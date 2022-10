Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Der chinesische Automarkt hat im September die Erholung fortgesetzt und davon profitiert, dass Probleme in Logistik und Lieferketten infolge von Covid-19-Lockdowns weiter nachließen. Der Pkw-Verkauf an Endkunden stieg um 21,5 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat auf 1,92 Millionen Fahrzeuge, wie der Branchenverband China Passenger Car Association (CPCA) mitteilte. Gegenüber dem Vormonat ist das ein Zuwachs von 2,8 Prozent. Allerdings war der Zuwachs zwischen August und September den Angaben zufolge der geringste in den vergangenen 20 Jahren und die Erholung geringer als erwartet, was auf eine relative Schwäche des Marktes hindeute. Die Zahl der von den chinesischen Fabriken produzierten Personenkraftwagen stieg im Vergleich zum September des Vorjahres um 37 Prozent auf 2,36 Millionen Fahrzeuge. Etwa 44.000 batteriebetriebene Elektroautos oder Plug-in-Hybride wurden im vergangenen Monat aus China exportiert, vor allem von den Herstellern SAIC, BYD und Tesla China.

AUSBLICK KONJUNKTUR

Keine wichtigen Daten angekündigt.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 3.606,00 -0,5%

E-Mini-Future Nasdaq-100 10.930,50 -0,5%

Nikkei-225 26.390,57 -2,7%

Hang-Seng-Index 16.867,13 -2,0%

Kospi 2.183,42 -2,2%

Shanghai-Composite 2.975,21 +0,0%

S&P/ASX 200 6.653,20 -0,2%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Überwiegend schwächer - Hauptsorge der Anleger bleiben Inflation und Zinsen, verbunden mit der Furcht vor einer Rezession. Als zunehmende Belastung erachten Teilnehmer daneben die Verschärfung im Ukrainekrieg. Am japanischen Markt steht die Aktie von Nissan mit einem Minus von 1,7 Prozent im Blick. Der Autohersteller führt mit Renault Gespräche über Initiativen im Rahmen ihrer Partnerschaft. Halbleiterwerte laufen an den meisten Börsen weiter abwärts, weil die USA ihre Beschränkungen für den chinesischen Chipsektor drastisch verschärft haben und auch jüngst Umsatzwarnungen aus der Branche kamen. In Hongkong (-1,6%) drücken Technikschwergewichte wie Meituan (-4,4%) und JD.com (-2,9%) den Technik-Subindex um knapp 3 Prozent. Daneben werden auch Aktien von Immobilienentwicklern und Casinobetreibern verkauft, weil die chinesischen Covid-Restriktionen die Ausgabenfreude bremsen. Auch in Schanghai bestehen solche Sorgen fort, doch hält sich der Index leicht im Plus. Mehr und mehr Bezirke werden abgeriegelt, selbst wenn es nur eine kleine Zahl von Fällen gibt.

US-NACHBÖRSE

XPO Logistics hat im Vorfeld der geplanten Abspaltung ihres Frachtvermittlungsgeschäfts einen neuen Finanzchef (CFO) ernannt. Die Abspaltung ist Teil der laufenden Bemühungen, das weit verzweigte Transportunternehmen in kleinere Teile aufzugliedern. Carl Anderson wird das Amt des CFO am 8. November übernehmen, teilte XPO Logistics mit. Die Aktie von XPO verbilligte sich im nachbörslichen Geschäft um 1,3 Prozent.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 29.202,88 -0,3% -93,91 -19,6%

S&P-500 3.612,39 -0,7% -27,27 -24,2%

Nasdaq-Comp. 10.542,10 -1,0% -110,30 -32,6%

Nasdaq-100 10.926,97 -1,0% -112,50 -33,1%

Mo Fr

Umsatz NYSE (Aktien) 833 Mio 997 Mio

Gewinner 1.034 496

Verlierer 2.142 2.704

Unverändert 154 115

Etwas leichter - Die Indizes waren stärker unter Druck geraten, nachdem JPM-CEO Jamie Dimon gewarnt hatte, der S&P-500 könne um weitere 20 Prozent fallen. Im Verlauf konnten sich die Kurse aber deutlich von den Tiefs lösen, insgesamt verharrten die drei wichtigsten Aktienindizes aber in der Nähe ihrer Jahrestiefs. Anhaltende Sorgen vor kräftigen Zinserhöhungen gepaart mit Rezessionsängsten dominierten weiter. Daneben sorgten die Luftschläge Russlands gegen zivile Ziele in der Ukraine für Unbehagen. Die Gefahr weiterer militärischer Eskalationen steige, denn der Westen werde vermutlich reagieren, hieß es. An anderer Stelle wurde auf schwache Konjunkturdaten aus China verwiesen. Nach der Umsatzwarnung von AMD blieb der Halbleitersektor (-3,3%) unter Abgabedruck. Händler verwiesen auch auf neue Branchenrestriktionen der US-Regierung, um Chinas Militär zu treffen. Nomura zufolge wird der weltweite Halbleiterabsatz weiter zurückgehen. AMD sanken um weitere 1,1 Prozent. Ford (-6,4%) und GM (-3,3%) rutschten nach Abstufungen durch die UBS ab. Für Merck & Co ging es um 3,5 Prozent aufwärts nach einem Studienerfolg.

USA - ANLEIHEN

Der US-Anleihehandel blieb wegen des "Columbus Day" geschlossen.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:37 Uhr % YTD

EUR/USD 0,9682 -0,2% 0,9703 0,9725 -14,9%

EUR/JPY 141,12 -0,2% 141,38 141,31 +7,8%

EUR/GBP 0,8775 +0,0% 0,8775 0,8758 +4,4%

GBP/USD 1,1032 -0,2% 1,1057 1,1101 -18,5%

USD/JPY 145,77 +0,0% 145,71 145,31 +26,6%

USD/KRW 1.435,30 +0,5% 1.428,77 1.428,17 +20,7%

USD/CNY 7,1929 +0,5% 7,1546 7,1242 +13,2%

USD/CNH 7,1894 +0,5% 7,1560 7,1323 +13,1%

USD/HKD 7,8499 +0,0% 7,8497 7,8499 +0,7%

AUD/USD 0,6257 -0,6% 0,6297 0,6325 -13,8%

NZD/USD 0,5549 -0,3% 0,5566 0,5600 -18,7%

Bitcoin

BTC/USD 19.064,83 -0,9% 19.244,06 19.428,32 -58,8%

Der Dollar baute seine Gewinne vom Freitag mit der weiter dominierenden Zinserhöhunbgsfantasie aus. Der Dollar-Index legte um 0,3 Prozent zu.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 90,58 91,13 -0,6% -0,55 +28,7%

Brent/ICE 95,76 96,19 -0,4% -0,43 +30,2%

Die Ölpreise (-2%) zeigten sich mit Abgaben, laut Marktteilnehmern belastet von schwachen Konjunkturdaten aus China. Zudem planten die USA laut Berichten, Öl aus der strategischen Reserve auf den Markt zu bringen.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.664,94 1.668,50 -0,2% -3,56 -9,0%

Silber (Spot) 19,40 19,68 -1,4% -0,28 -16,8%

Platin (Spot) 898,10 899,45 -0,2% -1,35 -7,5%

Kupfer-Future 3,43 3,45 -0,4% -0,02 -22,5%

Der Goldpreis fiel um 1,6 Prozent. Belastungsfaktoren seien die Aussicht auf weitere deutliche Zinserhöhungen der US-Notenbank und der feste Dollar, hieß es.

MELDUNGEN SEIT MONTAG 20.00 UHR

GELDPOLITIK USA

Fed-Vizechefin Lael Brainard hat Geduld bei den Bemühungen der Zentralbank angemahnt, die Inflation abzukühlen. Die Geldpolitik werde für einige Zeit restriktiv bleiben, um sicherzustellen, dass die Inflation in Richtung des 2-Prozent-Ziels der US-Notenbank sinke, sagte Brainard.

===

