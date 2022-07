Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

Der Präsident der Atlanta Fed, Raphael Bostic, hält die US-Wirtschaft für stark genug, um nicht in eine Rezession zu rutschen. "Es gibt genug Schwung in der Wirtschaft", sagte der Notenbanker. "Das fühlt sich nicht wie eine Rezession an. Die Federal Reserve kann ihren Leitzins in diesem Jahr so schnell wie seit fast 30 Jahren nicht mehr anheben, ohne eine Rezession auszulösen", sagte Bostic. Er ergänzte, dass der Arbeitsmarkt im Juni 372.000 neue Arbeitsplätze geschaffen hat. Bostic sagte, dass der Leitzins der Fed, der aktuell zwischen 1,5 und 1,75 Prozent liegt, trotz der bisherigen Zinserhöhungen immer noch das Wachstum ankurbele. Die Wirtschaft werde dadurch nicht gebremst. Bostic zeigte sich ermutigt durch die Anzeichen dafür, dass die Maßnahmen der Fed bereits begonnen hätten, die Wirtschaft "auf eine ziemlich geordnete Weise" zu verlangsamen. "Es hat keine dramatischen Sprünge gegeben, die darauf hindeuten, dass wir an der Schwelle zu etwas sehr Bedeutendem stehen", sagte Bostic. Die Fed könne also die Zinsen weiter bis auf 3 Prozent anheben, was "neutral" sei und das Wachstum weder ankurbele noch verlangsame.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

12:00 US/Pepsico Inc, Ergebnis 2Q, Purchase

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 3.830,75 -0,7%

E-Mini-Future Nasdaq-100 11.789,50 -0,8%

Nikkei-225 26.345,59 -1,7%

Hang-Seng-Index 20.890,60 -1,1%

Kospi 2.314,94 -1,1%

Shanghai-Composite 3.293,13 -0,6%

S&P/ASX 200 6.610,60 +0,1%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Schwach - Die BÖrsen folgen der schwachen Vorgabe der Wall Street, wo sich Vorsicht und Zurückhaltung breitgemacht hatte im Vorfeld mit Spannung erwarteter neuer Inflationsdaten aus den USA am Mittwoch und dem Beginn der Quartalsberichtssaison. In China sorgt weiter die strikte Null-Covid-Politik Pekings für eine eingetrübte Stimmung, nachdem jüngst neue Infektionsausbrüche gemeldet wurden, auf die umgehend mit regionalen Lockdowns reagiert wurde. Dazu kommen jüngst verhängte Strafen gegen große Internetkonzerne wegen Wettbewerbsbedenken. Das schürt Spekulationen über ein weiter stringentes Vorgehen der Regulierer. In Seoul agieren die Anleger vorsichtig, weil am Mittwoch die Zinsentscheidung der südkoreanischen Notenbank ansteht. Sie dürfte die Zinsen nach Mehrheitsmeinung um 50 Basispunkte anheben.

US-NACHBÖRSE

Die Gap-Aktie reagierte mit einem Minus von 3,5 Prozent auf den Rücktritt von Unternehmenschefin Sonia Syngal. Dazu warnte Gap, dass angesichts des anhaltenden Umsatzeinbruchs auch die Gewinne sinken würden. Twitter zeigten sich fast unbewegt davon, dass der Kurznachrichtendienst in einem Brief an Elon Musk noch einmal auf die Übernahme durch den Milliardär drang. Der Versuch von Musk, die 44 Milliarden US-Dollar teure Übernahme abzubrechen, sei "ungültig und unrechtmäßig", und Twitter habe keine seiner Verpflichtungen verletzt. Im regulären Handel war die Twitter-Aktie um 11 Prozent eingebrochen. Pricesmart verbilligten sich um gut 4 Prozent. Der Betreiber von Clubs mit Mitgliedschaftslagern in Mittelamerika und der Karibik hatte enttäuschende Drittquartalszahlen vorgelegt.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 31.173,84 -0,5% -164,31 -14,2%

S&P-500 3.854,43 -1,2% -44,95 -19,1%

Nasdaq-Comp. 11.372,60 -2,3% -262,71 -27,3%

Nasdaq-100 11.860,28 -2,2% -265,41 -27,3%

Montag Freitag

Umsatz NYSE (Aktien) 794 Mio 778 Mio

Gewinner 979 1.497

Verlierer 2.233 1.708

unverändert 163 180

Schwächer - Das Wiederaufflammen der Corona-Pandemie in China mit regionalen Lockdowns als umgehende Reaktion Pekings dämpfte die Stimmung, weil es Rezessionssorgen nährte. Gesprächsthema war auch das Hickhack um Twitter (-11,3%) mit dem Rückzug von Tesla-Chef Elon Musk vom beabsichtigten 44 Milliarden Dollar schweren Kauf des Kurzbotschaftendiensts. Hintergrund ist, dass Twitter nicht alle angeforderten Informationen über potenziell gefälschte Nutzerkonten herausgegeben haben soll. Für Tesla ging es um 6,5 Prozent nach unten. Neue Corona-Einschränkungen in der chinesischen Glücksspielhochburg Macao drückten die Kurse von Kasino-Betreibern. Las Vegas Sands verbilligten sich um 6,3 und Wynn Resorts um 6,5 Prozent. Melco Resorts & Entertainment brachen um 9,6 Prozent ein.

US-ANLEIHEN

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 3,08 -3,3 3,11 234,8

5 Jahre 3,05 -8,2 3,13 178,5

7 Jahre 3,06 -8,5 3,14 161,9

10 Jahre 2,98 -10,0 3,08 147,3

30 Jahre 3,16 -9,0 3,25 126,3

Die Sorgen vor einer Rezession trieben die Anleger in die vermeintlich sicheren Anleihen. Steigende Notierungen ließen die Renditen sinken. Dabei nahm die Inversität deutlich zu, weil die Renditen am langen Ende viel deutlicher sanken. Eine inverse Renditekurve gilt als Alarmsignal für eine drohende Rezession.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:34 % YTD

EUR/USD 1,0014 -0,3% 1,0039 1,0122 -11,9%

EUR/JPY 137,47 -0,4% 137,97 138,46 +5,0%

EUR/GBP 0,8439 -0,0% 0,8442 0,8461 +0,4%

GBP/USD 1,1866 -0,2% 1,1891 1,1966 -12,3%

USD/JPY 137,29 -0,1% 137,43 136,80 +19,3%

USD/KRW 1.314,41 +0,3% 1.310,91 1.305,22 +10,6%

USD/CNY 6,7341 +0,2% 6,7183 6,7115 +6,0%

USD/CNH 6,7482 +0,3% 6,7249 6,7103 +6,2%

USD/HKD 7,8498 +0,0% 7,8497 7,8493 +0,7%

AUD/USD 0,6725 -0,1% 0,6733 0,6810 -7,4%

NZD/USD 0,6107 -0,0% 0,6110 0,6163 -10,5%

Bitcoin

BTC/USD 19.976,63 -1,3% 20.232,44 20.451,83 -56,8%

YTD zu Vortagsschluss

Die wieder verstärkte Risikoscheu kam dem Dollar zugute in seiner Funktion als sicherer Hafen. Der Dollarindex stieg um 0,9 Prozent - begünstigt auch durch die Euro-Schwäche. Ein vollständiger Stopp russischer Gaslieferungen nach Europa dürfte wahrscheinlich zu einer Rezession in der Eurozone führen und könnte den Euro um weitere 10 Prozent absacken lassen, befürchtet Analyst Kit Juckes von der Societe Generale.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 102,41 104,09 -1,6% -1,68 +41,9%

Brent/ICE 105,54 107,10 -1,5% -1,56 +40,9%

YTD zu Vortagsschluss

Befürchtungen einer konjunkturbedingt zurückgehenden Nachfrage drückten in Verbindung mit der Aufwertung des Dollar auf die Ölpreise, die allerdings im späten Handel Boden gutmachten. Das Barrel der US-Sorte WTI ermäßigte sich um 0,7 Prozent auf 104,09 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.729,59 1.733,98 -0,3% -4,39 -5,5%

Silber (Spot) 19,03 19,11 -0,4% -0,08 -18,4%

Platin (Spot) 863,10 873,78 -1,2% -10,68 -11,1%

Kupfer-Future 3,40 3,44 -1,1% -0,04 -23,5%

YTD zu Vortagsschluss

Der festere Dollar dämpfte das Interesse am Gold. Die Feinunze ermäßigte sich um 0,5 Prozent auf 1.735 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT MONTAG 20.00 UHR +++++

SYRIEN

Die 15 Mitglieder des UN-Sicherheitsrats haben sich darauf verständigt, das Mandat für die internationalen Hilfslieferungen nach Syrien über die türkisch-syrische Grenze um weitere sechs Monate zu verlängern. Dies entspreche der von Russland vorgeschlagenen Dauer, sagten Diplomaten. Die westlichen Staaten hatten hingegen eine Verlängerung um ein Jahr gefordert, da sechs Monate zu kurz seien, um eine ernsthafte Hilfe für die Bevölkerung gewährleisten zu können.

UKRAINE-BLOG

- Der Iran will Russland nach Angaben der USA hunderte Drohnen für den Angriffskrieg gegen die Ukraine liefern.

- Die Ukraine hat scharfen Protest dagegen eingelegt, dass Kanada auf Drängen der Bundesregierung die Ausfuhr einer reparierten Turbine für die aus Russland kommende Gaspipeline Nord Stream 1 genehmigt hat. Angesichts dieser "inakzeptablen Ausnahme beim Sanktionsregime gegen Russland" sei der kanadische Botschafter einbestellt worden. Dieser Vorgang werde in Moskau als Zeichen der Schwäche gewertet, sagte der ukrainische Präsident.

PC-MARKT

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

July 12, 2022 02:04 ET (06:04 GMT)