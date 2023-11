Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

DONNERSTAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des Feiertags "Arbeitsdank-Tag" geschlossen. In den USA bleiben wegen Thanksgiving die Börsen geschlossen.

FREITAG: In den USA findet wegen Thankgiving nur ein verkürzter Handel statt.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Nvidia profitiert weiter von der anhaltend starken Nachfrage nach Halbleitern für KI-Anwendungen. Der Chipkonzern erzielte in seinem dritten Geschäftsquartal erneut einen Rekordumsatz und stellte ein starkes Wachstum in Aussicht. Sowohl Umsatz als auch Gewinn fielen besser aus als von Analysten erwartet. Nvidia konnte den Umsatz auf 18,1 Milliarden Dollar mehr als verdreifachen. Der Nettogewinn machte einen Sprung auf 9,2 Milliarden Dollar von 680 Millionen im Vorjahreszeitraum. Das bereinigte Ergebnis je Aktie betrug 4,02 Dollar. Analysten hatten im Factset-Konsens mit einem Gewinn je Aktie von 3,37 Dollar und einem Umsatz von 16,2 Milliarden Dollar gerechnet. Im laufenden vierten Quartal rechnet Nvidia mit einem Umsatz von rund 20 Milliarden Dollar. Analysten hatten bisher rund 18 Milliarden prognostiziert.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Oktober

PROGNOSE: -3,4% gg Vm

zuvor: +4,6% gg Vm

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 229.000

zuvor: 231.000

16:00 Index Verbraucherstimmung Uni Michigan

(2. Umfrage) November 60,6

PROGNOSE: 60,6

1. Umfrage: 60,4

zuvor: 63,8

16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information

Administration (EIA)

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 4.547,75 -0,1%

E-Mini-Future Nasdaq-100 15.955,00 -0,2%

Nikkei-225 33.451,83 +0,3%

Hang-Seng-Index 17.688,92 -0,3%

Kospi 2.511,70 +0,1%

Shanghai-Composite 3.043,61 -0,8%

S&P/ASX 200 7.073,40 -0,1%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Am meisten tat sich in Tokio, wo der Nikkei-225 etwas Fahrt aufnahm, nachdem er im Minus gestartet war. Etwas Rückenwind kam vom nachgebenden Yen. In Schanghai und in Hongkong gaben die Marktbarometer leicht nach. Dem Handel fehlten frische Impulse, nachdem sich auch an der Wall Street am Vortag nur wenig getan hatte. Das Protokoll der jüngsten US-Notenbankskitzung hatte keine neuen Erkenntnosse über die weitere Zinspolitik gebracht. "Alle Teilnehmer waren sich einig, dass der Ausschuss in der Position war, vorsichtig vorzugehen", heißt es in der Aufzeichnung. Weiter will die US-Notenbank demnach vor allem datenabhängig agieren.

US-NACHBÖRSE

Nvidia gaben um 1,7 Prozent nach, nachdem der Chiphersteller erneut einen Rekordumsatz präsentiert und ein starkes Wachstum in Aussicht gestellt hatte. Anleger dürften die guten Nachrichten zu Gewinnmitnahmen genutzt haben, zumal die Aktie im laufenden Jahr bereits massiv gestiegen ist um über 200 Prozent. Für HP ging es nach Zahlen und Auslick um 3,3 Prozent nach unten. Urban Outfitters wartete mit einem starken Rückgang der vergleichbaren Umsätze im Berichtsquartal auf. Der Kurs fiel darauf um knapp 6 Prozent. Der Einzelhändler Nordstrom schaffte es trotz gesunkener Umsätze, schwarze Zahlen zu schreiben, die zudem etwas höher ausfielen als von Analysten geschätzt. Der Kurs gab um 0,6 Prozent nach. Inter Parfums zeigten sich nach den Quartalszahlen 0,5 Prozent fester. Autodesk wurden um gut 3 Prozent nach unten genommen. Das Softwareunternehmen übertraf zwar die Erwartungen für das Berichtsquartal, präsentierte aber nur einen durchwachsenen Ausblick. Guess knickten um gut 14 Prozent ein. Das Bekleidungsunternehmen hatte nicht nur enttäuschende Quartalszahlen veröffentlicht, sondern auch den Ausblick gesenkt.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 35.088,29 -0,2% -62,75 +5,9%

S&P-500 4.538,19 -0,2% -9,19 +18,2%

Nasdaq-Comp. 14.199,98 -0,6% -84,55 +35,7%

Nasdaq-100 15.933,62 -0,6% -93,44 +45,7%

Montag Freitag

Umsatz NYSE (Aktien) 781 Mio 854 Mio

Gewinner 943 1.784

Verlierer 1.884 1.067

unverändert 95 100

Knapp behauptet - Insgesamt fehlten dem Markt frische Impulse. Im späten Verlauf zeigte das Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung, dass die Notenbanker nicht bereit waren, die Zinserhöhungen für beendet zu erklären. Das Protokoll deutete jedoch darauf hin, dass sie die aktuellen Zinssätze zumindest für den Rest des Jahres beibehalten dürften. Zoom Video hatte nach einem besser als erwartet ausgefallenen dritten Quartal den Ausblick für das Gesamtjahr angehoben. Die Prognose für das laufende Quartal konnte jedoch nicht ganz überzeugen. Die Aktie büßte 0,1 Prozent ein. Merck & Co gaben um 0,5 Prozent nach mit der Nachricht, Caraway Therapeutics für bis zu 610 Millionen Dollar zu übernehmen. Bei CRH (+4,1%) kam gut an, dass der Baustoffhersteller von Martin Marietta Materials ein Portfolio von Zement- und Transportbetonanlagen für insgesamt 2,1 Milliarden Dollar kauft. Symbotic machten einen Kurssprung um 40,2 Prozent nach oben. Der Umsatz des Lagerautomatisierers übertraf im vierten Geschäftsquartal die Erwartungen. Dazu kam der Ausblick gut an.

US-ANLEIHEN

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,90 +0,4 4,90 48,0

5 Jahre 4,42 -1,1 4,43 42,1

7 Jahre 4,44 -2,0 4,46 46,8

10 Jahre 4,41 -0,9 4,42 53,1

30 Jahre 4,56 -0,8 4,57 59,3

Die Renditen gaben überwiegend leicht nach,. Schwach ausgefallene Immobiliendaten hätten die Diskussion um baldige Zinssenkungen weiter angeheizt, hieß es.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:05 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0902 -0,1% 1,0911 1,0961 +1,9%

EUR/JPY 162,39 +0,4% 161,77 161,60 +15,7%

EUR/GBP 0,8709 +0,1% 0,8704 0,8747 -1,6%

GBP/USD 1,2518 -0,1% 1,2536 1,2531 +3,5%

USD/JPY 148,95 +0,5% 148,27 147,46 +13,6%

USD/KRW 1.302,02 +0,5% 1.296,18 1.286,76 +3,2%

USD/CNY 7,1466 +0,7% 7,0969 7,0959 +3,6%

USD/CNH 7,1525 +0,1% 7,1469 7,1331 +3,2%

USD/HKD 7,7984 +0,0% 7,7957 7,7930 -0,1%

AUD/USD 0,6537 -0,2% 0,6553 0,6577 -4,1%

NZD/USD 0,6027 -0,4% 0,6048 0,6073 -5,1%

Bitcoin

BTC/USD 36.513,46 +0,3% 36.397,05 37.315,09 +120,0%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar mchte zum Euro Boden gut, vor allem weil der Euro nach taubenhaft interpretierten Aussagen von EZB-Präsidentin Christine Lagarde nachgab. Sie hatte signalisiert, dass sich die EZB nach einer beispiellosen Serie von Zinserhöhungen nun in einer abwartenden Haltung befinde. Sie rechne mit einem weiteren Rückgang des Inflationsdrucks.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 77,62 77,77 -0,2% -0,15 +1,1%

Brent/ICE 82,30 82,45 -0,2% -0,15 +0,8%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise zeigten sich kaum verändert und konsolidierten ihre Vortagesaufschläge. Zu Wochenbeginn waren sie aufgrund der Erwartung gestiegen, dass Saudi-Arabien und Russland auf dem Opec-Treffen am Wochenende ihre Fördermengenkürzungen bis Anfang 2024 verlängern könnten. Auch ein von Huthi-Rebellen gekapertes Frachtschiff im Roten Meer hatte die Preise getrieben.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.002,72 1.998,43 +0,2% +4,29 +9,8%

Silber (Spot) 23,83 23,78 +0,2% +0,05 -0,6%

Platin (Spot) 937,88 937,50 +0,0% +0,38 -12,2%

Kupfer-Future 3,79 3,81 -0,7% -0,03 -0,6%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis legte 1 Prozent zu mit der Spekulation auf bald sinkende Zinsen.

+++++ MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 20.00 UHR +++++

ISRAEL/HAMAS

Der Vermittler Katar hat ein Abkommen zwischen Israel und der Hamas zur Freilassung von 50 Geiseln im Gegenzug für eine viertägige Waffenruhe bestätigt. "Der Beginn der Pause wird innerhalb der nächsten 24 Stunden bekanntgegeben und soll vier Tage dauern, vorbehaltlich einer Verlängerung", erklärte das Außenministerium von Katar. "Die Vereinbarung sieht die Freilassung von 50 Frauen und Kindern vor, die derzeit im Gazastreifen festgehalten werden, im Gegenzug für die Freilassung von palästinensischen Frauen und Kindern, die in israelischen Gefängnissen festgehalten werden, wobei die Zahl der Freigelassenen in späteren Phasen der Umsetzung der Vereinbarung erhöht werden soll", hieß es weiter.

SINGAPUR - Konjunktur

Das BIP Singapurs ist im dritten Quartal revidiert um 1,4 Prozent zum Vorquartal gestiegen. Vorläufig war ein Plus von 1,0 Prozent berichtet worden.

USA - Geldpolitik

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 22, 2023 02:20 ET (07:20 GMT)