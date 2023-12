Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ TAGESTHEMA I +++++

China Evergrande bekommt mehr Zeit. Ein Gericht in Hongkong hat dem angeschlagenen Immobilienentwickler mehr als einen Monat Zeit gegeben, um einen Plan für die Restrukturierung seiner Schulden in Milliardenhöhe auszuarbeiten. Analysten hatten erwartet, dass das Gericht am Montag die Liquidation des Unternehmens anordnet. Nun wurde das Verfahren auf den 29. Januar vertagt.

+++++ TAGESTHEMA II +++++

Die USA wollen 3 Milliarden Dollar in den Grünen Klimafonds (GCF) einzahlen. Das kündigte Vizepräsidentin Kamala Harris an. Es handelt sich um die erste Einzahlung der USA in den Fonds seit 2014. Der GCF ist eines der wichtigsten Instrumente der internationalen Klimafinanzierung. Mit dem Fonds sollen der Klimaschutz und die Anpassung an Klimafolgen in Entwicklungsländern zu unterstützt werden.

Bundeskanzler Olaf Scholz hat in seiner Rede vor der UN-Klimakonferenz zur Eile bei zusätzlichen Anstrengungen aufgerufen, um die Erderwärmung noch auf 1,5 Grad zu begrenzen. Konkret forderte er bis 2030 weltweit eine Verdreifachung des Ausbaus erneuerbarer Energien sowie eine Verdopplung der Energieeffizienz bis Ende des Jahrzehnts.

Eine Gruppe von etwa 20 Staaten hat auf der UN-Klimakonferenz in Dubai zum Ausbau der Atomkraft aufgerufen. Beteiligt an der gemeinsamen Erklärung sind unter anderem die USA, Frankreich, Großbritannien sowie das Gastgeberland Vereinigte Arabische Emirate. Ziel sei es, die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern zu verringern, hieß es.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

Keine wichtigen Termine angekündigt

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

16:00 Auftragseingang Industrie Oktober

PROGNOSE: -3,5% gg Vm

zuvor: +2,8% gg Vm

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 4.592,50 -0,2%

E-Mini-Future Nasdaq-100 15.972,00 -0,3%

Nikkei-225 33.231,27 -0,6%

Hang-Seng-Index 16.744,86 -0,5%

Kospi 2.514,95 +0,4%

Shanghai-Composite 3.023,85 -0,3%

S&P/ASX 200 7.124,70 +0,7%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Sydeny und Seoul folgen der US-Vorgabe vom Freitag nach oben. Dort hatten erneut stark fallende Marktzinsen für Kursgewinne bei Aktien gesorgt. Unter anderem waren Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell als taubenhaft interpretiert worden. Powell hatte es zwar als zu früh bezeichnet, bereits über Zinssenkungen zu spekulieren, er signalisierte aber, dass Zinserhöhungen der Vergangenheit angehören dürften. Der Nikkei-Index in Tokio wird laut Händlern vom deutlich festeren Yen im Zaum gehalten, wodurch sich japanische Exporte verteuern. Außerdem verringern sich dadurch die im Ausland generierten und nach Japan in Yen repatriierten Gewinne der Unternehmen. Besonders leiden darunter aktuell Autowerte. Nissan Motor, Mitsubishi Motors oder Toyota verbilligen sich um bis zu 3 Prozent. In Hongkong stehen China Evergrande im Fokus. Die Aktie macht einen Satz um gut 13 Prozent nach oben. Ein Gericht hat dem in Schieflage geratenen Immobilienentwickler mehr Zeit für die Ausarbeitung eines Plans zur Umstrukturierung von Schulden in Milliardenhöhe gewährt. Wuxi Biologics brechen um über 23 Prozent ein, nachdem das Unternehmen den Gewinn- und Umsatzausblick gesenkt hat.

US-NACHBÖRSE

Uber Technologies legten um über 5 Prozent zu. Treiber war die offizielle Mitteilung, dass die Aktie in den viel beachteten S&P-500-Index aufsteigt. Die Spekulation hatte den Kurs in den vergangenen Wochen bereits gestützt. Ebenfalls in den Index kommen Jabil Circuits (+3,1%) und Builders Firstsource (+2,6%). Xos wurden 2,4 Prozent höher gestellt auf 0,29 Dollar. Das Technologieunternehmen hatte eine Aktienzusammenlegung im Verhältnis 30:1 mitgeteilt, um damit die Anforderung an die Fortführungen der Börsennotierung zu gewährleisten. National Storage Affiliates legten nach der Mitteilung eines Aktienrückkaufs um 2,7 Prozent zu. Citizens Holding knickten um 22 Prozent ein. Die Bank-Holding hatte mitgeteilt, die Börsennotierung an der Nasdaq einstellen zu wollen.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 36.245,50 +0,8% 294,61 +9,4%

S&P-500 4.594,63 +0,6% 26,83 +19,7%

Nasdaq-Comp. 14.305,03 +0,6% 78,81 +36,7%

Nasdaq-100 15.997,58 +0,3% 49,71 +46,2%

Freitag Donnerstag

Umsatz NYSE (Aktien) 1.014 Mio 1.913 Mio

Gewinner 2.469 1.786

Verlierer 421 1.038

unverändert 50 110

Freundlich - Schwach ausgefallene Konjunkturdaten befeuerten die Hoffnungen auf bald sinkende Zinsen in den USA und sorgten für steigende Aktienkurse. Passend dazu zeigte die jüngste Rally der Anleihekurse keine Anzeichen von Ermüdung, die Marktzinsen gaben also erneut kräftig nach. Die Wirtschaftstätigkeit im verarbeitenden US-Gewerbe war im November den 13. Monat in Folge geschrumpft, was am Markt als Zeichen für die Wirksamkeit der erfolgten Zinserhöhungen verstanden wurde. Dass es mit den Zinserhöhungen vorbei sein dürfte, dafür kamen auch Signale von US-Notenbankchef Jerome Powell. Deutlich um über 5 Prozent abwärts ging es mit der Pfizer-Aktie. Der Pharmariese hat einen Dämpfer bei der Studie eines Abnehmpräparats erlitten und die Studie beendet. Tesla gaben um 0,5 Prozent nach und zeigten sich unbeeindruckt davon, dass Tesla vier Jahre nach der Vorstellung des ersten Pick-up-Modells Cybertruck nun mit der Auslieferung begonnen hat. Laut Marktexperten ist der Cybertruck eher aus Marketinggesichtspunkten interessant, weniger als Gewinnbringer. Uber Technologies zogen um 1,7 Prozent an. Hier trieben Spekulationen über eine Aufnahme der Aktie in den S&P-500-Index, nachdem sich der Dienstleister für Personenbeförderung mit zuletzt positiven Quartalszahlen für eine Aufnahme in den Index qualifiziert hat. Sie könnte nach Börsenschluss im Zuge der vierteljährlichen Überprüfung des Index bekannt gegeben werden, hieß es.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,55 -15,0 4,70 13,1

5 Jahre 4,14 -13,1 4,27 13,9

7 Jahre 4,21 -13,0 4,34 24,5

10 Jahre 4,21 -12,0 4,33 33,1

30 Jahre 4,40 -9,9 4,50 42,6

Die Marktzinsen gaben erneut sehr stark nach. Die Zehnjahrsrendite liegt mittlerweile bei 4,21 Prozent, verglichen mit einem Jahreshoch knapp unter 5 Prozent Mitte Oktober. Am Zinsterminmarkt stieg nach schwachen US-Konjunkturdaten und Aussagen von US-Notenbankchef Powell die Wahrscheinlichkeit für die erste Zinssenkung bereits im März von 41,5 auf nun 55 Prozent. Eine Zinssenkung sogar schon im Januar wird mit 10 Prozent Wahrscheinlichkeit eingepreist, verglichen mit 4 Prozent am Vortag.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Fr, 8:26 % YTD

EUR/USD 1,0875 -0,1% 1,0885 1,0909 +1,6%

EUR/JPY 159,45 -0,1% 159,68 161,59 +13,6%

EUR/GBP 0,8575 +0,1% 0,8566 0,8629 -3,1%

GBP/USD 1,2683 -0,2% 1,2707 1,2643 +4,9%

USD/JPY 146,62 -0,1% 146,70 148,12 +11,8%

USD/KRW 1.304,68 +0,2% 1.302,29 1.305,99 +3,4%

USD/CNY 7,1378 +0,9% 7,0720 7,1449 +3,5%

USD/CNH 7,1409 +0,2% 7,1266 7,1520 +3,1%

USD/HKD 7,8140 -0,0% 7,8142 7,8110 +0,1%

AUD/USD 0,6657 -0,2% 0,6671 0,6604 -2,3%

NZD/USD 0,6191 -0,2% 0,6205 0,6156 -2,5%

Bitcoin

BTC/USD 41.494,24 +3,5% 40.081,95 38.342,54 +150,0%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der auf Erholungskurs befindliche Dollar machte mit den sinkenden Marktzinsen kehrt und gab wieder nach. Letztendlich ging er zum Euro wenig verändert aus dem Tag.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 73,46 74,07 -0,8% -0,61 -4,3%

Brent/ICE 78,19 78,88 -0,9% -0,69 -3,7%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Abwärts um gut 2 Prozent ging es mit dem Ölpreis. Die beim Treffen der Opec+ beschlossenen zusätzlichen Förderkürzungen waren am Vortag schon verpufft bzw. mit sinkenden Preisen quittiert worden. Laut Marktexperten deutet die Marktreaktion auf Bedenken hin, weil die angekündigten Kürzungen freiwillig sind. Das sei ein Zeichen, dass es immer schwieriger werde, sich auf gruppenweite Maßnahmen zu einigen und schüre Zweifel, dass die vereinbarten Förderkürzungen von den einzelnen Kartellmitgliedern auch umgesetzt würden. "Wir vermuten, dass der nächste Schritt der Opec+ sein wird, die Produktion zu erhöhen, und dass alle angekündigten freiwilligen Kürzungen bis Ende 2024 schrittweise rückgängig gemacht werden", sagte Bill Weatherburn, Rohstoffexperte bei Capital Economics.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

December 04, 2023 01:44 ET (06:44 GMT)