BHP hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022/23 nur noch halb so viel verdient wie im Jahr zuvor, als der Konzern vom Verkauf seines Öl- und Gasgeschäfts und von fast rekordhohen Rohstoffpreisen profitiert hatte. Für die zwölf Monate per Ende Juni berichtete der nach Marktwert größte Bergbaukonzern der Welt einen Nettogewinn von 12,92 Milliarden US-Dollar, gegenüber einem Gewinn von 30,90 Milliarden Dollar im Geschäftsjahr 2021/22. Das Vorjahresergebnis enthielt einen außerordentlichen Gewinn in Höhe von 7,1 Milliarden Dollar, der hauptsächlich auf die Fusion der Erdölsparte mit dem australischen Unternehmen Woodside Energy zurückzuführen war. Analysten hatten in einem von Visible Alpha ermittelten Konsens unter dem Strich mit rund 13,3 Milliarden Dollar gerechnet. Die Aktionäre sollen eine Schlussdividende von 80 Cents pro Aktie erhalten, womit sich die Ausschüttung Von BHP für das gesamte Jahr auf 1,70 Dollar pro Aktie beläuft - die dritthöchste ordentliche Dividende in der Konzerngeschichte. Analysten hatten eine Gesamtdividende von rund 1,72 Dollar je Aktie prognostiziert. Der bereinigte Gewinn, eine vielbeachtete Kennzahl, die einige einmalige Posten herausrechnet, belief sich auf 13,42 Milliarden Dollar, gegenüber 23,82 Milliarden Dollar im Vorjahr. "Kurzfristig hängt Chinas Wachstumskurs von der Wirksamkeit der jüngsten politischen Maßnahmen ab", so CEO Mike Henry. BHP produzierte mehr Kupfer, Eisenerz, Nickel und Kraftwerkskohle als im Vorjahr. Allerdings verdiente der Konzern an Kupfer 12 Prozent weniger als ein Jahr zuvor und an dem für die Stahlherstellung wichtigen Eisenerz 18 Prozent weniger. Der Durchschnittspreis für metallurgische Kohle, die auch für die Stahlherstellung verwendet wird, sank im Jahresvergleich um 22 Prozent, nachdem er 2022 massiv angezogen hatte, vor allem aufgrund von Versorgungsengpässen nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine.

- US

16:00 Verkauf bestehender Häuser Juli

PROGNOSE: -0,2% gg Vm

zuvor: -3,3% gg Vm

22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American

Petroleum Institute (API)

INDEX Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 4.408,50 -0,1%

E-Mini-Future Nasdaq-100 14.967,00 -0,1%

Nikkei-225 31.825,44 +0,8%

Hang-Seng-Index 17.601,51 -0,1%

Kospi 2.512,18 +0,1%

Shanghai-Composite 3.079,25 -0,4%

S&P/ASX 200 7.112,80 -0,0%

OSTASIEN (VERLAUF)

Mehrheitlich mit leichten Aufschlägen zeigen sich die ostasiatischen Aktienmärkte am Dienstag. Allerdings halten sich die Gewinne vor dem Hintergrund der anhaltenden Konjnuktursorgen in China und vor dem Auftritt von Fed-Chairman Jerome Powell auf dem Notenbankertreffen in Jackson Hole am Freitag in Grenzen. Auch Hongkong, wo es zuletzt sieben Handelstag in Folge nach unten gegangen war, erholt sich leicht. Teilnehmer sprechen aber nur von einer technischen Gegenbewegung. Dagegen verliert der Schanghai-Composite nach anfänglichen Gewinnen erneut leicht. An den chinesischen Märkten verdauen die Anleger weiter die Auswirkungen der jüngsten Zinssenkungen der chinesischen Notenbank. Allerdings herrscht Skepsis, ob die bislang beschlossenen Maßnahmen ausreichen, um die lahmende Konjunktur in China wieder in Gang zu bringen. Vielmehr wird weiter auf ein großes Stimulierungspaket gesetzt. Die Anleger hoffen, dass Powell Hinweise zum weiteren Zinskurs der US-Notenbank geben wird. Doch könnten diese Hoffnungen enttäuscht werden, denn die Fed hatte zuletzt betont, ihre Entscheidungen "datenabhängig" treffen zu wollen. Zudem gab es vermehrt Stimmen von Fed-Mitgliedern, dass der Kampf gegen die Inflation noch nicht gewonnen ist. Somit drohen eher weitere Zinserhöhungen oder zumindest ein für länger erhöhtes Zinsniveau.

US-NACHBÖRSE

Die Aktien von Zoom Video Communications haben im nachbörslichen Handel am Montag kräftiger zugelegt. Der Hersteller von Software für Videokonferenzen übertraf mit den Ergebnissen für das zweite Quartal die Erwartungen des Marktes. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 1,34 Dollar klar über der Prognose der Analysten von 1,06 Dollar. Auch der Umsatz fiel mit 1,14 Milliarden Dollar über der Marktschätzung von 1,11 Milliarden Dollar aus. Für das laufende Quartal rechnet das Unternehmen mit einem Umsatz zwischen 1,115 und 1,12 Milliarden Dollar - die Prognose des Marktes liegt hier bei 1,13 Milliarden Dollar. Für die Titel ging es nach der Schlussglocke um 3,8 Prozent nach oben. Die Papiere von Faraday Future Intelligent Electric stiegen ebenfalls um 3,8 Prozent. Das Elektroauto -Startup hat den Verlust im zweiten Quartal verringert und erklärt, dass es in die Phase der Umsatzgenerierung eingetreten ist. Das Unternehmen verringerte den Verlust im Berichtszeitraum auf 124,9 Millionen Dollar oder 10 Cent pro Aktie, gegenüber 141,7 Millionen Dollar oder 44 Cent pro Aktie im Vorjahr. Die Aktie von Nordson knickte dagegen um 4,9 Prozent ein. Der Hersteller von Präzisionsanlagen zum Auftragen von Klebstoffen, Dichtstoffen und Beschichtungen vermeldete für das dritte Quartal einen Rückgang beim Nettogewinn. Das Unternehmen begründete dies mit dem Auftragsrückgang aus der Halbleiter-Branche. Der Umsatz fiel im Berichtszeitraum gegenüber dem Vorjahr um 2 Prozent auf 648,7 Millionen Dollar, während die Analysten Nordson 664,9 Millionen Dollar zugetraut hatten

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 34.464,41 -0,1% -36,25 +4,0%

S&P-500 4.399,91 +0,7% 30,20 +14,6%

Nasdaq-Comp. 13.497,59 +1,6% 206,81 +29,0%

Nasdaq-100 14.936,69 +1,6% 241,85 +36,5%

Montag Freitag

Umsatz NYSE (Aktien) 805 Mio 937 Mio

Gewinner 1.113 1.618

Verlierer 1.804 1.243

Unverändert 106 134

Freundlich - Trotz weiter steigender Marktzinsen griffen Anleger nach den Verlusten der Vortage wieder zu. Gespielt wurde diesmal die Konjunkturkarte, weil die US-Wirtschaft den stark gestiegenen Zinsen weiter zu trotzen scheint. Meta Platforms gewannen 2,4 Prozent. Die Facebook-Mutter dürfte in der laufenden Woche eine Desktop-Version ihrer App "Threads" vorstellen und verstärkt in den Konkurrenzkampf mit dem Kurznachrichtendienst X (ehamals Twitter) einsteigen. Tesla erholten sich um 7,3 Prozent vom über 11-prozentigen Vorwochenabsturz. Nvidia legten im Vorfeld der Zahlenvorlage für das zweite Quartal am Mittwoch um 8,5 Prozent zu. Napco knickten um 45,0 Prozent ein, nachdem das Unternehmen Fehler in früheren Jahresabschlüssen festgestellt hatte. Palo Alto machten einen Kurssprung um 14,8 Prozent. Der Anbieter von Sicherheitssoftware übertraf mit den Ergebnissen für das vierte Quartal die Markterwartungen.

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 5,01 +6,9 4,94 59,3

5 Jahre 4,47 +7,2 4,39 46,6

7 Jahre 4,43 +8,6 4,34 46,0

10 Jahre 4,34 +8,5 4,25 45,6

30 Jahre 4,46 +7,8 4,38 48,8

Am Rentenmarkt gaben die Notierungen wieder nach. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen stieg erneut auf einen mehrjährigen Höchststand. "Wir sehen, dass sich der Ausverkauf an den Anleihemärkten im Vorfeld der Rede des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell in Jackson Hole verstärkt, was zeigt, wie sich der Markt im Vorfeld positionieren will", sagte Edward Moya, leitender Marktanalyst für Nord- und Südamerika bei Oanda und weiter: "Die US-Notenbank wird wahrscheinlich weiterhin aggressiv gegen die Inflation vorgehen und signalisieren, dass weitere Zinserhöhungen möglich sind."

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:37 % YTD

EUR/USD 1,0912 +0,1% 1,0897 1,0888 +1,9%

EUR/JPY 159,31 -0,0% 159,32 158,31 +13,5%

EUR/GBP 0,8542 +0,0% 0,8542 0,8545 -3,5%

GBP/USD 1,2773 +0,1% 1,2757 1,2739 +5,6%

USD/JPY 146,00 -0,1% 146,22 145,41 +11,4%

USD/KRW 1.338,25 -0,2% 1.341,47 1.342,78 +6,1%

USD/CNY 7,1953 -0,2% 7,2101 7,3064 +4,3%

USD/CNH 7,2916 +0,1% 7,2867 7,3176 +5,3%

USD/HKD 7,8339 -0,1% 7,8389 7,8358 +0,3%

AUD/USD 0,6420 +0,1% 0,6414 0,6405 -5,8%

NZD/USD 0,5937 +0,2% 0,5928 0,5915 -6,5%

Bitcoin

BTC/USD 26.036,36 -0,6% 26.198,28 26.037,26 +56,9%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Beim Dollar tat sich wenig, gemessen am Dollarindex. Händler sprachen von einer gestiegenen Risikoneigung, die den Greenback belastet habe. Der Dollar dürfte seine jüngsten Aufschläge laut ING aber verteidigen und sogar noch etwas ausbauen. Es sei zu früh, auf ein Ende der Inflation zu setzen, hieß es mit Blick auf die Geldpolitik .

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 80,65 80,72 -0,1% -0,07 +2,3%

Brent/ICE 84,25 84,46 -0,2% -0,21 +1,9%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

