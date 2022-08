Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

DONNERSTAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des Tags des Bergs geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Der US-Flugzeugbauer Boeing hat nach mehr als einjähriger Unterbrechung wegen Produktionsmängeln wieder mit der Auslieferung seiner Langstreckenflieger 787 Dreamliner begonnen. Eine erste neue Maschine wurde der US-Fluggesellschaft American Airlines übergeben, wie beide Unternehmen mitteilten. American Airlines sprach von einem "aufregenden Tag". Die US-Flugaufsichtsbehörde FAA hatte am Montag grünes Licht für eine Wiederaufnahme der Auslieferungen gegeben. Boeing habe "alle notwendigen Veränderungen vorgenommen, um sicherzustellen, dass der 787 Dreamliner alle Zertifizierungsstandards erfüllt". Boeing hatte im Spätsommer 2020 Herstellungsmängel bei einigen Dreamlinern entdeckt, in der Folge kamen weitere Probleme hinzu. Die Probleme mit dem Dreamliner hatten Boeing Ende 2021 einen Milliardenverlust beschert.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 264.000

zuvor: 260.000

14:30 Erzeugerpreise Juli

PROGNOSE: +0,2% gg Vm

zuvor: +1,1% gg Vm

Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie)

PROGNOSE: +0,4% gg Vm

zuvor: +0,4% gg Vm

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 4.219,00 +0,2%

E-Mini-Future Nasdaq-100 13.431,75 +0,3%

Nikkei-225 0,00 0%

Hang-Seng-Index 20.002,57 +2,0%

Kospi 2.512,77 +1,3%

Schanghai-Composite 3.277,84 +1,5%

S&P/ASX 200 7.060,60 +1,0%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Dank klaren Rückenwindes aus den USA ziehen die Aktienkurse in Asien auf breiter Front an. Aktuelle Inflationsdaten in den USA verfehlten noch höhere Befürchtungen, entscheidend ist aber der Umstand, dass die Daten ein Nachlassen des Inflationsdrucks offenbarten, wenngleich sich die Inflation noch immer auf viel zu hohem Niveau bewegt. Vor diesem Hintergrund erhoffen sich Anleger ein weniger forsches Vorgehen der US-Notenbank bei künftigen Zinserhöhungen. Während in Japan die Börsen geschlossen bleiben, ziehen die Börsen in China nach ihrer jüngsten Schwäche deutlicher an. Gestützt wird der Markt auf dem Festland auch von der relativen Ruhe rund um den China-Taiwan-Konflikt. Allerdings droht hier neues Ungemach, wie Analysten anmerken. Denn die chinesischen Behörden veröffentlichten Einzelheiten, wie der Anspruch Chinas auf Taiwan. In Hongkong gewinnt der HSI noch etwas deutlicher, der Index hatte am Vortag aber auch kräftig eingebüßt. Nach überzeugenden Geschäftszahlen steigen Techtronic um 10 Prozent. Mit sinkenden Renditen sind auch Immobilienwerte gesucht. In Südkorea sind Technologie-, Energie- und Internet-Papiere gesucht. Samsung Electronics steigen um 0,9 Prozent, der Elektronikkonzern hat neue Modelle faltbarer Mobiltelefone vorgestellt.

US-NACHBÖRSE

Walt Disney hat Drittquartalszahlen über Markterwartungen vorgelegt. Der Umsatz wurde um 26 Prozent und damit deutlicher als von Analysten vorhergesagt gesteigert. Gut lief auch die Streaming-Plattform Disney+. Der Disney-Kurs kletterte um 6,9 Prozent. Bumble brachen dagegen um 11,3 Prozent ein. Das Dating-Portal wartete mit einem schwachen Ausblick auf das laufende Quartal auf. Zudem grenzte die Gesellschaft den Verlust zwar deutlich ein, Analysten hatten aber auf einen noch stärkeren Rückgang gesetzt. Paysafe sanken um 2,4 Prozent, nachdem RBC-Analyst Daniel Perlin die Papiere abgestuft hatte.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 33.309,51 +1,6% 535,10 -8,3%

S&P-500 4.210,24 +2,1% 87,77 -11,7%

Nasdaq-Comp. 12.854,81 +2,9% 360,88 -17,8%

Nasdaq-100 13.378,32 +2,8% 370,16 -18,0%

Mittwoch Dienstag

Umsatz NYSE (Aktien) 902,0 Mio 816,1 Mio

Gewinner 2.751 1.138

Verlierer 512 2.071

Unverändert 130 207

Sehr fest - Für deutliche Aufschläge haben zur Wochenmitte die mit Spannung erwarteten US-Inflationsdaten an der Wall Street gesorgt. Diese lagen mit einer Jahresrate von 8,5 Prozent unter der Prognose von 8,7 Prozent. Die Kernrate verharrte entgegen der Erwartung bei 5,9 Prozent. Vor diesem Hintergrund erhoffen sich die Teilnehmer ein weniger harsches Vorgehen der US-Notenbank bei den künftigen Zinserhöhungen, so im September lediglich um 50 statt um 75 Basispunkte. Zudem könnte die Inflation damit ihren Höhepunkt gesehen haben. Die Hoffnungen an das Zinserhöhungstempo der Fed wurden auch durch Aussagen von Charles Evans gestützt. Der Präsident der Chicagoer Zentralbankfiliale rechnet in den kommenden Monaten mit nicht mehr ganz so starken Zinserhöhungen. Bei den Einzelwerten haben Coinbase (+7,4%) einen unerwartet hohen Quartalsverlust verzeichnet. Allerdings zeigte sich die Handelsplattform für Kryptowährungen "vorsichtig optimistisch" in Bezug auf die Fähigkeit, im laufenden Jahr "innerhalb der avisierten Spanne eines EBITDA-Verlustes von 500 Millionen Dollar zu bleiben", die zu Beginn des Jahres angestrebt wurde.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 3,19 -6,1 3,26 246,4

5 Jahre 2,93 -3,2 2,96 166,9

7 Jahre 2,86 -1,9 2,88 142,2

10 Jahre 2,79 +0,7 2,78 128,0

30 Jahre 3,04 +4,7 2,99 114,0

Die US-Anleihen wurden mit den Daten gekauft, vor allem am kurzen Ende des Marktes, das die geldpolitischen Erwartungen besonders deutlich spiegelt. Die Zweijahresrendite reduzierte sich um 6,1 Basispunkte auf 3,19 Prozent, die Zehnjahresrendite holte ihre Verluste dagegen wieder auf und legte um 0,7 Basispunkte auf 2,79 Prozent zu.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:24 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0280 -0,2% 1,0301 1,0211 -9,6%

EUR/JPY 136,87 +0,0% 136,86 137,91 +4,6%

EUR/GBP 0,8433 +0,0% 0,8430 0,8452 +0,4%

GBP/USD 1,2190 -0,2% 1,2217 1,2082 -9,9%

USD/JPY 133,14 +0,2% 132,87 135,06 +15,7%

USD/KRW 1.304,61 +0,5% 1.297,54 1.310,65 +9,7%

USD/CNY 6,7399 +0,2% 6,7238 6,7585 +6,0%

USD/CNH 6,7394 +0,2% 6,7248 6,7639 +6,1%

USD/HKD 7,8463 -0,0% 7,8472 7,8469 +0,7%

AUD/USD 0,7075 -0,1% 0,7079 0,6957 -2,6%

NZD/USD 0,6399 -0,0% 0,6401 0,6287 -6,3%

Bitcoin

BTC/USD 24.583,54 +2,6% 23.955,50 22.964,92 -46,8%

Unter Abgabedruck stand der Dollar nach den Verbaucherpreisen. Für den Dollar-Index ging es um 1,1 Prozent nach unten. Die Aussicht auf weniger aggressive Zinserhöhungen durch die US-Notenbank belastete den Greenback. Die Erwartung an einen weiteren "großen" Zinsschritt um weitere 75 Basispunkte fiel auf 41,5 Prozent. Am Vortag waren es noch 68,0 Prozent. Nun setzten die meisten Marktteilnehmer auf "nur" 50 Basispunkte Erhöhung, die Wahrscheinlichkeit dafür wird nun bei 58,5 Prozent gesehen.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 91,86 91,93 -0,1% -0,07 +28,4%

Brent/ICE 97,39 97,40 -0,0% -0,01 +30,8%

Die Ölpreise erholten sich von zwischenzeitlichen Abgaben und legten um bis zu 1,1 Prozent zu. Für Belastung sorgten die wöchentlichen US-Rohöllagerbestände, die laut staatlicher Energy Information Administration (EIA) deutlich stärker gestiegen sind als erwartet. "Die Benzinnachfrage hat sich aber erholt, und dieser Trend könnte sich fortsetzen, da wir uns noch in der Hauptreisezeit befinden", so Edward Moya, Marktanalyst bei Oanda.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.786,02 1.792,39 -0,4% -6,37 -2,4%

Silber (Spot) 20,49 20,57 -0,4% -0,08 -12,1%

Platin (Spot) 948,88 945,15 +0,4% +3,73 -2,2%

Kupfer-Future 3,66 3,65 +0,3% +0,01 -17,4%

YTD zu Vortagsschluss

Der Goldpreis profitierte zwischenzeitlich von den Teuerungsdaten und kletterte wieder über die Marke von 1.800 Dollar je Feinunze. Im Anschluss gab er die Gewinne jedoch wieder vollständig ab und rutschte leicht ins Minus. Gestützt hätten die Aussicht auf weniger stark steigende Zinsen in den USA und der schwache Dollar, hieß es.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

CHINA-TAIWAN-KONFLIKT

Taiwan hat inmitten der massiven Spannungen mit China erneut eine Militärübung zur Abwehr eines möglichen Angriffs abgehalten. Wie bereits am Dienstag wurden dabei am Donnerstag in Taiwans südlichstem Landkreis Pingtung scharfe Artillerie-Munition und Leuchtraketen abgefeuert, wie ein Armeesprecher sagte.

GELDPOLITIK USA

Der Präsident der Zentralbankfiliale in Minneapolis, Neel Kashkari, sagt, dass er Zinserhöhungen nicht so schnell kommen sieht, wie der Markt dies aktuell erwartet. Die US-Verbraucherpreisdaten für Juli seien der erste Hinweis darauf, dass sich die Inflation in den USA verlangsamen könnte, was aber die Notwendigkeit höherer Zinssätze nicht ausschließe, ergänzte er.

