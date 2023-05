Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

Zehn Tage vor einem drohenden Zahlungsausfall der USA hat ein neues Spitzengespräch zwischen Präsident Joe Biden und den oppositionellen Republikanern erneut keinen Durchbruch gebracht. Sowohl Biden als auch der republikanische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, bezeichneten ihr Gespräch im Weißen Haus als "produktiv". Es gebe aber noch Meinungsverschiedenenheiten in einigen Bereichen, sagten beide. Bidens Regierung und die oppositionellen Republikaner streiten seit Monaten über eine Anhebung der Schuldengrenze. Ohne eine Einigung droht den USA schon Anfang Juni erstmals in ihrer Geschichte die Zahlungsunfähigkeit, mit potenziell verheerenden wirtschaftlichen und finanziellen Folgen weit über das Land hinaus. US-Finanzministerin Janet Yellen hat wiederholt gewarnt, schon der 1. Juni könnte dieser sogenannte "Tag X" sein.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Mai

PROGNOSE: 52,6

zuvor: 53,6

15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Mai

PROGNOSE: 50,0

zuvor: 50,2

16:00 Neubauverkäufe April

PROGNOSE: -2,0% gg Vm

zuvor: +9,6% gg Vm

22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American

Petroleum Institute (API)

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 4.209,50 +0,1%

E-Mini-Future Nasdaq-100 13.928,50 +0,2%

Nikkei-225 30.927,11 -0,5%

Hang-Seng-Index 19.541,06 -0,7%

Kospi 2.568,20 +0,4%

Shanghai-Composite 3.268,11 -0,9%

S&P/ASX 200 7.267,60 +0,1%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Die anhaltende Unsicherheit über die eine Erhöhung der US-Schuldenobergrenze sorgt auch am Dienstag an den ostasiatischen Aktienmärkten für Zurückhaltung. Die Verhandlungen zwischen Republikanern und Demokraten am Montag wurden ergebnislos beendet. Beide Seiten zeigten sich zwar zuversichtlich, eine Lösung zu finden, doch das Zeitfenster wird immer kleiner. Bereits am 1. Juni droht den USA die Zahlunsunfähigkeit - mit nicht absehbaren Folgen für die globale Konjunktur. Im Blick steht außerdem das Protokoll des jüngsten Sitzung der US-Notenbank, dass am Mittwoch veröffentlicht wird. Dieses wird von Interesse sein, um zu beurteilen, wie die Fed-Mitglieder zu weiteren Zinserhöhungen stehen und ob sich bereits ein Konsens für eine Pause bei der nächsten Sitzung im Juni abzeichnet, wie Craig Erlam, leitender Marktanalyst bei Oanda, anmerkt. Der Schanghai-Composite gibt leicht nach. Aktuell fehle es dem Markt an Katalysatoren, um sich stärker in die eine oder andere Richtung zu bewegen, heißt es. Dazu komme die Unsicherheit um die Erholung der Konjunktur in China, nach dem Ende der Corona-Maßnahmen. Die jüngsten chinesischen Konjunkturdaten waren eher schwach ausgefallen.

US-NACHBÖRSE

Zoom Video Communications hat mit seinen Ergebnissen für das erste Quartal die Erwartungen auf breiter Front übertroffen. Zudem wurde die Prognose angehoben. Für die Aktie ging es um 1,2 Prozent nach oben. Jamie Dimon, Chef der US-Bank JP Morgan Chase, hat keine Pläne die Unternehmensführung abzugeben. Die Aktien von JP Morgan Chase gewannen 0,3 Prozent. Mit einem Aufschlag von 0,8 Prozent zeigten sich die Papiere von Nordson. Der Hersteller von Präzisionsanlagen zum Auftrag von Klebstoffen, Dichtstoffen und Beschichtungen vermeldete besser als erwartete Ergebnisse für das zweite Quartal. Dagegen verloren Heico 2,1 Prozent. Der Hersteller von Flugzeugtriebwerken und Komponenten für die Luft- und Raumfahrt überzeugte mit den Ergebnissen für das zweite Quartal. Sowohl der Umsatz als auch der Nettogewinn lagen über den Schätzungen des Marktes. Nach den jüngsten Kursaufschlägen seien hier allerdings Gewinne mitgenommen worden, hieß es.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 33.286,58 -0,4% -140,05 +0,4%

S&P-500 4.192,63 +0,0% 0,65 +9,2%

Nasdaq-Comp. 12.720,78 +0,5% 62,88 +21,5%

Nasdaq-100 13.849,74 +0,3% 46,25 +26,6%

Montag Freitag

Umsatz NYSE (Aktien) 797 Mio 951 Mio

Gewinner 1.790 1.169

Verlierer 1.192 1.776

Unverändert 113 114

Uneinheitlich - Noch immer wurde keine Einigung im Streit um die Schuldenobergrenze der USA erreicht. Etwas Hoffnung machte, dass US-Präsident Joe Biden und der republikanische Sprecher des Repräsentantenhauses Kevin McCarthy sich nach der Rückkehr des Präsidenten vom G7-Gipfel in Japan treffen wollen, um weiterzuverhandeln. Verhalten zuversichtlich stimmten auch Aussagen Bidens, dass er mit einer baldigen Verbesserung der angespannten Beziehungen zwischen Washington und Peking rechne. Gegen eine solche Verbesserung sprach allerdings, dass China heimischen Unternehmen den Einsatz von Chips des US-Herstellers Micron untersagt hatte. Für die Micron-Aktie ging es um 2,8 Prozent nach unten. Pfizer kletterten um 5,4 Prozent nach oben. Eine Studie zum Diabetes-Präparat Danuglipron zeigte, dass eine hohe Dosis zu nennenswerter Gewichtsabnahme führt. Meta Platforms (+1,1%) zeigten sich unbeeindruckt davon, dass die EU die Facebook-Mutter mit einer Geldstrafe von 1,3 Milliarden Dollar belegt hat. Foot Locker (-8,5%) litten nach dem Kursdebakel vom Freitag weiter unter der jüngsten Gewinnwarnung. Williams Trading hatte die Aktie abgestuft, ebenso wie die Titel von Nike (-4%).

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,35 +8,6 4,26 -7,0

5 Jahre 3,77 +3,4 3,74 -22,6

7 Jahre 3,75 +4,0 3,71 -21,6

10 Jahre 3,72 +4,0 3,68 -15,9

30 Jahre 3,97 +4,2 3,93 0,1

Die Anleiherenditen setzten ihre jüngste Aufwärtstendenz fort. In der Vorwoche hatte es einige falkenhafte Kommentare von US-Notenbankern gegeben. Die Erwartungen schwänden, dass die Fed noch in diesem Jahr zu Zinssenkungen übergehen werde, sagten Teilnehmer.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 09:21 % YTD

EUR/USD 1,0801 -0,1% 1,0813 1,0801 +0,9%

EUR/JPY 149,64 -0,1% 149,85 148,90 +6,6%

EUR/GBP 0,8693 -0,0% 0,8695 0,8695 -1,8%

GBP/USD 1,2425 -0,1% 1,2435 1,2422 +2,7%

USD/JPY 138,57 -0,0% 138,59 137,86 +5,7%

USD/KRW 1.311,62 -0,2% 1.313,68 1.320,06 +3,9%

USD/CNY 7,0358 0% 7,0358 7,0281 +2,0%

USD/CNH 7,0658 +0,3% 7,0479 7,0390 +2,0%

USD/HKD 7,8290 +0,0% 7,8281 7,8202 +0,3%

AUD/USD 0,6644 -0,1% 0,6650 0,6635 -2,5%

NZD/USD 0,6277 -0,2% 0,6286 0,6272 -1,2%

Bitcoin

BTC/USD 27.386,38 +1,8% 26.902,81 26.839,90 +65,0%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar lag gut behauptet im Markt. Wenn die Gespräche über die Anhebung der Schuldenobergrenze Fortschritte machen sollten und am Mittwoch das Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung eine weitere Zinserhöhung im Juni signalisiere, könnte der Dollar weiter steigen, meinte Devisen-Analyst Francesco Pesole von ING. Die Märkte seien vorsichtig optimistisch, dass bis Ende der Woche eine Einigung erzielt werde, fügte er hinzu.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 72,27 72,05 +0,3% +0,22 -9,5%

Brent/ICE 76,05 75,87 +0,2% +0,18 -9,2%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Am Ölmarkt ging es nur verhalten nach oben. Während die jüngsten Produktionskürzungen der Opec etwas stützten, bremste die schwache Nachfrage der Verbraucher und des verarbeitenden Gewerbes.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.960,95 1.969,80 -0,4% -8,86 +7,5%

Silber (Spot) 23,50 23,68 -0,7% -0,18 -2,0%

Platin (Spot) 1.068,68 1.072,00 -0,3% -3,33 +0,1%

Kupfer-Future 3,67 3,69 -0,4% -0,02 -3,9%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis gab leicht nach, die Feinunze fiel um 0,3 Prozent auf 1.972 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

EXXON MOBIL

hat die Bohrrechte für ein großes Stück Land in Arkansas erworben, auf dem der texanische Ölkonzern Lithium fördern will, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten.

JP MORGAN CHASE

Jamie Dimon, Chef der US-Bank JP Morgan Chase, hat keine Pläne, die Unternehmensführung abzugeben. Auf dem Investorentag der Bank sagte er auf die Frage eines Analysten, wie lange er die Position noch innehaben werde, er wolle an der Spitze bleiben. Die Pläne der Bank in Bezug auf seine Zeit in dieser Position hätten sich nicht geändert. In der vergangenen Woche hatte der CEO des Wettbewerbers Morgan Stanley, James Gorman, angekündigt, die Konzernführung in den kommenden Monaten abgeben zu wollen.

TIKTOK

