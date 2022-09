Indizes in diesem Artikel KOSPI 2.384,3

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ TAGESTHEMA +++++

Oracle hat in seinem ersten Quartal die Gewinnerwartung verfehlt, den Umsatz aber stärker gesteigert als gedacht, weil die Übernahme von Cerner erste Früchte trug. Das Softwareunternehmen meldete einen Nettogewinn von 1,5 Milliarden Dollar oder 56 Cents pro Aktie bei einem Umsatz von 11,45 Milliarden Dollar, verglichen mit 9,73 Milliarden Dollar vor einem Jahr. Bereinigt um aktienbasierte Vergütungen, Restrukturierungskosten und andere Effekte erzielte Oracle einen Gewinn von 1,03 Dollar pro Aktie und damit den gleichen Wert wie im ersten Quartal des vergangenen Jahres. Analysten hatten laut Factset mit 1,07 Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von 11,33 Milliarden Dollar gerechnet. Der Softwareriese schloss im Juni die 28,3 Milliarden Dollar teure Übernahme von Cerner ab, dessen Software von Krankenhäusern und anderen Unternehmen des Gesundheitswesens für die Auswertung von Patientendaten verwendet wird. Oracle meldete für das Quartal einen Umsatz von 1,4 Milliarden Dollar mit Cerner, während Analysten laut Factset mit 1,36 Milliarden Dollar gerechnet hatten.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

19:00 Twitter Inc, Aktionärs-Sondertreffen mit Abstimmung zur Übernahme durch Tesla-

Gründer Musk

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

14:30 Realeinkommen August

14:30 Verbraucherpreise August

PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+8,0% gg Vj

zuvor: +0,0% gg Vm/+8,5% gg Vj

Verbraucherpreise Kernrate

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+6,0% gg Vj

zuvor: +0,3% gg Vm/+5,9% gg Vj

22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American

Petroleum Institute (API)

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 4.123,50 +0,3%

E-Mini-Future Nasdaq-100 12.788,00 +0,4%

Nikkei-225 28.601,66 +0,2%

Hang-Seng-Index 19.410,40 +0,2%

Kospi 2.452,00 +2,8%

Schanghai-Composite 3.265,99 +0,1%

S&P/ASX 200 7.011,80 +0,7%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Der etwas nachgebende Dollar untermauert die leicht positive Risikoneigung, die Aktien zu Gute kommt. Die militärischen Erfolge der Ukraine gegen die russischen Invasoren mehren die Hoffnungen auf ein baldiges Kriegsende. Große Kauflaune werde aber im Vorfeld der US-Verbraucherpreise nicht aufkommen, sagt ein Händler. Marktteilnehmer hoffen auf einen leichten Rückgang der Inflation gegenüber dem Vormonat, womit diese ihren Höhepunkt erreicht haben könnte. Im Gefolge könnte die Fed dann etwas weniger falkenhaft klingen. Ein 9-prozentiger Jahressprung der japanischen Großhandelspreise verdeutlicht einmal mehr das Inflationsproblem. Nach der Feiertagspause zeigen sich HSI in Hongkong und Schanghai-Composite etwas fester - etwas gestützt von einer gestiegenen Kreditvergabe. Die staatlichen Stellen in China haben zudem weitere Wirtschaftsstimuli bekannt gegeben. Im Automobilsektor legen Geely Automobile um 1,8 und BYD um 2,2 Prozent zu. Positive Absatzdaten im August stützen. In Südkorea, wo am Vortag ebenfalls nicht gehandelt worden war, zeigt sich der Kospi sehr fest. Vor allem Bauwerte treiben den Markt. Der Nikkei-225 legt moderat zu. Erneut stützen Eisenbahn- und Fluglinientitel, sie stehen Abgaben bei Automobil- und Elektronikwerten gegenüber. Erstere erhalten Rückenwind von der Hoffnung auf Einreiseerleichterungen. Nintendo steigen nach Schlagzeilen über kräftige Verkäufe des Spiels "Splatoon 3" um 5,2 Prozent.

US-NACHBÖRSE

Oracle schlossen 1,4 Prozent fester, hatten aber bereits im regulären Geschäft 1,5 Prozent zugelegt. VMware büßten 0,7 Prozent ein. Der Software-Anbieter wurde von der US-Börsenaufsicht SEC wegen irreführender Verkaufspraktiken verwarnt. Rent the Runway brachen um 23,5 Prozent ein. Die E-Commerce-Plattform will 24 Prozent der Belegschaft abbauen. Das Unternehmen verwies auf nachlassende Konsumausgaben und Änderungen des Verbrauerverhaltens nach der Corona-Pandemie. Unter den weiteren Nebenwerten legten unter anderem Ocean Power (+3,9%), Vince Holding (-1,1%), Planet Labs (+10,5%), SeaChange (+2,0%) und Braze (-5,6%) Geschäftszahlen vor. Cheniere Energy (+3,3%) erhöht die Quartalsdividende.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 32.381,34 +0,7% 229,63 -10,9%

S&P-500 4.110,41 +1,1% 43,05 -13,8%

Nasdaq-Comp. 12.266,41 +1,3% 154,10 -21,6%

Nasdaq-100 12.739,72 +1,2% 151,43 -21,9%

Montag Freitag

Umsatz NYSE (Aktien) 830,2 Mio 817,9 Mio

Gewinner 2.430 2.703

Verlierer 771 541

Unverändert 176 121

Fest - Bereits den vierten Tag in Folge ging es nach oben. Unterstützung kam dabei auch vom erneut etwas nachgebenden Dollar. Zur erhöhten Risikobereitschaft trug bei, dass aus dem Krieg in der Ukraine vermehrt Erfolgsmeldungen gegen die russischen Aggressoren kommen. Zudem fiel der europäische Gaspreis erneut deutlich und auf das niedrigste Niveau seit rund vier Wochen. Das dämpfte Inflations- und Rezessionssorgen. Im Fokus standen die US-Verbraucherpreise für August. Im Vorfeld herrschte Optimismus. Bristol Myers Squibb gewannen 3,1 Prozent. Das Pharmaunternehmen hat eine Zulassung auf dem Heimatmarkt erhalten. Weil das Präparat dem Amgen-Mittel Otezla Konkurrenz macht, gaben Amgen um 4,1 Prozent nach. Daneben litten sie unter neuen Daten des Lungenkrebspräparats Lumakras, die noch keine Fortschritte brachten. General Electric (+1,7%) kommt mit der Abtrennung seines Medizintechnikgeschäfts voran. Walt Disney rückten um 1,1 Prozent vor. Der aktivistische Investor Dan Loeb hat eine Kehrtwende vollzogen und will den Unterhaltungskonzern nicht mehr dazu drängen, seinen populären Sport-TV-Sender ESPN abzuspalten.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 3,57 +0,9 3,56 283,5

5 Jahre 3,45 +1,6 3,44 219,1

7 Jahre 3,43 +2,7 3,40 198,6

10 Jahre 3,35 +3,9 3,31 184,2

30 Jahre 3,51 +5,8 3,45 160,6

Die Renditen zogen im Verlauf etwas an und nahmen damit die am Freitag kurz pausierende Aufwärtsbewegung wieder auf vor dem Hintergrund der Ende September erwarteten nächsten kräftigen US- Zinserhöhung .

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:28 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0143 +0,2% 1,0121 1,0191 -10,8%

EUR/JPY 144,32 -0,2% 144,54 145,55 +10,3%

EUR/GBP 0,8668 +0,0% 0,8665 0,8721 +3,2%

GBP/USD 1,1702 +0,2% 1,1681 1,1688 -13,5%

USD/JPY 142,28 -0,4% 142,82 142,75 +23,6%

USD/KRW 1.374,65 -0,0% 1.375,19 1.378,32 +15,6%

USD/CNY 6,9211 -0,1% 6,9265 6,9265 +8,9%

USD/CNH 6,9246 +0,1% 6,9173 6,9234 +9,0%

USD/HKD 7,8487 -0,0% 7,8492 7,8493 +0,7%

AUD/USD 0,6879 -0,1% 0,6888 0,6884 -5,3%

NZD/USD 0,6132 -0,0% 0,6136 0,6150 -10,2%

Bitcoin

BTC/USD 22.426,77 +0,4% 22.343,60 22.051,32 -51,5%

Der Dollar gab erneut nach, der Dollar-Index fiel um 0,6 Prozent. Der Euro stieg zwischenzeitlich auf fast 1,0200 Dollar - den höchsten Stand seit Mitte August. Er kostete zuletzt 1,0115 Dollar. Die US-Devise litt zum einen unter der gestiegenen Risikobereitschaft, aber auch darunter, dass nun neben der US-Notenbank auch die EZB entschieden mit kräftigen Zinserhöhungen gegen die hohe Inflation vorgeht.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 87,62 87,78 -0,2% -0,16 +23,5%

Brent/ICE 93,76 94 -0,3% -0,24 +26,8%

Die Ölpreise (+1,3%) stiegen, unter anderem weil der schwächere Dollar Öl für Käufer aus dem Nichtdollarraum billiger machte. Verwiesen wurde daneben auf die schwindenden Perspektiven für eine Einigung im Atomabkommen mit dem Iran, womit dann kein zusätzliches Öl auf den Markt käme.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.722,48 1.724,75 -0,1% -2,27 -5,9%

Silber (Spot) 19,73 19,79 -0,3% -0,06 -15,4%

Platin (Spot) 906,60 909,58 -0,3% -2,98 -6,6%

Kupfer-Future 3,63 3,62 +0,1% +0,00 -18,2%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis (+0,5%) profitierte einerseits vom schwächeren Dollar und litt andererseits unter den gestiegenen Marktzinsen.

+++++ MELDUNGEN SEIT MONTAG 20.00 UHR +++++

CHINA-RUSSLAND-BEZIEHUNGEN

China will die internationale Ordnung gemeinsam mit Russland nach Angaben eines ranghohen Diplomaten "in eine gerechtere und rationalere Richtung" führen. Peking sei bereit, die "strategische Kooperation" mit Moskau fortzusetzen, die "gemeinsamen Interessen zu schützen und die Entwicklung der internationalen Ordnung in eine gerechtere und rationalere Richtung" zu fördern, sagte der Außenbeauftragte der Kommunistischen Partei, Yang Jiechi.

HAUSHALT ARGENTINIEN

