterte um 5 Prozent auf 11,84 Milliarden bei einer Markterwartung von 11,61 Milliarden. Das Cloud-basierte Softwareunternehmen Braze (+8,8%) weitete derweil seinen Quartalsverlust aus auf 39,3 (12,8) Millionen Dollar, schnitt bereinigt aber einen Tick besser als erwartet ab. Zudem stiegen Umsatz und Kundenzahl deutlich. GAN (+3,3% ) profitierten davon, dass der Spezialist für Plattformen für Online-Spiele seinen Aktienrückkaufplan erweitert. Auch bei Overseas Shipholding (+6,8%) trieb die Nachricht über einen Aktienrückkauf den Kurs an. Beacon Roofing verbesserten sich um 1,5 Prozent. Der Anbieter von Baumaterialien hatte eine Vereinbarung zu einem beschleunigten Aktienrückkauf mitgeteilt.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 30.516,94 -2,8% -875,85 -16,0%

S&P-500 3.749,69 -3,9% -151,17 -21,3%

Nasdaq-Comp. 10.809,23 -4,7% -530,80 -30,9%

Nasdaq-100 11.288,32 -4,6% -544,50 -30,8%

Montag Freitag

Umsatz NYSE (Aktien) 1,22 Mrd 1,07 Mrd

Gewinner 183 521

Verlierer 3.166 2.768

Unverändert 100 114

Heftige Verluste - Der Inflationsschock vom Wochenschluss hat nachgewirkt und die Kurse auf Jahrestief gedrückt. Steigende Marktzinsen belasteten vor allem die technologielastige Nasdaq, der marktbreite S&P-500 wechselte in den Bärenmarktmodus. Stärker als erwartet gestiegene Verbraucherpreise hatten zuletzt Hoffnungen zerschlagen, die Teuerung könnte ihren Höhepunkt erreicht haben. Gleichzeitig nährten sie Befürchtungen, dass die US-Notenbank die geldpolitischen Zügel noch energischer anziehen könnte, um die Inflation zu bekämpfen. Letztlich werde aber wohl erst eine Rezession die Inflation ausbremsen, so Warnungen am Markt. Im Zuge des Ausverkaufs bei Krypto-Währungen brach die Aktie der Krypto-Handelsplattform Coinbase um 11,4 Prozent ein. Skeptisch blickten Anleger auch auf die Mittelfristziele der New York Times (-11,6%). Klar besser als der Markt hielten sich Choice Hotels International (-0,1%), nachdem das Unternehmen den Kauf der Radisson Hotel angekündigt hatte. Revlon brachen um weitere 42,9 Prozent ein. Ursächlich war ein Bericht, wonach der Kosmetikhersteller Gläubigerschutz beantragen wolle.

US-ANLEIHEN

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 3,35 +28,1 3,07 261,6

5 Jahre 3,49 +22,7 3,27 223,3

7 Jahre 3,48 +23,9 3,24 203,8

10 Jahre 3,38 +22,4 3,16 187,5

30 Jahre 3,37 +17,5 3,19 146,9

Die Renditen zogen erneut steil an. Der Renditeabstand zwischen zwei- und zehnjährigen Titel hatte sich stark verringert. Es droht eine inverse Zinskurve, die als Vorbote einer Rezession gilt. Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen erreichte indes das höchste Niveau seit Frühjahr 2011. Die LBBW merkte an, dass die US-Benchmarkrendite erstmals seit Jahrzehnten über den Höchststand des vorherigen Zinszyklus geklettert sei. Es wüchsen die Anzeichen, dass der langfristige Zinsabwärtstrend selbst Geschichte sei, so Rentenanalyst Elmar Völker.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:30 % YTD

EUR/USD 1,0425 +0,2% 1,0409 1,0480 -8,3%

EUR/JPY 140,40 +0,3% 139,92 141,23 +7,3%

EUR/GBP 0,8563 -0,2% 0,8577 0,8553 +1,9%

GBP/USD 1,2175 +0,3% 1,2136 1,2254 -10,0%

USD/JPY 134,68 +0,2% 134,42 134,72 +17,0%

USD/KRW 1.289,89 -0,1% 1.291,38 1.286,19 +8,5%

USD/CNY 6,7336 -0,3% 6,7546 6,7339 +5,9%

USD/CNH 6,7492 -0,5% 6,7810 6,7523 +6,2%

USD/HKD 7,8500 +0,0% 7,8499 7,8499 +0,7%

AUD/USD 0,6950 +0,3% 0,6928 0,7014 -4,3%

NZD/USD 0,6279 +0,2% 0,6264 0,6332 -8,0%

Bitcoin

BTC/USD 22.657,60 -1,6% 23.017,80 25.144,32 -51,0%

Die Verunsicherung trieb Anleger weiter in den als Fluchtwährung in Krisenzeiten beliebten Dollar - auch getrieben durch die gestiegenen Marktzinsen. Der Dollarindex schoss um weitere 1 Prozent empor. Kryptowährungen wurden derweil heftig abverkauft.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 120,86 120,93 -0,1% -0,07 +66,1%

Brent/ICE 122,15 122,27 -0,1% -0,12 +62,3%

Die Ölpreise wurden zunächst belastet von Spekulationen über eine nachlassende Nachfrage angesichts der drohenden Rezession, aber auch durch neuerliche Lockdowns in China. Darüber hinaus wurde spekuliert, US-Präsident Joe Biden könnte in Saudi-Arabien darauf dringen, dass das Erdölkartell Opec mehr fördert und so die Preise drückt. Doch sorgten Berichte über eine drastische Förderreduzierung in Libyen für eine Erholung der Erdölpreise.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.826,02 1.819,20 +0,4% +6,82 -0,2%

Silber (Spot) 21,20 21,08 +0,6% +0,12 -9,1%

Platin (Spot) 947,30 936,28 +1,2% +11,03 -2,4%

Kupfer-Future 4,22 4,21 +0,2% +0,01 -5,0%

Auf dem Goldpreis lasteten neben dem stärkeren Dollar die gestiegenen Marktzinsen. Dazu machten Meldungen über gewaltige Goldfunde in Uganda am Markt die Runde.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

INNENPOLITIK USA

Der frühere US-Präsident Donald Trump hat nach seiner Wahlniederlage 2020 trotz des Widerspruchs enger Mitarbeiter die Falschbehauptung von massivem Wahlbetrug verbreitet. Bei den öffentlichen Anhörungen des parlamentarischen Untersuchungsausschusses zur Kapitol-Erstürmung am 6. Januar 2021 wurde am Montag eine auf Video aufgezeichnete Aussage von Trumps früherem Justizminister Bill Barr vorgespielt. "Ich habe ihm gesagt, dass das verrücktes Zeug ist", sagte Barr darin über die Wahlbetrugsvorwürfe. Trump habe aber offenbar "den Bezug zur Realität verloren".

AMAZON

Der US-Onlinehändler Amazon will in einer Stadt im US-Bundesstaat Kalifornien mit der Paketlieferung per Drohne beginnen. "Später in diesem Jahr" könnten sich die Einwohner der Stadt Lockerford "für eine kostenlose Lieferung per Drohne anmelden", erklärte der Konzern am Montag. Das Unternehmen wartet noch auf die endgültige Genehmigung der Behörden für den Praxistest.

PFIZER

