Der Präsident der US-Notenbank von Minneapolis, Neel Kashkari, ist der Ansicht, frühere Bemühungen, die Inflation zu senken, hätten dazu geführt, dass die Wirtschaft in eine Rezession abgerutscht sei. Es sei immer noch unklar, ob die Federal Reserve in diesem Zyklus dieses Ergebnis vermeiden könne. Er glaube nicht, dass sich die Wirtschaft derzeit in einer Rezession befinde.

Der Präsident der Federal Reserve von St. Louis, James Bullard, sagte derweil, er neige dazu, eine Zinserhöhung um 0,75 Prozentpunkte im September zu unterstützen. Dies wäre die dritte ungewöhnlich hohe Zinserhöhung der Fed in Folge und würde den Leitzins auf 3,00 bis 3,35 Prozent steigen lassen. Bullard sagte zudem, dass die US-Notenbank den Zinserhöhungsprozess nicht hinauszögern sollte. Er wolle, dass der Leitzins bis Ende des Jahres auf 3,75 bis 4,00 Prozent steige. Die Wirtschaft werde in der zweiten Jahreshälfte stärker wachsen als in den ersten sechs Monaten, so der Notenbanker.

E-Mini-Future S&P-500 4.276,50 -0,2%

E-Mini-Future Nasdaq-100 13.486,50 -0,3%

Nikkei-225 28.920,15 -0,1%

Hang-Seng-Index 19.795,74 +0,2%

Kospi 2.497,08 -0,4%

Shanghai-Composite 3.271,70 -0,2%

S&P/ASX 200 7.114,60 +0,0%

Behauptet - Die Anleger warten auf frische Impulse, nachdem diverse Auftritte von US-Notenbankern den Straffungskurs der Fed bestätigt haben. In Schanghai sorgt weiter für Zurückhaltung, dass die ungewöhnliche Dürre die Energieerzeugung und damit die Produktion zu beeinträchtigen droht. Daneben verweisen Marktteilnehmer darauf, dass die harte Null-Covid-Politik Pekings weiter die Nachfrage beeinträchtige. Immobilienaktien zeigen sich erholt, nachdem jüngst Country Garden mit einer Gewinnwarnung für Verluste im Sektor gesorgt hatte. Country Garden gewinnen 2,5 und Longfor Group 1,2 Prozent. China Resources Land verbessern sich um 2 Prozent. In Seoul verliert der Kurs der Online-Bank KakaoBank fast 8 Prozent - belastet von Berichten, wonach Regulierer das Volumen der Online-Geldtransferdienstleistungen begrenzen wollen. Kakao Corp. verlieren 2,5 Prozent, während Kakaopay um 1,5 Prozent zulegen. In Sydney zieht die Aktie des Goldschürfers Newcrest nach dem Quartalsbericht um 4 Prozent an.

US-NACHBÖRSE

Applied Materials reagierten mit einem Plus von knapp 4 Prozent auf den Drittquartalsbericht. Der Zulieferer der Halbleiterindustrie übertraf trotz eines wegen Lieferkettenproblemen gesunkenen Gewinns die Analystenerwartungen. Der Umsatz fiel ebenso höher aus als geschätzt. Ähnlich entwickelten sich Gewinn und Umsatz im zweiten Quartal bei Ross Stores, wobei der Umsatz des Discountkettenbetreibers die Konsensschätzung aber knapp verfehlte. Der Kurs kam um 1,8 Prozent zurück. Ross Stores senkte zudem den Ausblick. Bei Bill.com sorgten die Quartalszahlen für einen Kurssprung um 19,6 Prozent. Das Softwareunternehmen hatte für sein viertes Quartal eine Umsatzverdopplung gemeldet und rechnet im begonnen ersten Quartal mit einem weiteren Zuwachs um bis zu 76 bis 78 Prozent. Madison Square Garden Entertainment schnellten um über 9 Prozent nach oben. Hier beflügelte die Nachricht, dass das Unternehmen eine Abspaltung von Geschäftsbereichen zu eigenständigen Gesellschaften prüft. Home Depot stiegen um 0,8 Prozent, nachdem der Board der Baumarktkette grünes Licht für einen 15 Milliarden Dollar schweren Aktienrückkauf gegeben hatte. Apple (-0,3%) zeigten sich zunächst wenig belastet von Berichten über Sicherheitslücken bei diversen Geräten des iPhone-Herstellers.

DJIA 33.999,04 +0,1% 18,72 -6,4%

S&P-500 4.283,74 +0,2% 9,70 -10,1%

Nasdaq-Comp. 12.965,34 +0,2% 27,22 -17,1%

Nasdaq-100 13.505,99 +0,3% 35,13 -17,2%

Donnerstag Mittwoch

Umsatz NYSE (Aktien) 673 Mio 769 Mio

Gewinner 1.816 647

Verlierer 1.315 2.573

unverändert 187 133

Gut behauptet - Eher falkenhaft auftretende US-Notenbanker bremsten die Kauflaune. Konjunkturdaten des Tages stützten die Sichtweise der Notenbanker, weil sie ein recht positives Bild der Wirtschaft zeigten. Unter den Einzelwerten gewannen Cisco Systems 5,8 Prozent. Geschäftszahlen und Ausblick hatten positiv überrascht. Walgreens Boots Alliance (-6,4%) und CVS Health (-1,2%) litten unter einem Gerichtsurteil, demzufolge sie wegen ihrer Mitverantwortung für die Opioid-Krise 650 Millionen Dollar zahlen sollen. Der Kurs der ebenfalls verurteilten Walmart gab um 0,3 Prozent nach. Der Einzelhandelsriese hat Berufung gegen das Urteil angekündigt. Kohl's gaben um 7,8 Prozent ab, nachdem der Einzelhändler seine Jahresprognose gesenkt hatte. Bed Bath & Beyond sackten um über 19,6 Prozent ab. Gamestop-Chairman Ryan Cohen hatte die Absicht zum Verkauf einer Beteiligung bekundet.

2 Jahre 3,20 -7,9 3,27 246,6

5 Jahre 3,02 -2,6 3,05 176,1

7 Jahre 2,96 -2,8 2,99 151,7

10 Jahre 2,87 -2,6 2,90 136,2

30 Jahre 3,13 -2,1 3,15 123,1

Am Anleihemarkt kamen die zuletzt gestiegenen Renditen zurück, besonders am kurzen Ende. Viele große japanische Adressen schienen wieder verstärkt US-Anleihen zu kaufen, hieß es.

EUR/USD 1,0081 -0,1% 1,0088 1,0157 -11,3%

EUR/JPY 137,25 +0,1% 137,09 137,38 +4,9%

EUR/GBP 0,8459 +0,0% 0,8456 0,8452 +0,7%

GBP/USD 1,1918 -0,1% 1,1931 1,2016 -11,9%

USD/JPY 136,16 +0,2% 135,87 135,26 +18,3%

USD/KRW 1.325,23 -0,1% 1.327,04 1.323,47 +11,5%

USD/CNY 6,8059 +0,3% 6,7861 6,7929 +7,1%

USD/CNH 6,8211 +0,3% 6,8036 6,8088 +7,3%

USD/HKD 7,8464 +0,0% 7,8443 7,8439 +0,7%

AUD/USD 0,6912 -0,1% 0,6916 0,6918 -4,8%

NZD/USD 0,6237 -0,3% 0,6257 0,6260 -8,6%

Bitcoin

BTC/USD 22.790,80 -2,4% 23.362,04 23.373,60 -50,7%

Der Dollar legte nach den positiven Konjunkturdaten und falkenhaften Auftritten von US-Notenankern deutlich zu. Der Euro ging im US-Handel zuletzt mit 1,0090 Dollar um, nachdem er direkt nach der Veröffentlichung des Fed-Protokolls am Mittwochabend im Hoch noch gut 1,02 Dollar gekostet hatte. Unter anderem hatte die US-Notenbankerin Mary Daly Spekulationen des Marktes gedämpft, dass im kommenden Jahr bereits wieder erste Zinssenkungen anstehen könnten.

WTI/Nymex 90,05 90,50 -0,5% -0,45 +25,8%

Brent/ICE 96,17 96,59 -0,4% -0,42 +29,1%

Die Ölpreise (+3%) wurden gestützt vom jüngsten Rückgang der US-Ölvorräte. Auch die Angst vor einer konjunkturbedingt schwächeren Nachfrage ließ nach. Die "implizite" Ölnachfrage in den USA sei kräftig gestiegen und bewege sich nunmehr auf dem höchsten Niveau seit Februar, hieß es.

Gold (Spot) 1.756,66 1.758,84 -0,1% -2,18 -4,0%

Silber (Spot) 19,37 19,55 -0,9% -0,18 -16,9%

Platin (Spot) 912,78 914,50 -0,2% -1,72 -6,0%

Kupfer-Future 3,62 3,63 -0,3% -0,01 -18,3%

+++++ MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 20.00 UHR +++++

JAPAN - Konjunktur

Die japanischen Verbraucherpreise haben im Juli in der Kernrate wie erwartet 2,4 Prozent höher gelegen als im Vorjahresmonat.

NORDKOREA

hat ein südkoreanisches Angebot von umfangreichen Wirtschaftshilfen im Gegenzug für atomare Abrüstung zurückgewiesen. Die mächtige Schwester von Machthaber Kim Jong Un, Kim Yo Jong, bezeichnete den Vorschlag als "Gipfel der Absurdität". Die südkoreanische Präsidentschaft bedauerte Kim Yo Jongs "unhöfliche" Äußerungen, betonte aber, das Angebot liege nach wie vor auf dem Tisch.

APPLE

hat vor einer gravierenden Sicherheitslücke bei seinen iPhones, iPads und Macs gewarnt. Demnach könnten Hacker die volle Kontrolle über die Geräte erlangen. Sicherheitsexperten empfehlen ein umgehendes Update.

