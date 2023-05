Indizes in diesem Artikel KOSPI 2.501,4

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

DONNERSTAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des Tags des Grünens geschlossen.

FREITAG: In Dänemark wird wegen des Buß- und Bettages nicht gehandelt. In Japan wird der Tag des Kindes begangen. In Südkorea finden wegen des Tags der Kinder kein Handel statt.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Die Bankenkrise in den USA zieht weitere Kreise. PacWest Bancorp brachen nachbörslich in den USA um 52,5 Prozent ein. Bereits vorbörslich und dann im regulären Handel hatte sich der Kurs hoch volatil gezeigt. Berichte, wonach die Geschäftsleitung Alternativen prüfe und über einen möglichen Verkauf der Bank nachdächte, befeuerten nach der Schlussglocke die bereits bestehenden Sorgen über eine mögliche Schieflage der Regionalbank.

+++++ TAGESTHEMA II +++++

Die US-Notenbank hat ihren Leitzins wie mehrheitlich erwartet um weitere 25 Basispunkte erhöht auf 5,00 bis 5,25 Prozent und zugleich signalisiert, dass sie eine Pause bei ihrer rasanten Zinserhöhungskampagne einlegen könnte, um zunächst die Wirkungen der bisherigen Straffung zu beobachten. Die Zinsentscheidung fiel einstimmig. In einem Hinweis darauf, dass die Notenbanker nach dem aktuellen Zinsschritt eine Pause einlegen könnten, strichen sie eine Passage aus ihrer Erklärung vom März, in der es hieß, dass einige weitere Zinserhöhungen angebracht sein könnten. "Mit Blick auf die Zukunft werden wir einen datenabhängigen Ansatz verfolgen, um festzustellen, inwieweit eine weitere Straffung der Geldpolitik angemessen sein könnte", sagte Fed-Chef Jerome Powell bei seiner Pressekonferenz. Powell widersprach der Interpretation, dass eine Zinspause bereits beschlossen sei und betonte, dass mit einer Zinssenkung in nächster Zeit nicht zu rechnen sei.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen:

12:30 Intercontinental Exchange Group Inc, Ergebnis 1Q

13:00 Conocophillips, Ergebnis 1Q

22:00 Booking Holdings Inc, Ergebnis 1Q

22:00 Expedia Group Inc, Ergebnis 1Q

22:30 Apple Inc, Ergebnis 2Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 236.000

zuvor: 230.000

14:30 Handelsbilanz März

PROGNOSE: -63,1 Mrd. USD

zuvor: -70,54 Mrd. USD

14:30 Produktivität ex Agrar (1. Veröffentlichung) 1Q

PROGNOSE: +1,9% gg Vm

4. Quartal: +3,0% gg Vm

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 4.114,50 +0,2%

E-Mini-Future Nasdaq-100 13.154,25 +0,4%

Nikkei-225 Feiertag

Hang-Seng-Index 19.867,40 +0,9%

Kospi 2.499,38 -0,1%

Schanghai-Composite 3.344,43 +0,6%

S&P/ASX 200 7.192,00 -0,1%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

An den Börsen setzt sich keine klare Tendenz durch. Etwas gestützt werden die Märkte von der Aussicht auf eine Zinserhöhungspause in den USA, nachdem die Fed wie erwartet den Leitzins um weitere 25 Basispunkte erhöht und zugleich eine Pause bei den Erhöhungen signalisiert hat. Zinssenkungen im späteren Jahresverlauf, auf die einige Marktteilnehmer gehofft hatten, spielen in den aktuellen Überlegungen aber offenbar vorerst keine Rolle. Während in Japan die Börse weiterhin für den Rest der Woche geschlossen bleibt, wird auf dem chinesischen Festland erstmals nach einer dreitägigen Feiertagspause wieder gehandelt. Dabei geht es volatil zur Sache. Der Schanghai-Composite dreht ins Plus. Händler sprechen von Optimismus angesichts der jüngsten Reisetätigkeit in China über die Feiertage, die die Auswirkungen des schwachen Industriesektors überdecke. Denn der bereits am Wochenende veröffentlichte Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe offenbarte eine Schwäche des Sektors. Der aktuelle Caixin-Einkaufsmanagerindex hat sich ebenfalls verschlechtert. In Hongkong zieht der HSI an. Hier sind die schwachen Daten vom Wochenende bereits eingearbeitet. Anleger setzten auf eine US-Zinserhöhungspause, heißt es. In Südkorea fällt der Kospi dagegen. Investoren folgten dem negativen Trend der Wall Street, heißt es. Zudem machten weiterhin Rezessionssorgen die Runde. Kakao enttäuscht mit Erstquartalszahlen unter der Erwartung, der Kurs gibt 2,9 Prozent nach. In Sydney stürzen NAB um 5,8 Prozent ab. Die Bank verfehlte die Markterwartungen bei der Nettozinsmarge.

US-NACHBÖRSE

Qualcomm hat mit den Ergebnissen für das zweite Geschäftsquartal die Markterwartungen erfüllt, beim Ausblick auf das laufende Quartal allerdings enttäuscht. Der Kurs sackte um 6,6 Prozent ab. MetLife gaben 1,1 Prozent nach. Das Unternehmen hatte deutlich gesunkene Ergebnisse und Einnahmen im Quartal verbucht. Synaptics brachen um 17,8 Prozent ein, das Unternehmen verschreckte mit einem schwachen Quartalsausblick. Costco gaben 0,3 Prozent nach, der Großhändler verbuchte gestiegene Umsätze, allerdings ging das Online-Geschäft zurück. Upwork stürzten um 11,1 Prozent ab. Die Plattform für Freiberufler grenzte zwar den bereinigten Verlust deutlicher als vorausgesagt ein, senkte aber zugleich den Jahresausblick. Qorvo kletterten dagegen um 7,7 Prozent, das Unternehmen glänzte mit einer Erstquartalsumsatzprognose ebenso wie mit Viertquartalszahlen. SolarEdge legten sogar um 8 Prozent zu, der Solarzulieferer schnitt besser als gedacht ab. Lemonade Inc zogen um 10 Prozent an, der Versicherungsmakler erfreute mit einem positiven Ausblick sowie überzeugenden Erstquartalszahlen. Avnet (+5,6%) überzeugte mit ihren Drittquartalszahlen. Etsy (+4,1%) verbuchte Quartalserlöse oberhalb der Marktschätzungen. Corteva (+2,2%) hob ihren Gewinn- und Ergebnisausblick an.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 33.414,24 -0,8% -270,29 +0,8%

S&P-500 4.090,75 -0,7% -28,83 +6,5%

Nasdaq-Comp. 12.025,33 -0,5% -55,18 +14,9%

Nasdaq-100 13.030,21 -0,6% -83,45 +19,1%

Mittwoch Dienstag

Umsatz NYSE (Aktien) 996 Mio 970 Mio

Gewinner 1.130 603

Verlierer 1.841 2.398

Unverändert 124 93

Leichter - Nach den insgesamt wie erwartet ausgefallenen Beschlüsse der US-Notenbank (siehe Tagesthema) gaben die Indizes nach. Für Druck sorgten die wieder aufkeimenden Sorgen um den US-Bankensektor, nachdem die Fed das Thema ebenfalls aufgegriffen hatte, allerdings auch das Bankensystem als stabil bezeichnete. Dazu verwiesen Teilnehmer auf die Sorge um das Erreichen der Schuldenobergrenze in den USA als Belastungsfaktor. Die anhaltende Talfahrt bei den Ölpreisen setzte den Energie-Sektor im S&P-500 unter Druck. Dieser reduzierte sich um 1,9 Prozent. Bei den Einzelwerten verloren Chevron und Exxon Mobil jeweils 2,0 Prozent. Der Aktienkurs von AMD büßte 9,3 Prozent ein. Der Chiphersteller übertraf zwar im ersten Quartal die Markterwartungen, aber der Ausblick auf das laufende Quartal sorgte für Enttäuschung.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 3,87 -10,7 3,98 -54,9

5 Jahre 3,34 -12,8 3,47 -66,3

7 Jahre 3,34 -10,3 3,44 -63,0

10 Jahre 3,35 -7,6 3,43 -52,9

30 Jahre 3,68 -3,5 3,71 -29,2

Fest - Die Renditen sanken nach den Fed-Beschlüssen. "Vor der Sitzung gingen wir davon aus, dass es eine Pause geben würde, und wir haben bekommen, was wir erwartet hatten", sagte Rentenstratege Collin Martin beim Schwab Center for Financial Research. Der Anstieg der Rentenkurse weise aber auch auf die steigenden Rezessionssorgen hin, meinte ein Teilnehmer.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:26 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1083 +0,2% 1,1063 1,1039 +3,5%

EUR/JPY 149,03 +0,1% 148,93 150,02 +6,2%

EUR/GBP 0,8806 +0,0% 0,8803 0,8817 -0,5%

GBP/USD 1,2585 +0,2% 1,2566 1,2519 +4,1%

USD/JPY 134,47 -0,1% 134,62 135,90 +2,6%

USD/KRW 1.323,89 -0,9% 1.335,28 1.336,23 +4,9%

USD/CNY 6,9024 -0,1% 6,9121 6,9121 +0,1%

USD/CNH 6,9084 -0,2% 6,9193 6,9297 -0,3%

USD/HKD 7,8495 +0,0% 7,8490 7,8499 +0,5%

AUD/USD 0,6684 +0,2% 0,6672 0,6667 -1,9%

NZD/USD 0,6245 +0,3% 0,6228 0,6234 -1,7%

Bitcoin

BTC/USD 29.165,94 +0,8% 28.944,05 28.654,36 +75,7%

Der Dollar zeigte sich auch nach der Zinsentscheidung der US-Notenbank und den Powell-Aussagen zu einer wahrscheinlichen Zinserhöhungspause nochmals einen Tick leichter. Der Dollarindex verlor 0,6 Prozent, nachdem er zuvor bereits im Minus gelegen hatte. "Der Dollar steht unter Druck, weil das Ende des Zinserhöhungszyklus der Fed wahrscheinlich ist", sagte Edward Moya von Oanda.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 69,20 68,6 +0,9% +0,60 -13,7%

Brent/ICE 73,14 72,33 +1,1% +0,81 -13,2%

May 04, 2023 02:09 ET (06:09 GMT)