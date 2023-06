Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MONTAG: In den USA bleiben die Börsen (Renten und Aktien) wegen des Feiertages Juneteenth National Independence Day geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Die japanische Notenbank hat ihre ultralockere Geldpolitik unverändert belassen. Die Obergrenze für die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen bleibt bei 0,5 Prozent, der Einlagensatz bei minus 0,1 Prozent, wie die Bank of Japan (BoJ) mitteilte. Das Risiko einer verfrühten Zinserhöhung in Japan könnte größer sein als eine Verzögerung der geldpolitischen Straffung, sagte der Gouverneur der Bank of Japan (BoJ), Kazuo Ueda. Die Inflation sollte im weiteren Verlauf des Jahres wahrscheinlich unter das 2-Prozent-Ziel der Bank fallen, ergänzte Ueda, der seit April die BoJ leitet.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

16:00 Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Juni

PROGNOSE: 60,2

zuvor: 59,2

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 4.422,75 -0,1%

E-Mini-Future Nasdaq-100 15.168,50 -0,1%

Nikkei-225 33.585,41 +0,3%

Hang-Seng-Index 19.996,66 +0,8%

Kospi 2.621,37 +0,5%

Shanghai-Composite 3.264,15 +0,3%

S&P/ASX 200 7.247,80 +1,0%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Etwas Fester - Die Börsen folgen den positiven Vorgaben der Wall Street. Zudem richten sich die Blicke auf die Zinsentscheidung der Bank of Japan (BoJ). Diese hält weiter an ihrer ultralockeren Geldpolitik fest. In Tokio erholt sich der Nikkei-Index von moderaten Abgaben zu Handelsbeginn. Auch an den chinesischen Börsen geht es nach oben. Bereits am Vortag hatten hier die Indizes mit zum Teil deutlichen Aufschlägen geschossen. Marktteilnehmer verweisen auf die von der People's Bank of China (PBoC) im Wochenverlauf gesenkten Zinsen. Am Markt wird erwartet, dass die Notenbank am kommenden Dienstag auch noch die Loan Prime Rate (LPR) absenken wird, um die sich verlangsamende Wirtschaftsentwicklung aufzuhalten. Erwartet wird auch das Peking die Wirtschaft mit einem Stimulierungspaket ankurbeln wird. In Südkorea wird das Sentiment von der Hoffnung auf ein chinesischen Konjunkturprogramm gestützt. Die Aktien von Korean Air Lines und ihrer Billigfluglinie Jin Air steigen um 3,7 bzw. 5,7 Prozent, angetrieben von der Erwartung eines starken zweiten Quartals.

US-NACHBÖRSE

Adobe stiegen um 3,5 Prozent. Der Softwarehersteller hat im zweiten Quartal bessere Ergebnisse erzielt als erwartet. Gestützt wurde das Ergebnis von einer starken Software-Nachfrage. Für das laufende Quartal erwartet Adobe weiteres Wachstum. Walt Disney hatte mitgeteilt, dass Christine McCarthy als Senior Executive Vice President und Chief Financial Officer zurücktritt. Die Aktie gab 0,5 Prozent nach. Virgin Galactic machten einen Kurssprung um 43,8 Prozent. Das Unternehmen plant, gegen Ende dieses Monats mit dem Angebot von Weltraumtourismusflügen zu beginnen. Enovix rückten um 6,4 Prozent vor. Der Batteriehersteller hat sein vierteljährliches Produktionsziel früher als geplant erreicht. Der Ausblick für die Jahresproduktion wurde bestätigt. Squarespace gewannen 7,7 Prozent. Der Anbieter von Tools für die Erstellung von Internetseiten hat eine endgültige Vereinbarung mit der Alphabet-Tochter Google unterzeichnet, um etwa 10 Millionen Domains zu erwerben. Clene büßten 21 Prozent ein. Das biopharmazeutische Unternehmen will sich durch die Ausgabe von Stammaktien und zugehörige Optionsscheine frisches Kapital beschaffen. Cabot (-6,9%) hat seine Gewinnprognose für das Geschäftsjahr aufgrund eine schwachen Nachfrage zurückgezogen.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 34.408,06 +1,3% 428,73 +3,8%

S&P-500 4.425,85 +1,2% 53,26 +15,3%

Nasdaq-Comp. 13.782,82 +1,1% 156,34 +31,7%

Nasdaq-100 15.185,48 +1,2% 179,79 +38,8%

Donnerstag Mittwoch

Umsatz NYSE (Aktien) 1,023 Mrd 0,999 Mrd

Gewinner 2.237 1.172

Verlierer 726 1.793

Unverändert 114 106

Fest - Der Markt steckte die falkenhafteren Zinsprojektionen der Notenbanken zu beiden Seiten des Atlantiks gut weg. Dies könne auch daran liegen, dass sich derzeit die chinesische Notenbank mit Zinssenkungen gegen den wirtschaftlichen Abschwung stemme, hieß es im Handel. Zudem gab es einige postive Überraschungen bei den US-Konjunkturdaten. Aber auch längerfristige Entwicklungen wurden angeführt. Die Künstliche Intelligenz bringe eine neue Fantasie an den Markt, die nun, nach den Zinsentscheidungen, in den Fokus rücke. Die Aktie der Citigroup blieb mit einem Aufschlag von 0,6 Prozent hinter dem Markt zurück. Laut CFO Mark Mason sind die Einnahmen im zweiten Quartal um 20 Prozent gesunken. Goldman Sachs reduzierten im Verlauf höhere Gewinne und legten nur noch um 0,4 Prozent zu. Die Fed und die SEC untersuchen die Rolle von Goldman bei der Übernahme der Silicon Valley Bank. Das Bauunternehmen Lennar (+4,4%) hat im zweiten Geschäftsquartal die Markterwartungen bei Umsatz und bereinigtem Gewinn übertroffen. Truecar rückten um 7,1 Prozent vor. Das Autoportal für Neu- und Gebrauchtwagenkäufer will im Rahmen einer Umstrukturierung etwa 24 Prozent der Mitarbeiter entlassen.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,64 -4,2 4,68 21,8

5 Jahre 3,91 -7,6 3,99 -8,7

7 Jahre 3,82 -7,0 3,89 -14,8

10 Jahre 3,72 -7,0 3,79 -16,0

30 Jahre 3,84 -4,1 3,88 -12,8

Am Rentenmarkt stiegen die Kurse, die Renditen sanken entsprechend. Die Aussagen der Notenbanker dies- und jenseits des Atlantiks, dass die Inflation weiter zu hoch sei und mit höheren Zinsen gegensteuert werden soll, verpufften also zumindest zum Teil bzw. wurden vom Markt skeptisch gesehen. Dies gilt umso mehr, weil mit steigenden Zinsen auch die Rezessionsgefahr zunehmen dürfte und die Fed vielleicht zum Umdenken gezwungen werden könnte, also vielleicht doch schon bald auf sinkende Zinsen setzen müsste.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:29 % YTD

EUR/USD 1,0941 -0,0% 1,0943 1,0814 +2,2%

EUR/JPY 153,92 +0,3% 153,51 152,94 +9,7%

EUR/GBP 0,8559 -0,0% 0,8561 0,8548 -3,3%

GBP/USD 1,2782 -0,0% 1,2783 1,2649 +5,7%

USD/JPY 140,69 +0,3% 140,29 141,44 +7,3%

USD/KRW 1.275,85 +0,5% 1.269,72 1.280,92 +1,1%

USD/CNY 7,1305 +0,1% 7,1210 7,1554 +3,4%

USD/CNH 7,1342 +0,2% 7,1217 7,1619 +3,0%

USD/HKD 7,8196 -0,0% 7,8215 7,8276 +0,1%

AUD/USD 0,6883 +0,0% 0,6882 0,6807 +1,0%

NZD/USD 0,6235 +0,0% 0,6235 0,6170 -1,8%

Bitcoin

BTC/USD 25.457,10 -0,4% 25.568,92 24.892,05 +53,4%

Am Devisenmarkt fiel der Dollar deutlich, der Dollar-Index sank um 0,8 Prozent, nachdem er am Vorabend auf die Fed-Aussagen noch gestiegen war. Nun wurde diese Bewegung konterkariert, weil die Zinssignale der EZB den Euro befeuerten. Die Gemeinschaftswährung kletterte bis rund 1,0950 Dollar.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 70,42 70,62 -0,3% -0,20 -11,8%

Brent/ICE 75,46 75,67 -0,3% -0,21 -9,9%

Erdöl verteuerte sich mit der Spekulation auf einen Nachfrageschub aus China. Die Volksrepublik ist der zweitgrößte Verbraucher weltweit. Mit den bisherigen Zinssenkungen in China ist die Erwartung geschürt worden, es könnte weitere geben - einschließlich eines umfassenden Konjunkturpaketes.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.957,03 1.957,98 -0,0% -0,95 +7,3%

Silber (Spot) 23,92 23,88 +0,2% +0,04 -0,2%

Platin (Spot) 992,85 990,50 +0,2% +2,35 -7,0%

Kupfer-Future 3,90 3,90 +0,0% +0,00 +2,2%

Ein schwacher Dollar und sinkende Renditen stützten den Goldpreis.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

SÜDKOREA/NORDKOREA

Die südkoreanischen Streitkräfte haben nach eigenen Angaben erfolgreich ein großes Stück einer abgestürzten nordkoreanischen Weltraumrakete aus dem Meer geborgen. Offenbar sei am Donnerstagabend der Hauptteil der Rakete aus dem Gelben Meer geholt worden, erklärte der südkoreanische Generalstab.

CYBERSPIONAGE

Eine Gruppe von Online-Angreifern mit Verbindungen zu China steckt einem Bericht zufolge hinter einer umfassenden Cyberspionage-Kampagne. Diese habe Regierungsbehörden zum Ziel, die für Peking von Interesse seien, teilte das Google-Tochterunternehmen Mandiant am Donnerstag mit.

SICHERHEITSPOLITIK USA

Der mutmaßlich für das Durchsickern zahlreicher Geheimdokumente des US-Verteidigungsministeriums verantwortliche Nationalgardist Jack Teixeira ist in sechs weiteren Punkten angeklagt worden. Ein Geschworenengremium - eine sogenannte Grand Jury - beschuldigte ihn am Donnerstag in Boston des "vorsätzlichen Zurückhaltens und der Weitergabe geheimer Informationen im Zusammenhang mit der nationalen Verteidigung". Für jeden Anklagepunkt drohen bis zu zehn Jahre Haft.

ADOBE

