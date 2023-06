Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

DIENSTAG: In Südkorea wird der Gefallenen im Korea-Krieg gedacht und nicht gehandelt.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Die australische Notenbank hat den Leitzins zum zwölften Mal innerhalb von etwas mehr als einem Jahr angehoben und den Markt auf weitere Erhöhungen im Falle einer anhaltend hohen Inflation eingestimmt. Die Reserve Bank of Australia (RBA) hob ihren Leitzins um 25 Basispunkte auf 4,10 Prozent an, womit die sogenannte Cash Rate den höchsten Stand seit Anfang 2012 erreichte. "Eine weitere Straffung der Geldpolitik könnte erforderlich sein, um sicherzustellen, dass die Inflation innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens auf das Zielniveau zurückkehrt, aber das wird davon abhängen, wie sich die Wirtschaft und die Inflation entwickeln", sagte RBA-Gouverneur Philip Lowe. Die Verbraucherpreise haben im ersten Quartal auf Jahressicht um 7 Prozent zugelegt, was nach Lowes Ansicht zu hoch ist.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American

Petroleum Institute (API)

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 4.279,00 -0,0%

E-Mini-Future Nasdaq-100 14.580,50 -0,1%

Nikkei-225 32.521,62 +0,9%

Hang-Seng-Index 19.164,59 +0,3%

Kospi Feiertag

Schanghai-Composite 3.218,09 -0,4%

S&P/ASX 200 7.148,10 -0,9%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Kein einheitliches Bild skizzieren die Börsen. Gemein haben die Indizes lediglich die relativ geringe Bewegung, denn für mehr als ein halbes Prozent Ausschlag reicht es nicht - mit Ausnahme von Australien. Denn Indizes wie der HSI in Hongkong kommen deutlich von ihren Tageshochs zurück. Hier hatten Spekulation über neue Hilfen im Immobiliensektor zunächst die entsprechenden Kurse gestützt, der HSI kletterte bis auf ein Plus von 1,4 Prozent. China Vanke liegen noch 2,2 Prozent oben nach einem allerdings deutlich höheren Tageshoch. Auf dem chinesischen Festland tut sich derweil wenig. Die jüngsten Konjunkturdaten hätten sich sehr uneinheitlich gezeigt und letztlich kaum Auskunft über den Zustand der chinesischen Konjunktur offenbart, heißt es. Ein Durchstarten der Wirtschaft nach Aufhebung der Corona-Beschränkungen sei nicht erkennbar. Der Nikkei-225 dreht im Verlauf ins Plus. Zunächst hatten Gewinnmitnahmen gedrückt nach den höchsten Ständen seit 33 Jahren. In Australien verliert der S&P/ASX-200 deutlicher nach einer unerwarteten Zinserhöhung der australischen Notenbank um 25 Basispunkte. Zwar hatten einige Marktteilnehmer auf einen solchen Schritt spekuliert, eine Mehrheit aber nicht. Entsprechend schießt der australische Dollar nach oben.

US-NACHBÖRSE

GitLab hat mit Quartalszahlen und Ausblick die Markterwartungen übertroffen. Die Gesellschaft profitiert vom Boom rund um KI. Der Kurs schnellte um 30,2 Prozent in die Höhe. Mobileye gaben dagegen um 3 Prozent nach. Der Anbieter von Technologie im Bereich Autonomes Fahren kündigte eine Zweitplatzierung an. Die Stücke stammen von Intel Overseas Funding - einer Tochter des Chipproduzenten Intel. Mobileye wird durch die Transaktion keinerlei Erlöse erhalten. Intel will indes Zeichnern eine zum Erwerb weiterer Titeln einräumen. Gut kamen die Erstquartalszahlen von HealthEquity (+6,1%) und Sprinklr (+3,6%) an. Bed Bath & Beyond soll sich laut Kreisen in Gesprächen über den Verkauf der Ladenkette Buybuy Baby befinden. Die Titel zogen um 6 Prozent an.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 33.562,86 -0,6% -199,90 +1,3%

S&P-500 4.273,79 -0,2% -8,58 +11,3%

Nasdaq-Comp. 13.229,43 -0,1% -11,34 +26,4%

Nasdaq-100 14.556,50 +0,1% 9,86 +33,1%

Montag Freitag

Umsatz NYSE (Aktien) 840 Mio 980 Mio

Gewinner 1.041 2.547

Verlierer 1.913 452

Unverändert 120 66

Leichter - Gewinnmitnahmen prägten das Bild nach den jüngst kräftigen Aufschlägen. Die US-Konjunkturdaten zeigten ein uneinheitliches Bild. Finanzwerte gaben nach. Das Wall Street Journal hatte berichtet, dass die Kapitalanforderungen für Großbanken um 20 Prozent erhöht werden könnten. Der Bankensektor im S&P-500 fiel um 0,6 Prozent. Die Apple-Aktie verlor 0,8 Prozent, nachdem sie im frühen Handel noch ein neues Jahreshoch markiert hatte. Der Konzern hat bei seiner Entwicklerkonferenz wie erwartet eine Virtual-Reality-Brille präsentiert. Palo Alto Networks kletterten um 4,4 Prozent. Die Aktien werden in den S&P-500 aufgenommen und verdrängen dort die Titel von Dish Network (-2,7%).

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,48 -2,9 4,51 5,9

5 Jahre 3,83 -1,7 3,85 -17,0

7 Jahre 3,78 -1,2 3,79 -19,4

10 Jahre 3,70 -0,1 3,70 -18,3

30 Jahre 3,90 +1,3 3,88 -7,2

Die Notierungen holten ihre Verluste wieder auf und drückten die Renditen ins Minus. Teilnehmer berichteten von einer gestiegenen Risikofreude und dem Setzen auf eine Zinspause.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:40 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0725 +0,1% 1,0713 1,0698 +0,2%

EUR/JPY 149,49 +0,0% 149,48 150,15 +6,5%

EUR/GBP 0,8616 +0,0% 0,8615 0,8623 -2,6%

GBP/USD 1,2447 +0,1% 1,2433 1,2406 +2,9%

USD/JPY 139,39 -0,1% 139,55 140,39 +6,3%

USD/KRW 1.298,85 -0,2% 1.300,94 1.307,12 +2,9%

USD/CNY 7,1076 +0,1% 7,1025 7,1174 +3,0%

USD/CNH 7,1174 -0,0% 7,1184 7,1269 +2,7%

USD/HKD 7,8423 +0,1% 7,8381 7,8380 +0,4%

AUD/USD 0,6666 +0,7% 0,6617 0,6599 -2,2%

NZD/USD 0,6089 +0,3% 0,6072 0,6054 -4,1%

Bitcoin

BTC/USD 25.772,30 +0,3% 25.682,48 26.831,17 +55,3%

Der Dollar zeigte sich nach zwischenzeitlich leichten Gewinnen wenig verändert. Hier wirkte zunächst noch der starke Arbeitsmarktbericht nach, der dem Dollar Auftrieb verliehen hatte. Morgan Stanley sieht den Greenback weiter steigen, da die Sorgen um das Wirtschaftswachstum die Nachfrage nach sicheren Anlagen aufrechterhalte. Den Euro sieht MS am Jahresende bei 1,02 Dollar.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 71,67 72,15 -0,7% -0,48 -10,2%

Brent/ICE 76,29 76,71 -0,5% -0,42 -8,9%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 29,10 28,48 +2,2% +0,62 -67,9%

Die Ölpreise legten weiter zu, gaben aber deutlichere Gewinne wieder ab. Saudi-Arabien hatte auf der Konferenz der Opec+ mitgeteilt, dass man einseitig die Fördermenge um 1 Million Barrel pro Tag verringern werde. Die Tatsache, dass Saudi-Arabien bereit sei, zusätzliche Kürzungen alleine zu schultern, erhöhe die Glaubwürdigkeit der Kürzungen, sagte Helima Croft von RBC. Die Preise für WTI und Brent stiegen um bis zu 0,5 Prozent.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.959,74 1.962,10 -0,1% -2,36 +7,5%

Silber (Spot) 23,59 23,53 +0,3% +0,06 -1,6%

Platin (Spot) 1.036,08 1.035,00 +0,1% +1,08 -3,0%

Kupfer-Future 3,76 3,77 -0,2% -0,01 -1,5%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis erholte sich mit sinkenden Marktzinsen von Abgaben im Verlauf. Für die Feinunze ging es um 0,7 Prozent nach oben.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

AMAZONAS

Brasiliens Präsident Inácio Lula da Silva hat einen neuen Plan zum Schutz des Amazonas-Regenwaldes vorgestellt. Das Vorhaben markiere "nach vier Jahren Gleichgültigkeit und Vernachlässigung" die Rückkehr des Umweltschutzes als "Priorität", sagte Lula in Anspielung auf die Amtszeit seines Vorgängers, des rechtsextremen Jair Bolsonaro.

RAYTHEON

hat einen Auftrag von der US-Navy an Land gezogen. Wie das US-Verteidigungsministerium mitteilte, hat der Auftrag über Materialien und Bauteile für Flugzeuge ein Volumen von 2,02 Milliarden US-Dollar.

