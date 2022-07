Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

T-Mobile US will einer Gruppe von Opfern eines Datenlecks von sensiblen Kundendaten in den USA 350 Millionen US-Dollar zahlen, um eine Sammelklage beizulegen. Das Unternehmen hat sich zudem verpflichtet, 150 Millionen Dollar für Sicherheitstechnologie in den Jahren 2022 und 2023 auszugeben. Mit dem vorgeschlagenen Vergleich, der bereits im Dezember gerichtlich genehmigt werden könnte, übernehme man keine Haftung, kein Fehlverhalten und keine Verantwortung ein, hieß es. Die Anwälte der Opfer unterstützten den Vorschlag. T-Mobile hatte im vergangenen Jahr eine Sicherheitslücke eingeräumt, nachdem persönliche Informationen über mehr als 50 Millionen seiner aktuellen, ehemaligen und potenziellen Kunden online zum Verkauf angeboten wurden. Später erhöhte das Unternehmen seine Schätzung und gab an, dass die Daten von 76,6 Millionen US-Bürgern in irgendeiner Form offengelegt wurden. T-Mobile US rechnet im zweiten Quartal mit einer Belastung von 400 Millionen Dollar vor Steuern im Zusammenhang mit dem Vergleich. Der Konzern wird voraussichtlich am Mittwoch vorbörslich die Finanzergebnisse für das Quartal vorlegen.

- US

14:30 Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Juni

Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 3.956,75 -0,2%

E-Mini-Future Nasdaq-100 12.405,75 -0,1%

Nikkei-225 27.688,93 -0,8%

Hang-Seng-Index 20.430,18 -0,9%

Kospi 2.406,94 +0,6%

Shanghai-Composite 3.250,05 -0,6%

S&P/ASX 200 6.787,80 -0,1%

OSTASIEN (VERLAUF)

Leichter - Zurückhaltung prägt zum Start in die neue Woche mit der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch das Geschehen.Dazu kommen Kursverluste der Wall Street zum Ausklang der Vorwoche als Bremser. Die Anleger warteten auf weitere Unternehmensergebnisse, um die Auswirkungen der höheren Finanzierungskosten besser einschätzen zu können, heißt es in Tokio. An den chinesischen Börsen lassen steigende Covid-19-Infektionen und die anhaltenden Probleme im Immobiliensektor keine Kaufstimmung aufkommen. In Seoul, wo esgegen die breite Tendenz nach oben geht, kommt Unterstützung von den Autoaktien Hyundai Motors (+2,1%) und Kia (+1,6%). Auch im Zuliefersektor steigen die Kurse, beispielsweise von Hanon Systems (+2,9%) und Hyundai Mobis (+3,4%). Teilnehmer verweisen auf die erfreulichen Geschäftszahlen von Hyundai Motors aus der vergangenen Wochen. In Sydney verbessern sich South32 um ein halbes Prozent. Das Rohstoffunternehmen hat laut den Analysten von RBC Capital durchwachsene Quartalszahlen vorgelegt, wobei es querbeet bessere Preise habe durchsetzen können.

US-NACHBÖRSE

T-Mobile US zeigten sich praktisch unbewegt von der Nachricht gezeigt, wonach die US-Tochter der Deutschen Telekom einer Gruppe von Opfern eines Datenlecks aus dem Jahr 2021 rund 350 Millionen Dollar zahlen will, um eine Sammelklage beizulegen. Public Storage verbesserten sich um 1,4 Prozent. Das Immobilienunternehmen hatte eine Sonderdividende über insgesamt 2,3 Milliarden Dollar angekündigt.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 31.899,68 -0,4% -137,22 -12,2%

S&P-500 3.961,75 -0,9% -37,20 -16,9%

Nasdaq-Comp. 11.834,11 -1,9% -225,50 -24,4%

Nasdaq-100 12.396,47 -1,8% -222,94 -24,0%

Freitag Donnerstag

Umsatz NYSE (Aktien) 819 Mio 884 Mio

Gewinner 1.308 1.984

Verlierer 1.912 1.217

unverändert 168 174

Leichter - Schwache Konjunkturdaten nährten Rezessionsängste. Der Einkaufsmanagerindex des US-Dienstleistungsgewerbes brach im Juli regelrecht ein, obwohl ein Anstieg erwartet worden war. Die Stimmung für Technikaktien wurde von schwachen Snap-Geschäftszahlen belastet. Die Aktie stürzte um 39,1 Prozent ab. Das schwache Abschneiden des Unternehmens weckte Befürchtungen über branchenweit geringere Online-Werbeeinnahmen. Meta verloren 7,6, Alphabet 5,6 und Pinterest 13,5 Prozent. Twitter gewannen 1,1 Prozent. Zwar wurde der Zweitquartalsausweis von rückläufigen Werbeeinnahmen und dem Übernahmestreit mit Elon Musk belastet, allerdings hieß es im Handel auch, dass Musk aus der Übernahme wohl nicht mehr herauskomme. Verizon (-6,7%) litten unter einem gesenkten Ausblick. Mattel verloren 7,1 Prozent nach einem unter Erwarten ausgefallenen Gewinnausweis. American Express zogen um 1,9 Prozent an, der Kreditkartenkonzern schlug die Markterwartungen deutlich.

US-ANLEIHEN

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 2,99 -10,9 3,10 225,7

5 Jahre 2,86 -11,6 2,98 160,0

7 Jahre 2,84 -12,5 2,97 140,2

10 Jahre 2,77 -11,4 2,88 125,6

30 Jahre 2,98 -6,0 3,04 108,3

Die durch die enttäuschenden Wirtschaftsdaten geschürten Rezessionsängste sorgten für sinkende Marktzinsen, die Anleihekurse fielen deutlich.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:27 % YTD

EUR/USD 1,0198 -0,2% 1,0219 1,0189 -10,3%

EUR/JPY 139,06 -0,0% 139,12 140,21 +6,3%

EUR/GBP 0,8517 +0,1% 0,8512 0,8515 +1,4%

GBP/USD 1,1973 -0,3% 1,2004 1,1965 -11,5%

USD/JPY 136,35 +0,1% 136,16 137,62 +18,5%

USD/KRW 1.310,79 0% 1.310,79 1.313,23 +10,3%

USD/CNY 6,7565 +0,1% 6,7515 6,7664 +6,3%

USD/CNH 6,7599 -0,0% 6,7604 6,7775 +6,4%

USD/HKD 7,8489 +0,0% 7,8486 7,8496 +0,7%

AUD/USD 0,6904 -0,3% 0,6927 0,6919 -4,9%

NZD/USD 0,6228 -0,4% 0,6254 0,6236 -8,8%

Bitcoin

BTC/USD 21.888,70 -4,1% 22.818,93 23.280,42 -52,7%

YTD zu Vortagsschluss

Beim Dollar wurden im US-Handel wie am Rentenmarkt angesichts der Rezessionssorgen Zinserhöhungsspekulationen ausgepreist, der Dollarindex ermäßigte sich um 0,3 Prozent.

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 93,79 94,70 -1,0% -0,91 +31,1%

Brent/ICE 102,38 103,20 -0,8% -0,82 +36,7%

YTD zu Vortagsschluss

Die Erdölpreise wechselten mehrfach das Vorzeichen. Schließlich gaben sie bis zu 1,7 Prozent nach. "Der Rückgang der Nachfrage findet endlich statt", sagte ein Händler mit Blick auf die schwache Kraftstoffnachfrage in den USA. Trotz der Urlaubssaison bleibe die Benzinnachfrage schwach. Inflation und Konjunktursorgen bremsten, hieß es.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.725,01 1.727,40 -0,1% -2,39 -5,7%

Silber (Spot) 18,56 18,59 -0,2% -0,03 -20,4%

Platin (Spot) 875,23 874,44 +0,1% +0,79 -9,8%

Kupfer-Future 3,34 3,35 -0,4% -0,01 -24,8%

YTD zu Vortagsschluss

Dollarschwäche und klar nachgebende Marktzinsen trieben den Goldpreis (+0,3%) auf den höchsten Stand seit dem 13. Juli.

+++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG 20.00 UHR +++++

AFFENPOCKEN

Als Reaktion auf die anhaltende Ausbreitung der Affenpocken hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) einen weltweiten Gesundheitsnotstand ausgerufen. Zur Begründung hieß es, es gebe "ein klares Risiko" einer weiteren internationalen Ausbreitung. Europa sei allerdings weltweit derzeit das einzige Gebiet, in der das Risiko einer Ansteckung als hoch bewertet werde. Die WHO rief alle Länder dazu auf, Maßnahmen zu ergreifen, um den betroffenen Personenkreis zu schützen. Bei den Affenpocken handelt es sich um eine weniger gefährliche Verwandte der seit etwa 40 Jahren ausgerotteten Pocken, die üblicherweise in West- und Zentralafrika vorkommt.

JAPAN - Vulkanausbruch

Im Süden Japans ist die höchste Warnstufe für den Vulkan Sakurajima ausgerufen worden. Nach einer Eruption am Sonntagabend (Ortszeit) wurden dutzende Bewohner aus zwei nahegelegenen Ortschaften aufgerufen, ihre Häuser zu verlassen und sich in Sicherheit zu bringen.

UKRAINE-BLOG

- Russland hat den Angriff auf den Hafen der südukrainischen Stadt Odessa eingeräumt. Dabei seien ein ukrainisches Militärschiff und ein Lager mit von den USA gelieferten Harpoon-Raketen zerstört worden. Ein Schiffsreparaturwerk sei ebenfalls unbrauchbar gemacht worden. Am Samstag hatte Moskau laut der Türkei eine Beteiligung an den Luftangriffen noch bestritten.

HUAWEI

Die Bundesregierung behält sich rechtliche Einschränkungen der Zusammenarbeit mit dem chinesischen Unternehmen Huawei beim Aufbau des 5G-Netzes in Deutschland vor. Huawei ist einer der weltweit größten Telekommunikationsausrüster und führend bei der 5G-Technologie. Mehrere Länder, darunter die USA und Großbritannien, haben den Anbieter jedoch vom Ausbau ihrer 5G-Netze ausgeschlossen, da es Sorgen gibt, Huawei-Technik könnte ein Einfallstor für chinesische Spionage oder Sabotage sein.

