HANDELSAUSSETZUNG

In Taiwan bleibt die Börse wegen eines Wirbelsturms geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Qualcomm hat in seinem dritten Geschäftsquartal weniger verdient. Der US-Chiphersteller litt unter einer verhaltenen Nachfrage nach Halbleitern für mobile Geräte. Während der bereinigte Gewinn die Analystenprognosen übertraf, lag der Umsatz etwas unter den Erwartungen. Der Nettogewinn fiel in den drei Monaten bis Ende Juni um 52 Prozent auf 1,8 Milliarden US-Dollar. Das bereinigte Ergebnis je Aktie betrug 1,87 Dollar. Analysten hatten im Factset-Konsens mit 1,81 Dollar gerechnet. Der Umsatz fiel um 23 Prozent auf 8,45 Milliarden Dollar. Analysten hatten 8,51 Milliarden Dollar prognostiziert. Für das laufende vierte Quartal stellt Qualcomm einen Umsatz von 8,1 bis 8,9 Milliarden Dollar und ein Ergebnis je Aktie von 1,80 bis 2,00 Dollar in Aussicht. Der Analystenkonsens steht bei Erlösen von 8,7 Milliarden bei einem Gewinn je Aktie von 1,92 Dollar.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

12:30 Intercontinental Exchange Group Inc, Ergebnis 2Q

13:00 Conocophillips, Ergebnis 2Q

15:00 Expedia Group Inc, Ergebnis 2Q

22:01 Amgen Inc, Ergebnis 2Q

22:02 Booking Holdings Inc, Ergebnis 2Q

22:05 Amazon.com Inc, Ergebnis 2Q

22:05 Airbnb Inc, Ergebnis 2Q

22:30 Apple Inc, Ergebnis 3Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 227.000

zuvor: 221.000

14:30 Produktivität ex Agrar (1. Veröffentlichung) 2Q

annualisiert

PROGNOSE: +2,3% gg Vq

1. Quartal: -2,1% gg Vq

Lohnstückkosten

PROGNOSE: +2,5% gg Vq

1. Quartal: +4,2% gg Vq

15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Juli

PROGNOSE: 52,4

1. Veröff.: 52,4

zuvor: 54,4

16:00 Auftragseingang Industrie Juni

PROGNOSE: +2,2% gg Vm

zuvor: +0,3% gg Vm

16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Juli

PROGNOSE: 53,3 Punkte

zuvor: 53,9 Punkte

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 4.536,50 -0,0%

E-Mini-Future Nasdaq-100 15.457,75 -0,1%

Nikkei-225 32.187,81 -1,6%

Hang-Seng-Index 19.559,70 +0,2%

Kospi 2.601,28 -0,6%

Schanghai-Composite 3.276,76 +0,5%

S&P/ASX 200 7.299,20 -0,8%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Die Stimmung wird als trüb beschrieben, dazu passen auch schwache Vorgaben der Wall Street. Händler sprechen von großer Verunsicherung über die globale Konjunktur. Da China als Wachstumslokomotive kaum mehr in Frage komme, hätten sich die Hoffnungen auf die USA konzentriert. Doch dort wisse man nicht, ob eine weiche Landung der US-Konjunktur gelinge. In China stabilisieren sich die Börsen - gestützt von etwas verbesserten Daten der Dienstleister. Budweiser Brewing verlieren 5,5 Prozent, nachdem die Brauerei ein niedrigeres Ergebnis verbucht hat. Yonghui Superstores büßen 5,3 Prozent ein, die Gesellschaft dementierte Berichte über eine mögliche Übernahme durch JD. Nach einem Gewinnsprung ziehen Kweichow Moutai gerade einmal um 0,2 Prozent an. Evergrande Property Services werden erstmals seit März 2022 wieder gehandelt und brechen um knapp 50 Prozent ein. In Japan hält die Talfahrt des Nikkei-225 fast ungebremst an. Mit den unsicheren globalen Konjunkturaussichten werden exportlastige Elektroniktitel veräußert, auch belastet von schwachen Geschäftsausweisen. Nach Gewinneinbrüchen stürzen TDK um 10 Prozent und Sumitomo Electric Industries um 6,5 Prozent ab. In Südkorea verlieren Kakao nach schwachen Geschäftszahlen 1,5 Prozent. Nach Zweitquartalszahlen über Markterwartung heben Korean Air Lines um 1,7 Prozent ab.

US-NACHBÖRSE

Qualcomm (s.o.) sanken um 6,9 Prozent. Für Paypal (s.u.) ging es mit minus 7,2 Prozent noch deutlicher nach unten. Zillow (+0,2%) übertraf die Marktprognosen, verfehlte diese aber mit dem Ausblick. Der Kurs erholte sich aber nach einem ersten Schrecken. Etsy verloren 6,1 Prozent - trotz überzeugender Geschäftszahlen und eines neuen Aktienrückkaufs. Aktuell kursieren Vorwürfe, die Plattform behalte unbegründet Verkäufereinnahmen ein. Upwork schossen um 19,4 Prozent empor, der Plattformbetreiber grenzte den Verlust ein und verbuchte auf bereinigter Basis schwarze Zahlen. Der Umsatz überbot die Marktschätzungen. Unity Software (+5,4%) erhöhte die Prognose und wies niedriger als befürchtet ausgefallene Verluste aus. MGM Resorts gaben nach Vorlage von Zweitquartalszahlen und einem Gewinnrückgang 5,2 Prozent ab. Höhere Umsätze im Juli bescherten Costco Wholesale einen Aufschlag von 0,6 Prozent. Sunrun (+8,6%) überraschte gewinnseitig positiv. Clorox (+6,7%) überzeugte mit Geschäftszahlen und Ausblick. EVgo (+14,9%) glänzte mit Zahlenausweis und Prognose. Quantumscape stürzten um 11,2 Prozent ab, der Lithium-Batteriehersteller will neue Aktien platzieren.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 35.282,52 -1,0% -348,16 +6,4%

S&P-500 4.513,37 -1,4% -63,36 +17,6%

Nasdaq-Comp. 13.973,45 -2,2% -310,47 +33,5%

Nasdaq-100 15.370,74 -2,2% -347,27 +40,5%

Mi Di

Umsatz NYSE (Aktien) 945 Mio 868 Mio

Gewinner 664 996

Verlierer 2.280 1.934

Unverändert 83 108

Schwach - Die Ratingagentur Fitch hatte den USA die Spitzenbonitätsnote "AAA" aberkannt. Gute Nachrichten vom US-Arbeitsmarkt vermochten die Stimmung am Aktienmarkt nicht aufzuhellen. ADP hat für Juli einen deutlich stärkeren Stellenaufbau gemeldet, als Volkswirte prognostiziert hatten. Die Daten befeuerten die Erwartung weiter hoher Zinsen. AMD hatten sich zunächst noch gut gehalten, nachdem der Halbleiterkonzern im zweiten Quartal besser abgeschnitten hatte als erwartet. Doch später gingen Anleger zu Gewinnmitnahmen über und schickten die Aktie 7 Prozent abwärts. Sie hat in diesem Jahr bereits 80 Prozent gutgemacht. Enttäuscht zeigten sich die Anleger derweil vom Ausblick des Spieleentwicklers Electronic Arts, dessen Aktie 7,2 Prozent abgab. Negativ wurden Zahlen und Ausblick von Dupont de Nemours (-0,9%) aufgenommen. Beim Lebensmittelkonzern Kraft Heinz (+1,2%) genügten Preiserhöhungen nicht, um einen rückläufigen Absatz im zweiten Quartal zu kompensieren. In der Folge verfehlte der Umsatz die Erwartungen, die Gewinnprognose wurde allerdings übertroffen.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,89 -2,1 4,91 47,1

5 Jahre 4,23 +0,4 4,23 23,4

7 Jahre 4,16 +2,9 4,13 19,4

10 Jahre 4,08 +4,7 4,03 19,7

30 Jahre 4,17 +7,1 4,09 19,5

Am Anleihemarkt, der zunächst etwas von seinem Ruf als "sicherer Hafen" profitiert hatte, fielen die Kurse nach dem ADP-Bericht. Im Gegenzug stiegen die Renditen. Die Beschäftigungslage ist eines der Kriterien, an denen die US-Notenbank ihre Geldpolitik ausrichtet. Der Einfluss der Ratingabstufung durch Fitch auf den Anleihemarkt wurde derweil als gering eingeschätzt.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi., 09:51 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0939 -0,0% 1,0939 1,0995 +2,2%

EUR/JPY 156,91 +0,1% 156,79 156,85 +11,8%

EUR/GBP 0,8610 +0,1% 0,8604 0,8595 -2,7%

GBP/USD 1,2705 -0,1% 1,2712 1,2793 +5,0%

USD/JPY 143,47 +0,1% 143,31 142,66 +9,4%

USD/KRW 1.297,80 +0,2% 1.295,33 1.297,84 +2,8%

USD/CNY 7,1889 +0,5% 7,1562 7,1839 +4,2%

USD/CNH 7,1982 -0,0% 7,2008 7,1917 +3,9%

USD/HKD 7,8043 +0,0% 7,8013 7,8004 -0,1%

AUD/USD 0,6539 +0,0% 0,6538 0,6579 -4,0%

NZD/USD 0,6077 -0,0% 0,6079 0,6108 -4,3%

Bitcoin

BTC/USD 29.123,54 -0,1% 29.156,25 29.575,09 +75,5%

Der Dollarindex, der in Reaktion auf die Fitch-Entscheidung nur leicht nachgegeben hatte, drehte ins Plus und legte um 0,3 Prozent zu.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 79,56 79,49 +0,1% +0,07 +0,9%

Brent/ICE 83,29 83,2 +0,1% +0,09 +0,8%

Mit der Aufwertung des Dollar kam der Ölpreis (bis zu -1,9%) zurück. Die Aussicht auf ein knapperes Angebot stützte nicht. Sowohl der Branchenverband API als auch die staatliche EIA hatten eine unerwartet drastische Abnahme der US-Rohölvorräte vermeldet.

