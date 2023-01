Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

DIENSTAG: In Japan ruht der Börsenhandel wegen des Bankfeiertages.

+++++ TAGESTHEMA +++++

In der chinesischen Industrie hat sich die Aktivität im Dezember verlangsamt. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus S&P Global (ehemals IHS Markit) ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor verringerte sich auf 49,0 (November: 49,4) Punkte. Der Index beruht auf einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen, wobei auch kleinere, in Privatbesitz befindliche Firmen stärker berücksichtigt sind. Der auf Daten der staatlichen Statistikbehörde basierende offizielle Einkaufsmanagerindex war im Dezember auf 47 (48) Punkte gesunken. Dieser Indikator ist stärker auf in Staatsbesitz befindliche Großunternehmen ausgerichtet. Ein PMI-Stand über 50 deutet auf eine Expansion des Sektors hin, Werte darunter auf eine Schrumpfung.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

Im Laufe des Tages

- US/General Electric Co, Abspaltung der Sparte GE Healthcare Technologies

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- CN

02:45 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Caixin/S&P Dezember

- US

15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Dezember

PROGNOSE: k.A.

1. Veröff.: 46,2

zuvor: 47,7

16:00 Bauausgaben November

PROGNOSE: -0,4% gg Vm

zuvor: -0,3% gg Vm

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 3.873,50 +0,3%

E-Mini-Future Nasdaq-100 11.061,50 +0,4%

Nikkei-225 Feiertag

Hang-Seng-Index 20.171,11 +2,0%

Kospi 2.329,24 +4,7%

Shanghai-Composite 3.115,92 +0,9%

S&P/ASX 200 6.946,20 -1,3%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Mit Ausnahme von Seoul ist es überall der erste Handelstag des Jahres. In Tokio pausiert das Geschäft allerdings weiter. Dort beginnt das Börsenjahr erst am Mittwoch. An den chinesischen Börsen geht es nach deutlichen Abgaben zum Start inzwischen nach oben. Das Geschäft dürfte vielfach vor allem von technischen Faktoren bestimmt werden, so Marktteilnehmer mit Verweis auf neue Einkaufsmanagerdaten vom Wochenende wie auch aus der Nacht, die eher enttäuschend ausgefallen sind und weiter eine Schrumpfung der Wirtschaft signalisieren. Andere Akteure vermuten dagegen, dass die Daten Spekulationen über weitere unterstützende geldpolitische Maßnahmen der Notenbank schüren. Auch der weitere starke Anstieg der Corona-Infektionen in China geht darüber zunächst unter. Von den Analysten von Barclays heißt es mit Blick auf die schlechter als gedacht ausgefallenen Konjunkturdaten, dass damit im Dezember wahrscheinlich der Boden gesehen worden sein dürfte. Sydney erlebte mit einem Minus von 1,3 Prozent derweil den schlechtesten Jahresauftakt seit 2019, laut Händlern belastet von Sorgen um die globalen wirtschaflichen Perspektiven 2023.

US-NACHBÖRSE (Freitag, 30. Dezember)

Agrify machten einen Satz um gut 8 Prozent nach oben. Auslöser war die Mitteilung, dass Unternehmenschef Raymond Nobu Chang und andere Aktionäre nun größere Beteiligungen an dem Cannabis-Unternehmen halten. BGC Partners legten um 2,9 Prozent zu. Das Finanzdienstleistungsunternehmen erwartet Umsatz und bereinigtes Ergebnis vor Steuern für das vierte Quartal 2022 nun über dem mittleren Bereich der zuvor abgegebenen Prognosen.

WALL STREET (Freitag, 30. Dezember)

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 33.147,25 -0,2% -73,55 -8,8%

S&P-500 3.839,50 -0,3% -9,78 -19,4%

Nasdaq-Comp. 10.466,48 -0,1% -11,61 -33,1%

Nasdaq-100 10.939,76 -0,1% -11,29 -33,0%

Freitag Donnerstag

Umsatz NYSE (Aktien) 730 Mio 668 Mio

Gewinner 1.400 2.629

Verlierer 1.714 525

unverändert 146 100

Etwas leichter - Bremsend wirkten deutlich steigende Renditen am Anleihemarkt. Das sehr schwieriges Börsenjahr 2022, das geprägt war von der Zinswende der großen Notenbanken vor dem Hintergrund der nach oben schießenden Inflation, bescherte dem S&P-500 ein Minus von 20 Prozent, dem Nasdaq-Composite sogar von 33 Prozent. Unter den Einzelwerten konnten am letzten Handelstag des Jahres Merck (+0,1%) nicht davon profitieren, dass der Pharmakonzern von der chinesischen Gesundheitsbehörde die Notzulassung für ein Covid-19-Medikament erhalten hat. Ein Präparat des Rivalen Pfizer (-0,2%) ist bereits zugelassen, soll aber knapp sein. Merck gewannen 0,1 Prozent, Pfizer gaben 0,2 Prozent ab. Apple gewannen 0,3 Prozent. Ein Bericht, wonach die Produktion der teureren iPhone-Modelle allmählich die Nachfrage einholt, weil die Produktionskapazität beim Fertiger Foxconn in China zumindest wieder auf 70 Prozent gestiegen sein soll, sorgte allenfalls für einen leicht positiven Impuls. Mit einem Kurssprung von knapp 21 Prozent zeigten sich Sesen Bio auf Nasdaq.com. Der Entwickler von Fusionsprotein-Medikamenten verdreifacht annähernd seine Sonderdividende, die die Aktionäre im Zuge des Zusammenschlusses mit Carisma Therapeutics erhalten sollen. Futu (-31%) und Up Fintech (-28,5%) stürzten ab. Die beiden Unternehmen sollen ohne Genehmigung des chinesischen Regulierers grenzüberschreitende Transaktionen für chinesische Investoren getätigt haben.

US-ANLEIHEN (Freitag, 30. Dezember)

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,42 +5,4 4,37 369,0

5 Jahre 4,00 +6,1 3,94 274,4

7 Jahre 3,97 +5,3 3,91 252,8

10 Jahre 3,88 +5,9 3,82 236,8

30 Jahre 3,97 +6,9 3,90 207,0

Die Renditen stiegen vor dem Hintergrund des intakten Zinserhöhungszyklus der US-Notenbank. Dass der Einkaufsmanagerindex der Region Chicago klar besser als erwartet ausfiel, nährte die Spekulation weiter steigender Zinsen tendenziell, wenngleich sich der Index noch deutlich im Kontraktion anzeigenden Bereich bewegt.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8:27 % YTD

EUR/USD 1,0663 -0,0% 1,0667 1,0683 -0,4%

EUR/JPY 138,39 -0,8% 139,46 139,81 -1,4%

EUR/GBP 0,8836 -0,2% 0,8852 0,8846 -0,2%

GBP/USD 1,2069 +0,2% 1,2049 1,2071 -0,2%

USD/JPY 129,79 -0,7% 130,74 130,94 -1,0%

USD/KRW 1.271,71 +0,1% 1.270,22 1.273,13 +0,8%

USD/CNY 6,8809 -0,3% 6,8986 6,8986 -0,3%

USD/CNH 6,8887 -0,5% 6,9265 6,9263 -0,6%

USD/HKD 7,8107 +0,0% 7,8069 7,8041 +0,0%

AUD/USD 0,6799 +0,0% 0,6796 0,6805 -0,2%

NZD/USD 0,6327 +0,1% 0,6320 0,6334 -0,4%

Bitcoin

BTC/USD 16.747,06 +0,3% 16.691,61 16.726,52 +0,9%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Yen startete zum Dollar auf einem Halbjahreshoch ins Jahr und baut die Gewinne im frühen asiatischen Handel am Dienstag noch aus. Hintergrund ist die Entscheidung der Bank von Japan, höhere Staatsanleiherenditen zuzulassen. Dies werde von einigen Teilnehmern als Anfang vom Ende der ultraexpansiven Geldpolitik interpretiert, sagte Commerzbank-Analyst Ulrich Leuchtmann.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 80,42 80,26 +0,2% +0,16 +0,2%

Brent/ICE 86,01 85,91 +0,1% +0,10 n.def.

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Während wegen Feiertagen in den USA und Großbritannien die Ölsorten Brent und WTI nicht gehandelt wurden, gab der Erdgaspreis am niederländischen Handelsplatz TTF weiter deutlich nach, eher er am Abend nach dem Settlement nachrichtenlos deutlich nach oben zog. Das milde Wetter, die hohen Füllstände der Gasspeicher, aber auch die jüngst hohe Offshore-Stromgewinnung wurden als Gründe für die zunächst fortgesetzte Abwärtsbewegung genannt - auf das niedrigste Niveau seit dem 21. Februar 2022, kurz vor dem Angriff Russlands auf die Ukraine.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.842,00 1.823,70 +1,0% +18,30 +1,0%

Silber (Spot) 24,45 23,98 +2,0% +0,47 +2,0%

Platin (Spot) 1.074,25 1.073,95 +0,0% +0,30 +0,6%

Kupfer-Future 3,87 3,81 +1,4% +0,06 +1,4%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

+++++ MELDUNGEN SEIT MONTAG 18:45 UHR +++++

KONJUNKTUR SINGAPUR

Das BIP Singapurs legte im vierten Quartal 2022 zum Vorjahr um 2,2 Prozent zu, etwas stärker als von Volkswirten mit 2,05 Prozent geschätzt.

TESLA

hat 2022 weniger Fahrzeuge ausgeliefert als ursprünglich angepeilt. Der Elektroautohersteller lieferte rund 1,31 Millionen Fahrzeuge aus, 40 Prozent mehr als 2021. Tesla hatte mehr als 1,4 Millionen angepeilt, mithin ein Plus von 50 Prozent oder mehr.

UNIVAR/BRENNTAG

Der Chemikalienhändler Brenntag will den US-Wettbewerber Univar Solutions nicht mehr übernehmen, ohne dies näher zu begründen. Beide Unternehmen hatten im November 2022 vorläufige Übernahmegespräche bestätigt, waren dann aber unter Druck ihrer jeweiligen Aktionäre geraten.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/gos

(END) Dow Jones Newswires

January 03, 2023 01:53 ET (06:53 GMT)