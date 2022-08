Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

China hat seine angekündigten Militärmanöver nahe Taiwan nach Angaben des chinesischen Staatsfernsehens begonnen. "Die Übungen beginnen", erklärte der Sender CCTV am Donnerstag im Online-Netzwerk Weibo. Taiwans Verteidigungsministerium erklärte, die Lage genau zu beobachten. Die Streitkräfte des Inselstaates würden gemäß dem Prinzip handeln, sich "auf einen Krieg vorzubereiten, ohne einen Krieg zu wollen". Es werde auch keine "Eskalation des Konflikts" gesucht.

China reagiert mit den Manövern in den Gewässern um Taiwan auf einen Taiwan-Besuch der US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi am Dienstag und Mittwoch. Die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses war die ranghöchste US-Vertreterin seit 25 Jahren, die Taiwan einen Besuch abstattete.

Die Regierung in Peking, die Taiwan als Teil des chinesischen Territoriums ansieht, reagierte erbost auf den Besuch und kündigte massive Militärmanöver an. Bereits am Mittwoch kritisierten die G7-Staaten Chinas Reaktion auf Pelosis Besuch. "Es gibt keine Rechtfertigung dafür, einen Besuch als Vorwand für aggressive Militäraktionen in der Taiwanstraße zu nutzen."

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

06:25 JP/Toyota Motor Corp, Ergebnis 1Q

13:00 US/Conocophillips, Ergebnis 2Q

13:10 CN/Alibaba Group Holding Ltd, Ergebnis 1Q

13:30 US/Intercontinental Exchange Inc, Ergebnis 2Q

22:01 US/Amgen Inc, Ergebnis 2Q

22:01 US/Expedia Inc, Ergebnis 2Q

22:04 US/Dropbox Inc, Ergebnis 2Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

14:30 Handelsbilanz Juni

PROGNOSE: -80,00 Mrd USD

zuvor: -85,55 Mrd USD

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 260.000

zuvor: 256.000

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 4.154,25 -0,0%

E-Mini-Future Nasdaq-100 13.250,25 -0,2%

Nikkei-225 27.917,70 +0,6%

Hang-Seng-Index 20.020,83 +1,3%

Kospi 2.473,52 +0,5%

Shanghai-Composite 3.160,68 -0,1%

S&P/ASX 200 6.979,10 +0,0%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Dank sehr fester Vorgaben der US-Börsen geht es am Donnerstag auch an den meisten Aktienmärkten in Ostasien und Australien nach oben. Die Indizes kommen jedoch vielerorts von ihren Hochs zurück, nachdem bekannt wurde, dass chinesische Flugkörper - mutmaßlich Drohnen - in die Sicherheitszone der zu Taiwan gehörenden Kinmen-Inseln eingedrungen sind. Unter den Einzelwerten verbessern sich BYD in Hongkong um 1,8 Prozent. Der Hersteller von Elektroautos hat überzeugende Absatzzahlen für Juli veröffentlicht. In Tokio stützen nach Angaben aus dem Handel nachlassende Sorgen wegen der Energiekosten vor allem Aktien des Elektroniksektors. Für Tokyo Electron geht es um 2,8 Prozent nach oben, für Advantest um 2,6 Prozent. Toyota Motor (-0,3%) profitieren zunächst nicht davon, dass der Automobilkonzern seine Umsatz- und Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr 2022/23 erhöht hat. Im ersten Geschäftsquartal verdiente das Unternehmen nämlich weniger als von Analysten erwartet. Gut kommen die Zahlen des Internet-Unternehmens Kakao (+6,3%) in Seoul an. Indexschwergewicht Samsung Electronics klettert um 0,2 Prozent, nachdem das Unternehmen einen Vertrag zur Ausrüstung des 5G-Netzes der indischen Bharti Airtel unterzeichnet hat.

US-NACHBÖRSE

Ebay (+0,6%) war im zweiten Quartal in die Verlustzone gerutscht, weil die Zahl der aktiven Käufer deutlich zurückging, hatte aber auf bereinigter Basis die Erwartungen übertroffen. Qorvo hatte im ersten Geschäftsquartal besser abgeschnitten als erwartet und auch einen optimistischen Ausblick gegeben. Allerdings gab die Aktie des Halbleiterunternehmens Gewinne von zeitweise über 7 Prozent wieder ab und notierte zuletzt 3,2 Prozent schwächer. Die Apothekenkette McKesson (+2,4%) hatte im ersten Geschäftsquartal dank niedrigerer Kosten den Gewinn kräftig gesteigert. Clorox (-6,1%) hatte mit den Zahlen zu seinem vierten Geschäftsquartal die Erwartungen nicht in allen Punkten erfüllt. Kasinobetreiber MGM (+2,5%) profitierte im zweiten Quartal von der Aufhebung von Corona-Beschränkungen, die dem Spielerparadies Las Vegas wieder mehr Zulauf bescherte. Das verstärkte Reiseaufkommen kam auch dem Buchungsportal Booking zugute. Dessen Aktie konnte Gewinne von anfangs über 4 Prozent jedoch nicht halten und verlor letztlich 3,3 Prozent. Die Nachfrage nach Feuerwaffen ging derweil zurück, was sich beim Hersteller Sturm Ruger (-5,5%) im zweiten Quartal in einem Gewinnrückgang niederschlug. Walmart zeigten sich 0,4 Prozent leichter. Nach der Gewinnwarnung vergangene Woche kündigte der Einzelhandelsriese nun den Abbau von Arbeitsplätzen in seiner Zentrale in Bentonville sowie in Büros an anderen Standorten an.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 32.812,50 +1,3% 416,33 -9,7%

S&P-500 4.155,13 +1,6% 63,94 -12,8%

Nasdaq-Comp. 12.668,16 +2,6% 319,40 -19,0%

Nasdaq-100 13.253,26 +2,7% 351,66 -18,8%

Mittwoch Dienstag

Umsatz NYSE (Aktien) 859 Mio 887 Mio

Gewinner 2.242 1.449

Verlierer 973 1.753

Unverändert 209 185

Sehr fest - Überzeugende Konjunkturdaten und Erleichterung über die reibungslose Taiwan-Visite der Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi haben die Wall Street gestützt. Trotz heftiger chinesischer Proteste und militärischer Drohgebärden endete der Pelosi-Besuch auf der Insel ohne die befürchteten Zwischenfälle. Für Kauflaune sorgten überraschend positive Konjunkturdaten, die das Schreckgespenst der Rezession zumindest etwas vertrieben. Paypal machten einen Kurssprung um 9,2 Prozent, nachdem sich der aktivistische Investor Elliott am Zahlungsdienstleister beteiligt hatte. AMD ermäßigten sich um 1,2 Prozent, nachdem der Halbleiterkonzern einen Umsatz unter Marktprognose in Aussicht gestellt hatte. Bei Starbucks (+4,3%) hatten höhere Lohnkosten und andere inflationäre Einflüsse das Ergebnis belastet. Die gestiegenen Kosten hätten jedoch teilweise durch höhere Preise ausgeglichen werden können, hieß es. Moderna hatte seinen Umsatz um 9 Prozent gesteigert und damit die Erwartung übertroffen. Die Aktie sprang um knapp 16 Prozent in die Höhe. Poseida Therapeutics schossen um 85,6 Prozent in die Höhe. Das Unternehmen hatte mit Roche eine lukrative Kooperation an Land gezogen. Ford stiegen nach äußerst positiven Absatzzahlen um 3,5 Prozent.

US-ANLEIHEN

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 3,07 +4,1 3,03 234,4

5 Jahre 2,83 -1,4 2,84 157,0

7 Jahre 2,79 -2,9 2,82 134,8

10 Jahre 2,71 -3,6 2,75 120,5

30 Jahre 2,95 -6,2 3,01 104,6

Zinserhöhungsfantasien wurden mit den deutlich gesunkenen Erdölpreisen etwas ausgepreist. Schließlich stellen die Engiepreise einen der wichtigsten Inflationstreiber.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:05 % YTD

EUR/USD 1,0168 -0,0% 1,0170 1,0166 -10,6%

EUR/JPY 136,09 -0,0% 136,12 135,13 +4,0%

EUR/GBP 0,8366 -0,1% 0,8375 0,8356 -0,4%

GBP/USD 1,2155 +0,1% 1,2147 1,2170 -10,2%

USD/JPY 133,83 -0,0% 133,84 132,92 +16,3%

USD/KRW 1.311,00 +0,2% 1.308,32 1.312,06 +10,3%

USD/CNY 6,7545 -0,0% 6,7573 6,7534 +6,3%

USD/CNH 6,7614 +0,0% 6,7613 6,7611 +6,4%

USD/HKD 7,8494 -0,0% 7,8497 7,8499 +0,7%

AUD/USD 0,6963 +0,2% 0,6950 0,6929 -4,1%

NZD/USD 0,6297 +0,4% 0,6273 0,6264 -7,8%

Bitcoin

BTC/USD 23.074,22 -1,0% 23.296,18 23.021,24 -50,1%

YTD zu Vortagsschluss

Der Dollarindex drehte 0,1 Prozent ins Plus. Bereits am Vortag hatten die Spannungen zwischen den USA und China dem als vermeintlich sicheren Hafen geltenden Dollar Zulauf beschert.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 90,94 90,66 +0,3% 0,28 +27,1%

Brent/ICE 96,96 96,78 +0,2% 0,18 +30,2%

GAS VT-Schluss +/- EUR

Dutch TTF 0,00 202,32 0% 0,00 +234,3%

Die Ölpreise drehten kräftig ins Minus, US-Leichtöl der Sorte WTI schloss auf dem tiefsten Stand seit dem 10. Februar (-3,9%/Brent -3,4%). Die Lobbygruppe Opec+ hatte sich auf eine moderate Erhöhung der Ölförderung geeinigt. Angesichts der globalen Rezessions- und Nachfragesorgen sei auch eine nur kleine Fördermengenerhöhung kein Signal für höhere Preise, hieß es. Zudem drückten überraschend gestiegene Rohöllagerbestände in den USA die Preise.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

August 04, 2022 01:35 ET (05:35 GMT)