+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

DONNERSTAG: In Australien bleiben die Börsen wegen eines Trauertags zum Tod der Queen geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Der zuletzt verstärkte Inflationsdruck spricht dafür, dass die US-Notenbank den Leitzins um mindestens 75 Basispunkte anheben wird. Zudem steigt die Wahrscheinlichkeit weiterer kräftiger Erhöhungen in den kommenden Monaten. Notenbanker der Fed hatten angedeutet, dass sie bereit sind, die dritte Zinserhöhung in Folge um 75 Punkte vorzunehmen, selbst wenn sich die Inflation im August abgekühlt haben sollte, wie viele Wirtschaftsexperten erwartet hatten, was sich dann aber nicht so dargestellt hatte. Die Anleger an den Märkten für Zinstermingeschäfte sehen aktuell denn auch eine Wahrscheinlichkeit von etwa 20 Prozent für eine Zinserhöhung der Fed um 100 Basispunkte. Der Preisanstieg im vergangenen Jahr schien zunächst auf einige wenige Posten wie Gebrauchtwagen oder Flugtickets zurückzuführen zu sein, die mit der ökonomischen Wiederbelebung nach der Pandemie in Verbindung gebracht wurden. Die Sorge der Fed besteht nun darin, dass die Preise für weitere Güter rasch steigen, weil die Einkommen wachsen und die Unternehmen in der Lage sind, höhere Kosten und Aufschläge an ihre Kunden weiterzugeben.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

-US

16:00 Verkauf bestehender Häuser August

PROGNOSE: -2,7% gg Vm

zuvor: -5,9% gg Vm

16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA)

20:00 Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung, Projektionen zu

Zinsen, Wachstum, Inflation und Arbeitslosenquote;

20:30 PK mit Fed-Chairman Powell, Washington

Fed-Funds-Zielsatz

PROGNOSE: 3,00% bis 3,25%

zuvor: 2,25% bis 2,50%

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 3.880,50 +0,2%

E-Mini-Future Nasdaq-100 11.943,50 +0,2%

Nikkei-225 27.368,70 -1,2%

Hang-Seng-Index 18.528,45 -1,3%

Kospi 2.348,80 -0,8%

Shanghai-Composite 3.119,16 -0,1%

S&P/ASX 200 6.703,10 -1,5%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Schwach - Alle Augen sind auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank gerichtet. Bis dahin lautet die Devise Risikovermeidung. Nachdem es bereits am Dienstag an der Wall Street um rund 1 Prozent nach unten ging, geben im Handelsverlauf am Mittwoch auch die Aktienmärkte in Ostasien und Australien deutlich nach. Eine dritte Zinserhöhung um 75 Basispunkte gilt als sicher und auch weitgehend eingepreist. Allerdings wird auch mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 20 Prozent ein noch größerer Zinsschritt um 100 Basispunkte befürchtet. Am Vortag hatte die schwedische Notenbank bei einer ähnlichen Erwartungshaltung für die schärfere Variante plädiert. Grundsätzlich wird mit einem falkenhaften Auftritt von US-Notenbankchef Powell gerechnet, weil die Inflation weiter viel zu hoch ist. Allerdings wirken höhere Zinsen nicht nur preisdämpfend, sondern bremsen zugleich die wirtschaftliche Aktivität. Bei den Einzelwerten berichten Händler in Tokio davon, dass sich Bank- und Versicherungsaktien etwas besser schlagen. Unternehmen aus diesen Branchen gelten generell als Profiteure eines höheren Zinsniveaus. In Sydney werden die als konjunkturzyklisch geltenden Rohstoffaktien abgegeben. BHP, Rio Tinto und Fortescue fallen um bis zu 3,8 Prozent zurück.

US-NACHBÖRSE

Enttäuschende Quartalszahlen von Stitch Fix bescherten der Aktie auf Nasdaq.com ein Minus von über 7 Prozent. Der Anbieter von Online-Styling-Dienstleistungen rutschte beim Gewinn in die roten Zahlen, verzeichnete einen Umsatzrückgang um 14 Prozent zum Vorjahr und berichtete zudem von einem Rückgang der Zahl seiner aktiven Kunden. Beyond Meat sackten nach einem bereits rund 6-prozentigen Minus im regulären Handel um weitere 5,9 Prozent ab. Der Hersteller von Fleischersatzprodukten hatte nachbörslich die Suspendierung seines COO mitgeteilt, nachdem dieser am Wochenende nach einer körperlichen Auseinandersetzung mit einem anderen Verkehrsteilnehmer vorübergehend verhaftet worden war.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 30.706,23 -1,0% -313,45 -15,5%

S&P-500 3.855,94 -1,1% -43,95 -19,1%

Nasdaq-Comp. 11.425,05 -1,0% -109,97 -27,0%

Nasdaq-100 11.851,54 -0,9% -101,74 -27,4%

Dienstag Montag

Umsatz NYSE (Aktien) 890 Mio 906 Mio

Gewinner 567 1.865

Verlierer 2.682 1.344

unverändert 140 171

Schwach - Im Vorfeld der Fed-Zinsentscheidung wurden Aktien und Anleihen verkauft aus Unsicherheit darüber, ob die US-Notenbank nicht doch zu einem ganz großen Zinsschritt von 100 Basispunkten bereit ist, um die Inflation in den Griff zu bekommen - eine Anhebung um mindestens 75 Basispunkte gilt als ausgemacht. Bei den Einzelwerten gaben Unitedhealth nur um 0,1 Prozent nach, nachdem der Krankenversicherer in einem Prozess wegen Wettbewerbsbedenken im Zuge der Übernahme von Change Healthcare (+6,4%) einen Sieg eingefahren hatte. Ford knickten um 12,3 Prozent ein nach der Warnung, dass die Ausgaben für Lieferanten im dritten Quartal um 1 Milliarde Dollar höher ausfallen würden als erwartet. Die Apple-Aktie gewann 1,6 Prozent, weil Apps in Apples App-Store und In-App-Käufe für Nutzer in Europa und mehreren anderen Ländern teurer werden sollen. Barclays sieht in den steigenden Lagerbeständen einen Grund, bei Nike vorsichtig zu sein und zog die Kaufempfehlung zurück. Nike fielen um 4,5 Prozent.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 3,96 +3,5 3,92 322,8

5 Jahre 3,74 +5,5 3,69 248,5

7 Jahre 3,68 +6,4 3,62 224,3

10 Jahre 3,56 +7,1 3,49 205,1

30 Jahre 3,57 +5,4 3,51 166,8

Mit den Renditen ging es weiter kräftig nach oben in Antizipation weiterer US-Zinserhöhungen und einer möglichen 100-Basispunkte-Zinserhöhung bereits am Mittwoch. Die Rendite 10-jähriger Papiere stieg um 7,1 Basispunkte auf 3,56 Prozent. Laut Robeco liegen die Renditen nun weit über dem 10-Jahres-Durchschnitt.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:08 % YTD

EUR/USD 0,9962 -0,1% 0,9970 1,0035 -12,4%

EUR/JPY 143,44 +0,1% 143,30 143,94 +9,6%

EUR/GBP 0,8759 -0,0% 0,8762 0,8766 +4,3%

GBP/USD 1,1373 -0,1% 1,1379 1,1448 -16,0%

USD/JPY 143,99 +0,2% 143,73 143,44 +25,1%

USD/KRW 1.394,25 +0,2% 1.391,65 1.391,32 +17,3%

USD/CNY 7,0433 +0,4% 7,0183 7,0127 +10,8%

USD/CNH 7,0486 +0,3% 7,0305 7,0170 +10,9%

USD/HKD 7,8496 +0,0% 7,8494 7,8491 +0,7%

AUD/USD 0,6676 -0,2% 0,6689 0,6724 -8,1%

NZD/USD 0,5889 -0,1% 0,5894 0,5941 -13,7%

Bitcoin

BTC/USD 18.999,02 +0,4% 18.921,54 19.518,96 -58,9%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar war mit der Erwartung eines erneuten kräftigen Zinsschritts der US-Notenbank am Mittwoch gesucht. Der Dollar-Index stieg um 0,4 Prozent.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 84,16 83,94 +0,3% +0,22 +19,6%

Brent/ICE 90,92 90,62 +0,3% +0,30 +23,0%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise gerieten unter Druck. Der feste US-Dollar, steigende Renditen und mit den Zinserhöhungserwartungen einhergehende Rezessionssorgen drückten auf die Preise, die bis zu 1,8 Prozent nachgaben.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.665,04 1.664,80 +0,0% +0,24 -9,0%

Silber (Spot) 19,33 19,33 +0,0% +0,00 -17,1%

Platin (Spot) 932,00 927,45 +0,5% +4,55 -4,0%

Kupfer-Future 3,50 3,52 -0,5% -0,02 -20,9%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Für den Goldpreis ging es erneut nach unten. Die Aussicht auf kräftig steigende Zinsen belastete das zinslose Edelmetall weiter, ebenso der festere Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 20.00 UHR +++++

BOEING

Chinas Luftsicherheitsbehörde hat sich mit Boeing getroffen, um über das Flugzeugmodell 737 Max zu sprechen. Laut der offiziellen Nachrichtenagentur der Behörde deutet dies darauf hin, dass die 737 Max nach mehr als drei Jahren Pause bald wieder im chinesischen Luftraum eingesetzt werden könnte.

MCDONALD'S

Ein US-Bundesrichter hat eine Milliarden-Klage gegen McDonald's wegen diskriminierender Werbepraktiken zugelassen. Der afroamerikanische Medienunternehmer Byron Allen wirft McDonald's ein "rassistisches Vertragsverfahren" bei der Schaltung von Anzeigen vor.

