Der Chipkonzern Nvidia hat im zweiten Quartal weiter von der starken Nachfrage nach Anwendungen mit Künstlicher Intelligenz (KI) profitiert. Die Markterwartungen wurden deutlich übertroffen. Dank des hohen Bedarfs an Chips für KI-Anwendungen in Datenzentren kletterte der Umsatz von 6,7 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal auf einen Rekordwert von 13,51 Milliarden Dollar, wobei der Umsatz mit Rechenzentren um 141 Prozent auf 10,32 Milliarden Dollar anstieg. Unter dem Strich erhöhte sich der Gewinn auf 6,19 Milliarden Dollar bzw. 2,48 Dollar je Aktie, gegenüber 656 Millionen Dollar bzw. 0,26 Dollar je Aktie im Vorjahreszeitraum. Der bereinigte Gewinn lag bei 2,70 Dollar je Aktie nach zuvor 0,51 Dollar. Analysten hatten laut Factset im Schnitt mit einem Umsatz von 11,19 Milliarden Dollar und einem Gewinn von 4,73 Milliarden Dollar gerechnet. Nvidia erwartet für das dritte Quartal einen Umsatz von 15,68 bis 16,32 Milliarden Dollar. Analysten hatten mit 12,59 Milliarden Dollar gerechnet.

14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Juli

PROGNOSE: -4,1% gg Vm

zuvor: +4,6% gg Vm

14:30 Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Juli

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 240.000

zuvor: 239.000

INDEX Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 4.482,00 +0,8%

E-Mini-Future Nasdaq-100 15.402,00 +1,4%

Nikkei-225 32.269,90 +0,8%

Hang-Seng-Index 18.248,69 +2,3%

Kospi 2.534,34 +1,2%

Shanghai-Composite 3.099,05 +0,7%

S&P/ASX 200 7.187,50 +0,5%

OSTASIEN (VERLAUF)

Fester - Mit teils kräftigen Gewinnen zeigen sich die ostasiatischen Börsen am Donnerstag. Für einen positiven Impuls sorgen die über den Erwartungen ausgefallenen Ergebnisse des US-Chipunternehmens Nvidia. Sie sorgen insbesondere bei Technikaktien für Aufschläge. Zudem schürten schwache US-Einkaufsmanagerindizes am Vortag die Spekulation, die US-Notenbank könnte von weiteren Zinserhöhungen absehen. Erkenntnisse über den weiteren US-Zinskurs erhoffen sich die Anleger von der Rede von Fed-Chairman Jerome Powell auf dem Notenbankertreffen in Jackson Hole am Freitag. In Tokio bremst etwas der festere Yen, nachdem der Dollar nach den US-Konjunkturdaten unter Druck geraten war. Die südkoreanische Zentralbank hat derweil wie allgemein erwartet, zum fünften Mal in Folge den Leitzins bei 3,50 Prozent bestätigt und auch die Prognosen für das Wirtschaftswachstum und die Inflation im Jahr 2023 beibehalten.

US-NACHBÖRSE

Mit einem kräftigen Plus hat die Nvidia-Aktie am Mittwoch nachbörslich auf besser als erwartet ausgefallene Quartalszahlen reagiert. Die Papiere legten nach der Schlussglocke um 6,6 Prozent zu. Für die Autodesk-Aktie ging es um 5,5 Prozent nach oben. Das Software-Unternehmen übertraf mit den Ergebnissen für das zweite Quartal die Erwartungen der Wall Street. Die Aktien des Bekleidungsunternehmens Guess haussierten um 18,5 Prozent. Auch hier lagen die Zahlen für das zweite Quartal über den Erwartungen der Analysten. Die Umsätze in Europa stiegen um 9 Prozent und in Asien um 19 Prozent und glichen damit die Umsatzrückgänge im Einzel- und Großhandel von Guess in den USA aus, teilte das Unternehmen mit. Mit einem Plus von 4,0 Prozent zeigten sich die Titel von Snowflake, obwohl das Cloud-basierte Software-Unternehmen den Verlust im zweiten Quartal ausgeweitet hat. Hintergrund seien vor allem höhere Betriebskosten gewesen. Dagegen übertraf der Umsatz die Prognosen der Analysten. Die Splunk-Titel schossen um 12,1 Prozent nach oben. Der Plattform-Betreiber übertraf im zweiten Quartal bei Umsatz und bereinigtem Gewinn je Aktie die Schätzungen der Wall Street. Zudem liegt die avisierte Umsatzspanne für das laufende dritte Quartal über den Prognosen des Marktes. Auch wurde die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr nach oben genommen. Splunk will sich zudem in Zukunft stärker auf den Bereich KI fokussieren

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 34.474,17 +0,5% 185,34 +4,0%

S&P-500 4.436,13 +1,1% 48,58 +15,5%

Nasdaq-Comp. 13.721,03 +1,6% 215,16 +31,1%

Nasdaq-100 15.148,06 +1,6% 239,09 +38,5%

Mittwoch Dienstag

Umsatz NYSE (Aktien) 853 Mio 745 Mio

Gewinner 2.287 1.238

Verlierer 663 1.672

Unverändert 74 113

Fest - Stützend wirkten sinkende Marktzinsen nach schwachen Einkaufsmanagerindizes aus Europa und den USA. Die Einkaufsmanagerindizes zeigten, dass sich die Aktivität in der US-Wirtschaft im August verlangsamt hat. Am Markt schürte dies Spekulationen, dass die Fed vielleicht doch nicht weiter an der Zinsschraube drehen könnte, um die Inflation weiter einzudämmen. Foot Locker knickten um 28,3 Prozent ein. Der US-Sportartikelhändler verzecihnete im zweiten Quartal einen Verlust und senkte seine Jahresprognose abermals. Nike fielen um weitere 2,7 und Under Armour um 1,0 Prozent, nachdem sie tags zuvor nach schwachen Zahlen von Dick's Sporting Goods bereits unter Druck geraten waren. Analog Devices erholten sich von anfänglichen Abgaben und stiegen 0,5 Prozent. Der Chiphersteller hatte davor gewarnt, dass sich die Anfang des Jahres begonnene Nachfrageschwäche beschleunige, weil Kunden Lagerbestände anpassten. Peloton rutschten um 22,6 Prozent ab. Der Hersteller von Fitnessgeräten hatte davor gewarnt, dass mit einem negativen Cashflow gerechnet werden müsse, weil man mit hohen Lagerbeständen und einem weiteren Rückgang der Abonnentenzahlen zu kämpfen habe.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,95 -10,3 5,05 53,0

5 Jahre 4,36 -13,4 4,50 36,1

7 Jahre 4,30 -14,1 4,44 32,8

10 Jahre 4,18 -14,6 4,33 30,1

30 Jahre 4,26 -14,0 4,40 29,4

Am Anleihemarkt kamen die Renditen mit den sich eintrübenden Wirtschaftsdaten von ihren jüngsten mehrjährigen Höchstständen deutlich zurück.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:30 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0876 +0,1% 1,0862 1,0818 +1,6%

EUR/JPY 157,85 +0,4% 157,29 157,47 +12,5%

EUR/GBP 0,8546 +0,1% 0,8539 0,8503 -3,4%

GBP/USD 1,2725 +0,0% 1,2719 1,2724 +5,2%

USD/JPY 145,14 +0,2% 144,80 145,53 +10,7%

USD/KRW 1.321,35 -0,8% 1.332,09 1.339,51 +4,7%

USD/CNY 7,2718 +1,2% 7,1870 7,2907 +5,4%

USD/CNH 7,2757 -0,2% 7,2884 7,2986 +5,0%

USD/HKD 7,8399 -0,0% 7,8413 7,8393 +0,4%

AUD/USD 0,6483 +0,1% 0,6479 0,6420 -4,9%

NZD/USD 0,5971 -0,1% 0,5975 0,5939 -6,0%

Bitcoin

BTC/USD 26.427,78 +0,5% 26.296,70 26.044,43 +59,2%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar zeigte sich nach Veröffentlichung der schwachen US-Einkaufsmanagerindizes unter dem Strich knapp im Minus. Am Vormittag hatte er nach schwachen Daten aus der Eurozone noch deutlicher zugelegt. Der Dollarindex gab um 0,2 Prozent nach.

ÖL / GAS

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 78,82 78,89 -0,1% -0,07 +0,6%

Brent/ICE 83,18 83,21 -0,0% -0,03 +0,6%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise gaben um bis knapp 1,5 Prozent nach. Belastet wurden sie von Nachfragesorgen vor allem aufgrund der schwachen Wirtschaftsentwicklung in China. Die ING-Analysten verwiesen darauf, dass die iranischen Ölexporte auf den höchsten Stand seit 2018 gestiegen seien, was die Angebotslage auf dem Markt entspanne. Die Rohöllagerbestände in den USA verringerten sich derweil in der vergangenen Woche.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.921,76 1.915,34 +0,3% +6,42 +5,4%

Silber (Spot) 24,30 24,33 -0,1% -0,03 +1,4%

Platin (Spot) 934,23 934,50 -0,0% -0,28 -12,5%

Kupfer-Future 3,81 3,81 -0,1% -0,00 -0,3%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Das Gold profitierte von den deutlich gesunkenen Marktzinsen und dem etwas schwächeren Dollar. Der Preis für die Feinunze stieg um 1,0 Prozent

MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 20.00 UHR

GELDPOLITIK SÜDKOREA

Die südkoreanische Notenbank hat den Leitzins wie mehrheitlich erwartet unverändert bei 3,5 Prozent belassen.

ARGENTINIEN

Der IWF hat nach argentinischen Angaben eine neue Kredittranche in Höhe von 7,5 Milliarden Dollar für das schuldengeplagte Argentinien genehmigt. Argentinien steckt seit Jahren in einer massiven Wirtschaftskrise und hat hohe Schulden beim IWF.

RUSSLAND

