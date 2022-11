Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

Bei den bislnag vorliegenden Ergebnissen der US-Zwischenwahlen haben sich vor allem Amtsinhaber durchgesetzt. Im Repräsentantenhaus gewannen die Republikaner nach derzeitigem Stand leicht hinzu, im Senat, in dem die Demokraten zuletzt eine hauchdünne Mehrheit hatten, deutet sich ein enger Ausgang an. Nach einem vielfach erwarteten klaren Sieg der Republikaner in beiden Häusersn sieht es zum aktuellen Stand eher nicht aus.

Uneinheitlich - Etwas Zurückhaltung machen Teilnehmer angesichts der noch auf sich warten lassenden Endergebnisse der US-Zwischenwahlen aus. Derweil ist die Inflation in China - gemessen an den Verbraucherpreisen im Oktober - mit 2,1 Prozent etwas weniger gestiegen als erwartet. Tendenziell sehen Marktteilnehmer das als günstig für die chinesische Notenbank, was den Spielraum für weitere Lockerungsmaßnahmen zur Stützung der Konjunktur betrifft. Gesucht sind an den chinesischen Börsen Immobilienaktien , nachdem Peking angekündigt hat, ein finanzielles Unterstützungsprogramm für private Unternehmen wie aus dem Immobiliensektor ausweiten zu wollen. Country Garden schnellen um 17 Prozent nach oben, China Overseas Land verteuern sich um 3,3, China Vanke um 3,4 und Longfor um 5,6 Prozent. Der am Vortag noch sehr schwache Kurs der mit Liquiditätsproblemen kämpfenden Logan Group schießt um 28 Prozent nach oben. In Tokio verlieren Nintendo über 7 Prozent, nachdem der Spiele- und Spielkonsolenentwickler den Ausblick für seine Switch-Konsole gesenkt hat. Sumitomo Metal Mining geben um 2,1 Prozent nach, belastet von der Prognose eines sich halbierenden Nettogewinns im laufenden Fiskaljahr. Suzuki Motor gewinnen dagegen 3,5 Prozent, nach einem erhöhten Ausblick für Umsätze und Gewinne.

Der Disney-Kurs knickte um 6,8 Prozent ein, nachdem der Unterhaltungskonzern mit seinen Zahlen erneut enttäuschte. Der Gewinn verfehlte die Erwartungen, belastet von weiter ausgeweiteten Verlusten im Streaming-Geschäft. Auch der Umsatz blieb hinter den Erwartungen. News Corp gaben um 2,5 Prozent nach. Bei dem Medienkonzern ging der Umsatz im Berichtsquartal leicht zurück, während der Nettogewinn um rund 80 Prozent schrumpfte, wobei insbesondere das Buchverlagsgeschäft schwächelte. Occidental Petroleum zeigten sich 0,6 Prozent leichter. Der Öl- und Gasförderer schnitt mit dem deutlich gestiegenen Umsatz etwas besser als von Analysten erwartet ab, verpasste mit dem ebenso stark gestiegenen Gewinn die Prognosen aber knapp. Der Versicherer Lemonade schnitt mit seinen Geschäftszahlen besser als erwartet ab, obgleich sich der Quartalsverlust ausweitete. Dazu erhöhte Lemonade die Prognosen für das laufende vierte Quartal. Der Kurs gab dennoch um knapp 4 Prozent nach. Ein 18-prozentiges Kursfeuerwerk erlebten Liveramp. Nach besser als erwartet ausgefallenen Quartalszahlen erhöhte das Technologieunternehmen seine Prognosen. Der Kinobetreibers AMC Entertainment verringerte den Quartalsverlust etwas stärker als erwartet und schnitt auch umsatzseitig einen Tick über den Erwartungen aus. Das zu den sogenannten Meme-Aktien zählende Papier gab dennoch um über 5 Prozent nach.

Fest - Teilnehmer registrierten trotz der erneuten Gewinne Unsicherheit vor den Ergebnissen der US-Zwischenwahlen und den am Donnerstag anstehenden US-Inflationsdaten für Oktober. Letztere dürften einen Hinweis liefern, ob die Inflation langsam nachlässt mit entsprechenden Folgen für den Straffungskurs der US-Notenbank. Die Midterm Elections seien historisch betrachtet "das beste Kaufsignal, das wir haben", hieß es derweil von der Deutschen Bank. Allerdings sei fraglich, ob sie in der Nachkriegszeit in einer vergleichbaren Situation stattgefunden hätten, in der die Aussicht auf weiter steigende Zinsen und eine Rezession im kommenden Jahr die Börsen belaste. Lyft brachen um 22,9 Prozent ein. Der Fahrdienstleister und Uber-Konkurrent (-0,9%) hatte ein langsameres Umsatzwachstum und einen Rückgang der Nutzerzahlen vermeldet. Tripadvisor (-17,3%) verdiente weniger als erwartet. Der Spezialchemiekonzern Dupont (+7,4%)übertraf die Gewinnerwartungen im Berichtsquartal.

Die Unsicherheit bezüglich des Ausgangs der Zwischenwahlen verschaffte dem Anleihemarkt als vermeintlich sicherer Hafen Zulauf. Die Renditen kamen deutlich zurück. Die Rendite zehnjähriger Papiere reduzierte sich um 7 Basispunkte auf 4,14 Prozent. Der Markt positioniere sich zudem für niedrigere Zinserhöhungen, hieß es. Die Inflationsdaten am Donnerstag könnten das aber schnell wieder ändern, warnten Teilnehmer.

Der Dollar gab nach einer kurzen Zwischenerholung erneut nach, parallel zu den fallenden Renditen. Der Dollar-Index fiel um 0,5 Prozent.

Die Ölpreise standen unter Druck und verzeichneten das größte Tagesminus seit Mitte Oktober. Für WTI und Brent ging es um bis zu 2,9 Prozent nach unten. Die US-Zwischenwahlen und die Ungewissheit, ob es wirklich zu einer Aufhebung der Covid-Beschränkungen in China komme, hätten für Zurückhaltung gesorgt, hieß es.

Der Goldpreis profitierte von seinem Status als sicherer Hafen. Dazu kamen die fallenden Renditen und der erneut schwache Dollar als unterstützende Faktoren. Der Preis für das Edelmetall stieg um 2,2 Prozent.

Der chinesische Verbraucherpreisindex ist im Oktober um 2,1 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegen, verglichen mit 2,8 Prozent im September und einer Prognose von 2,3 Prozent. Der Erzeugerpreisindex sank um 1,3 Prozent, nach einem Anstieg von 0,9 Prozent im September. Ökonomen hatten einen Rückgang um 1,5 Prozent erwartet.

Die japanische Leistungsbilanz zeigt für September einen nicht saisonbereinigten Überschuss von 909,3 Milliarden Yen. Ökonomen hatten 300 Milliarden geschätzt.

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 5,6 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Die Benzinbestände erhöhten sich um 2,6 Millionen Barrel. Für die offiziellen Daten am Mittwoch erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 0,2 Millionen und bei Benzin ein Minus von 1,1 Millionen Barrel.

