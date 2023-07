Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

Der Speditionskonzern Yellow, einer der ältesten und größten der USA, hat am Sonntag seine Pforten geschlossen. Das 99 Jahre alte Unternehmen war nach einer Reihe von Fusionen hoch verschuldet und durch einen Konflikt mit der Gewerkschaft Teamsters in eine Sackgasse geraten. Yellow ist für seine extrem günstigen Preise bekannt und verfügt über mehr als 12.000 Lkw, die im ganzen Land Fracht für Walmart, Home Depot und viele andere kleinere Unternehmen transportieren. Was Yellow nicht liefern konnte - trotz des Schluckens von Konkurrenten, gewerkschaftlicher Zugeständnisse und eines staatlichen Rettungspakets - war ein konsistenter Service für Kunden oder Gewinne für Investoren. Das Unternehmen hat Kunden und Mitarbeitern mitgeteilt, dass es den Betrieb am Sonntagmittag einstelle. Teamsters teilte mit, das Unternehmen habe die Gewerkschaft darüber informiert, dass es beabsichtige, Konkurs anzumelden. Damit sind fast 30.000 Arbeitsplätze gefährdet, darunter rund 22.000 Stellen von Teamsters-Mitgliedern. Hunderte von nicht gewerkschaftlich organisierten Mitarbeitern wurden am Freitag bereits entlassen.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

15:45 Index Einkaufsmanager Chicago Juli

PROGNOSE: 43,3

zuvor: 41,5

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 4.603,00 -0,1%

E-Mini-Future Nasdaq-100 15.824,75 -0,1%

Nikkei-225 33.199,20 +1,3%

Hang-Seng-Index 20.188,67 +1,4%

Kospi 2.632,16 +0,9%

Schanghai-Composite 3.287,87 +0,4%

S&P/ASX 200 7.395,00 -0,1%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Die Börsen folgen mehrheitlich den positiven US-Vorgaben. In China entfachen schwache Daten neue Hoffnungen auf wirtschaftliche Stimuli, nachdem das Politbüro der KP bereits Maßnahmen zur Ankurbelung der lahmenden Konjunktur bekannt gegeben hat. Die Stimmung in der chinesischen Industrie ist im Juli zwar gestiegen. Der Einkaufsmanagerindex für den verarbeitenden Sektor verharrte aber im Kontraktionsbereich. Der Subindex für die Produktion verringerte sich und liegt nur noch knapp über die Marke, die Wachstum anzeigt. Gleiches gilt für den Index der Dienstleistungsbranche. Nachdem der chinesische Elektroautohersteller Evergrande Vehicle, Tochter des gleichnamigen Immobilienkonzerns, am Freitag nach mehr als 15 Monaten an die Börse in Hongkong zurückgekehrt und der Kurs um mehr als 60 Prozent abgestürzt war, erholt sich dieser nun am Montag um über 42 Prozent. In Tokio steigt der Nikkei-225. Die Industrieproduktion hat im Juni zugelegt, allerdings weniger deutlich als erwartet. Mit den Anleihekäufen der Notenbank gerät der Yen unter Druck und stützt damit den japanischen Aktienmarkt. Toyota Tsusho klettern um 8,1 Prozent, nachdem das Unternehmen den Gewinnausblick angehoben hat. Kansai Electric ziehen um 4,5 Prozent an, die Gesellschaft schrieb wieder schwarze Zahlen. Fanuc stürzen dagegen nach einen gesenkten Prognose um 8,4 Prozent ab. In Südkorea steigen SK Innovation trotz schwacher Zweitquartalszahlen um 5,1 Prozent. Die Gesellschaft fertigt über eine Tochter auch Autobatterien für E-Fahrzeuge. Und hier ziehen die Kurse der Wettbewerber deutlich an.

US-NACHBÖRSE

Mit Kreisemeldungen, dass die Spedition Yellow, eine große Anzahl an Arbeitskräften - ausgenommen Kraftfahrer - freisetzen werde, um Kosten zu sparen, schoss die Aktie vor der Schlussglocke zunächst um 24 Prozent nach oben - und nach der Schlussglocke dann um weitere 14 Prozent. Doch schon da machten auch Spekulationen die Runde, die Gesellschaft könnte schließen. Conifer Holdings stürzten um 11,5 Prozent ab. Der Versicherungskonzern rechnet mit hohen Belastungen durch Sturmschäden. Nach Vorlage von Zweitquartalszahlen büßten Territorial Bancorp 1,7 Prozent ein.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/kla -0-

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 35.459,29 +0,5% 176,57 +7,0%

S&P-500 4.582,23 +1,0% 44,82 +19,3%

Nasdaq-Comp. 14.316,66 +1,9% 266,55 +36,8%

Nasdaq-100 15.750,93 +1,8% 286,00 +44,0%

Freitag Donnerstag

Umsatz NYSE (Aktien) 861 Mio 965 Mio

Gewinner 2.106 713

Verlierer 863 2.251

Unverändert 79 85

Fester - Gestützt wurden die Indizes von den leicht zurückkommenden Anleiherenditen. Deren Anstieg hatte die US-Börsen am Vorabend ins Minus abrutschen lassen, nachdem Gerüchte über eine Lockerung des Zinsdeckels der japanischen Notenbank die Runde gemacht hatten. Die persönlichen Ausgaben im Juni wie auch der Arbeitskostenindex für das zweite Quartal deuteten ein Nachlassen des inflationären Drucks an. Die Intel-Aktie stieg um 6,6 Prozent, nachdem der Chiphersteller für das zweite Quartal wider Erwarten einen Gewinn ausgewiesen hatte. Analysten hatten mit einem neuerlichen Fehlbetrag gerechnet. Procter & Gamble stiegen um 2,8 Prozent. Der Konzern hat in seinem vierten Geschäftsquartal von Preiserhöhungen profitiert und damit ein rückläufiges Absatzvolumen mehr als ausgeglichen. Bei den Ölkonzernen Exxon Mobil (-1,2%) und Chevron (-0,5%) kamen die Zahlenausweise nicht gut an. T-Mobile US gewannen 0,7 Prozent. Die Tochter der Deutschen Telekom hat im zweiten Quartal mehr verdient als erwartet. Starke Geschäftszahlen verhalfen der Aktie von Mondelez zu einem Plus von 3,7 Prozent. Ford (-3,4%) wurden von einem schwachen Ausblick bei E-Autos ausgebremst.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,87 -5,8 4,93 45,0

5 Jahre 4,18 -6,3 4,24 17,7

7 Jahre 4,08 -5,9 4,14 10,9

10 Jahre 3,96 -4,4 4,00 7,9

30 Jahre 4,02 -2,4 4,04 5,1

Am Anleihemarkt kamen die Renditen von ihren deutlichen Gewinnen am Vortag leicht zurück. Diese hatten kräftig zugelegt, nachdem Gerüchte über eine Lockerung des Zinsdeckels der japanischen Notenbank die Runde gemacht hatten. Die Rendite zehnjähriger Papiere hatte am Vortag zwischenzeitlich über der Marke von 4 Prozent gelegen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr., 09:20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1012 -0,1% 1,1021 1,0973 +2,9%

EUR/JPY 156,16 +0,4% 155,49 152,56 +11,3%

EUR/GBP 0,8567 -0,0% 0,8571 0,8575 -3,2%

GBP/USD 1,2852 -0,1% 1,2859 1,2795 +6,3%

USD/JPY 141,81 +0,5% 141,07 139,14 +8,2%

USD/KRW 1.272,16 -0,1% 1.273,90 1.279,72 +0,8%

USD/CNY 7,1482 +0,5% 7,1127 7,1555 +3,6%

USD/CNH 7,1480 -0,1% 7,1567 7,1563 +3,2%

USD/HKD 7,8005 +0,0% 7,7973 7,7980 -0,1%

AUD/USD 0,6687 +0,5% 0,6651 0,6642 -1,9%

NZD/USD 0,6198 +0,7% 0,6158 0,6139 -2,4%

Bitcoin

BTC/USD 29.374,78 +0,5% 29.223,88 29.179,71 +77,0%

Die leicht gestiegene Risikoneigung zeigte sich auch am Devisenmarkt, wo der Dollar-Index um 0,1 Prozent nachgab. Allerdings kam auch er mit den Rentenrenditen von den Tagestiefs zurück.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 80,22 80,58 -0,4% -0,36 +1,7%

Brent/ICE 84,59 84,99 -0,5% -0,40 +1,7%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 0,00 25,84 -100,0% -25,84 -68,4%

Am Ölmarkt erholten sich die Preise von zwischenzeitlichen Abgaben und schlossen mit einem leichten Plus. Die Notierungen von Brent und WTI erhöhten sich um bis zu 0,7 Prozent. Anleger setzten auf eine weiche Landung der US-Konjunktur.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.954,61 1.959,31 -0,2% -4,70 +7,2%

Silber (Spot) 24,25 24,35 -0,4% -0,10 +1,2%

Platin (Spot) 929,55 936,98 -0,8% -7,43 -13,0%

Kupfer-Future 3,93 3,93 +0,1% +0,00 +3,0%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis erholte sich von den Vortagesverlusten, als Dollar-Stärke und gestiegene Marktzinsen den Preis des zinslosen Edelmetalls unter Druck gesetzt hatten. Nun stützten die Dollar-Schwäche und die nachgebenden Renditen, hieß es.

+++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG, 20.00 UHR +++++

KONJUNKTUR CHINA

Die Stimmung in der chinesischen Industrie ist im Juli nach offiziellen Angaben gestiegen. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor erhöhte sich auf 49,3 (Juni: 49,0). Ökonomen hatten einen Stand von 49,0 Punkten prognostiziert. Ein PMI-Stand über 50 deutet auf eine Expansion des Sektors hin, Werte darunter auf eine Schrumpfung. In der Dienstleistungsbranche hat sich die Lage im Juli eingetrübt. Der Index fiel auf 51,5 (Vormonat: 53,2) Punkte.

KONJUNTUR JAPAN

Industrieproduktion Juni +2,0% (PROG: +2,4%) gg Vm

REGULIERUNG US-NUTZFAHRZEUGMARKT

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

July 31, 2023 02:07 ET (06:07 GMT)