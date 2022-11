Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

In den USA werden die als Midterms bekannten Kongress-Zwischenwahlen abgehalten. Den Demokraten von Präsident Joe Biden droht dabei ein Verlust ihrer Mehrheiten in beiden Kongresskammern. Umfragen zufolge dürften die oppositionellen Republikaner von Ex-Präsident Donald Trump die Kontrolle über das Repräsentantenhaus gewinnen. Sie haben auch gute Chancen auf eine künftige Mehrheit im Senat. Bei den Wahlen werden alle 435 Sitze des Repräsentantenhauses und 35 der 100 Sitze im Senat neu vergeben. Ein Verlust beider Kongresskammern würde Biden das Regieren erheblich erschweren, da die Republikaner seine Reformagenda komplett blockieren könnten. Der Ausgang der Midterms könnte auch darüber mitentscheiden, ob Ex-Präsident Trump 2024 einen neuen Anlauf für das Weiße Haus unternimmt: Der 76-Jährige könnte einen Erfolg der Republikaner nutzen, um in Kürze eine erneute Präsidentschaftskandidatur zu verkünden.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

12:00 Dupont de Nemours Inc, Ergebnis 3Q

22:05 Walt Disney Co, Ergebnis 4Q

22:15 News Corp Ltd, Ergebnis 1Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten

American Petroleum Institute (API)

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 3.811,50 -0,1%

E-Mini-Future Nasdaq-100 11.002,50 -0,1%

Nikkei-225 27.872,11 +1,3%

Hang-Seng-Index 16.551,44 -0,3%

Kospi 2.399,04 +1,1%

Shanghai-Composite 3.060,92 -0,5%

S&P/ASX 200 6.958,90 +0,4%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Im Sog der fortgesetzten Erholung an der Wall Street geht es meist nach oben. Dabei hinken die chinesischen Börsen aber hinterher. Nachdem es in Hongkong am Vortag ein regelrechtes Kursfeuerwerk gegeben hat, dürften auch Gewinnmitnahmen eine Rolle spielen. Zudem gibt es neue Hiobsbotschaften vom Immobilienmarkt. Dazu bremst, dass China am Wochenende entgegen der Hoffnungen vieler Marktteilnehmer klargestellt hatte, an der strikten Null-Covid-Politik zunächst festhalten zu wollen. Im Immobiliensektor knicken Logan Group um 12 Prozent ein, nachdem Gläubiger einen Liquiditationsantrag gegen das Unternehmen gestellt haben, das zuletzt Kreditzahlungen versäumt hatte. Für Geely Auto geht es nach einem Anstieg der Absätze um 36 Prozent im Oktober um 0,6 Prozent nach oben. Ein 20-prozentiger Nettogewinnsanstieg im ersten Halbjahr treibt den Kurs des Analytikinstrumenteherstellers Shimadzu in Tokio um knapp 6 Prozent nach oben. Ebenfalls nach guten Geschäftszahlen und dazu einem erhöhten Ausblick gewinnen Yamaha Motor fast 13 Prozent. NTT Data (-5,2%) werden dagegen nach einem Rückgang des operativen Gewinns im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres verkauft. Nippon Telegraph tendieren nach Vorlage von Geschäftszahlen gut behauptet, während Mitsubishi Chemical über 4 Prozent gewinnen und Mitsui Chemical sogar über 10 Prozent.

US-NACHBÖRSE

Lyft knickten um über 14 Prozent ein, nachdem der Transportdienstleister im Berichtsquartal langsamer gewachsen ist und sich der Verlust ausweitete. Activision Blizzard zeigten sich mit einem Plus von 0,5 Prozent. Der Videospieleentwickler schnitt beim bereinigten Gewinn besser als erwartet ab. Der Kurs des Wettbewerbers Take-Two Interactive Software brach dagegen um 16,5 Prozent ein. Das Unternehmen war wie erwartet in die roten Zahlen gerutscht, wobei das Minus aber deutlich höher ausfiel, als Analysten erwartet hatten. Beim Duft- und Aromastoffehersteller International Flavors & Fragrances (-0,7%) fiel auf bereinigter Basis das Quartalsergebnis besser als erwartet aus, während der wenig veränderte Umsatz im Rahmen der Prognosen lag. Um 0,8 Prozent nach oben ging es mit der Aktie des Düngemittelherstellers Mosaic. Während der Nettogewinn mit 856 Millionen Dollar deutlich höher als im Vorjahr (372 Millionen) ausfiel, verfehlte der bereinigte Gewinn die Analystenschätzung knapp. Auch beim deutlichen Umsatzplus von 56 Prozent auf 5,35 Milliarden Dollar hatten Experten noch etwas mehr erwartet. Tripadvisor rutschten nach ebenfalls enttäuschenden Geschäftszahlen nachbörslich um über 18 Prozent ab, während der Kurs des Gutscheinanbieters Groupon nach einer verpassten Umsatzerwartung um 3,4 Prozent nachgab.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 32.827,00 +1,3% 423,78 -9,7%

S&P-500 3.806,80 +1,0% 36,25 -20,1%

Nasdaq-Comp. 10.564,52 +0,9% 89,27 -32,5%

Nasdaq-100 10.977,00 +1,1% 119,97 -32,7%

Montag Freitag

Umsatz NYSE (Aktien) 910 Mio 1.079 Mio

Gewinner 2.007 2.250

Verlierer 1.155 915

unverändert 163 128

Fester - Nach den durchwachsenen US-Arbeitsmarktdaten für Oktober stützten weiter Hoffnungen, dass die US-Notenbank das Tempo ihrer Zinserhöhungen etwas drosseln könnte. Die Zwischenwahlen am Dienstag und die Inflationsdaten für Oktober am Donnerstag sorgten allenfalls für sehr moderate Zurückhaltung. Die Verbraucherpreise dürften Aufschluss darüber geben, ob die Inflation allmählich nachlässt und der Fed ermöglicht, einen weniger rigorosen Kurs einzuschlagen. Apple schlossen 0,4 Prozent höher, obgleich das Unternehmen mitgeteilt hatte, dass sich die Auslieferung der hochpreisigen iPhone-Modelle wegen der Corona-Beschränkungen in einer Fabrik im chinesischen Zhengzhou verzögern werde. Meta Platforms legten um 6,5 Prozent zu. Informanten zufolge plant die Facebook-Mutter umfangreiche Stellenstreichungen. Biontech (+4,2%) setzte im dritten Quartal zwar wie erwartet deutlich weniger um und verdiente auch weniger, übertraf aber dennoch die Erwartungen des Marktes und hob das untere Ende des Prognosekorridors für den Umsatz an.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,73 +4,2 4,69 400,0

5 Jahre 4,39 +6,0 4,33 313,3

7 Jahre 4,32 +6,1 4,25 287,5

10 Jahre 4,22 +5,6 4,16 270,8

30 Jahre 4,33 +7,9 4,25 243,0

Die Renditen am Anleihemarkt legten kräftig zu. Während das kurze Ende des Marktes damit die Verluste vom Freitag wieder aufholte, ging es für die Renditen am langen Ende weiter aufwärts. Der nächste große Impuls für den Markt dürften die Inflationsdaten am Donnerstag bringen, hieß es.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8:35 % YTD

EUR/USD 1,0003 -0,1% 1,0018 0,9930 -12,0%

EUR/JPY 146,72 -0,1% 146,85 146,49 +12,1%

EUR/GBP 0,8705 +0,0% 0,8703 0,8781 +3,6%

GBP/USD 1,1492 -0,2% 1,1511 1,1305 -15,1%

USD/JPY 146,67 +0,0% 146,60 147,50 +27,4%

USD/KRW 1.384,75 -0,6% 1.393,50 1.405,25 +16,5%

USD/CNY 7,2443 +0,2% 7,2296 7,2423 +14,0%

USD/CNH 7,2534 +0,3% 7,2306 7,2478 +14,2%

USD/HKD 7,8500 +0,0% 7,8498 7,8498 +0,7%

AUD/USD 0,6461 -0,2% 0,6475 0,6416 -11,0%

NZD/USD 0,5920 -0,3% 0,5936 0,5881 -13,3%

Bitcoin

BTC/USD 19.777,20 -3,4% 20.464,55 20.797,57 -57,2%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Mit der gestiegenen Risikofreude der Anleger waren Fluchtwährungen wie der Dollar nicht gefragt. Der Dollarindex fiel nach de starken Rücksetzer vom Freitag um weitere 0,7 Prozent. Der Euro kletterte über die Parität. Die Devisenexperten von MUFG halten es dessen ungeachtet für "zu früh für eine nachhaltigere Schwächung des US-Dollar". Die US-Arbeitsmarktdaten zeigten, dass die Arbeitslosenquote in den USA gestiegen sei, aber auch die Zahl der Beschäftigten sei stärker als erwartet gestiegen. Insgesamt werde dies den Druck für weitere Zinserhöhungen aufrechterhalten. Bei der Commerzbank machte man das schon sehr hohe Dollarniveau für die jüngsten Einbußen alsGrund aus.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 91,57 91,79 -0,2% -0,22 +31,1%

Brent/ICE 97,80 97,92 -0,1% -0,12 +33,3%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Für die Ölpreise ging es nach einem volatilen Verlauf nach unten. Die Preise für Brent und WTI fielen um bis zu 0,7 Prozent. Im Fokus stand die anhaltende Diskussion um ein mögliches Ende der Covid-Beschränkungen in China. Für die Ölpreise dürfte es kräftig nach oben gehen, sollte es zu einer offiziellen Aufhebung der Beschränkungen kommen, so Robert Yawger von Mizuho.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.671,11 1.675,30 -0,2% -4,19 -8,7%

Silber (Spot) 20,68 20,83 -0,7% -0,14 -11,3%

Platin (Spot) 984,50 983,35 +0,1% +1,15 +1,4%

Kupfer-Future 3,61 3,60 +0,2% +0,01 -18,1%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

+++++ MELDUNGEN SEIT MONTAG 20.00 UHR +++++

NORDKOREA/RUSSLAND

