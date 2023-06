Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

DONNERSTAG: Im chinesischen Kernland, in Hongkong und in Taiwan bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Drachenbootfest" geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Das US-Repräsentantenhaus in Washington hat eine Vereinbarung zur Vertiefung der Wirtschaftsbeziehungen zu Taiwan gebilligt. In der US-Taiwan-Initiative zum Handel im 21. Jahrhundert geht es um eine Harmonisierung der Zollkontrollen, die Verbesserung von Regulierungsmaßnahmen sowie Maßnahmen gegen Korruption. Die Vereinbarung muss nun vom US-Senat bestätigt werden, dessen Zustimmung als sicher gilt. Schon im Vorfeld hatte China eine Warnung ausgesprochen. Die USA pflegen keine diplomatischen Beziehungen mit dem selbstverwalteten Taiwan, das von China als abtrünniges Gebiet betrachtet wird. Es gibt inoffizielle Verbindungen zwischen Washington und Taipeh über die De-facto-US-Botschaft auf der Insel, das Amerikanische Institut in Taiwan. Dieses hatte Anfang Juni die Vereinbarung zusammen mit der Wirtschafts- und Kulturvertretung von Taipeh in den USA unterzeichnet. Im Vorfeld der Unterzeichnung warnte China Washington vor jedem Pakt "mit Konnotationen der Souveränität oder offizieller Natur mit Chinas Taiwan-Region".

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 256.000

zuvor: 262.000

14:30 Leistungsbilanz 1Q

PROGNOSE: -217,1 Mrd USD

zuvor: -206,81 Mrd USD

16:00 Index der Frühindikatoren Mai

PROGNOSE: -0,7% gg Vm

zuvor: -0,6% gg Vm

16:00 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA)

16:00 Verkauf bestehender Häuser Mai

PROGNOSE: -0,7% gg Vm

zuvor: -3,4% gg Vm

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 4.400,75 -0,2%

E-Mini-Future Nasdaq-100 14.996,00 -0,3%

Nikkei-225 33.281,21 -0,9%

Hang-Seng-Index Feiertag

Kospi 2.595,86 +0,5%

Schanghai-Composite Feiertag

S&P/ASX 200 7.187,20 -1,7%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Steelcase stiegen um 2,6 Prozent, nachdem die Erstquartalszahlen besser als erwartet ausgefallen waren. KB Home büßten dagegen 0,8 Prozent ein, obwohl der Hausbauer besser als gedacht abgeschnitten und auch mit einem positiven Ausblick aufgewartet hatte. In einer ersten Marktreaktion kletterte der Kurs um bis zu 4 Prozent, ehe er dann wieder zurückkam. Möglicherweise bremste die Erwartung weiterer Zinserhöhungen in den USA den Kurs. Zudem hatte die Aktie im regulären Handel bereits 1,9 Prozent zugelegt. Root schossen nach der Schlussglocke um weitere knapp 41 Prozent in die Höhe, nachdem der Kurs den regulären Handel mit einer Hausse von knapp 60 Prozent beendet hatte. Laut Wall Street Journal hat das Startup für Autoversicherungen ein Übernahmegebot erhalten. Nach Plänen für die Ausgabe neuer Aktien brachen AlloVir um 21,3 Prozent ein.

US-NACHBÖRSE

Während sich die Börse in Südkorea freundlich zeigt, meldet Australien nach den Aufschlägen der Vortage eine sehr schwache Tendenz. Dazwischen reihen sich die übrigen Handelsplätze ein. In China wird nicht gehandelt. Händler charakterisieren die Stimmung weiter als mau. Während man von den chinesischen Behörden weitere Zinssenkungen und Stimuli erhofft, wiederholte US-Notenbankpräsident Jerome Powell, dass die Fed ihre Zinsen nach der Pause im Juni in den nächsten Monaten weiter erhöhen werde. Angesichts der global trüben Konjunkturaussichten versetzen solche Worte die Börsen in Asien nicht in Kauflaune. Dazu passt eine negative Einschätzung von Goldman Sachs zur Konjunktur in China. Ein sich erholender Yen bremst den Nikkei-225. Am Markt herrsche mehr und mehr Verwirrung über die US- Geldpolitik . Denn eigentlich zweifelten eine ganze Reihe von Akteure an der falkenhaften Ausrichtung der Fed.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 33.951,45 -0,3% -102,42 +2,4%

S&P-500 4.365,73 -0,5% -22,98 +13,7%

Nasdaq-Comp. 13.502,20 -1,2% -165,10 +29,0%

Nasdaq-100 14.867,45 -1,3% -202,70 +35,9%

Mittwoch Dienstag

Umsatz NYSE (Aktien) 0,93 Mrd 1,02 Mrd

Gewinner 1.508 954

Verlierer 1.418 2.025

Unverändert 146 98

Schwächer - Während Dow-Jones-Index und S&P-500 eher nur moderat nachgaben, fielen die als zinsempfindlicher geltenden Nasdaq-Indizes etwas deutlicher zurück. Marktteilnehmer verwiesen auf die Erwartung weiterer Zinserhöhungen der US-Notenbank. Die Fed werde ihre Zinsen nach der Pause im Juni in den nächsten Monaten weiter erhöhen, hatte US-Notenbankpräsident Jerome Powell in einer vorbereiteten Stellungnahme für eine Anhörung im Repräsentantenhaus gesagt. "Fast alle (FOMC-Mitglieder) erwarten, dass es angemessen sein wird, die Zinssätze bis zum Ende des Jahres etwas weiter anzuheben", sagte er. Unter seinen Kollegen gebe es eine starke Unterstützung für zwei zusätzliche Zinserhöhungen um 25 Basispunkte in diesem Jahr. Fedex gaben um 2,5 Prozent nach. Der Logistikkonzern hatte im vierten Geschäftsquartal bei rückläufigem Umsatz deutlich weniger verdient und klang im Ausblick skeptisch. Amazon gaben um 0,8 Prozent nach. Die US-Wettbewerbsbehörde verklagt den Onlineriesen, weil er Verbraucher ohne deren Einverständnis dazu verleite, sich für sein Prime-Programm anzumelden.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,71 +1,3 4,70 28,9

5 Jahre 3,96 +1,1 3,95 -4,3

7 Jahre 3,84 +0,3 3,84 -13,0

10 Jahre 3,72 -0,3 3,72 -16,2

30 Jahre 3,80 -1,0 3,81 -16,8

Bei den Anleihen tat sich wenig - trotz der neuerlich falkenhaften Aussagen von US-Notenbankchef Powell. Die Renditen stiegen mit den Aussagen zunächst, kamen im Verlauf jedoch wieder zurück. Die Märkte wetteten weiterhin darauf, dass die sich abschwächenden wirtschaftlichen Bedingungen in den USA die Fed dazu zwingen dürften, die Zinsen nur noch einmal anzuheben, anstatt zweimal, hieß es.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:51 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0985 -0,0% 1,0986 1,0916 +2,6%

EUR/JPY 155,82 -0,0% 155,83 155,09 +11,0%

EUR/GBP 0,8611 +0,1% 0,8603 0,8558 -2,7%

GBP/USD 1,2757 -0,1% 1,2769 1,2754 +5,5%

USD/JPY 141,84 -0,0% 141,86 142,06 +8,2%

USD/KRW 1.293,59 +0,5% 1.287,21 1.292,96 +2,5%

USD/CNH 7,1841 +0,1% 7,1766 7,1987 +3,7%

USD/HKD 7,8278 +0,0% 7,8276 7,8256 +0,2%

AUD/USD 0,6763 -0,5% 0,6795 0,6768 -0,8%

NZD/USD 0,6190 -0,2% 0,6202 0,6167 -2,5%

Bitcoin

BTC/USD 30.188,06 +1,0% 29.880,04 28.886,42 +81,9%

Der Dollar gab nach, der Dollarindex büßte 0,5 Prozent ein. Die Powell-Aussagen hätten insgesamt kaum Neues gebracht, so Beobachter mit Verweis auf die Kommentare nach der jüngsten US-Notenbanksitzung in der Vorwoche.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 72,16 72,53 -0,5% -0,37 -9,1%

Brent/ICE 76,71 77,12 -0,5% -0,41 -8,4%

Die Ölpreise legten nach den Vortagesabgaben um bis zu 2 Prozent zu. Marktteilnehmer verwiesen auf Äußerungen des chinesischen Vizepremiers He Lifeng, wonach die wirtschaftliche Entwicklung Chinas in der ersten Jahreshälfte eine solide Dynamik gezeigt habe. Zuletzt hatten Nachfragesorgen auch aufgrund schwacher Wirtschaftsdaten aus China die Preise belastet.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.930,07 1.932,40 -0,1% -2,33 +5,8%

Silber (Spot) 22,56 22,63 -0,3% -0,06 -5,9%

Platin (Spot) 941,25 946,28 -0,5% -5,03 -11,9%

Kupfer-Future 3,90 3,91 -0,4% -0,02 +2,2%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Beim Goldpreis (-0,1%) tat sich fast nichts.

+++++ MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 20.00 UHR +++++

US-GELDPOLITIK

Der Präsident der Chicago-Fed, Austan Goolsbee, ist der Ansicht, die US-Wirtschaft habe sich so stark verlangsamt wie erwartet. Die Zentralbank müsse die Wirtschaft und die Inflation aber noch genauer unter die Lupe nehmen, bevor sie über eine erneute Zinserhöhung entscheiden könne.

GELDPOLITIK BRASILIEN

Die brasilianische Zentralbank hat ihren Leitzins konstant gehalten, milderte jedoch ihren Ton hinsichtlich ihrer Bemühungen zur Eindämmung der Inflation.

GELDPOLITIK JAPAN

