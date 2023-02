Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

DONNERSTAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des Geburtstags des Kaisers geschlossen.

Der Chiphersteller Nvidia hat in seinem vierten Geschäftsquartal zwar deutlich weniger verdient und umgesetzt, die Erwartungen aber übertroffen. Zudem gab der Konzern einen positiven Ausblick ab. Nvidia setzt auf eine Erholung im Gaming-Geschäft und auf die verstärkte Nutzung Künstlicher Intelligenz (KI). Der Umsatz sackte bis Ende Januar um gut ein Fünftel auf 6,05 Milliarden Dollar ab. Der Nettogewinn brach um 53 Prozent auf 1,41 Milliarden ein. Das bereinigte Ergebnis je Aktie betrug 88 Cent. Analysten hatten mit 81 Cent und einem Umsatz von 6,02 Milliarden Dollar gerechnet. Im laufenden Quartal rechnet Nvidia mit einem Umsatz von 6,5 Milliarden Dollar. Das wäre ein Rückgang von 22 Prozent zum Vorjahreszeitraum. Analysten erwarteten mit 6,3 Milliarden bislang aber deutlich weniger. Die KI-Technologie stehe am Wendepunkt, sagte CEO Huang in einer Analystenkonferenz. Er erwarte Rückenwind für die Chips seines Konzerns. Von Start-ups bis zu Großunternehmen steige das Interesse an der Nutzung von KI.

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

22:05 US/Booking Holdings Inc, Ergebnis 4Q

- US

14:30 BIP (2. Veröffentlichung) 4Q

annualisiert

PROGNOSE: +2,9% gg Vq

1. Veröff.: +2,9% gg Vq

3. Quartal: +3,2% gg Vq

BIP-Deflator

PROGNOSE: +3,5% gg Vq

1. Veröff.: +3,5% gg Vq

3. Quartal: +4,4% gg Vq

14:30 Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Januar

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 197.000

zuvor: 194.000

16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA)

Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 4.017,25 +0,5%

E-Mini-Future Nasdaq-100 12.195,75 +0,8%

Nikkei-225 Feiertag

Hang-Seng-Index 20.346,02 -0,4%

Kospi 2.439,09 +0,9%

Shanghai-Composite 3.282,14 -0,3%

S&P/ASX 200 7.285,40 -0,4%

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Das am Vorabend während des US-Aktienhandels veröffentlichte Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung setzt kaum Impulse, zumal es keine wesentlichen neuen Erkenntnisse gebracht hatte. In Seoul geht es kräftiger nach oben, nachdem die südkoreanische Notenbank die Leitzinsen dieses Mal unverändert gelassen hat. Dies war weitgehend so erwartet worden, weil die Wirtschaft des Landes nach den bereits gesehenen Zinserhöhungen zuletzt an Dynamik verlor. Die Landeswährung Won reagiert mit Stärke auf die Zinsentscheidung, sie wertet zum Dollar um ein halbes Prozent auf. Unter den Einzelwerten legen Hongkong Exchange um 4,2 Prozent zu. Der Börsenbetreiber hat Geschäftszahlen vorgelegt, die gut ankommen. In Sydney zeigten sich BHP mit einem Minus von 3,4 Prozent nachrichtenlos auffallend schwach. Die Aktie des Rohstoffwettberwerbers Rio Tinto gab um 1,4 Prozent nach.

US-NACHBÖRSE

Nvidia gewannen nach dem Viertquartalsbericht knapp 9 Prozent (siehe Tagesthema). Im Sog von Nvidia verteuerten sich AMD um 3,2 Prozent, wohingegen sich bei Intel (+0,3%) weniger tat. Ebay büßten gut 5 Prozent ein (siehe unten). Für Etsy ging es dagegen um 6,5 Prozent nach oben. Hier überzeugte der Umsatzanstieg, dazu gab der Vertreiber handwerklich hergestellter Produkte einen Umsatzausblick ab, der sich im Rahmen der Erwartungen bewegte. Für Lucid ging es über 9 Prozent abwärts. Der Elektroautobauer konnte zwar den Quartalsverlust einengen, enttäuschte aber mit dem Umsatz. Zudem ging der Auftragsbestand zurück. Cheesecake Factory verbilligten sich um 1,9 Prozent. Der Markt quittierte damit einen Quartalsverlust vor dem Hintergrund höherer operativer Kosten bei dem Gastronomieunternehmen. Gut kamen die Zahlen des Waffenherstellers Sturm Ruger (+5,2%) an. Der Kurs des Düngerherstellers Mosaic verbilligte sich dagegen nach den Quartalszahlen um 2,4 Prozent. Eine 21-prozentige Kursrally erlebten Jounce Therapeutics. Das Unternehmen hatte im Zuge einer Restrukturierung angekündigt, ungefähr 57 Prozent seiner Stellen abzubauen.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 33.045,09 -0,3% -84,50 -0,3%

S&P-500 3.991,05 -0,2% -6,29 +4,0%

Nasdaq-Comp. 11.507,07 +0,1% 14,77 +9,9%

Nasdaq-100 12.066,27 +0,0% 5,97 +10,3%

Mittwoch Dienstag

Umsatz NYSE (Aktien) 913 Mio 966 Mio

Gewinner 1.673 384

Verlierer 1.374 2.721

unverändert 108 69

Uneinheitlich - Das Sitzungsprotokoll der jüngsten US-Notenbank zerschlug Hoffnungen auf langsamere Zinserhöhungen oder gar eine Zinspause bzw eine erste Zonssenkung möglicherweise zum Jahresende. Allerdings hatten Zinsängste die Wall Street schon am Dienstag auf Talfahrt geschickt, und insgesamt brachte das Protokoll keine neuen Erkenntnisse, nachdem zuletzt aus Kreisen der US-Notenbank vielfach falkenhafte Kommentare zu hören waren. Intel sanken um 2,3 Prozent, nachdem der Chiphersteller seine Dividende drastisch um 66 Prozent gekürzt und den pessimistischen Ausblick vom Januar bekräftigt hatte. Die Aktie des Online-Stellenvermittlers ZipRecruiter sackte nach einem Umsatzrückgang und schwachem Ausblick um fast 23 Prozent ab. Das IT-Sicherheitsunternehmen Palo Alto Networks (+12,5%) wartete dagegen mit einem erhöhten Ausblick auf. Beim Inneneinrichter La-Z-Boy (+15,1) kamen verbesserte Ergebnisse und Umsätze gut an. Der Eigenheimbauer Toll Brothers (+3,0%) meldete zwar einen rückläufigen Quartalsgewinn und -umsatz, schnitt damit aber jeweils immer noch besser als gedacht ab.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,70 -2,1 4,72 27,9

5 Jahre 4,15 -2,3 4,18 15,3

7 Jahre 4,07 -1,7 4,09 10,5

10 Jahre 3,93 -2,8 3,95 4,5

30 Jahre 3,92 -5,1 3,97 -4,8

Die Anleihen erholten sich etwas, nachdem sie an den Vortagen zumeist nachgegeben hatten - teils sehr deutlich. Teilnehmer sahen darin lediglich eine kleine Gegenbewegung, zumal nach den eher falkenhaften Aussagen des Fed-Protokolls.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mi, 8:17 % YTD

EUR/USD 1,0627 +0,2% 1,0605 1,0655 -0,7%

EUR/JPY 143,20 +0,1% 143,06 143,59 +2,0%

EUR/GBP 0,8801 -0,0% 0,8804 0,8801 -0,6%

GBP/USD 1,2074 +0,2% 1,2046 1,2109 -0,2%

USD/JPY 134,74 -0,1% 134,89 134,78 +2,8%

USD/KRW 1.296,67 -0,5% 1.303,09 1.305,77 +2,8%

USD/CNY 6,8846 -0,1% 6,8923 6,8990 -0,2%

USD/CNH 6,8903 -0,2% 6,9051 6,9043 -0,5%

USD/HKD 7,8444 -0,0% 7,8463 7,8436 +0,4%

AUD/USD 0,6834 +0,4% 0,6807 0,6826 +0,3%

NZD/USD 0,6250 +0,5% 0,6219 0,6228 -1,6%

Bitcoin

BTC/USD 24.373,23 +1,2% 24.090,43 24.030,30 +46,8%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar zeigte sich nach dem ehr falkenhaften Fed-Protokoll nochmals etwas fester. Der Euro hatte zum Dollar zuvor schon etwas nachgegeben, was ING-Analyst Francesco Pesole auf die geopolitischen Risiken, insbesondere die Entwicklung des Russland-Ukraine-Kriegs, zurückführte.

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 74,14 73,95 +0,3% +0,19 -7,9%

Brent/ICE 80,76 80,6 +0,2% +0,16 -5,8%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise fielen kräftig um rund 3 Prozent. Am Ölmarkt sei das Rezessionsszenario gespielt worden, sagten Marktteilnehmer. Damit setzten die Preise ihre jüngste Verluststrecke fort, vor dem Hintergrund steigender Zinserwartungen. Höhere Zinsen dämpfen die Wirtschaft und damit die Nachfrage nach Öl.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.832,83 1.825,35 +0,4% +7,49 +0,5%

Silber (Spot) 21,65 21,53 +0,6% +0,13 -9,7%

Platin (Spot) 959,20 955,00 +0,4% +4,20 -10,2%

Kupfer-Future 4,16 4,19 -0,8% -0,03 +9,1%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis gab im US-Handel um 0,3 Prozent nach.

SINGAPUR - Inflation

Die Verbraucherpreise in Singapur sind im Januar um 6,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Ökonomen hatten 7,0 Prozent geschätzt.

SÜDKOREA - Geldpolitik

Die koreanische Zentralbank hat nach den sieben jüngsten Erhöhungen ihren Leitzins wie erwartet unverändert bei 3,50 Prozent belassen. Analysten hatten erwartet, dass die Notenbank den Zinssatz unter Berufung auf die schwierigeren wirtschaftlichen Bedingungen beibehalten würde.

USA - Geldpolitik

