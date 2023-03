Indizes in diesem Artikel KOSPI 2.410,6

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ TAGESTHEMA +++++

Nach der Pleite der Silicon Valley Bank (SVB) in Kalifornien wird die US-Notenbank Fed die bisherige Überwachung und Regulierung des Geldhauses unter die Lupe nehmen. "Die Ereignisse rund um die Silicon Valley Bank verlangen nach einer sorgfältigen, transparenten und raschen Untersuchung durch die Federal Reserve", erklärte Fed-Chef Jerome Powell am Montag. Der Fed-Vizevorsitzende Michael Barr wird die Untersuchung leiten und soll am 1. Mai einen Bericht veröffentlichen. Die US-Behörden hatten die Silicon Valley Bank am Freitag geschlossen.

US-Präsident Joe Biden hat am Montag betont, dass das US-Bankensystem sicher sei. Er verwies auf die Maßnahmen, die ergriffen wurden, um die Folgen des Zusammenbruchs der SVB zu begrenzen und das Vertrauen in das Finanzsystem zu stärken. Indes fordern einige Abgeordnete, die Vorschriften für mittelgroße Banken zu überprüfen.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

13:30 Realeinkommen Februar

13:30 Verbraucherpreise Februar

PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+6,0% gg Vj

zuvor: +0,5% gg Vm/+6,4% gg Vj

Verbraucherpreise Kernrate

PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+5,5% gg Vj

zuvor: +0,4% gg Vm/+5,6% gg Vj

21:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American

Petroleum Institute (API)

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 3.863,75 +0,2%

E-Mini-Future Nasdaq-100 11.957,00 +0,2%

Nikkei-225 27.222,04 -2,2%

Hang-Seng-Index 19.322,65 -1,9%

Kospi 2.355,26 -2,3%

Shanghai-Composite 3.257,53 -0,3%

S&P/ASX 200 7.008,90 -1,4%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Schwach - Die anhaltenden Sorgen vor den Auswirkungen des Zusammenbruchs der Silicon Valley Bank (SVB) in den USA ziehen die Börsen nach unten. Die Börse in Tokio wird von Finanzwerten belastet. So knickt die Aktie von Sumitomo Mitsui Financial Group um 7,6 Prozent ein. An den chinesischen Börsen sieht es nicht viel besser aus. In Hongkong gibt die Aktie von HSBC um 4,8 Prozent nach, AIA Group um 3,9 Prozent. In Südkora fällt der Kospi deutlich, ungeachtet von Aussagen, wonach die Regierung in Seoul davon ausgeht, dass die SVB-Auswirkungen auf das Land begrenzt sein dürften. In Sydney fiel der schwergewichtige Finanzsektor um 1,35 Prozent. Vermögensverwalter und Versicherer waren am stärksten betroffen. Die Großbanken Westpac, ANZ und NAB konnten anfänglich höhere Verluste etwas aufholen und schlossen zwischen 0,4 und 1,5 Prozent niedriger. Die Aktie der Commonwealth Bank of Australia legte um 0,2 Prozent zu. Die Titel von Computershare, einem Dienstleister für die Finanzbranche, fielen um 7,7 Prozent.

US-NACHBÖRSE

United Airlines fiel um 6,8 Prozent, nachdem die Fluggesellschaft vor schwächeren Reisetrends im Januar und Februar gewarnt hatte. Die Airline hat ihre Prognose für den Gesamtertrag pro verfügbare Sitzmeile von 25 Prozent im Januar auf einen Anstieg zwischen 22 und 23 Prozent gesenkt. Zudem wurde ein bereinigter Verlust pro Aktie zwischen 60 Cent und 1 Dollar für das erste Quartal prognostiziert. Gitlab knickten um 31,8 Prozent ein, nachdem der Ausblick auf das laufende erste Quartal und das Geschäftsjahr enttäuschte. Getty Images gaben um 6,9 Prozent nach. Das Unternehmen vermeldete für das vierte Quartal einen Umsatzrückgang und schrieb einen Verlust. Buzzfeed fielen um 10,2 Prozent, nachdem die Umsatzprognose für das erste Quartal hinter den Markterwartungen zurückblieb. Zudem teilte das Medienunternehmen mit, dass der überwiegende Teil der Barmittel bei der kollabierten Silicon Valley Bank gehalten wurde. Momentive Global (+18,9%) vereinbarte die Übernahme durch das Private-Equity-Unternehmen Symphony Technology Group LLC für 1,5 Milliarden Dollar. Bunge kletterten um 8,4 Prozent. Die Aktie kommt für die Titel der geschlossenen Signature Bank in den S&P-500.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 31.819,14 -0,3% -90,50 -4,0%

S&P-500 3.855,76 -0,2% -5,83 +0,4%

Nasdaq-Comp. 11.188,84 +0,4% 49,96 +6,9%

Nasdaq-100 11.923,17 +0,8% 92,89 +9,0%

Montag Freitag

Umsatz NYSE (Aktien) 1,406 Mrd 1,186 Mrd

Gewinner 839 442

Verlierer 2.237 2.637

Unverändert 80 90

Uneinheitlich - Angesichts des Hauptthemas, dem Kollaps der SVB Bank, sprachen Händler von einer hohen Nervosität am Markt - abzulesen an der ausgeprägten Volatilität. Letztlich sorgten eingeleitete Maßnahmen für etwas Beruhigung und Schlusskursen klar über Tagestief, weil die Regulierungsbehörden die Auswirkungen im Bankensektor begrenzen wollen. Sogar US-Präsident Joe Biden schaltete sich ein und betonte die Sicherheit des US-Bankensystems. Der US-Bankensektor stellte mit einem Abschlag von 7 Prozent das klare Branchenschlusslicht - vor allem die Kurse kleinere Reginonalbanken brachen ein. Goldman Sachs und JPM gaben um 3,7 bzw. 1,8 Prozent nach. Die Titel einiger kleinerer Institute stürzten dramatisch ab, so brachen etwa Western Alliance um 47 Prozent, Pacwest Bancorp um 21 Prozent, First Republic Bank um 62 Prozent und Metropolitan Bank um 43,8 Prozent ab. Boeing (+0,1%) steht vor einem Großauftrag aus Saudi-Arabien. Pfizer legten um 1,9 Prozent zu. Der Pharmakonzern übernimmt Seagen (+14,5%). Sanofi schluckt Provention Bio, der Kurs rückten um knapp 260 Prozent vor.

US-ANLEIHEN

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 3,94 -64,7 4,59 -47,7

5 Jahre 3,65 -31,0 3,96 -34,6

7 Jahre 3,63 -23,1 3,86 -33,6

10 Jahre 3,53 -17,3 3,70 -34,9

30 Jahre 3,68 -2,8 3,71 -29,0

Händler sprachen von Flucht in vermeintliche Sicherheit, aber auch vom Auspreisen von Zinserhöhungsspekulationen. Denn die Krise im Bankensektor dürfte die Fed in ihrem Zinserhöhungszyklus ausbremsen, hieß es. Goldman Sachs ging nicht mehr davon aus, dass die Fed die Zinsen auf ihrer März-Sitzung erhöhen werde.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8:45 % YTD

EUR/USD 1,0703 -0,2% 1,0727 1,0735 -0,0%

EUR/JPY 142,81 -0,1% 142,90 144,29 +1,8%

EUR/GBP 0,8796 -0,1% 0,8808 0,8858 -0,6%

GBP/USD 1,2168 -0,1% 1,2179 1,2122 +0,6%

USD/JPY 133,46 +0,2% 133,22 134,39 +1,8%

USD/KRW 1.308,54 +0,9% 1.296,54 1.303,17 +3,7%

USD/CNY 6,8655 +0,3% 6,8465 6,9005 -0,5%

USD/CNH 6,8658 +0,2% 6,8514 6,9001 -0,9%

USD/HKD 7,8428 -0,0% 7,8456 7,8474 +0,4%

AUD/USD 0,6655 -0,1% 0,6664 0,6677 -2,3%

NZD/USD 0,6223 +0,1% 0,6219 0,6196 -2,0%

Bitcoin

BTC/USD 24.532,61 +1,0% 24.283,65 22.579,15 +47,8%

Mit den massiv nachgebenden Marktzinsen sank der Dollarindex um 0,9 Prozent und schwächte sich gegenüber den wichtigsten Währungen ab, da die Maßnahmen der Fed zur Stützung des Bankensystems Fragen zum Tempo künftiger Zinserhöhungen aufwarfen.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 74,06 74,8 -1,0% -0,74 -8,0%

Brent/ICE 80,03 80,77 -0,9% -0,74 -6,2%

Die Ölpreise gaben 2,9 Prozent nach. Mit der Krise um die SVB Bank und der Sorge um Ansteckungsgefahren im Bankensystems waren riskante Anlagen wie Erdöl nicht gefragt. Die Nachfrage dürfte bei einer Bankenkrise leiden, weil die Konjunktur abgewürgt werden könnte, hieß es.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.908,14 1.910,10 -0,1% -1,96 +4,6%

Silber (Spot) 21,80 21,78 +0,1% +0,02 -9,1%

Platin (Spot) 997,48 999,68 -0,2% -2,20 -6,6%

Kupfer-Future 4,03 4,07 -1,1% -0,04 +5,6%

Sinkende Marktzinsen und Dollarschwäche trieben den Goldpreis um 1,6 Prozent nach oben.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

CHINA

Nach der Aufhebung nahezu aller Corona-Regeln in China soll nun auch der Großteil der Visa-Einschränkungen für Ausländer fallen. Ab Mittwoch sollten wieder eine Reihe von Visa ausgestellt werden, kündigte am Dienstag die zuständige Abteilung des Außenministeriums an. Zudem sollten vor März 2020 ausgestellte und noch gültige Visa wieder die Einreise in die Volksrepublik erlauben.

BOEING

Der Flugzeughersteller steht vor einem Großauftrag aus Saudi-Arabien. Zwei saudische Airlines seien kurz davor, insgesamt 78 Maschinen des Typs 787 Dreamliner bei Boeing zu bestellen, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen. Hinzu käme eine Option über 40 weitere Flugzeuge.

UNITED AIRLINES

Die Fluggesellschaft hat vor schwächeren Reisetrends im Januar und Februar gewarnt und ihre Prognose für den Umsatz pro verfügbarer Sitzmeile gesenkt. Zudem beobachte man neue saisonale Nachfragemuster im ersten Quartal und rechne nun mit einem Anstieg der Stückerlöse insgesamt zwischen 22 und 23 Prozent. Im Januar hatte das Unternehmen noch ein Plus von 25 Prozent prognostiziert.

