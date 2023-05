Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

Hohe Investmentgewinne und ein Anstieg der Profite aus dem Versicherungsgeschäft haben Berkshire Hathaway im ersten Quartal einen Gewinnsprung beschert. Vor allem die Apple-Beteiligung trug zum Ergebnis bei. Die Investmentgesellschaft von Warren Buffett verdiente unter dem Strich 35,5 nach 5,6 Milliarden im Vorjahr, was vor allem dem Wertzuwachs des Investmentportfolios zu verdanken war. Dominiert wird das Portfolio zu 45 Prozent von Apple. Die Aktie des iPhone-Herstellers war im Berichtszeitraum um 30 Prozent geklettert. Den operativen Gewinn steigerte Berkshire um 12,6 Prozent auf 8,1 Milliarden Dollar. Das bereinigte Ergebnis je Aktie lag mit 5.537 Dollar über dem Factset-Analystenkonsens von 5.371 Dollar.

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen:

14:00 Berkshire Hathaway Inc, Ergebnis 1Q

16:30 Adtran Inc, Ergebnis 1Q

22:15 Paypal Holdings Inc, Ergebnis 1Q

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 4.148,00 -0,1%

E-Mini-Future Nasdaq-100 13.320,75 +0,0%

Nikkei-225 28.982,11 -0,6%

Hang-Seng-Index 20.192,62 +0,7%

Kospi 2.515,03 +0,6%

Shanghai-Composite 3.388,20 +1,6%

S&P/ASX 200 7.271,50 +0,7%

Freundlich - Die Börsen schließen den festen Kursen vom Freitag an der Wall Street an und tendieren freundlich. In den USA hatten ein starker Arbeitsmarktbericht, starke Quartalszahlen von Apple und vor allem Entspannung der Sorgen um die Lage der Regionalbanken für Kaufstimmung gesorgt. Eine Ausnahme macht Tokio, nachdem dort an den vergangenen drei Tagen wegen Feiertagen nicht gehandelt worden war. Die Anleger haben somit noch die Zinserhöhungen der US-Notenbank und der EZB aufzuarbeiten. Dazu hat sich während der Feiertagspause der Yen befestigt von 137,70 auf aktuell rund 134,82 je Dollar, was ungünstig für Exportunternehmen ist. Für Rückenwind in Schanghai sorgt, dass es aus Kreisen der Regierung am Freitag hieß, man wolle die Wirtschaft in den kommenden Jahren unterstützen, insbesondere die produzierende Hochtechnologie. Nachdem der chinesische Premier zudem Maßnahmen zur Förderung der Nachfrage nach Elektroautos gefordert hatte, geht es in Hongkong für Branchenwerte wie BYD um 2,3 Prozent oder Great Wall Motor um 3,1 Prozent nach oben. Für Geely geht es um 1,8 Prozent aufwärts. In Sydney wird ein 22-prozentiger Gewinnanstieg von Westpac im ersten Geschäftshalbjahr mit einem Plus von 2,0 Prozent quittiert.

Für Volcon, einem Hersteller von elektrogetriebenen Offroadfahrzeugen, ging es nach Quartalszahlen um 0,8 Prozent nach oben. Spectrum Brands machten einen Satz um gut 12 Prozent, nachdem der Mischkonzern eine Einigung mit der US-Justizbehörde im Hinblick auf den zunächst blockierten Verkauf des Geschäftsbereichs Hardware and Home Improvement (HHI) an Assa Abloy für 4,3 Milliarden Dollar erzielt hatte.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 33.674,38 +1,7% 546,64 +1,6%

S&P-500 4.136,25 +1,8% 75,03 +7,7%

Nasdaq-Comp. 12.235,41 +2,2% 269,02 +16,9%

Nasdaq-100 13.259,13 +2,1% 276,65 +21,2%

Freitag Donnerstag

Umsatz NYSE (Aktien) 0,93 Mrd 1,07 Mrd

Gewinner 2.549 868

Verlierer 438 2.108

unverändert 86 89

Sehr fest - Stützend wirkten neben guten Arbeitsmarktdaten die von Apple vorgelegten guten Quartalszahlen. "In der Vergangenheit haben wir gesehen, dass ein 'heißer Arbeitsmarkt' den Markt nach unten gezogen hat, aber jetzt hält der Markt an seinen Gewinnen fest und denkt, dass das Glas halb voll ist, eine weiche Landung möglich ist und eine Rezession nicht so unmittelbar bevorsteht", sagte Gina Bolvin, Präsidentin der Bolvin Wealth Management Group. Apple legten nach übertroffenen Erwartungen um 4,7 Prozent zu. Stark stimmungsaufhellend wirkte dazu eine Beruhigung der Sorgen um den Regionalbankensektor. Ein enstprechender Subindex erholte sich nach starken Verlusten an den Vortagen um 4,3 Prozent. Unter anderem war im Handel von massiven Insiderkäufen die Rede. Spektakuläre Erholungsgewinne verzeichneten PacWest Bancorp (+81,7%) und Western Alliance Bancorp (+49,2%), für First Horizon ging es immerhin um 8,7 Prozent nach oben. Der Bankensubindex des S&P-500 verbesserte sich um 3,2 Prozent.

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 3,91 +10,7 3,80 -51,2

5 Jahre 3,41 +7,3 3,33 -59,3

7 Jahre 3,41 +6,4 3,35 -55,9

10 Jahre 3,44 +5,4 3,38 -44,3

30 Jahre 3,75 +1,6 3,74 -21,9

Am US-Anleihemarkt stiegen die Renditen erneut. Mit den guten Arbeitsmarktdaten erhöhe sich die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinserhöhung durch die US-Notenbank, hieß es. Zur Wochenmitte waren die Renditen mit der Aussicht auf eine Zinserhöhungspause der Fed deutlich zurückgekommen.

zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:25 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1042 +0,2% 1,1023 1,1037 +3,2%

EUR/JPY 148,82 +0,1% 148,64 148,09 +6,0%

EUR/GBP 0,8729 +0,1% 0,8724 0,8742 -1,4%

GBP/USD 1,2650 +0,1% 1,2634 1,2622 +4,6%

USD/JPY 134,77 -0,1% 134,86 134,20 +2,8%

USD/KRW 1.320,04 +0,2% 1.317,96 1.318,48 +4,6%

USD/CNY 6,9150 +0,1% 6,9105 6,9138 +0,2%

USD/CNH 6,9204 +0,0% 6,9193 6,9175 -0,1%

USD/HKD 7,8476 +0,0% 7,8475 7,8482 +0,5%

AUD/USD 0,6776 +0,4% 0,6751 0,6735 -0,6%

NZD/USD 0,6317 +0,4% 0,6294 0,6299 -0,5%

Bitcoin

BTC/USD 28.227,38 -2,0% 28.817,52 29.137,06 +70,1%

Der Dollar zeigte sich nach den starken Arbeitsmarktdaten kurzzeitig etwas fester, gestützt von der Aussicht auf mögliche weitere Zinserhöhungen. Im Verlauf gab der Greenback dann aber wieder nach und setzte damit die jüngste Abwärtsbewegung fort. Der Dollar-Index verlor 0,1 Prozent.

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 71,74 71,34 +0,6% +0,40 -10,6%

Brent/ICE 75,67 75,3 +0,5% +0,37 -10,2%

Die Ölpreise sprangen zum Ende der Woche zwar kräftig nach oben. Auf Wochensicht ging es für WTI allerdings um rund 7 Prozent nach unten. Händler sprachen von einer Erholungsbewegung. Die Notierungen von Brent und WTI legten um jeweils 4,1 Prozent zu. Nachdem zuletzt die Preise von Rezessions- und Nachfragsorgen belastet worden, stützte nun auch der gut ausgefallene US-Arbeitsmarktbericht.

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.022,45 2.016,85 +0,3% +5,60 +10,9%

Silber (Spot) 25,68 25,67 +0,1% +0,02 +7,2%

Platin (Spot) 1.069,40 1.059,93 +0,9% +9,48 +0,1%

Kupfer-Future 3,89 3,87 +0,5% +0,02 +2,0%

Der Goldpreis (-1,6%) gab nach seinen jüngsten Gewinnen deutlicher nach. Die besser als erwarteten Arbeitsmarktdaten deuteten auf weitere Zinserhöhungen hin und damit stärkere Konkurrenz für das Gold als Anlage durch Anleihen, hieß es.

+++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG, 20.00 UHR +++++

KANADA - Waldbrände

Die westkanadische Provinz Alberta hat angesichts von mehr als hundert Waldbränden den Ausnahmezustand erklärt. Rund 25.000 Menschen flohen bereits vor den Waldbränden, tausende weitere Menschen wurden aufgerufen, sich auf eine Evakuierung vorzubereiten.

USA - Rating

Den USA droht eine Abstufung durch die Ratingagentur Scope. Scope hat sie eine Prüfung des Langfristratings der Note AA im Hinblick auf eine Abstufung eingeleitet. Grund ist die drohende Schuldenkrise.

