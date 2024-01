Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

MITTWOCH: Die Börse in Tokio bleibt wegen eines Bankfeiertags geschlossen.

Der frühere US-Präsident Donald Trump ist gegen seinen Ausschluss von der Präsidentschaftsvorwahl im Bundesstaat Maine vorgegangen. In ihrem am Dienstag eingereichten Einspruch fordern Trumps Anwälte den Obersten Gerichtshof des Bundesstaats im Nordosten der USA auf, die Entscheidung von Wahlleiterin Shenna Bellows zu verwerfen. Bellows, die der Demokratischen Partei angehört, sei "voreingenommen", hieß es. Sie sei auf "willkürliche und eigenwillige Weise" vorgegangen. Trump war Ende Dezember von den Präsidentschaftsvorwahlen seiner Partei in Maine ausgeschlossen worden. Wahlleiterin Bellows hatte die Entscheidung in einem offiziellen Dokument mit der Rolle des Republikaners bei der Kapitol-Erstürmung vom 6. Januar 2021 begründet. Bellows hatte darin erklärt, Trump sei gemäß des 14. Zusatzes zur US-Verfassung nicht qualifiziert für das Amt des Präsidenten. Bereits am 19. Dezember hatte im Bundesstaat Colorado der dortige Oberste Gerichtshof in einer aufsehenerregenden Entscheidung geurteilt, wegen seiner Rolle bei der Kapitol-Erstürmung dürfe Trump nicht bei den Präsidentschaftsvorwahlen seiner Partei in dem Bundesstaat teilnehmen. Auch in dieser Entscheidung wurde auf den Verfassungszusatzartikel 14 verwiesen, endgültig ist sie aber nicht. Der Gerichtshof in Colorado legte seine Entscheidung zunächst auf Eis, um Zeit für Rechtsmittel zu geben.

- US

16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Dezember

PROGNOSE: 47,2 Punkte

zuvor: 46,7 Punkte

20:00 Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 12./13.12.2023

Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 4.785,00 -0,0%

E-Mini-Future Nasdaq-100 16.713,75 -0,0%

Nikkei-225 Feiertag

Hang-Seng-Index 16.620,96 -1,0%

Kospi 2.607,31 -2,3%

Shanghai-Composite 2.965,76 +0,1%

S&P/ASX 200 7.523,20 -1,4%

Schwach - Die ostasiatischen Aktienmärkte folgten der schwachen Vorgabe der Wall Street. Dort war es nach der Rally der vergangenen Wochen zu Gewinnmitnahmen gekommen - insbesondere bei als besonders zinsempfindlich geltenden Aktien aus dem Techniksektor und von Unternehmens aus dem Wachstumssegment. Hintergrund waren zugleich anziehende Renditen am Anleihemarkt, ebenfalls ausgelöst durch Gewinnmitnahmen aber auch Sorgen vor einer zu weit gelaufenen Spekulation über das Ausmaß der 2024 vom Markt eingepreisten Zinssenkungen. Die Marktteilnehmer warteten auf den monatlichen US-Arbeitsmarktbericht am Freitag und erhofften sich davon Erkenntnisse über die Lage der US-Wirtschaft und damit die Aussichten für den Zinskurs der US-Notenbank, hieß es. Unter den Einzelwerten hielten sich BYD (+0,1%) in Hongkong besser als der breite Markt. Die Aktie des Elektroautobauers habe davon profitiert, dass BYD auf Quartalsbasis erstmals Tesla als volumenstärkster Verkäufer von Fahrzeugen überholt habe, sagten Händler. Um fast 9 Prozent abwärts ging es in Sydney für Gold Road Resources. Der Goldschürfer hatte einen Produktionszwischenbericht abgegeben, in dem von Beeinträchtigungen durch Arbeitskräftemangel die Rede war.

Bloomin' Brands stiegen um gut 5 Prozent, nachdem die Restaurantkette im Rahmen einer Vereinbarung mit dem aktivistischen Investor Starboard Value zwei neue Mitglieder in seinen Vorstand berufen hat. PGT Innovations (+4,6%) waren mit einem Angebot von Miter Brands gesucht, alle ausstehenden Aktien des Türen- und Fensterherstellers zu übernehmen. AST Spacemobile kündigte den Abschluss einer strategischen Investition noch in diesem Monat an. Für das Papier ging es um 5,2 Prozent nach oben. Arcutis Biotherapeutics machten einen Satz um gut 7 Prozent. Für Auftrieb sorgte eine Hochstufung auf "Buy" durch Mizuho.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 37.715,04 +0,1% 25,50 +0,1%

S&P-500 4.742,83 -0,6% -27,00 -0,6%

Nasdaq-Comp. 14.765,94 -1,6% -245,41 -1,6%

Nasdaq-100 16.543,94 -1,7% -281,99 -1,7%

Dienstag Freitag

Umsatz NYSE (Aktien) 910 Mio 848 Mio

Gewinner 1.347 782

Verlierer 1.496 2.057

unverändert 66 78

Schwächer - Gewinnmitnahmen nach der jüngsten Rally dominierten das Geschehen. Außerdem nagten Zweifel, ob die Zinssenkungserwartungen nicht übertrieben seien, worauf es auch am Anleihemarkt mit den Kursen nach unten und den Renditen nach oben ging. Schwache Daten aus China hatten zudem Bedenken über den Zustand der Weltwirtschaft aufkommen lassen. Anleger trennten sich vor allem von den 2023 rasant gestiegenen Technologiewerten, die zudem als besonders zinsempfindlich gelten. Zur Vorsicht trug auch bei, dass Iran ein Kriegsschiff ins Rote Meer geschickt hatte. Die US-Marine hatte einige Boote der von Teheran kontrollierten Huthi-Miliz versenkt. Eine Abstufung auf "Underweight" durch Barclays drückte Apple um 3,6 Prozent. Der Pharma-Subindex, der während der Rally zurückgeblieben war, legte gegen die schwache Tendenz um 1,8 Prozent zu. Hier stützte auch das Plus von Moderna (+13,2%) nach einer Hochstufung. Tesla zeigten sich wenig verändert und reagierten nicht negativ darauf, dass der chinesische Wettbewerber BYD im vierten Quartal 2023 erstmals mehr E-Autos verkaufte. Tesla übertraf dazu mit seinen Verkaufszahlen die Konsenserwartung. Die Verkaufszahlen von Rivian (-10,1%) enttäuschten derweil

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,33 +8,3 4,25 -8,7

5 Jahre 3,92 +7,5 3,85 -7,8

7 Jahre 3,94 +5,8 3,88 -3,1

10 Jahre 3,94 +5,9 3,88 5,8

30 Jahre 4,08 +4,3 4,03 10,8

Nach der Talfahrt der zurückliegenden Wochen zogen die Anleiherenditen an. Beobachter verwiesen auf Sorgen um möglicherweise zu weit gelaufene Zinssenkungsspekulationen, aber auch Gewinnmitnahmen.

zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8:18 % YTD

EUR/USD 1,0961 +0,2% 1,0941 1,1031 -0,8%

EUR/JPY 155,74 +0,2% 155,45 156,07 +0,1%

EUR/GBP 0,8668 -0,0% 0,8669 0,8658 -0,1%

GBP/USD 1,2645 +0,2% 1,2621 1,2741 -0,7%

USD/JPY 142,09 +0,0% 142,08 141,49 +0,8%

USD/KRW 1.304,97 +0,2% 1.302,75 1.304,87 +0,6%

USD/CNY 7,1409 +0,7% 7,0946 7,0896 +0,6%

USD/CNH 7,1457 -0,1% 7,1497 7,1349 +0,3%

USD/HKD 7,8137 -0,0% 7,8153 7,8137 +0,0%

AUD/USD 0,6768 +0,1% 0,6765 0,6826 -0,6%

NZD/USD 0,6276 +0,4% 0,6253 0,6310 -0,7%

Bitcoin

BTC/USD 45.332,45 +0,7% 45.001,94 45.420,58 +4,1%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar zeigte sich nach den jüngsten Abschlägen erholt, gestützt von anziehenden Marktzinsen. Der Dollarindex stieg um 0,8 Prozent.

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 70,36 70,38 -0,0% -0,02 -2,2%

Brent/ICE 75,92 75,89 +0,0% +0,03 -1,5%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Entwicklung im Roten Meer, wo vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen verstärkt Handelsschiffe angreifen, was Ängste vor Versorgungsengpässen schürt, und wo nun Huthi-Rebellen von den USA angegriffen wurden, stützte die Ölpreise nur vorübergehend; auch dass Iran ein Kriegsschiff ins Rote Meer geschickt hat. Konjunktursorgen und die Befürchtung eines Überangebots drückten die Ölpreise auf Tagessicht um rund 1,5 Prozent.

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.064,81 2.058,83 +0,3% +5,99 +0,1%

Silber (Spot) 23,67 23,73 -0,3% -0,06 -0,5%

Platin (Spot) 989,83 986,00 +0,4% +3,83 -0,2%

Kupfer-Future 3,87 3,88 -0,3% -0,01 -0,6%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Wenig verändert zeigte sich der Goldpreis. Auf der einen Seite habe die geopolitische Unsicherheit das Gold in seiner Funktion als sicherer hafen gestützt, auf der anderen Seite hätten die gestiegenen Marktzinsen und der festere Dollar gebremst, hieß es.

Die pro-iranischen Huthi-Rebellen haben nach US-Angaben am Dienstag erneut in Richtung im Roten Meer fahrender Frachtschiffe geschossen, wobei aber keine Schäden verursacht wurden. Zuvor hatte die britische Behörde für maritime Sicherheit Explosionen nahe einem Frachtschiff im Roten Meer gemeldet.

