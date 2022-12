Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

Nach der Aufhebung der meisten Corona-Beschränkungen in China erwägen die USA Einreisebeschränkungen für Reisende aus dem Land. Die Regierung folge "der Wissenschaft und dem Rat von Gesundheitsexperten" und erwäge Schritte "zum Schutz der amerikanischen Bevölkerung", erklärten Regierungsvertreter am Dienstag (Ortszeit) in Washington. Peking war Anfang Dezember in einer radikalen Kehrtwende von seiner strengen Null-Covid-Politik abgerückt. Seit Wochen breitet sich das Coronavirus in China rasant aus. Der Mangel an "transparenten Daten" aus China zum Ausmaß der Corona-Welle lösten international wachsende Besorgnis aus, sagten die US-Regierungsvertreter. Vor allem ein Fehlen an Daten aus der Gen-Sequenzierung erschwere es, mögliche neue Virusvarianten zu identifizieren und entsprechend zu reagieren. Peking war Anfang Dezember in einer radikalen Kehrtwende von seiner strengen Null-Covid-Politik abgerückt. Seit Wochen breitet sich das Coronavirus in China rasant aus, das Land erlebt den weltweit höchsten Anstieg an Infektionen. Schätzungen zufolge könnten in China in den kommenden Monaten etwa eine Million Menschen an den Folgen einer Corona-Infektion sterben. Am Sonntag hatte China die Veröffentlichung täglicher Corona-Daten eingestellt.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten

American Petroleum Institute (API)

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 3.858,25 +0,1%

E-Mini-Future Nasdaq-100 10.920,50 +0,0%

Nikkei-225 26.340,50 -0,4%

Hang-Seng-Index 19.823,80 +1,2%

Kospi 2.280,60 -2,2%

Shanghai-Composite 3.084,68 -0,4%

S&P/ASX 200 7.086,40 -0,3%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Zur Wochenmitte ist an den Börsen in Ostasien und Australien keine einheitliche Tendenz festzustellen. An vielen Börsenplätzen kommt es zu kleineren Gewinnmitnahmen, da die Euphorie über das Ende der pandemiebedingten Reisebeschränkungen in China wieder verflogen ist. Deutlich nach oben geht es an der Börse Hongkong. Hier besteht Nachholbedarf, denn der dortige Aktienmarkt war am Dienstag - ebenso wie die australische Börse - wegen eines Ersatzfeiertags für den zweiten Weihnachtsfeiertag geschlossen. Die hohen Verluste am südkoreanischen Aktienmarkt gehen auch auf das Konto zahlreicher Dividendenabschläge. Aktien chinesischer Autohersteller werden in Hongkong abverkauft, weil es aufgrund von Corona-Ausbrüchen an vielen Orten in China zu Produktionsausfällen kommt. Xpeng sacken um rund 9 Prozent ab, Li Auto um 6,7 Prozent und Nio um 9,7 Prozent. In Seoul verliert die Aktie von LG Energy Solution, eines Herstellers von Batterien für Elektrofahrzeuge, 4,8 Prozent. Samsung Electronics büßen 2,4 Prozent ein. Dividendenabschläge drücken unter anderem Woori Financial Group um 9,2 Prozent und HD Hyundai, die Muttergesellschaft der Werftbetreiber Korea Shipbuilding & Offshore Engineering sowie Hyundai Heavy Industries, um 5,8 Prozent.

US-NACHBÖRSE

Jounce fielen mit einem Kurssprung von fast 86 Prozent auf. Das Biotech-Unternehmen verkauft die Rechte an einem immuntherapeutischen Medikament zur Krebsbehandlung vollständig an Gilead Science. Jounce erhält 67 Millionen Dollar, während Gilead künftig allein für die weitere Entwicklung des Mittels verantwortlich ist, das derzeit in einer klinischen Studie der Phase 1 getestet wird. Die Aktien von Gilead zeigten sich kaum verändert.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 33.241,56 +0,1% 37,63 -8,5%

S&P-500 3.829,25 -0,4% -15,57 -19,7%

Nasdaq-Comp. 10.353,23 -1,4% -144,64 -33,8%

Nasdaq-100 10.822,51 -1,5% -162,93 -33,7%

Dienstag Freitag

Umsatz NYSE (Aktien) 609 Mio 578 Mio

Gewinner 1.409 2.088

Verlierer 1.770 1.022

Unverändert 82 119

Uneinheitlich - Da sich viele Marktteilnehmer noch im Urlaub befinden, verlief der Handel eher ruhig und war von niedrigen Umsätzen geprägt, was die Richtungssuche erschwerte. An den übergeordneten Themen hat sich wenig verändert. Im Fokus standen weiter die aggressiven Zinsanhebungen der Notenbanken zur Bekämpfung der hohen Inflation und die sich daraus ergebenden Belastungen für die Weltwirtschaft. Positiv aufgenommen wurde, dass in China die Corona-Maßnahmen weiter gelockert werden. So soll ab dem 8. Januar die Quarantäne-Pflicht für Einreisende aufgehoben werden.

Unter den Einzelwerten gab die Aktie von Southwest Airlines 6 Prozent nach. Die Fluggesellschaft hat am Montag mehr als zwei Drittel ihrer Flüge gestrichen und plant weitere Kürzungen der Flugpläne am Dienstag und Mittwoch. Die Papiere von Delta Air Lines notierten 0,8 Prozent leichter und Alaska Air 2,4 Prozent im Minus. Tesla hat Informanten zufolge die Autoproduktion in seinem Werk in Schanghai am Samstag ausgesetzt und damit einen geplanten achttägigen Produktionsstopp in seinem weltweit größten Werk verlängert. Die Aktie büßte 11,4 Prozent ein und sank auf ein neues Jahrestief.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,41 +9,4 4,31 367,8

5 Jahre 3,95 +9,3 3,86 269,0

7 Jahre 3,94 +10,3 3,84 250,0

10 Jahre 3,85 +10,5 3,75 234,2

30 Jahre 3,94 +11,5 3,82 203,5

Am Anleihemarkt stiegen die Renditen mit Blick auf künftige Zinsanhebungen der Fed. Auch die Lockerungen in China verminderten das Interesse an vermeintlicher Sicherheit. Die Rendite 10-jähriger Papiere erhöhte sich um 10,5 Basispunkte auf 3,85 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:25 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0651 +0,1% 1,0642 1,0661 -6,3%

EUR/JPY 142,62 +0,4% 142,03 141,65 +9,0%

EUR/GBP 0,8850 +0,0% 0,8846 0,8809 +5,3%

GBP/USD 1,2035 +0,0% 1,2030 1,2102 -11,1%

USD/JPY 133,90 +0,3% 133,49 132,86 +16,3%

USD/KRW 1.267,76 -0,4% 1.272,27 1.270,84 +6,6%

USD/CNY 6,9734 +0,2% 6,9601 6,9611 +9,7%

USD/CNH 6,9706 -0,0% 6,9713 6,9697 +9,7%

USD/HKD 7,7904 -0,1% 7,8020 7,8013 -0,1%

AUD/USD 0,6756 +0,4% 0,6731 0,6772 -7,0%

NZD/USD 0,6284 +0,2% 0,6274 0,6312 -8,0%

Bitcoin

BTC/USD 16.610,45 -0,4% 16.680,53 16.878,89 -64,1%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Am Devisenmarkt zeigte sich der Dollar-Index moderat 0,1 Prozent leichter. Der Dollar notierte allerdings weiterhin innerhalb seiner jüngsten engen Handelsspanne gegenüber einem Korb von Währungen, da aufgrund der Feiertage zum Jahresende nur wenig Aktivität herrscht.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 79,26 79,53 -0,3% -0,27 +15,3%

Brent/ICE 83,84 84,33 -0,6% -0,49 +15,7%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise legten leicht zu. Stützend wirkten einerseits die Corona-Lockerungen Pekings, wovon man sich tendenziell eine höhere Nachfrage verspricht. Zudem verbietet Russland ab Februar Ölexporte in Länder mit Ölpreisdeckel. Andererseits lasteten Sorgen um die US-Wirtschaft, weil die Fed eine Verlangsamung anstrebt. Der Preis für die Sorte Brent stieg um 0,7 Prozent, der WTI-Preis um 0,2 Prozent.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.811,03 1.812,98 -0,1% -1,95 -1,0%

Silber (Spot) 23,99 24,13 -0,6% -0,14 +2,9%

Platin (Spot) 1.016,50 1.025,00 -0,8% -8,50 +4,7%

Kupfer-Future 3,84 3,83 +0,2% +0,01 -12,9%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis legte zu, befördert vom leichteren Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

POLITIK USA

Der Oberste Gerichtshof der USA hält eine umstrittene Abschieberegelung aus der Zeit von Ex-Präsident Donald Trump vorerst aufrecht. Mit der Mehrheit der konservativen Richter gab der Supreme Court einem Antrag von 19 US-Bundesstaaten statt, die erklärt hatten, ihnen würde im Fall einer Aufhebung der unter dem Namen Title 42 bekannten Regelung ein Ansturm von Migranten bevorstehen. Damit geht das juristische Ringen um die US-Einwanderungspolitik weiter.

BOEING

hat einen Auftrag von BOC Aviation über 40 Maschinen des Typs 737 Max 8 erhalten. Wie das Flugzeugleasingunternehmen mit Sitz in Singapur mitteilte, erhöht sich der Bestand an bestellten Maschinen für diesen Flugzeugtyp auf insgesamt 80.

