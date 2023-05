Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FREITAG: In Hongkong ruht der Börsenhandel wegen "Bhuddas Geburtstag". In den USA endet der Anleihehandel vor dem langen Wochenende zum "Memorial Day" (29. Mai) nach einer verkürzten Sitzung schon um 20.00 Uhr MESZ.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Die Ratingagentur Fitch hat die USA wegen des Schuldenstreits und eines drohenden Zahlungsausfalls unter Beobachtung gestellt. Damit könnten die USA die Spitzenbonität AAA für ihre Kreditwürdigkeit verlieren, wie Fitch mitteilte. Zur Begründung verwies die Ratingagentur auf den politischen Streit in Washington, der derzeit trotz eines "sich schnell nähernden" möglichen Zahlungsausfalls eine Anhebung der Schuldenobergrenze verhindere. Fitch erklärte, nach wie vor von einer Lösung im Schuldenstreit vor dem "Tag X" - dem Tag der Zahlungsunfähigkeit - auszugehen. "Wir glauben aber, dass die Risiken gestiegen sind, dass das Schuldenlimit nicht vor dem Tag X angehoben oder ausgesetzt wird und die Regierung in der Folge anfangen könnte, Zahlungen von einigen ihrer Verpflichtungen nicht einzuhalten."

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

14:30 BIP (2. Veröffentlichung) 1Q

annualisiert

PROGNOSE: +1,1% gg Vq

1. Veröff.: +1,1% gg Vq

4. Quartal: +2,6% gg Vq

BIP-Deflator

PROGNOSE: +4,0% gg Vq

1. Veröff.: +4,0% gg Vq

4. Quartal: +3,9% gg Vq

14:30 Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) April

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 245.000

zuvor: 242.000

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 4.141,00 +0,4%

E-Mini-Future Nasdaq-100 13.835,50 +1,4%

Nikkei-225 30.762,09 +0,3%

Hang-Seng-Index 18.704,61 -2,2%

Kospi 2.556,43 -0,4%

Shanghai-Composite 3.187,70 -0,5%

S&P/ASX 200 7.134,20 -1,1%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Vor dem Hintergrund des sich weiter zuspitzenden Schuldenstreits in den USA zeigen sich die ostasiatischen Börsen am Donnerstag mehrheitlich mit Abgaben. Die Verhandlungen zwischen Republikanern und Demokraten haben immer noch nicht zu einer Lösung für eine Anhebung der Schuldenobergrenze geführt. Sollte es zu keiner Einigung kommen, droht wahrscheinlich schon in der kommenden Woche den USA die Zahlungsunfähigkeit. Und der Druck steigt weiter. Die Ratingagentur Fitch hat die USA wegen des Schuldenstreits und eines möglicherweise drohenden Zahlungsausfalls unter Beobachtung gestellt. Damit könnten die USA die Spitzenbonität AAA für ihre Kreditwürdigkeit verlieren. Die Analysten von JP Morgan schätzen die Wahrscheinlichkeit, dass bis Anfang Juni keine Einigung erzielt wird, auf "etwa 25 Prozent und steigend". Während sich die Indizes mehrheitlich mit Abgaben zeigen, geht es für den Nikkei-225 in Tokio um 0,3 Prozent nach oben. Teilnehmer sprechen allerdings von einem sehr nervösen Handel. Der Index bewege sich in einer relativ engen Spanne. Stützend wirkt hier der nachgebende Yen. Die südkoreanische Zentralbank hat zum dritten Mal in Folge ihre Zinssätze unverändert gelassen und die Prognose für das Wirtschaftswachstum in diesem Jahr gesenkt.

US-NACHBÖRSE

Eine erhöhte Prognose hat die Nvidia-Aktie im nachbörslichen Handel am Mittwoch kräftig nach oben getrieben. Die Titel legten um 24,6 Prozent zu. Damit ist Nvidia drauf und dran, als erster Chipkonzern und als siebtes US-Unternehmen überhaupt eine Bewertung von über 1 Billion Dollar zu erreichen. Für die Aktien von Guess ging es um 1,3 Prozent nach oben. Der Einzelhändler vermeldete für das erste Quartal einen geringer als erwarteten bereinigten Verlust und übertraf beim Umsatz die Schätzungen der Analysten. Die Papiere von Splunk gewannen 9,0 Prozent. Der Hersteller von Datenanalyseplattformen konnte im ersten Quartal den Verlust mehr als halbieren, angetrieben durch höhere Cloud-Service-Umsätze. American Eagle Outfitters verloren dagegen 19,2 Prozent. Das Modeunternehmen verzeichnete im ersten Quartal einen deutlichen Gewinnrückgang aufgrund höherer Ausgaben. Die Aktien von Snowflake knickten um 12,6 Prozent ein. Das Software-Unternehmen meldete für das erste Quartal einen größer als erwarteten Verlust, übertraf mit dem Umsatz allerdings die Schätzungen des Marktes.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 32.862,55 -0,6% -192,96 -0,9%

S&P-500 4.122,75 -0,6% -22,83 +7,4%

Nasdaq-Comp. 12.502,54 -0,5% -57,71 +19,5%

Nasdaq-100 13.622,98 -0,4% -49,56 +24,5%

Mittwoch Dienstag

Umsatz NYSE (Aktien) 817 Mio 892 Mio

Gewinner 689 1.153

Verlierer 2.260 1.806

Unverändert 118 118

Leichter - Auf den Indizes lasteten unverändert die wachsenden Befürchtungen eines Zahlungsausfalls der USA, der schon Anfang Juni eintreten könnte - mit wahrscheinlich gravierenden Folgen für die Weltwirtschaft. Im Blick stand ferner das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung, das indes nur wenig Bewegung in den Aktienmarkt brachte. Eine Mehrheit der Fed-Banker plädierte zwar für eine Zinspause, doch sei die Inflation noch immer "inakzeptabel hoch", so die Meinung des Offenmarktausschusses der Fed. Unter den Einzelwerten brachen Agilent um 5,9 Prozent ein. Das Unternehmen hatte seine Jahresziele gesenkt. Intuit (-7,5%) hat zwar im dritten Geschäftsquartal den Umsatz gesteigert, Analysten hatten aber mehr erwartet. Palo Alto Networks (+7,7%) hat dagegen im dritten Geschäftsquartal besser abgeschnitten als erwartet und ihren Ausblick angehoben. Überraschend gute Geschäftszahlen für das zweite bzw. dritte Geschäftsquartal haben auch das auf Eigenheime spezialisierte Bauunternehmen Toll Brothers (+2,1%) und das Bekleidungsunternehmen Urban Outfitters (+17,6%) vorgelegt.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,36 +4,1 4,32 -6,3

5 Jahre 3,80 +5,5 3,74 -20,3

7 Jahre 3,76 +5,0 3,71 -20,7

10 Jahre 3,73 +3,3 3,70 -14,9

30 Jahre 3,97 +2,4 3,95 0,4

Der Anleihemarkt tendierte leichter, die Zehnjahresrendite stieg um 3,3 Basispunkte. Hier belastete, dass einige Fed-Mitglieder offen für eine weitere Zinserhöhung sind.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 09:24 % YTD

EUR/USD 1,0736 -0,1% 1,0750 1,0776 +0,3%

EUR/JPY 149,93 +0,1% 149,84 149,40 +6,8%

EUR/GBP 0,8699 +0,1% 0,8692 0,8674 -1,7%

GBP/USD 1,2341 -0,2% 1,2368 1,2424 +2,0%

USD/JPY 139,66 +0,2% 139,38 138,65 +6,5%

USD/KRW 1.325,11 +0,6% 1.317,85 1.318,41 +5,0%

USD/CNY 7,0704 +0,1% 7,0609 7,0573 +2,5%

USD/CNH 7,0829 +0,3% 7,0642 7,0655 +2,2%

USD/HKD 7,8337 +0,0% 7,8300 7,8339 +0,3%

AUD/USD 0,6527 -0,3% 0,6545 0,6575 -4,2%

NZD/USD 0,6081 -0,5% 0,6111 0,6139 -4,2%

Bitcoin

BTC/USD 26.262,42 -0,4% 26.364,89 26.715,33 +58,2%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar zeigte sich fester. Teilnehmer verwiesen auf das Fed-Protokoll, demzufolge "fast alle" Fed-Mitglieder sagten, die Fortschritte bei der Kerninflation seien langsamer als erwartet ausgefallen. Zudem stütze auch der Schuldenstreit, weil der Dollar als sicherer Hafen sogar in diesem Fall gekauft werde.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 74,08 74,34 -0,3% -0,26 -7,2%

Brent/ICE 78,10 78,23 -0,2% -0,13 -6,7%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Kräftig aufwärts ging es mit den Ölpreisen, nachdem zunächst der US-Branchenverband API eine Abnahme der US-Rohölvorräte vermeldet hatte. Aber auch die staatlichen Daten wiesen einen deutlichen Rückgang aus. Rückenwind kam ferner von Äußerungen des saudischen Energieministers Prinz Abdulaziz bin Salman. Dieser habe Händler davor gewarnt, auf einen weiteren Rückgang des Ölpreises zu wetten, sagte Michael Hewson, leitender Marktanalyst bei CMC Markets UK. "Da sich die Opec+ Anfang Juni trifft und der Markt immer noch unter der im April angekündigten überraschenden Produktionskürzung leidet, besteht das Risiko einer weiteren Kürzung der Produktion", sagte er.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.957,71 1.957,14 +0,0% +0,58 +7,3%

Silber (Spot) 23,03 23,13 -0,4% -0,10 -3,9%

Platin (Spot) 1.025,20 1.028,58 -0,3% -3,38 -4,0%

Kupfer-Future 3,57 3,56 +0,2% +0,01 -6,5%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Steigende Marktzinsen und ein fester Dollar drückten den Goldpreis.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

BEZIEHUNGEN RUSSLAND - Westen

