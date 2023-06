Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

In Singapur bleiben die Börsen wegen des Feiertags Vesakh geschlossen.

Trotz einiger Anzeichen einer Abkühlung bleibt der US-Arbeitsmarkt angespannt. Wegen der schnellsten geldpolitischen Straffungskampagne der Federal Reserve seit den 1980er Jahren wurde erwartet, dass sich die Schaffung von Arbeitsplätzen abschwächen würde, was bisher aber nur sehr verhalten geschah. Ökonomen rechnen für Mai mit 190.000 (April: 253.000) zusätzlichen Stellen. Die Arbeitslosenquote soll der Prognose zufolge auf 3,5 (3,4) Prozent steigen. Bei den Stundenlöhnen erwarten die Ökonomen ein monatliches Plus von 0,3 (0,5) Prozent und eine jährliche Steigerung von 4,4 (4,5) Prozent. Für den Herbst wird eine Rezession in den USA für wahrscheinlich gehalten, weil die volle Belastung aus den Zinserhöhungen erst dann spürbar sein wird. An den Märkten fragen sich Anleger derzeit, ob die Fed bei der kommenden Sitzung eine Pause bei den Zinserhöhungen einlegen oder ob sie noch einmal einen Schritt um 25 Basispunkte machen wird.

14:30 Arbeitsmarktdaten Mai

Beschäftigung ex Agrar

PROGNOSE: +190.000 gg Vm

zuvor: +253.000 gg Vm

Arbeitslosenquote

PROGNOSE: 3,5%

zuvor: 3,4%

durchschnittliche Stundenlöhne

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+4,4% gg Vj

zuvor: +0,5% gg Vm/+4,5% gg Vj

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 4.237,25 +0,2%

E-Mini-Future Nasdaq-100 14.513,75 +0,3%

Nikkei-225 31.474,72 +1,0%

Hang-Seng-Index 18.897,88 +3,7%

Kospi 2.595,84 +1,0%

Shanghai-Composite 3.226,82 +0,7%

S&P/ASX 200 7.137,50 +0,4%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Fester - Von der Wall Street kamen positive Vorgaben, erneut konnten Technologiewerte deutlich zulegen. Im asiatischen Handel wirkt zudem stützend, dass nun auch der US-Senat dem Gesetzentwurf zur Aussetzung der US-Schuldenobergrenze zugestimmt hat. Damit wurde ein möglicher Zahlungsausfall der USA mit weitreichenden wirtschaftlichen Folgen abgewendet. Kräftig aufwärts geht es am Aktienmarkt in Hongkong. Rückenwind kommt von Technologiewerten. Die Aktien von Kuaishou, Baidu, Alibaba und JD.com legen um bis zu 6,9 Prozent zu. Die Titel von Bilibili büßen indessen 3,2 Prozent ein, nachdem der Umsatz im Anfangsquartal im Jahresvergleich stagniert und im Vergleich zum Vorquartal gesunken ist. Die Börse in Tokio wird ebenfalls von Technologie- und Elektronikwerten gestützt. Aufwärts geht es auch an der Börse in Südkorea, angeführt von Halbleiterwerten. Marktteilnehmer verweisen auch hier auf die Vorgaben aus dem US-Handel. Stützend wirkten zudem nachlassende Inflationsdaten. Der Verbraucherpreisindex fiel im Mai auf ein 19-Monats-Tief und rechtfertige damit die Pause der Zentralbank bei der Straffung der Geldpolitik , heißt es aus dem Markt. Die Börse in Sydney hinkt mit leichten Aufschlägen indessen etwas hinterher.

US-NACHBÖRSE

Lululemon Athletica hat seine Jahresprognose angehoben, nachdem der Anbieter von Yoga-Bekleidung in seinem ersten Geschäftsquartal besser abgeschnitten hat als erwartet. Die Aktie sprang im nachbörslichen Handel um 13,3 Prozent nach oben. Broadcom gaben 1,8 Prozent nach. Die Aktie hatte jedoch zuletzt kräftig zugelegt, was auf Gewinnmitnahmen hindeutet. Das Halbleiterunternehmen hat im zweiten Geschäftsquartal dank einer gestiegenen Nachfrage nach Technologien der nächsten Generation die Markterwartungen bei Umsatz und bereinigtem Gewinn übertroffen. Auch das für das dritte Quartal angepeilte Umsatzwachstum lag über den Marktschätzungen. VMware gaben 0,7 Prozent nach. Der Software-Hersteller verzeichnete einen Nettogewinn und einen Umsatz leicht unter den Schätzungen von Analysten. Costco Wholesale büßten 1,0 Prozent ein, nachdem der Online-Umsatz im Mai um fast 8 Prozent gesunken ist. Tilly's fielen um 14,5 Prozent, nachdem der Bekleidungshändler für das zweite Geschäftsquartal höhere Verluste als erwartet prognostiziert hat. Samsara gewannen 15,5 Prozent. Das IoT-Unternehmen hat im Anfangsquartal den Verlust verringert und den Umsatz deutlich gesteigert. Der Ausblick für das Gesamtjahr wurde angehoben.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 33.061,57 +0,5% 153,30 -0,3%

S&P-500 4.221,02 +1,0% 41,19 +9,9%

Nasdaq-Comp. 13.100,98 +1,3% 165,70 +25,2%

Nasdaq-100 14.441,51 +1,3% 187,42 +32,0%

Donnerstag Mittwoch

Umsatz NYSE (Aktien) 0,991 Mrd 2,16 Mrd

Gewinner 2.139 1.295

Verlierer 836 1.687

Unverändert 104 92

Fester - Hoffnung auf eine Zinserhöhungspause der Federal Reserve hat den US-Börsen am Donnerstag Auftrieb gegeben. Konjunkturdaten hatten klare Argumente gegen eine Zinserhöhung im Juni geliefert. Daneben setzte sich immer mehr die Überzeugung durch, dass nach dem Repräsentantenhaus auch der US-Senat für die Anhebung der Schuldenobergrenze stimmen werde. Unter den Einzelwerten fielen Salesforce.com um 4,7 Prozent. Hier nahmen Anleger Gewinne mit, nachdem das Unternehmen überraschend gute Zahlen und einen ermutigenden Ausblick veröffentlicht hatte. Bei Okta (-17,8%) lief das erste Geschäftsquartal besser als gedacht, doch warnte CEO Todd McKinnon vor einem sich eintrübenden Geschäftsumfeld. Dell (+1,5%) hatte überraschend die Veröffentlichung von Geschäftszahlen vorgezogen, die besser als befürchtet ausfielen - trotz eines Umsatzeinbruchs von fast 20 Prozent. Crowdstrike (-1,6%) ist im ersten Quartal zwar in die Gewinnzone geschwenkt. Bemängelt wurden aber das erlahmende Wachstum und ein Jahresausblick unter Markterwartung.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,33 -7,4 4,41 -8,7

5 Jahre 3,71 -5,5 3,76 -29,4

7 Jahre 3,65 -5,1 3,71 -31,6

10 Jahre 3,60 -4,8 3,65 -28,2

30 Jahre 3,83 -3,5 3,86 -14,5

Am Rentenmarkt fielen die Renditen mit den reduzierten Zinserwartungen wie schon an den Vortagen weiter.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:44 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0766 +0,1% 1,0760 1,0662 +0,6%

EUR/JPY 149,65 +0,2% 149,38 149,20 +6,6%

EUR/GBP 0,8594 +0,0% 0,8590 0,8591 -2,9%

GBP/USD 1,2528 +0,0% 1,2526 1,2411 +3,6%

USD/JPY 139,00 +0,1% 138,82 139,94 +6,0%

USD/KRW 1.307,04 -0,4% 1.312,55 1.324,43 +3,6%

USD/CNY 7,0801 -0,2% 7,0945 7,1244 +2,6%

USD/CNH 7,0932 -0,2% 7,1045 7,1383 +2,4%

USD/HKD 7,8313 0% 7,8313 7,8328 +0,3%

AUD/USD 0,6609 +0,6% 0,6572 0,6489 -3,0%

NZD/USD 0,6093 +0,4% 0,6069 0,5992 -4,1%

Bitcoin

BTC/USD 27.120,04 +0,8% 26.897,22 26.824,54 +63,4%

Der US-Dollar gab mit den schwächer als gedacht ausgefallenen Lohnstückkosten nach, der Dollarindex büßte 0,8 Prozent ein.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 70,41 70,1 +0,4% +0,31 -11,8%

Brent/ICE 74,62 74,28 +0,5% +0,34 -10,9%

Die Erdölpreise zogen kräftig an, gestützt vom schwächeren Dollar und Spekulationen auf eine Fördermengenkürzung der Gruppe Opec+. Das Barrel US-Rohöl der Sorte WTI verteuerte sich um 3 Prozent auf 70,10 Dollar. Der neuerlich gesunkene ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe deute auf eine geringere Nachfrage nach Öl hin, meinte Peter Cardillo von Spartan Capital. Dies könnte die Opec+ vielleicht doch dazu veranlassen, etwas weniger Öl zu fördern. Überraschend gestiegene US-Ölvorräte belasteten daher nicht.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.979,06 1.978,15 +0,0% +0,91 +8,5%

Silber (Spot) 23,95 23,93 +0,1% +0,02 -0,1%

Platin (Spot) 1.011,75 1.009,83 +0,2% +1,93 -5,3%

Kupfer-Future 3,73 3,71 +0,4% +0,01 -2,4%

Auch der Goldpreis profitierte vom schwächeren Dollar, der das Edelmetall für Käufer aus anderen Währungsräumen verbilligte. Daneben machten die sinkenden Marktzinsen das zinslos gehaltene Gold attraktiver. Der Preis für die Feinunze stieg um 0,8 Prozent auf 1.978 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

US-SCHULDENOBERGRENZE

