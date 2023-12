Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

Oracle hat seinen Umsatz im zweiten Geschäftsquartal dank des starken Cloud-Wachstums gesteigert. Die Erlöse verfehlten allerdings die Erwartungen der Analysten, worauf die Aktie im nachbörslichen Handel am Montag um 8,8 Prozent absackte. Allerdings hatte sie seit Jahresbeginn etwa 40 Prozent zugelegt. Der Gewinn je Aktie lag leicht über dem Analystenkonsens.

Der Konzernumsatz kletterte im Zeitraum von September bis November um 5 Prozent auf 12,9 Milliarden US-Dollar von 12,3 Milliarden im Vorjahr. Analysten hatten im Konsens mit 13,1 Milliarden gerechnet, während Oracle selbst ein Plus von 5 bis 7 Prozent bzw 3 bis 5 Prozent wechselkursbereinigt in Aussicht gestellt hatte.

Der Umsatz des Cloud-Geschäfts legte um 25 Prozent auf 4,8 Milliarden Dollar zu.

Unter dem Strich erzielte Oracle einen Gewinn von 2,5 Milliarden Dollar nach 1,74 Milliarden im Vorjahr. Das bereinigte Ergebnis je Aktie betrug 1,34 (Vorjahr: 1,21) Dollar. Analysten hatten im Factset-Konsens mit 1,33 Dollar gerechnet.

14:30 Realeinkommen November

14:30 Verbraucherpreise November

PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+3,1% gg Vj

zuvor: 0,0% gg Vm/+3,2% gg Vj

Verbraucherpreise Kernrate

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+4,0% gg Vj

zuvor: +0,2% gg Vm/+4,0% gg Vj

INDEX Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 4.626,50 +0,0%

E-Mini-Future Nasdaq-100 16.260,75 +0,1%

Nikkei-225 32.843,70 +0,2%

Hang-Seng-Index 16.395,47 +1,2%

Kospi 2.535,90 +0,4%

Shanghai-Composite 2.999,14 +0,3%

S&P/ASX 200 7.235,30 +0,5%

Überwiegend im Plus tendieren die Börsen in Ostasien und Australien am Dienstag. Positive Vorgaben der US-Börsen ermutigen die Anleger zum Kauf, wie Händler sagen. Allzu weit wagen sich die Investoren aber nicht aus der Deckung, denn mit den US-Verbraucherpreisen im späteren Tagesverlauf stehen wichtige Konjunkturdaten auf der Agenda. Dazu beginnt die zweitägige Zinssitzung der US-Notenbank, deren Ergebnis am Mittwoch bekannt gegeben wird. Am Donnerstag folgen die Zinsentscheide der Europäischen Zentralbank und der Bank of England. Derweil hat die japanische Zentralbank Medienberichten zufolge keine Eile, von ihrem ultralockeren geldpolitischen Kurs abzuweichen. Dazu sehe die Bank of Japan aktuell keine Notwendigkeit, heißt es. Das stützt den Aktienmarkt in Tokio. Im frühen Handel hatte der Index allerdings deutlicher im Plus gelegen. Hoffnungen auf Wirtschaftsstimuli geben den chinesischen Börsen etwas Auftrieb. Laut Medienberichten tagen am Dienstag Vertreter der chinesischen Regierung, um die Wachstumsziele für die heimische Wirtschaft zu erörtern. Davon profitieren besonders die Aktien des kriselnden Immobiliensektors. In Hongkong gewinnen Country Garden 9,6 Prozent, in Schanghai verbessern sich Poly Real Estate um 7,4 Prozent. Die Aktien von Li Ning steigen in Hongkong um 4,3 Prozent, nachdem das Unternehmen einen Aktienrückkauf angekündigt hat.

US-NACHBÖRSE

Mit einem deutlichen Kursverlust hat die Oracle-Aktie auf die Quartalszahlen des Softwarekonzerns reagiert (siehe Tagesthema). Die Aktien der Google-Mutter Alphabet sanken derweil um 0,4 Prozent, nachdem Google einen wichtigen Wettbewerbsprozess gegen den US-Videospieleentwickler Epic Games verloren hatte. Eine Geschworenenjury in San Francisco urteilte am Montag, dass Google mit seinem App-Marktplatz Play Store und dem dortigen Bezahlsystem ein illegales Monopol gebildet habe.

Der Spielzeughersteller Hasbro baut Medienberichten zufolge wegen schwacher Verkaufszahlen weitere 1.100 Arbeitsplätze ab. Das seien rund 20 Prozent der Mitarbeiter. Die Aktie fiel um 5,5 Prozent. Der Kurs des Wettbewerbers Mattel sank um 1,5 Prozent.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 36.404,93 +0,4% 157,06 +9,8%

S&P-500 4.622,44 +0,4% 18,07 +20,4%

Nasdaq-Comp. 14.432,49 +0,2% 28,51 +37,9%

Nasdaq-100 16.221,74 +0,9% 137,05 +48,3%

Montag Freitag

Umsatz NYSE (Aktien) 914 Mio 872 Mio

Gewinner 1.412 1.614

Verlierer 1.367 1.213

Unverändert 93 95

Etwas fester - Zurückhaltung vor den US-Verbraucherpreisen am Dienstag und dem Zinsentscheid der Federal Reserve am Mittwoch hat den Handel am Montag geprägt. Anleger hätten weiter aus den in diesem Jahr gut gelaufenen Technologieriesen in Aktien kleinerer Unternehmen umgeschichtet, berichteten Händler. Bei den Einzelwerten richteten die Anleger den Blick auf Macy's (+19,4%). Eine Investorengruppe hat ein Kaufangebot in Höhe von 5,8 Milliarden Dollar für die Kaufhauskette gemacht, nachdem der harte Wettbewerb durch Online-Konkurrenten den Wert des Unternehmens stark reduziert hat. Im Schlepptau stiegen Nordstrom und Kohl's um je etwa 7 Prozent. Occidental Petroleum (+1%) übernimmt den nicht börsennotierten Rivalen Crownrock für 12 Milliarden Dollar. Damit dürfte Occidental zu den großen Wettbewerbern Exxon Mobil und Chevron aufschließen, die kürzlich ebenfalls große Übernahmen bekanntgegeben haben. Cigna (+16,7%) hat einen 140 Milliarden Dollar schweren Zusammenschluss mit Humana (-1%)aufgegeben, nachdem sich die Aktionäre gegen den Krankenversicherungs-Megadeal gesträubt hatten, und plant nun umfangreiche Aktienrückkäufe.

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,70 -2,1 4,72 28,2

5 Jahre 4,24 +0,3 4,24 24,4

7 Jahre 4,27 +0,2 4,27 30,1

10 Jahre 4,23 +0,4 4,23 35,2

30 Jahre 4,32 +1,7 4,31 35,3

Die Kurse der US-Anleihen gaben leicht nach, was Händler mit einer überkauften Situation erklärten, verringerten aber im Verlauf ihre Abgaben. Auktionen zehn- und dreijähriger Titel trafen auf eine geringe Nachfrage.

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8:23 % YTD

EUR/USD 1,0770 +0,0% 1,0765 1,0763 +0,6%

EUR/JPY 156,60 -0,5% 157,33 156,47 +11,6%

EUR/GBP 0,8563 -0,1% 0,8573 0,8580 -3,3%

GBP/USD 1,2577 +0,2% 1,2556 1,2545 +4,0%

USD/JPY 145,41 -0,5% 146,15 145,38 +10,9%

USD/KRW 1.313,94 -0,2% 1.316,78 1.317,02 +4,1%

USD/CNY 7,1120 -0,1% 7,1193 7,1798 +3,1%

USD/CNH 7,1852 -0,1% 7,1947 7,1931 +3,7%

USD/HKD 7,8058 +0,0% 7,8052 7,8079 -0,1%

AUD/USD 0,6591 +0,4% 0,6566 0,6563 -3,3%

NZD/USD 0,6155 +0,6% 0,6121 0,6113 -3,1%

BTC/USD 41.392,61 +0,4% 41.247,04 42.168,72 +149,4%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Gut behauptet tendierte der Dollar. Auch hier warteten die Teilnehmer auf die Inflationsdaten und die Fed. Bei den hochgeschraubten Zinssenkungserwartungen für kommendes Jahr könnte es mit den Fed-Aussagen zu Enttäuschungen kommen, was den Dollar weiter stützen würde.

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 71,93 71,32 +0,9% +0,61 -6,3%

Brent/ICE 76,60 76,03 +0,7% +0,57 -5,7%

Die Erdölpreise präsentierten sich leicht im Plus. Das Barrel US-Leichtöl der Sorte WTI notierte 0,1 Prozent höher bei 71,32 Dollar. Im Hintergrund schwelten Nachfragesorgen aufgrund der Konjunkturschwäche, zum Beispiel in China. Andererseits stützte etwas die Aussage des US-Energieministeriums vom Freitag, seine strategische Reserve bis zum Mai nachfüllen zu wollen.

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.988,00 1.981,91 +0,3% +6,10 +9,0%

Silber (Spot) 22,99 22,88 +0,5% +0,12 -4,1%

Platin (Spot) 919,38 913,00 +0,7% +6,38 -13,9%

Kupfer-Future 3,78 3,78 +0,2% +0,01 -0,8%

Der etwas festere Dollar und die leicht steigenden Anleiherenditen lasteten auf dem Gold. Der Preis für die Feinunze fiel um 1,2 Prozent auf 1.981 Dollar. Damit notierte das Edelmetall wieder unter der Marke von 2.000 Dollar.

INNENPOLITIK USA

US-Sonderermittler Jack Smith hat das Oberste Gericht der Vereinigten Staaten um zügige Klärung der Frage gebeten, ob Ex-Präsident Donald Trump Immunität bei der gegen ihn erhobenen Anklage wegen Wahlbeeinflussung genießt. Es sei von "vordringlicher öffentlicher Bedeutung", dass der Supreme Court über die von Trump beanspruchte Immunität entscheide, erklärte Smith in seinem am Montag eingereichten Antrag.

UN-KLIMAKONFERENZ

- Nach heftiger Kritik am Entwurf des zentralen Beschlusstextes der Weltklimakonferenz in Dubai (COP28), stellt sich die EU auf längere Verhandlungen ein. "Es ist schwer, bis morgen Mittag hier zu einem Ergebnis zu kommen", erklärte Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) am Montag. Für die europäische Delegation sei das kein Problem: "Wir haben Zeit, und wir sind darauf eingestellt, auch noch ein bisschen länger zu bleiben", erklärte Baerbock.

