Die zuletzt starken Daten zum US-Stellenmarkt haben wenig an der Debatte innerhalb der Federal Reserve über eine Pause bei den Zinserhöhungen geändert. Sie erhöhten jedoch die Wahrscheinlichkeit, dass die Zentralbanker eine Zinspause im Juni mit einer stärkeren Präferenz für eine spätere Zinserhöhung in diesem Jahr verbinden werden. Die Jobdaten hatten deutlich gemacht, wie schwierig es für Fed-Chef Jerome Powell ist, das Federal Open Market Committee (FOMC) von der Idee einer Zinspause zu überzeugen - die Kluft zwischen den Ansichten dürfte gewachsen sein. Notenbanker, die dafür plädiert hatten, dass die Zentralbank die Zinsschritte verlangsamen sollte, um die Auswirkungen der bisherigen Schritte zu untersuchen, dürften immer noch dazu neigen, eine Zinserhöhung im Juni auszulassen und die Zinsen im Juli anzuheben, wenn die Wirtschaftstätigkeit solide bleibt. Notenbanker, die schon vor dem Jobreport eine Zinserhöhung im Juni befürwortet hatten, werden noch stärker von deren Notwendigkeit überzeugt sein.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

14:30 Erzeugerpreise Mai

PROGNOSE: -0,1% gg Vm

zuvor: +0,2% gg Vm

Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie)

PROGNOSE: +0,2% gg Vm

zuvor: +0,2% gg Vm

16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy

Information Administration (EIA)

20:00 Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung sowie Projektionen zu Zinsen,

Wachstum, Inflation, Arbeitslosenquote; 20:30 PK mit Chairman Powell

Fed-Funds-Zielsatz

PROGNOSE: 5,00% bis 5,25%

zuvor: 5,00% bis 5,25%

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 4.371,25 -0,0%

E-Mini-Future Nasdaq-100 14.909,00 -0,0%

Nikkei-225 33.552,30 +1,6%

Hang-Seng-Index 19.490,15 -0,2%

Kospi 2.622,57 -0,6%

Shanghai-Composite 3.242,28 +0,3%

S&P/ASX 200 7.164,50 +0,4%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Im Fokus steht die Zinsentscheidung der US-Notenbank. Nachdem die am Vortag veröffentlichten US-Inflationsdaten wie erwartet gesunken sind, wird fest davon ausgegangen, dass die Fed eine Zinserhöhungspause einlegen wird. Unsicherheit besteht indessen darüber, wie lange diese andauern wird. In Tokio setzt der Nikkei-Index seine seit Freitag anhaltende Aufwärtsbewegung fort. Markteilnehmer verweisen auf ein risikofreudiges Sentiment gestützt von den positiven US-Inflationsdaten und der Erwartung, dass die Bank of Japan am Freitag an ihrer lockeren Geldpolitik festhalten wird. An den chinesischen Börsen halten sich die Anleger eher zurück. Etwas stützend wirkt die Erwartung, dass die chinesische Notenbank weitere Zinsen senken könnte, nachdem sie am Vortag den siebentägigen Reverse-Repo-Satz um 10 Basispunkte auf 1,9 Prozent heruntergenommen hatte. Jedoch gibt es auch Bedenken, ob dies ausreichen wird, um die Verlangsamung der Wirtschaftserholung aufzuhalten.

US-NACHBÖRSE

Merck & Co hatte mitgeteilt, dass ein US-Bezirksgericht den Patentschutz für sein neuromuskuläres Medikament Bridion bis "mindestens Januar 2026" bestätigt hat. Die Ankündigung erfolgte im Anschluss an eine nach Angaben des Unternehmens positive Entscheidung des US-Bezirksgerichts über eine Patentverletzungsklage. Die Aktie stieg leicht um 0,4 Prozent. CVR Energy rückten um 0,7 Prozent vor. Der Erdölraffineriekonzern will eine mögliche Ausgliederung seines Stickstoffdüngergeschäfts zum jetzigen Zeitpunkt nicht weiterverfolgen. Microvision rutschten um 13,0 Prozent ab. Der Entwickler von Laserstrahl-Scannertechnologie will sich über die Ausgabe von Stammaktien im Wert von 75 Millionen US-Dollar frisches Kapital beschaffen. Auch Kura Oncology (-8,3%) hat ein öffentliches Angebot von 100 Millionen Dollar an Stammaktien aufgelegt. Die Aktie von Intevac büßte 4,2 Prozent ein. Der Konstrukteur und Entwickler von Dünnschichtverarbeitungssystemen prüft aufgrund von Auftragsstornierungen strategische Optionen. Cogent Biosciences rückten 2,5 Prozent vor, nachdem bekannt wurde, dass Fairmount Funds Management eine große Beteiligung an dem Biotechnologieunternehmen erworben hat.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 34.212,12 +0,4% 145,79 +3,2%

S&P-500 4.369,01 +0,7% 30,08 +13,8%

Nasdaq-Comp. 13.573,32 +0,8% 111,40 +29,7%

Nasdaq-100 14.900,85 +0,8% 116,55 +36,2%

Dienstag Montag

Umsatz NYSE (Aktien) 919 Mio 871 Mio

Gewinner 2.079 1.530

Verlierer 893 1.437

Unverändert 111 115

Etwas fester - Die Kauflaune des Vortages an der Wall Street hat am Dienstag angehalten. Denn die US-Inflation ist exakt wie erwartet im Mai auf Jahressicht gesunken - auch in der Kernrate - und stand somit weiteren Käufen bei Aktien nicht im Wege. Gestützt wurde der Markt auch von Zinssenkungen in China. Unter den Einzelwerten zogen Oracle um 0,2 Prozent an. Der Konzern ist in seinem vierten Geschäftsquartal kräftig gewachsen und hat die Erwartungen übertroffen. Home Depot hat die gesenkte Jahresprognose bestätigt. Der Kurs gab 0,2 Prozent nach. Der Agrarkonzern Bunge schließt sich mit der Glencore-Agrartochter Viterra zusammen. Bunge stiegen um 2,5 Prozent. NexTier Oilfield Solutions (+10,4%) und Patterson-UTI Energy (+6,8%) führen Gespräche über eine mögliche Fusion. Die Titel von Douglas Elliman stiegen um 0,8 Prozent. Das Immobilienunternehmen hat seine Dividendenpolitik aktualisiert. Für Manchester United ging es um 13,8 Prozent nach oben. Scheich Jassim bin Hamad al-Thani aus Katar wird als bevorzugter Bieter für den Klub benannt werden. Duke Energy verkauft ihr Geschäft mit kommerziellen erneuerbaren Energien für 2,8 Milliarden Dollar an Brookfield Renewable. Die Titel von Duke Energy gaben 0,7 Prozent nach, während die Brookfield-Aktien 6,2 Prozent absackten.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,69 +11,5 4,58 27,2

5 Jahre 4,01 +11,1 3,90 0,7

7 Jahre 3,93 +11,3 3,82 -3,5

10 Jahre 3,83 +9,6 3,74 -4,6

30 Jahre 3,93 +5,2 3,88 -3,6

Am Rentenmarkt gaben die Notierungen trotz der Inflationsdaten deutlich nach, nachdem sie unmittelbar nach den Daten noch zugelegt hatten. Teilnehmer verwiesen darauf, dass bereits im Vorfeld eine Zinspause eingepreist worden war. Und in Anbetracht der anhaltend starken Kerninflation gingen Anleger weiter davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung im Juli bei über 60 Prozent liege. Zudem war Sicherheit angesichts der risikofreudigen Grundstimmung nicht gefragt.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:38 % YTD

EUR/USD 1,0782 -0,1% 1,0790 1,0804 +0,7%

EUR/JPY 151,08 -0,1% 151,29 150,78 +7,6%

EUR/GBP 0,8554 -0,0% 0,8555 0,8593 -3,3%

GBP/USD 1,2604 -0,1% 1,2613 1,2572 +4,2%

USD/JPY 140,12 -0,1% 140,22 139,55 +6,9%

USD/KRW 1.279,75 +0,9% 1.267,78 1.272,82 +1,4%

USD/CNY 7,1620 -0,1% 7,1681 7,1483 +3,8%

USD/CNH 7,1735 +0,0% 7,1730 7,1592 +3,5%

USD/HKD 7,8305 -0,0% 7,8332 7,8335 +0,3%

AUD/USD 0,6769 +0,1% 0,6765 0,6785 -0,7%

NZD/USD 0,6147 -0,0% 0,6149 0,6154 -3,2%

Bitcoin

BTC/USD 25.961,94 +0,5% 25.844,20 26.110,40 +56,4%

Wie auch bei Anleihen war der Dollar als sicherer Hafen nicht gefragt. Aber auch wegen der Inflationsdaten geriet er unter Druck. Der Dollarindex büßte 0,3 Prozent ein. Während bei der EZB am Donnerstag fest mit einer Zienserhöhung gerechnet wird, erwarten Teilenehmer bei der Fed keinen Zinsschritt.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 69,58 69,42 +0,2% +0,16 -12,8%

Brent/ICE 74,55 74,29 +0,3% +0,26 -11,0%

Die Erdölpreise zeigten sich sehr fest. Das Kartell Opec hat seine Bemühungen um eine Verknappung am Ölmarkt im Mai verstärkt, indem eine Handvoll der wichtigsten Mitglieder ihre Fördermengen aus freien Stücken wie geplant drastisch gesenkt hat. Der Rückgang deutet darauf hin, dass die Mitglieder der Gruppe ihr im April angekündigtes Versprechen, ihre gemeinsame Fördermenge zu reduzieren, weitgehend eingehalten haben. Gestützt wird der Preis aber auch durch Nachfragespekulationen in China verbunden mit wirtschaftlichen Stimuli.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.946,30 1.943,77 +0,1% +2,54 +6,7%

Silber (Spot) 23,78 23,68 +0,5% +0,11 -0,8%

Platin (Spot) 981,73 981,50 +0,0% +0,23 -8,1%

Kupfer-Future 3,83 3,83 -0,1% -0,00 +0,3%

Steigende Marktzinsen und die niedrigste US-Inflation seit zwei Jahren drückten den Goldpreis ins Minus.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

INNENPOLITIK USA

