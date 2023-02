Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

Der Bezahldienstleister Paypal hat erstmals seit einem Jahr wieder den Gewinn und die operative Marge gesteigert und muss sich einen neuen Chef suchen. CEO Dan Schulman kündigte zum Jahresende seinen Rücktritt an. An der Börse für Enttäuschung sorgte, dass Paypal weiterhin keine Umsatzprognose für das Gesamtjahr abgeben will.

Gabrielle Rabinovitch, die amtierende Finanzchefin, sagte in einer Telefonkonferenz, dass diese Zurückhaltung angesichts der sich entwickelnden Ausgabentrends ein "verantwortungsvoller Ansatz" sei. Die Gewinnprognose fiel aber höher aus als der bisherige Ausblick.

Paypal erwartet einen bereinigten Gewinn pro Aktie für das Gesamtjahr von etwa 4,87 US-Dollar, was einem Anstieg von 18 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht, während der US-Konzern zuvor ein Wachstum von mindestens 15 Prozent beim bereinigten Gewinn pro Aktie erwartet hatte. Analysten hatten im Durchschnitt mit 4,79 Dollar pro Aktie gerechnet.

Das Management rechnet nun auch mit einem Anstieg der bereinigten operativen Marge um 125 Basispunkte, gegenüber einer früheren Prognose von mindestens 100 Basispunkten. Das Unternehmen sieht einige sich verbessernde Trends, ist aber angesichts der Volatilität der Prognosen für die E-Commerce-Trends in diesem Jahr immer noch vorsichtig. CEO Schulman sagte, er sehe Anzeichen dafür, dass sich die Inflation abkühlt. Paypal habe keine positiven Wirtschaftsnachrichten der letzten Zeit in seine Prognosen eingebaut.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

16:00 Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Februar

PROGNOSE: 65,1

zuvor: 64,9

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 4.087,00 -0,1%

E-Mini-Future Nasdaq-100 12.406,00 -0,2%

Nikkei-225 27.670,98 +0,3%

Hang-Seng-Index 21.253,42 -1,7%

Kospi 2.468,68 -0,5%

Shanghai-Composite 3.259,77 -0,3%

S&P/ASX 200 7.433,70 -0,8%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Überwiegend im Minus tendieren die Börsen in Ostasien und Australien am Freitag. Auf den Aktienkursen lasten negative Vorgaben der US-Börsen, die in Reaktion auf steigende Marktzinsen am Donnerstag deutliche Verluste eingefahren haben. Die Tokioter Börse liegt derweil gegen die regionale Tendenz leicht im Plus, gestützt von guten Geschäftszahlen heimischer Unternehmen. Unter den Einzelwerten steigen Tokyo Electron um rund 4 Prozent, nachdem das Unternehmen seine Jahresziele für Umsatz und Gewinn erhöht hat. Positiv aufgenommen werden ferner die Neunmonatszahlen von Nippon Steel (+4,9%). Finanzwerte profitieren von den gestiegenen US-Anleiherenditen. Mitsubishi UFJ Financial Group gewinnen 1,6 Prozent und Resona Holdings 1,1 Prozent. Inflationsdaten dämpfen dagegen die Kauflaune in China. Im Januar sind die Verbraucherpreise dort wieder stärker gestiegen als im Dezember, wenn auch nicht ganz so stark wie von Volkswirten erwartet. Allerdings hatten die chinesischen Börsen am Donnerstag deutlich im Plus geschlossen, so dass auch Gewinnmitnahmen eine Rolle spielen dürften. Die Aktien des Autoherstellers BYD fallen um 3,5 Prozent, nachdem Berkshire Hathaway, die Holding von Investorenlegende Warren Buffett, ihre Beteiligung an BYD abermals reduziert hat. In Seoul werden vor allem Technologiewerte verkauft, die ihren US-Pendants nach unten folgen. Die Aktie von Hybe steigt um 2,1 Prozent. Das Unternehmen, das die K-Pop-Band BTS managt, kauft eine Beteiligung von 14,8 Prozent an SM Entertainment. Deren Aktie macht einen Satz von fast 16 Prozent.

US-NACHBÖRSE

Die Aktien von Lyft sind am Donnerstag im nachbörslichen Handel abgestürzt, nachdem der Uber-Konkurrent für das vierte Quartal überraschend einen Verlust ausgewiesen hatte - und dies trotz eines Umsatzanstiegs um 21 Prozent. Für das erste Quartal stellte Lyft einen geringeren Umsatz in Aussicht, als Analysten erwartet hatten. Lyft brachen um 30,3 Prozent ein. Auch Expedia (-2,3%) verfehlte im vierten Quartal die Erwartungen des Markts. Das Online-Reiseportal verzeichnete nach eigenen Angaben zwar eine hohe Nachfrage, doch verhagelte letztlich schlechtes Wetter das Geschäft. Paypal sanken um 0,8 Prozent. Der Zahlungsdienstleister verdiente im vierten Quartal mehr als erwartet, gab aber keine Umsatzprognose für das Jahr ab (siehe Tagesthema). Yelp machten einen Kurssprung von 9,7 Prozent, nachdem das Unternehmen mit dem Umsatz im vierten Quartal positiv überrascht hatte. Für das laufende erste Quartal prognostizierte das Unternehmen einen Umsatz über dem Analystenkonsens. Alteryx (+9,1%) meldete für das vierte Quartal einen Umsatzsprung von 73 Prozent und gab einen unerwartet starken Ausblick. Flowers Foods verloren 4,1 Prozent. Viertquartalszahlen und Ausblick hatten die Erwartungen von Analysten verfehlt.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 33.699,88 -0,7% -249,13 +1,7%

S&P-500 4.081,50 -0,9% -36,36 +6,3%

Nasdaq-Comp. 11.789,58 -1,0% -120,94 +12,6%

Nasdaq-100 12.381,17 -0,9% -114,21 +13,2%

Donnerstag Mittwoch

Umsatz NYSE (Aktien) 888 Mio 807 Mio

Gewinner 807 1.009

Verlierer 2.253 2.045

Unverändert 112 126

Leichter - Trotz überwiegend positiver Geschäftsberichte hat die Wall Street den Donnerstag im Minus beendet. Nach einem Start mit Gewinnen flaute die Kauflaune ab Mittag Ortszeit ab und die Indizes drehten nach unten. Dabei wurden wieder Zinsängste gespielt, nachdem am Vortag mehrere Fed-Vertreter klar kommuniziert hatten, dass die Zinsen zur Bekämpfung der Inflation weiter steigen müssten.Walt Disney gaben nach Aufschlägen im frühen Geschäft schließlich 1,3 Prozent ab. Der Unterhaltungskonzern hat in der abgelaufenen Periode zwar besser als erwartet abgeschnitten. Doch Disney+ verzeichnte mehr Abonnentenverluste als erwartet. Pepsico (+0,9%) übertraf im vierten Quartal die Erwartungen und erhöht die Dividende. Philip Morris stiegen nach einem überraschenden Umsatzzuwachs um 0,7 Prozent. Abbvie zogen um 2,8 Prozent an, das Biopharmaunternehmen überbot die Marktprognosen im Schlussquartal 2022. MGM Resorts rückten nach Zahlenvorlage um 6,4 Prozent vor. Mattel bekam derweil im vierten Quartal die Konsumzurückhaltung der Kunden zu spüren. Die Aktien brachen um 10,7 Prozent ein. Gefragt waren im Weihnachtsgeschäft dagegen die Lautsprecher von Sonos, die Aktie machte einen Kurssprung von 16,5 Prozent.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,49 +6,7 4,43 7,2

5 Jahre 3,86 +6,9 3,80 -13,6

7 Jahre 3,78 +7,1 3,71 -18,6

10 Jahre 3,67 +4,7 3,62 -21,4

30 Jahre 3,73 +5,6 3,67 -24,2

Am Rentenmarkt wurden ebenfalls Zinserhöhungserwartungen gespielt. Sinkende Notierungen ließen die Renditen steigen, so die für zehnjährige Staatspapiere um 4,7 Basispunkte auf 3,67 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 8:20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0725 -0,1% 1,0741 1,0734 +0,2%

EUR/JPY 141,12 -0,1% 141,21 140,92 +0,6%

EUR/GBP 0,8860 -0,0% 0,8860 0,8869 +0,1%

GBP/USD 1,2105 -0,1% 1,2121 1,2102 +0,1%

USD/JPY 131,57 +0,1% 131,47 131,28 +0,3%

USD/KRW 1.263,99 -0,1% 1.264,89 1.260,77 +0,2%

USD/CNY 6,7998 +0,3% 6,7806 6,7843 -1,4%

USD/CNH 6,8099 +0,2% 6,7932 6,7909 -1,7%

USD/HKD 7,8499 +0,0% 7,8497 7,8498 +0,5%

AUD/USD 0,6925 -0,2% 0,6938 0,6959 +1,6%

NZD/USD 0,6319 -0,1% 0,6327 0,6352 -0,5%

Bitcoin

BTC/USD 21.845,33 +0,4% 21.760,37 22.677,99 +31,6%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar notierte etwas leichter, notierte aber klar über Tagestief. Der Dollarindex verlor 0,1 Prozent. Investoren könnten wieder in Dollar-Short-Positionen einsteigen, die auf einen Rückgang der US-Devise setzen, vermutet die ING, es sei aber zu früh, um einen andauernden Abwärtstrend für die Währung zu erwarten.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 77,76 78,06 -0,4% -0,30 -3,3%

Brent/ICE 84,27 84,5 -0,3% -0,23 -1,7%

Am Ölmarkt fielen die Preise. Analysten sprachen mit Blick auf die jüngste Preisentwicklung von richtungslosen Bewegungen innerhalb einer engen Spanne. Auffällig sei der Umstand, dass seit Jahresbeginn die US-Lagerbestände stiegen, während die US-Regierung parallel die strategische Erdölreserve wieder aufbaue und kein Öl mehr auf den Markt werfe. Dies deute auf eine schwache Nachfrage in den USA hin, heißt es.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.858,61 1.861,30 -0,1% -2,69 +1,9%

Silber (Spot) 21,99 22,03 -0,2% -0,04 -8,3%

Platin (Spot) 954,03 961,00 -0,7% -6,98 -10,7%

Kupfer-Future 4,06 4,10 -1,0% -0,04 +6,5%

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

February 10, 2023 01:31 ET (06:31 GMT)