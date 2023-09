Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

Die Ratingagentur Moody's hat vor den Folgen eines Ausgabenstopps der US-Reierung gewarnt. Ein Stillstand der Bundesregierung hätte für die USA "negative" Auswirkungen auf die Kreditwürdigkeit. Der Kongress bemüht sich derzeit um eine Einigung, um einen Stillstand zum 1. Oktober abzuwenden, aber die Mitglieder der Republikaner im Repräsentantenhaus haben Schwierigkeiten, einen Konsens zu finden. Ein sogenannter Shutdown wäre zwar wohl nur temporär und dürfte sich auf regierungsnahe Bereiche konzentrieren, so Moody's. Er würde aber "die Schwäche der institutionellen und politischen Leistungsfähigkeit der USA im Vergleich zu anderen mit Aaa bewerteten Staaten unterstreichen".

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

Keine wichtigen Termine angekündigt

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

16:00 Index des Verbrauchervertrauens September

PROGNOSE: 105,5

zuvor: 106,1

16:00 Neubauverkäufe August

PROGNOSE: -2,7% gg Vm

zuvor: +4,4% gg Vm

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 4.362,00 -0,4%

E-Mini-Future Nasdaq-100 14.865,50 -0,5%

Nikkei-225 32.342,89 -1,0%

Hang-Seng-Index 17.602,88 -0,7%

Kospi 2.464,46 -1,3%

Shanghai-Composite 3.111,11 -0,1%

S&P/ASX 200 7.044,80 -0,4%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Schwächer - Die Sorge vor länger erhöht bleibenden Zinsen und deren negativen Folgen für die Wirtschaft ist erneut das bestimmende Thema. Dass die US-Börsen ihren viertägigen Abwärtstrend mit kleinen Erholungsgewinnen stoppen konnten, stützt nicht. Zumal es mit den Marktzinsen in den USA zugleich auf neue Mehrjahreshoch nach oben ging. In Hongkong stehen erneut Immobilienaktien auf der Verkaufsliste, nachdem der Riese China Evergrande jüngst seinen 35 Milliarden Dollar schweren Umschuldungsplan verwerfen musste, weil Immobilienverkäufe nicht so gut liefen wie kalkuliert. Evergrande fallen um weitere 7 Prozent zurück, Country Garden um 3,1 und Longfor um 2,4 Prozent. Angesichts der offenbar anhaltenden Probleme im Immobiliensektor warte der Markt umso gespannter auf die neusten Einkaufsmanagerdaten aus China im späteren Wochenverlauf, heißt es. Unter den Einzelwerten geht es in Tokio für Japan Exchange Group um 2,8 Prozent nach oben, nachdem der Börsenbetreiber seinen Ausblick erhöht hat. Qantas Airways geben in Sydney um 1,3 Prozent nach. Die Fluglinie warnte, dass ihre Treibstoffrechnung für die erste Hälfte des Geschäftsjahres 2024 aufgrund höherer Ölpreise und eines niedrigeren australischen Dollars rund 129 Millionen US-Dollar höher ausfallen wird.

US-NACHBÖRSE

Profound Medical schossen um gut 10 Prozent nach oben. Das Unternehmen hatte von der Nahrungsmittel- und Medikamentenaufsichtsbehörde (FDA) die Zulassung für ein Modul zur Verwendung bei Prostataoperationen erhalten. Brainstorm Cell Therapeutics machten 5,1 Prozent gut, nachdem der Kurs zuvor um 48 Prozent eingebrochen war. Auslöser war, dass die FDA zwar über das Präparat NurOwn des Unternehmens zur Behandlung von degenerativen Erkrankungen des Nervengewebes diskutieren will, aber zugleich "große Bedenken, dass die verfügbaren Daten nicht dem gesetzlichen Standard des substanziellen Nachweises der Wirksamkeit entsprechen" äußerte. Thor Industries gaben um 2,2 Prozent nach. Der Hersteller von Wohnmobilen hatte mit einer Prognose für das Geschäftsjahr 2024 enttäuscht. Ford (+0,3%) zeigten sich wenig bewegt von der Nachricht, die Arbeiten am 3,5 Milliarden Dollar teuren Bau einer Batteriefabrik in Michigan gestoppt zu haben. a.k.a. Brands verteuerten sich um 2,1 Prozent. Das Unternehmen hatte eine Aktienzusammenlegung im Verhältnis 12:1 angekündigt, um so die Vorgabe für eine Beibehaltung der Börsennotierung zu erfüllen, wonach der Aktienkurs mindestens 1 Dollar betragen muss. Umgesetzt werden soll die Maßnahme am Freitag.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 34.007,21 +0,1% 43,37 +2,6%

S&P-500 4.337,48 +0,4% 17,42 +13,0%

Nasdaq-Comp. 13.271,32 +0,5% 59,51 +26,8%

Nasdaq-100 14.768,90 +0,5% 67,80 +35,0%

Montag Freitag

Umsatz NYSE (Aktien) 786 Mio 846 Mio

Gewinner 1.394 1.372

Verlierer 1.507 1.513

Unverändert 97 94

Gut behauptet - Nach vier Tagen zuvor mit Verlusten kam es zu einer moderaten Erholung. Gekennzeichnet war der Handel von kräftig steigenden Renditen am Anleihemarkt. Im Blick stand zudem der Streit um die Staatsausgaben in den USA, wegen dem ab dem 1. Oktober ein Ausgabenstopp droht. Anleger dürften sich auch in Erwartung wichtiger Konjunkturdaten zurückgehalten haben, allen voran ein Preisindex am Freitag. HP fielen um 1,8 Prozent, nachdem Berkshire Hathaway zuletzt HP-Aktien im Wert von rund 130 Millionen Dollar verkauft hatte. Aktien von Filmstudios und Streamingdiensten zeigten sich uneinheitlich nach dem Ende des Streiks der Drehbuchautoren. Paramount Global legten 0,2 Prozent zu, Warner Bros Discovery fielen um 4,0 Prozent, während Walt Disney 0,3 Prozent nachgaben. Netflix gewannen hingegen 1,3 Prozent. Bei den Aktien von Kinoketten stiegen Cinemark um 2,7, AMC Entertainment um 6,8 und Imax um 1,5 Prozent. Boeing (+0,5%) reagierten kaum darauf, dass Air Canada 18 Großraum-Maschinen des Typs 787-10 Dreamliner bestellte.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 5,12 +2,6 5,09 69,8

5 Jahre 4,61 +4,3 4,57 61,4

7 Jahre 4,60 +8,1 4,52 63,5

10 Jahre 4,54 +10,0 4,44 65,8

30 Jahre 4,67 +14,0 4,53 69,7

Die Anleiherenditen stiegen erneut und zwar deutlich. Die falkenhaften Äußerungen der US-Notenbank mit der Aussicht auf noch länger erhöhte Zinsen hätten weiter gewirkt, hieß es. Die Rendite zehnjähriger Papiere erreichte den höchsten Stand seit 2007.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:10 % YTD

EUR/USD 1,0585 -0,1% 1,0593 1,0650 -1,1%

EUR/JPY 157,65 -0,0% 157,66 158,06 +12,3%

EUR/GBP 0,8679 +0,0% 0,8675 0,8696 -1,9%

GBP/USD 1,2197 -0,1% 1,2211 1,2247 +0,8%

USD/JPY 148,94 +0,1% 148,84 148,42 +13,6%

USD/KRW 1.348,58 +3,0% 1.309,39 1.335,86 +6,9%

USD/CNY 7,1847 -0,0% 7,1880 7,1940 +4,2%

USD/CNH 7,3109 -0,1% 7,3156 7,3108 +5,5%

USD/HKD 7,8192 +0,0% 7,8162 7,8153 +0,1%

AUD/USD 0,6413 -0,2% 0,6423 0,6426 -5,9%

NZD/USD 0,5958 -0,1% 0,5967 0,5954 -6,2%

Bitcoin

BTC/USD 26.310,20 +0,1% 26.277,50 26.118,11 +58,5%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar stieg mit den steigenden US-Marktzinsen weiter, der Dollarindex legte um 0,4 Prozent zu, zum Euro erreichte der Dollar ein Halbjahreshoch.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 89,39 89,68 -0,3% -0,29 +15,3%

Brent/ICE 92,94 93,29 -0,4% -0,35 +13,2%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise zeigten sich nach den leichten Vortagesabgaben wenig verändert auf hohem Niveau.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.913,85 1.915,97 -0,1% -2,12 +4,9%

Silber (Spot) 22,93 23,13 -0,9% -0,20 -4,3%

Platin (Spot) 908,28 916,00 -0,8% -7,73 -15,0%

Kupfer-Future 3,67 3,67 -0,1% -0,00 -3,8%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis gab mit dem festeren Dollar und den gestiegenen Renditen nach. Der Preis für die Feinunze ermäßigte sich im US-Handel um 0,5 Prozent.

+++++ MELDUNGEN SEIT MONTAG 20.00 UHR +++++

NATO - Beitritt Schwedens

Im Ringen um einen Nato-Beitritt Schwedens hat Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban einer schnellen Ratifizierung durch sein Land eine Absage erteilt.

FORD

hat die Arbeiten an der 3,5 Milliarden Dollar teuren Batteriefabrik in Michigan gestoppt und die Ausgaben dafür begrenzt. Die Arbeiten sollen erst wieder aufgenommen werden, wenn der Konzern zuversichtlich ist, dass die Fabrik wettbewerbsfähig betrieben werden kann. "Wir haben noch keine endgültige Entscheidung über die dort geplanten Investitionen getroffen", sagte ein Sprecher. Das Werk sollte bei Beginn der Produktion, der für 2026 vorgesehen war, rund 2.500 Mitarbeiter beschäftigen. Die Investition ist Teil des Plans, bis 2026 über 50 Milliarden Dollar in Elektromobilität zu investieren.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err/gos

(END) Dow Jones Newswires

September 26, 2023 01:56 ET (05:56 GMT)