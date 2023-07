Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

Die People's Bank of China (PBoC) hat ihren Referenzzins für Bankkredite (LPR) an Unternehmen und Haushalte nach der leichten Senkung im Juni nun unverändert belassen. Der einjährige Referenz-Zinssatz (Loan Prime Rate - LPR) bleibt bei 3,55 Prozent und der fünfjährige bei 4,20 Prozent. Der Schritt wurde weithin so auch erwartet, nachdem die Zentralbank ihre Leitzinsen, die Zinssätze für die mittelfristige Kreditfazilität am Montag unverändert gelassen hatte. In einer separaten Ankündigung lockerte die PBoC die Regeln, die es Unternehmen ermöglichen, mehr Kredite im Ausland aufzunehmen. Dies könnte die Tür für weitere Kapitalzuflüsse öffnen und dem schwachen Yuan helfen, meinten Analysten.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

12:25 Johnson & Johnson, Ergebnis 2Q

13:00 American Airlines Group Inc, Ergebnis 2Q

13:00 Philip Morris International Inc, Ergebnis 2Q

13:00 Travelers Cos Inc, Ergebnis 2Q

15:30 Abbott Laboratories, Ergebnis 2Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 240.000

zuvor: 237.000

14:30 Philadelphia-Fed-Index Juli

PROGNOSE: -10,0

zuvor: -13,7

16:00 Index der Frühindikatoren Juni

PROGNOSE: -0,6% gg Vm

zuvor: -0,7% gg Vm

16:00 Verkauf bestehender Häuser Juni

PROGNOSE: -2,3% gg Vm

zuvor: +0,2% gg Vm

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 4.591,25 -0,1%

E-Mini-Future Nasdaq-100 15.897,25 -0,4%

Nikkei-225 32.499,70 -1,2%

Hang-Seng-Index 18.997,84 +0,2%

Kospi 2.606,21 -0,1%

Shanghai-Composite 3.191,30 -0,2%

S&P/ASX 200 7.325,00 +0,0%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Gewinnmitnahmen in Tokio nach den jüngst dortigen Aufschlägen und Abwarten an den anderen Plätzen der Region prägen das Geschehen. Der Markt warte zum einen auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank in der kommenden Woche und anderen auf die Unternehmensergebnisse im Rahmen der beginnenden Berichtssaison. Zur Verkaufslaune in Tokio trägt auch bei, dass die Exporte Japans im Juni weniger stark gestiegen waren als von Ökonomen erwartet. Dass die chinesische Notenbank die Leitzinsen unverändert gelassen hat, sorgt für keine Impulse. Dies war nach der Senkung im Juni und insbesondere der zu unveränderten Zinsen durchgeführten Liquiditätszufuhr in den Markt am Montag bereits erwartet worden. Der Markt und Ökonomen setzen dennoch weiter darauf, dass angesichts der flauen Konjunktur geldpolitische Lockerungen kommen werden, wie auch ein Stimulipaket aus Peking. Experten rechnen damit Ende Juli nach der Sitzung des Politbüros. Unter den Einzelwerten geht es in Hongkong für Sunny Optical Technology um 11 Prozent abwärts, nachdem das Unternehmen den Gewinnausblick für das erste Halbjahr gesenkt hat. Nach Rio Tinto am Vortag hat nun auch der große Konkurrent BHP seinen Produktionsbericht für das zweite Quartal vorgelegt. BHP legen um 0,3 Prozent zu, Rio Tinto um 0,7 Prozent.

US-NACHBÖRSE

IBM gaben um 1 Prozent nach. Big Blue hatte im Juni-Quartal gewinnseitig die Erwartungen übertroffen, beim Umsatz wegen einer ungünstigen Währungsentwicklung aber knapp verfehlt. Netflix knickten um über 8 Prozent ein. Der Streaminganbieter gewann im zweiten Quartal zwar mehr Nutzer als erwartet hinzu und verdiente auch mehr als Analysten erwartet hatten, doch verfehlte der Umsatz die Konsensschätzung. Dazu fiel die Umsatzprognose für das dritte Quartal schwächer als erwartet aus. Tesla wies einen unerwartet deutlichen 20-prozentigen Gewinnanstieg auf 2,7 Milliarden Dollar aus. Nach anfänglichen Kursgewinnen wurden Tesla zuletzt auf Nasdaq.com gut 4 Prozent im Minus gesehen. Angesichts eines Kursanstiegs von über 130 Prozent sei Jahresbeginn dürften hier Anleger die guten Nachrichten zu Gewinnmitnahmen genutzt haben. United Airlines zogen um 3,3 Prozent. Sowohl der Gewinn wie auch der Umsatz fiel im zweiten Quartal der Fluggesellschaft besser als gedacht aus. Dazu erhöhte das Unternehmen den Gewinnausblick. Der Aluminiumhersteller Alcoa (-0,6%) rutschte in die roten Zahlen, weil niedrigere Aluminiumpreise höhere Auslieferung mehr als ausglichen. Das Ergebnis von Alcoa fiel dennoch besser als vom Markt erwartet aus, der Umsatz traf die Konsensschätzung dagegen genau. Für Dell ging es um 1,9 Prozent nach unten. Der Computerbauer hat eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Moogsoft unterzeichnet, einem Anbieter von intelligenten Überwachungslösungen zur Unterstützung von Entwicklungs- und IT-Prozessen. Der Kurs des Medikamentenherstellers Catalent machte einen Satz um 8,8 Prozent. Treiber war eine Nachricht des Wall Street Journal, wonach das Beteiligungsunternehmen Elliott Investment Management eine beträchtliche Beteiligung an Catalent aufgebaut haben soll.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 35.061,21 +0,3% 109,28 +5,8%

S&P-500 4.565,72 +0,2% 10,74 +18,9%

Nasdaq-Comp. 14.358,02 +0,0% 4,38 +37,2%

Nasdaq-100 15.826,35 -0,1% -15,00 +44,7%

Mittwoch Dienstag

Umsatz (Aktien) 891 Mio 872 Mio

Gewinner 1.919 2.103

Verlierer 1.018 844

unverändert 110 100

Gut behauptet - Gute Unternehmenszahlen und die Hoffnung auf das baldige Erreichen des Zinshöhepunkts stützten erneut. Goldman Sachs gewannen 1 Prozent. Der Gewinn der Bank war im Berichtsquartal zwar stärker gesunken als erwartet, dafür schnitt Goldman Sachs bei den Einnahmen etwas besser ab als erwartet. Kräftig erholt zeigten sich die jüngst stark gebeutelten Telekomaktien. Mehrere Analysten halten mögliche Altlasten wegen bleiummantelter Kabel für überschaubar und die Kursverluste für stark übertrieben. Verizon verbesserten sich um 5,3, AT&T um 8,5, Lumen Technologies um 16,7 und Frontier Communications um 26,3 Prozent. Microsoft und Activision Blizzard haben ihre Fusionsvereinbarung bis zum 18. Oktober verlängert, um sich mehr Zeit zu geben, die regulatorischen Hürden zu überwinden. Microsoft fielen nach dem Rekordhoch vom Vortag um 1,2 Prozent, Activision gaben um 0,6 Prozent ab. Aurora Innovation verloren 10,6 Prozent. Das Technologieunternehmen hatte die Platzierung von Aktien angekündigt.

US-ANLEIHEN

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,76 +0,4 4,76 34,4

5 Jahre 3,98 -3,0 4,01 -2,0

7 Jahre 3,86 -3,9 3,90 -10,5

10 Jahre 3,75 -4,3 3,79 -13,5

30 Jahre 3,84 -6,0 3,90 -13,2

Günstig ausgefallene britische Inflationsdaten verschafften den Anleihemärkten in Europa und den USA Zulauf. Im Gegenzug sanken die Renditen. In Großbritannien hatte sich der Preisauftrieb im Juni überraschend deutlich abgeschwächt, was Hoffnungen auf eine baldige Zinswende der großen Notenbanken neue Nahrung ab.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:13 % YTD

EUR/USD 1,1211 +0,1% 1,1201 1,1227 +4,7%

EUR/JPY 156,39 +0,0% 156,38 156,38 +11,4%

EUR/GBP 0,8672 +0,2% 0,8657 0,8665 -2,0%

GBP/USD 1,2925 -0,1% 1,2938 1,2957 +6,9%

USD/JPY 139,54 -0,1% 139,61 139,22 +6,4%

USD/KRW 1.267,77 +0,1% 1.266,72 1.264,95 +0,5%

USD/CNY 7,1779 -0,7% 7,2270 7,2121 +4,1%

USD/CNH 7,1847 -0,7% 7,2322 7,2182 +3,7%

USD/HKD 7,8086 +0,0% 7,8086 7,8095 -0,0%

AUD/USD 0,6818 +0,7% 0,6773 0,6795 +0,1%

NZD/USD 0,6289 +0,4% 0,6261 0,6261 -1,0%

Bitcoin

BTC/USD 30.163,64 +0,8% 29.938,19 30.044,96 +81,7%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar erholte sich, der Dollarindex stieg um 0,4 Prozent. Offenbar setzten Anleger nach der jüngsten ausgeprägten Schwäche des Greenback auf 15- Monatstiefs auf eine Erholung, hieß es. Der Yuan zieht derweil am frühen Donnerstag stark an, nachdem die chinesische Notenbank ihn deutlich fester gefixt hat. Währungsexperte Eamonn Sheridan von Forexlive spricht von einem "Riesen-Hammer". Die Notenbank fixte den Yuan mit 7,1466 je Dollar, während im Konsens 7,2233 erwartet wurden. Der Yuan legt darauf um rund 0,5 Prozent zu.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 75,36 75,35 +0,0% +0,01 -5,0%

Brent/ICE 79,50 79,46 +0,1% +0,04 -4,4%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise (-0,5%) drehten im US-Handel ins Minus, nachdem die US-Ölvorräte weniger stark geschrumpft waren als angenommen. Dazu belastete der etwas festere Dollar, der Öl für Käufer aus anderen Währungsräumen verteuert.

