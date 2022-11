Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

FREITAG: In den USA findet am sogenannten Black Friday nur ein verkürzter Handel am Aktien- und Anleihemarkt statt.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Der Elektroautohersteller Tesla ruft in China 80.000 Fahrzeuge wegen Problemen mit der Software und den Sicherheitsgurten zurück. Der Rückruf erfolgt mehrere Tage, nachdem die US-Behörden Tesla zum Rückruf von Hunderttausenden von Fahrzeugen aufgefordert hatten. Wie die chinesische Aufsichtsbehörde am Freitag mitteilte, hat der Elektroautohersteller, der nach Umsatz zweitgrößte Hersteller in China, seinen Rückrufplan bei der staatlichen Behörde für Marktregulierung eingereicht. Der Rückruf betrifft den Angaben zufolge 67.698 importierte Model S- und Model X-Fahrzeuge, die "Softwareprobleme" aufweisen, welche zu einer Fehlfunktion der Batterie führen können. Tesla ruft außerdem beim Model 3 2.736 importierte und 10.127 in China hergestellte Fahrzeuge zurück. Laut Chinas oberster Marktaufsichtsbehörde führt das Unternehmen bei diesen Fahrzeugen Probleme mit den Sicherheitsgurten an.

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 4.041,75 +0,2%

E-Mini-Future Nasdaq-100 11.904,25 +0,3%

Nikkei-225 28.297,05 -0,3%

Hang-Seng-Index 17.534,26 -0,7%

Kospi 2.329,24 -4,6%

Shanghai-Composite 3.102,97 +0,4%

S&P/ASX 200 7.259,50 +0,2%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Nach der jüngsten Aufwärtsbewegung kehrt etwas Vorsicht ein, was vor dem Wochenende nicht ungewöhnlich ist. Während es von der Wall Street wegen des Thanksgiving-Feiertags am Donnerstag keine Vorgabe gibt, tendieren die US-Futures leicht im Plus. In Japan (Nikkei-Index -0,4% auf 28.283 Punkte) verzeichnet der Markt kleine Verluste, belastet auch von der jüngsten Yen-Stärke, die die exportorientierten japanischen Unternehmen belastet. An den chinesischen Börsen steht weiter die Null-Covid-Politik im Fokus. Die Zahl der Infektionen hat landesweit ein neues Rekordniveau erreicht. Während es in Hongkong um 0,7 Prozent nach unten geht, erholt sich Schanghai nach dem kleinen Minus vom Vortag um 0,5 Prozent. Weiter gesucht sind Aktien von Immobilienentwicklern, sie profitieren von der Aussicht auf finanzielle Unterstützung durch staatliche Kreditgeber. Am südkoreanischen Markt (-0,1%) stehen die Aktien von Online-Spiele-Herstellern und Internetwerte unter Druck. Lokale Kryptobörsen haben den Handel mit der Spielwährung des Videospieleentwicklers Wemade wegen falscher Informationen gestoppt. Das drückt auf die Stimmung, Wemade selbst stürzen um 30 Prozent ab.Der australische Markt hat 0,2 Prozent im Plus geschlossen, gezogen von Konsum-, Immobilien- und Finanzwerten. Lediglich Rohstoff- und Energiewerte schlossen im Minus.

US-NACHBÖRSE (Mittwoch)

GAN haben sich am Mittwoch im wegen des Thanksgiving-Feiertags am Donnerstag dünnen nachbörslichen Handel mit einem Plus von 2,2 Prozent gezeigt. Der Betreiber einer Online-Spiele-Plattform hatte mitgeteilt, dass die Finanzchefin ihren Posten aufgibt.

Foxo Technologies wurden dagegen 2,2 Prozent niedriger gestellt. Der Experte für epigenetische Daten hatte Quartalszahlen vorgelegt.

WALL STREET (Mittwoch)

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 34.194,06 +0,3% 95,96 -5,9%

S&P-500 4.027,27 +0,6% 23,69 -15,5%

Nasdaq-Comp. 11.285,32 +1,0% 110,91 -27,9%

Nasdaq-100 11.838,72 +1,0% 113,88 -27,5%

Mittwoch Dienstag

Umsatz NYSE (Aktien) 648 Mio 823 Mio

Gewinner 1.927 2.368

Verlierer 1.194 807

unverändert 137 127

Etwas fester - Im Blick standen die Einkaufsmanagerindizes, die im November schwächer als erwartet ausgefallen waren. Schwache Daten werden gegenwärtig von den Börsianern durchaus positiv interpretiert, weil sie die Hoffnung auf eine etwas weniger rigide Zinspolitik der US-Notenbank unterstützen. Auch das Fed-Protokoll der jüngsten Notenbanksitzung nährte diese Hoffnung, denn die meisten Mitglieder des Offenmarktausschusses traten für eine baldige Verlangsamung bei den Zinserhöhungen ein. Apple (+0,6%) zeigten sich unbeeindruckt davon, dass es an der größten iPhone-Fabrik in China erneut zu Protesten von Arbeitern gekommen war. HP gewannen 1,8 Prozent nach etwas besser als erwartet ausgefallenen bereinigten Quartalszahlen. Nordstrom (-4,2%) setzte im dritten Quartal weniger um und senkte den Gewinnausblick. Für Autodesk ging es um rund 5,7 Prozent südwärts nach einer gesenkten Umsatzprognose. Tesla steigerten sich um 7,8 Prozent, nachdem Citi die Aktie hochgestuft hatte. Deere verbesserten sich mit Umsatzzahlen um 5 Prozent.

USA - ANLEIHEN (Mittwoch)

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,48 -2,9 4,50 374,6

5 Jahre 3,89 -6,8 3,95 262,7

7 Jahre 3,80 -7,6 3,88 236,1

10 Jahre 3,70 -5,9 3,76 218,7

30 Jahre 3,73 -10,0 3,83 182,8

Am Anleihemarkt ging es mit den Renditen passend zu den Spekulationen über zukünftig langsamer steigende Leitzinsen abwärts.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 8:28 % YTD

EUR/USD 1,0412 +0,0% 1,0409 1,0433 -8,4%

EUR/JPY 144,39 +0,1% 144,25 144,64 +10,3%

EUR/GBP 0,8604 +0,1% 0,8592 0,8629 +2,4%

GBP/USD 1,2102 -0,1% 1,2115 1,2089 -10,6%

USD/JPY 138,67 +0,1% 138,59 138,65 +20,5%

USD/KRW 1.322,20 -0,4% 1.327,88 1.324,62 +11,2%

USD/CNY 7,1566 +0,1% 7,1520 7,1454 +12,6%

USD/CNH 7,1601 -0,1% 7,1685 7,1485 +12,7%

USD/HKD 7,8094 +0,0% 7,8078 7,8065 +0,2%

AUD/USD 0,6764 +0,0% 0,6761 0,6760 -6,9%

NZD/USD 0,6260 +0,0% 0,6259 0,6262 -8,3%

Bitcoin

BTC/USD 16.399,70 -1,2% 16.595,32 16.690,13 -64,5%

Der Dollar tendierte nach anfänglicher fortgesetzter Schwäche seitwärts. Die Perspektive weniger rigider Zinserhöhungen durch die US-Notenbank habe weiter gebremst, hieß es. Der Forint stand weiter unter Druck. Er litt unter Spekulationen, dass EU-Gelder für Ungarn im Streit um die Rechtsstaatlichkeit des Landes zurückgehalten werden könnten.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 78,50 77,94 +0,7% +0,56 +13,3%

Brent/ICE 85,72 85,34 +0,4% +0,38 +16,9%

Die Ölpreise zeigten sich nach dem jüngsten deutlichen Rückgang stabilisiert. Im Fokus standen laut Teilnehmern die laufenden Gespräche der G7 über einen Preisdeckel für russisches Öl.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.757,81 1.756,15 +0,1% +1,66 -3,9%

Silber (Spot) 21,40 21,55 -0,7% -0,15 -8,2%

Platin (Spot) 990,90 991,75 -0,1% -0,85 +2,1%

Kupfer-Future 3,65 3,63 +0,9% +0,03 -17,2%

+++++ MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 20.00 UHR +++++

TWITTER

Der neue Chef Elon Musk hat die pauschale Freigabe gesperrter Twitter-Konten verkündet. "Das Volk hat gesprochen. Die Amnestie beginnt nächste Woche", erklärte Musk. Zuvor hatte sich in einer Umfrage in dem Onlinedienst eine deutliche Mehrheit der Nutzer für die Freischaltung ausgesprochen. Ausgenommen sind laut Musk Konten von Nutzern, die gegen Gesetze verstoßen haben oder für "unerhörtes Spam" verantwortlich sind.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/gos

(END) Dow Jones Newswires

November 25, 2022 01:36 ET (06:36 GMT)