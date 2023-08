Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

Der frühere US-Präsident Donald Trump muss sich im kommenden März mitten im Vorwahlkampf wegen Wahlverschwörung vor Gericht verantworten. Die zuständige Bundesrichterin Tanya Chutkan setzte den 4. März als Auftakttermin für das Verfahren in Washington fest, das somit einen Tag vor dem als "Super Tuesday" bekannten Wahltag beginnen dürfte. An diesem Tag finden in mehr als einem Dutzend Bundesstaaten Präsidentschaftsvorwahlen statt. Trump äußerte sich gewohnt aggressiv. Er war im vorliegenden Fall Anfang August von der Bundesjustiz wegen seiner Versuche angeklagt worden, den Ausgang der Präsidentschaftswahl 2020 nachträglich zu kippen und sich damit an der Macht zu halten. Der vom Justizministerium ernannte Sonderermittler Jack Smith legt Trump in vier Anklagepunkten Verschwörung zum Betrug gegen die Vereinigten Staaten, Behinderung eines offiziellen Vorgangs, Verschwörung zur Behinderung eines offiziellen Vorgangs und Verschwörung gegen das Wahlrecht der Bürger zur Last.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

22:05 Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 3Q

22:05 HP Inc, Ergebnis 3Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

16:00 Index des Verbrauchervertrauens August

PROGNOSE: 116,0

zuvor: 117,0

22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American

Petroleum Institute (API)

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 4.448,50 +0,1%

E-Mini-Future Nasdaq-100 15.129,50 +0,2%

Nikkei-225 32.238,23 +0,2%

Hang-Seng-Index 18.523,06 +2,2%

Kospi 2.549,46 +0,2%

Schanghai-Composite 3.136,76 +1,2%

S&P/ASX 200 7.201,20 +0,6%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Die Börsen folgen den freundlichen Vorgaben der Wall Street. Auffallend sind die deutlichen Aufschläge in China, wo gute Geschäftszahlen des E-Automobilbauers und Mischkonzerns BYD die Stimmung heben. Zudem steigt der Konjunkturoptimismus, weil hochrangige Politiker und Vertreter des Staates laut Berichten entsprechende Ankündigungen machten. Unter anderem kündigte der chinesische Finanzminister weitere Stimuli und Hilfen bei der Bewältigung der Schuldenrisiken lokaler Gebietskörperschaften an. BYD steigen um 5,5 Prozent. Das Unternehmen hat einen scharfen Gewinnanstieg im ersten Halbjahr verbucht. In Japan steigt der Nikkei-225 dagegen nur mäßig - gebremst vom wieder etwas zulegenden Yen. Zudem sorgen schwache Arbeitsmarktdaten nicht für Kauflaune. Die Aktie von Toyota zeigt sich indes unverändert. Laut Berichten stehen die Produktionsbänder in Japan aufgrund technischer Probleme still. In Südkorea schiele der Markt etwas nach China, heißt es. Sollte die chinesische Konjunktur Fahrt aufnehmen, stützte dies auch die heimische Wirtschaft. Daher sind Reederei- und Werfttitel gesucht.

US-NACHBÖRSE

Cisco Systems (+0,1%) und Nutanix (+0,8%) verkündeten eine Partnerschaft zur Vereinfachung der Umstellung von Geschäftsmodellen auf Multicloud-Systeme. TSR legten um 6,8 Prozent zu. Der Verwaltungsrat will einen Prozess zur Identifizierung und Bewertung potenzieller strategischer Alternativen einleiten. OP Bancorp hat ein Aktienrückkaufprogramm aufgelegt, der Kurs kletterte um 3,2 Prozent. Joann (+6%) verbuchte bereinigt einen höheren Umsatz als erwartet, der Verlust fiel dagegen ebenfalls höher aus. Heico büßten nach Geschäftsausweis 5,6 Prozent ein.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 34.559,98 +0,6% 213,08 +4,3%

S&P-500 4.433,31 +0,6% 27,60 +15,5%

Nasdaq-Comp. 13.705,13 +0,8% 114,49 +30,9%

Nasdaq-100 15.052,46 +0,7% 110,63 +37,6%

Mo Di

Umsatz NYSE (Aktien) 659 Mio 742 Mio

Gewinner 2.140 1.715

Verlierer 762 1.133

Unverändert 108 140

Freundlich - Das Notenbanker-Symposium in Jackson Hole war weitgehend abgehakt, dafür rückten anstehende Konjunkturdaten in den Blick, denen die Anleger in wachsenden Maße optimistisch entgegenblickten. Mit Spannung erwartet werden vor allem der Preisindex der persönlichen Konsumausgaben (PCE-Deflator) und Daten vom Arbeitsmarkt am Mittwoch und Freitag. Der PCE-Deflator gilt als das von der US-Notenbank bevorzugte Preismaß. Der Mischkonzern 3M (+5,2%) steht offenbar kurz davor, durch Zahlung von 5,5 Milliarden Dollar einen Schlussstrich unter Klagen von Veteranen zu ziehen. Sie werfen 3M und einer Tochtergesellschaft vor, dass deren Ohrstöpsel sie nicht vor Hörverlust geschützt hätten. Jabil (+8,9%) verkauft sein Mobilitätsgeschäft für 2,2 Milliarden Dollar an BYD Electronic. Horizon Therapeutics gewannen 5,1 Prozent. Die US-Wettbewerbsaufsicht hat die Anfechtung der 27,8 Milliarden Dollar teuren Übernahme von Horizon durch Amgen ausgesetzt. Amgen zeigten sich gut behauptet. Der chinesische Hersteller von Elektrofahrzeugen Xpeng (+5,3%) kauft ein Smart-Car-Entwicklungsunternehmen von Didi Global für rund 744 Millionen Dollar und hat zudem eine umfassendere Partnerschaft mit dem Transportdienstleister vereinbart.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 5,06 -2,1 5,08 63,9

5 Jahre 4,39 -5,9 4,45 39,2

7 Jahre 4,32 -4,0 4,36 35,4

10 Jahre 4,20 -3,2 4,23 32,0

30 Jahre 4,28 -0,8 4,29 30,9

Die Zinserhöhungserwartung ist nach dem Auftritt von US-Notenbankchef Jerome Powell in Jackson Hole etwas gestiegen, insbesondere was eine im November für möglich gehaltene Erhöhung betrifft. Die Renditen gaben dennoch nach. Sie waren aber zuletzt bereits deutlich gestiegen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:45 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0821 +0,0% 1,0820 1,0814 +1,1%

EUR/JPY 158,41 -0,1% 158,57 158,39 +12,9%

EUR/GBP 0,8570 -0,2% 0,8587 0,8594 -3,2%

GBP/USD 1,2627 +0,2% 1,2602 1,2584 +4,4%

USD/JPY 146,39 -0,1% 146,54 146,49 +11,6%

USD/KRW 1.321,04 -0,3% 1.324,87 1.326,69 +4,7%

USD/CNY 7,2884 +1,1% 7,2058 7,1929 +5,7%

USD/CNH 7,2917 -0,0% 7,2919 7,2987 +5,3%

USD/HKD 7,8448 -0,0% 7,8458 7,8456 +0,5%

AUD/USD 0,6445 +0,3% 0,6429 0,6410 -5,4%

NZD/USD 0,5924 +0,3% 0,5908 0,5901 -6,7%

Bitcoin

BTC/USD 26.037,29 +0,2% 25.976,47 25.874,78 +56,9%

Der Dollarindex gibt am Morgen 0,1 Prozent nach. Händler sprechen von einer steigenden Risikoneigung, die den Dollar schwäche. Die Analysten der Bank of America bleiben dem Greenback aber kurzfristig gewogen, sie sehen den Euro bis zum Jahresende auf 1,05 Dollar sinken.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 79,99 80,1 -0,1% -0,11 +2,1%

Brent/ICE 84,35 84,42 -0,1% -0,07 +2,0%

Der WTI-Ölpreis legte um 0,3 Prozent zu. Zentrales Thema am US-Ölmarkt war der Tropensturm Idalia, der sich den Vorhersagen der Meteorologen zufolge im späteren Verlauf des Montags zu einem Hurrikan entwickeln und am Mittwoch voraussichtlich die Golfküste bei Florida erreichen sollte. Es bestehe die Gefahr, dass die dortige Energieindustrie beeinträchtigt werde, hieß es. Der Preis für die Nordseesorte Brent trat derweil mehr oder weniger auf der Stelle.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.925,17 1.919,69 +0,3% +5,48 +5,6%

Silber (Spot) 24,32 24,28 +0,2% +0,05 +1,5%

Platin (Spot) 970,20 969,50 +0,1% +0,70 -9,2%

Kupfer-Future 3,78 3,76 +0,6% +0,02 -1,0%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die leicht nachgebenden Anleiherenditen in Verbindung mit der Stabilisierung des US-Dollar stützten den Goldpreis. Die Feinunze tendierte 0,2 Prozent höher bei 1.920 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

3M

Das Board hat einen Vergleich in Höhe von 6 Milliarden US-Dollar gebilligt, um Vorwürfe auszuräumen, dass 3M-Ohrstöpsel bei Veteranen zu Gehörverlust geführt haben.

BYD

hat im ersten Halbjahr Gewinn und Umsatz deutlich gesteigert und dabei von starker Nachfrage im Bereich Elektrofahrzeuge profitiert. Wie der chinesische Konzern mitteilte, stieg der Nettogewinn per Ende Juni auf 10,95 Milliarden Yuan (1,39 Milliarden Euro), verglichen mit 3,59 Milliarden Yuan im Vorjahr. Der Umsatz stieg um 73 Prozent auf 260,12 Milliarden Yuan, er profitierte von den starken Verkäufen von Elektrofahrzeugen. Der Konzern stellt auch Komponenten für Mobiltelefone her.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/flf

(END) Dow Jones Newswires

August 29, 2023 02:05 ET (06:05 GMT)