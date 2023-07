Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

Bei der Sitzung der US-Notenbank (Fed) am 13. und 14. Juni hat es auch Stimmen für eine Zinserhöhung gegeben. Wie aus dem nun veröffentlichten Protokoll der Sitzung hervorgeht, hätten einige Teilnehmer zwar eine Zinserhöhung um weitere 25 Basispunkte unterstützt, letztlich fiel die Entscheidung aber einstimmig, die Zinsen unverändert zu belassen. Einige Teilnehmer hätten signalisiert, dass sie eine Erhöhung der Zinsen um 25 Basispunkte bevorzugt oder zumindest einen solchen Vorschlag unterstützt hätten, heißt es in dem Protokoll. Die betreffenden Vertreter verwiesen demnach darauf, dass der Arbeitsmarkt nach wie vor angespannt sei, die Wirtschaft besser laufe als erwartet und es "nur wenige klare Anzeichen" dafür gebe, dass die Inflation auf einem Weg in Richtung des Fed-Ziels von 2 Prozent sei. Am Markt liegt die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinserhöhung im Juli aktuell weiter bei fast 90 Prozent. In dem Protokoll deutet nur wenig darauf hin, dass sich die Erwartungen ändern könnten.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

Keine wichtigen Termine angekündigt.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht Juni

Beschäftigung privater Sektor

PROGNOSE: +220.000 Stellen

zuvor: +278.000 Stellen

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 245.000

zuvor: 239.000

Handelsbilanz Mai

PROGNOSE: -68,90 Mrd USD

zuvor: -74,55 Mrd USD

15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Juni

PROGNOSE: 54,1

1. Veröff.: 54,1

zuvor: 54,9

16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Juni

PROGNOSE: 51,3 Punkte

zuvor: 50,3 Punkte

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 4.468,00 -0,4%

E-Mini-Future Nasdaq-100 15.293,75 -0,4%

Nikkei-225 32.762,44 -1,7%

Hang-Seng-Index 18.541,82 -3,0%

Kospi 2.559,81 -0,7%

Shanghai-Composite 3.205,74 -0,5%

S&P/ASX 200 7.163,50 -1,2%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Mit meist deutlichen Verlusten zeigen sich die Börsen in Ostasien und Australien am Donnerstag. Aus dem am späten Mittwoch veröffentlichten Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung war hervorgegangen, dass die Fed die Zinsen weiter erhöhen dürfte. Daraufhin waren die US-Anleiherenditen kräftig gestiegen. Daneben gibt es Befürchtungen, dass sich der Handelsstreit zwischen Peking und Washington verschärfen könnte. US-Finanzministerin Janet Yellen wird sich ab Donnerstag zu einem viertägigen Besuch in China aufhalten, um über eine Reihe von Themen zu sprechen, darunter die Lage der Weltwirtschaft, den Klimawandel und die Schuldenlast ärmerer Länder. Die Ausgangslage für eine Wiederannäherung der USA und Chinas dürfte schwierig sein, nachdem Peking am Montag Exportbeschränkungen für Gallium und Germanium verhängt hat, zwei seltene Metalle, die in der Chipproduktion eine wichtige Rolle spielen. Unter den Einzelwerten in Hongkong brechen Huabao International um fast 12 Prozent ein, nachdem ein Executive Director des Unternehmens wegen des Verdachts auf Korruption verhaftet wurde und die Büroräume durchsucht wurden. Huabao ist ein Hersteller von - unter anderem - Duft- und Aromastoffen.

US-NACHBÖRSE

Eine Kapitalerhöhung hat am Mittwoch im nachbörslichen Handel den Kurs von VBI Vaccines gedrückt. Die Titel des biopharmazeutischen Unternehmens sackten um 10,3 Prozent ab, nachdem sie zunächst vom Ausbau der Hepatitis-B-Partnerschaft mit Brii Biosciences um über 20 Prozent nach oben getragen worden waren. Histogen machten einen Sprung von über 37 Prozent, nachdem das Biotechnologieunternehmen mitgeteilt hatte, dass es seine aktuellen Programme ruhen lassen werde, um strategische Optionen zu prüfen.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 34.288,64 -0,4% -129,83 +3,4%

S&P-500 4.446,82 -0,2% -8,77 +15,8%

Nasdaq-Comp. 13.791,65 -0,2% -25,12 +31,8%

Nasdaq-100 15.203,78 -0,0% -4,92 +39,0%

Mittwoch Montag

Umsatz NYSE (Aktien) 836 Mio 460 Mio

Gewinner 869 2.033.

Verlierer 2.066 890

Unverändert 104 95

Knapp behauptet - Nach der Pause zum Nationalfeiertag am 4. Juli dominierte Abwarten. Am Donnerstag steht eine Flut von Konjunkturdaten auf dem Programm und am Freitag der Arbeitsmarktbericht für Juni, wovon man sich Erkenntnisse erhofft, was im Juli von der US-Notenbank in Sachen Zinsen zu erwarten ist. Das Protokoll der jüngsten Fed-Zinssitzung erbrachte nichts Neues. Es zeigte, dass seinerzeit einstimmig für eine Zinserhöhungspause plädiert wurde und beim nächsten Treffen eine Zinserhöhung sehr wahrscheinlich ist. Etwas auf die Stimmung drückte der gegenüber dem Vormonat schwächer ausgefallene Caixin-Einkaufsmanagerindex des chinesischen Dienstleistungssektors. Weiter gesucht waren Aktien von Herstellern von Elektrofahrzeugen, nachdem Tesla und Rivian jüngst unerwartet starke Absätze gemeldet hatten. Rivian gewannen 4,4 Prozent. Xpeng legten um 5,9 und Nio um 1,9 Prozent weiter zu. Tesla stiegen um 1,0 Prozent. Kursgewinne verzeichneten auch Ford (+0,7%) und General Motors (+1,2%). Meta Platforms stiegen um 2,9 Prozent. Die Facebook-Mutter startet am Donnerstag ein Konkurrenzangebot zum Kurznachrichtendienst Twitter.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,94 +1,7 4,92 51,8

5 Jahre 4,24 +4,6 4,20 24,2

7 Jahre 4,09 +6,6 4,03 12,2

10 Jahre 3,93 +7,1 3,86 4,8

30 Jahre 3,93 +6,3 3,87 -3,9

Am Anleihemarkt gaben die Kurse nach und tendierten auf dem ermäßigten Niveau nach Bekanntwerden des Fed-Protokolls seitwärts. Die Marktzinsen zogen am längeren Ende deutlicher an als am kurzen. Vor wie nach dem Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung wurde am Zinsterminmarkt mit knapp 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit eine Erhöhung der Leitzinsen um 25 Basispunkte am 26. Juli eingepreist.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:10 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0843 -0,1% 1,0857 1,0898 +1,3%

EUR/JPY 155,97 -0,6% 156,94 157,66 +11,1%

EUR/GBP 0,8532 -0,2% 0,8546 0,8569 -3,6%

GBP/USD 1,2709 +0,0% 1,2704 1,2715 +5,1%

USD/JPY 143,85 -0,5% 144,56 144,65 +9,7%

USD/KRW 1.301,48 -0,2% 1.303,75 1.298,94 +3,1%

USD/CNY 7,2496 +0,0% 7,2475 7,2387 +5,1%

USD/CNH 7,2587 -0,0% 7,2615 7,2479 +4,8%

USD/HKD 7,8175 -0,1% 7,8217 7,8279 +0,1%

AUD/USD 0,6654 -0,0% 0,6656 0,6684 -2,4%

NZD/USD 0,6186 +0,1% 0,6179 0,6197 -2,6%

Bitcoin

BTC/USD 30.470,72 +0,0% 30.467,48 30.812,15 +83,6%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar legte mit den spürbar anziehenden Marktzinsen zu, der Dollarindex stieg um 0,3 Prozent.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 71,73 71,79 -0,1% -0,06 -9,6%

Brent/ICE 76,44 76,65 -0,3% -0,21 -8,1%

Die Ölpreise zogen weiter an um bis zu 3,0 Prozent auf Zweiwochenhochs. Treiber sei die Nachricht während der US-Feiertagspause gewesen, dass Saudi-Arabien und auch Russland ihre Förderkürzung zeitlich ausdehnen wollten, hieß es. Dass Brentöl weniger zulegte, wurde damit erklärt, dass sich bei der stärker international gehandelten europäischen Ölsorte die Konjunktursorgen stärker bemerkbar gemacht hätten. Preistreibend könnte auch gewirkt haben, dass Iran offenbar versuchte, im Golf von Oman zwei Tanker unter seine Kontrolle zu bringen. Die US-Marine konnte dies aber verhindern.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.919,79 1.915,68 +0,2% +4,12 +5,3%

Silber (Spot) 23,14 23,13 +0,0% +0,01 -3,5%

Platin (Spot) 918,50 920,50 -0,2% -2,00 -14,0%

Kupfer-Future 3,73 3,76 -0,8% -0,03 -2,2%

Der Goldpreis verbilligte sich um 0,5 Prozent, belastet von steigenden Markzinsen und dem festeren Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 20.00 UHR +++++

ÖLVORRÄTE USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 4,4 Millionen Barrel zurückgegangen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Die Benzinbestände erhöhten sich um 1,6 Millionen Barrel. Für die offiziellen Daten am Mittwoch erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 1,6 Millionen und bei Benzin ein Minus von 0,9 Millionen Barrel.

META

