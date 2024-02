Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

Apple hat im ersten Geschäftsquartal wieder ein kleines Umsatzwachstum verzeichnet, nachdem die Erlöse vier Quartale hintereinander zurückgegangen waren. Der Umsatz stieg um 2 Prozent auf 119,6 Milliarden Dollar. Analysten hatten 118 Milliarden erwartet. In "Groß-China" setzte Apple 20,8 (Vorjahr: 23,9) Milliarden Dollar um. Die Konsensschätzung lag hier bei 23,5 Milliarden. Der Gewinn kletterte auf 33,9 (30,0) Milliarden Dollar. Das Ergebnis je Aktie betrug 2,18 (1,88) Dollar. Analysten hatten 2,10 Dollar prognostiziert. Der Serviceumsatz stieg unterdessen auf 23,1 von 20,8 Milliarden Dollar. Analysten hatten den Serviceumsatz auf 23,3 Milliarden Dollar geschätzt. Im laufenden Quartal rechnet Apple mit einem ähnlichen Wachstum des Serviceumsatzes wie im Vorquartal. Der iPhone-Umsatz soll in etwa so hoch sein wie im Vorjahreszeitraum, allerdings bereinigt um rund 5 Milliarden Dollar an Erlösen, die damals auf eine aufgestaute Nachfrage zurückzuführen gewesen seien.

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

11:00 US/Chevron Corp, Ergebnis 4Q

12:30 US/Exxon Mobil Corp, Ergebnis 4Q

13:45 US/Abbvie Inc, Ergebnis 4Q

- US

14:30 Arbeitsmarktdaten Januar

Beschäftigung ex Agrar

PROGNOSE: +185.000 gg Vm

zuvor: +216.000 gg Vm

Arbeitslosenquote

PROGNOSE: 3,8%

zuvor: 3,7%

durchschnittliche Stundenlöhne

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+4,1% gg Vj

zuvor: +0,4% gg Vm/+4,1% gg Vj

16:00 Auftragseingang Industrie Dezember

PROGNOSE: +0,2% gg Vm

zuvor: +2,6% gg Vm

16:00 Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) Januar

PROGNOSE: 79,0

1. Umfrage: 78,8

zuvor: 69,7

INDEX Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 4.957,25 +0,6%

E-Mini-Future Nasdaq-100 17.610,75 +1,0%

Nikkei-225 36.158,02 +0,4%

Hang-Seng-Index 15.590,34 +0,2%

Kospi 2.615,31 +2,9%

Shanghai-Composite 2.720,46 -1,8%

S&P/ASX 200 7.699,40 +1,5%

OSTASIEN (VERLAUF)

Freundlich - Im Sog der festeren Kurse an der Wall Street am Vortag geht es überwiegend nach oben. In den USA lebte die Hoffnung auf bald sinkende US-Zinsen weiter, obwohl die US-Notenbank dieser erst am Vortag einen Dämpfer versetzt hatte. Genährt wurde die Spekulation nun von einem deutlich unter Erwarten ausgefallenen Anstieg der Lohnstückkosten und erneut unter den Marktprognosen gebliebenen wöchentlichen US-Arbeitsmarktdaten. Dazu kommen die Quartalsergebnisse von Apple, Meta und Amazon als positiver Faktor. Sie waren nach Börsenschluss in den USA vorgelegt worden und fielen durch die Bank gut aus. Für zusätzlichen Rückenwind in Seoul sorgt laut Marktteilnehmern, dass die Inflation in Südkorea im Januar das dritte Mal in Folge rückläufig war. Dazu habe die Internetplattform Naver starke Geschäftszahlen präsentiert. Nach einer Verdopplung des Nettogewinns im vierten Quartal steigen Naver um fast 8 Prozent. Im Sog geht es für Kakao Corp um 6,6 Prozent aufwärts. Kia (+8,4%) sind mit soliden Absatzzahlen für Januar gesucht. Hyundai Motor steigen um 7,5 Prozent. In Tokio verlieren Mitsui & Co nach dem Quartalsbericht des Mischkonzerns 2,3 Prozent, während die Geschäftszahlen des Autozulieferers von Denso (+2,3%) besser ankommen. Takeda Pharmaceutical büßen nach der Zahlenvorlage ein halbes Prozent ein.

US-NACHBÖRSE

Meta Platforms schossen auf Nasdaq.com in Reaktion auf besser als erwartet ausgefallene Geschäftszahlen um 15 Prozent nach oben. Überdies kündigte das Unternehmen erstmals eine Quartalsdividende an. Sie soll 50 Cent je Aktie betragen. Dazu liegt der Umsatzausblick deutlich über den kursierenden Schätzungen. Amazon machten einen Satz um 6,8 Prozent. Der Online-Riese übertraf nach einem starken Weihnachtsgeschäft Umsatz- und Gewinnerwartungen der Analysten. Der Ausblick auf das laufende Quartal fiel im Rahmen der Erwartungen aus. Für Apple ging es dagegen um 2,9 Prozent nach unten, obgleich der iPhone-Hersteller in seinem ersten Geschäftsquartal wieder ein kleines Umsatzwachstum verzeichnete, nachdem die Erlöse vier Quartale hintereinander zurückgegangen waren. Umsatz und Gewinn übertrafen die Konsensschätzungen. Allerdings enttäuschte der Umsatz des China-Geschäft. Microchip gaben nach dem Quartalsbericht um 1,9 Prozent nach, für Hartford Financial ging es um knapp 2 Prozent nach oben. U.S. Steel kamen um 0,2 Prozent zurück. Clorox verteuerten sich nach einem erhöhten Ausblick des Reinigungsherstellers um 7,1 Prozent. Columbia Sportswear verloren dagegen 8,6 Prozent, nachdem das Unternehmen vor sinkenden Umsätzen gewarnt hatte angesichts allgemeiner Konsumzurückhaltung.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 38.519,84 +1,0% 369,54 +2,2%

S&P-500 4.906,21 +1,2% 60,56 +2,9%

Nasdaq-Comp. 15.361,64 +1,3% 197,63 +2,3%

Nasdaq-100 17.344,71 +1,2% 207,47 +3,1%

Donnerstag Mittwoch

Umsatz NYSE (Aktien) 985 Mio 1.278 Mio

Gewinner 2.230 616

Verlierer 637 2.227

unverändert 54 73

Fester - Die US-Börsen erholten sich von einem Teil der Vortagsverluste. Unterstützung kam von sinkenden Marktzinsen. Die von der US-Notenbank weitgehend aus dem Markt genommene Hoffnung auf eine erste Zinssenkung möglicherweise schon im März schien als Hemmschuh überwunden, zumal neue Konjunkturdaten eher für Zinssenkungen sprachen. Insbesondere fiel der Anstieg der Lohnstückkosten weiter unter Konsens aus. Der ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe erholte sich zwar im Januar deutlich, verharrte aber im kontraktiven Bereich. Nach dem 38-prozentigen Kursdebakel der New York Community Bancorp am Vortag verlor die Aktie weitere 11 Prozent. Die Bank hatte Probleme mit dem Engagement auf dem US-Gewerbeimmobilienmarkt eingeräumt und hohe Rückstellungen gebildet. Qualcomm (-5%) setzte im ersten Geschäftsquartal mehr um und verdiente auch mehr als erwartet. Der Ausblick für das laufende Quartal fiel aber nur im Rahmen der Erwartungen aus. Honeywell (-2,4%) verfehlte mit dem Umsatz die Markterwartung. Merck & Co stiegen um 4,6 Prozent nach guten Quartalszahlen und einer Prognose am oberen Rande der Erwartungen.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,20 -0,4 4,20 -22,0

5 Jahre 3,80 -2,9 3,83 -19,6

7 Jahre 3,83 -4,6 3,88 -13,7

10 Jahre 3,86 -5,4 3,92 -1,7

30 Jahre 4,10 -7,1 4,17 13,1

Nach dem Einbruch der Anleiherenditen im Fahrwasser schwächerer ADP-Arbeitsmarktdaten am Vortag ging es mit den Marktzinsen nach neuen Konjunkturdaten weiter abwärts. Insbeondere die Lohnstückkosten wirkten als Treiber, die deutlich weniger gestiegen waren als erwartet.

zuletzt +/- % 00:00 Do, 8:55 % YTD

EUR/USD 1,0880 +0,1% 1,0873 1,0791 -1,5%

EUR/JPY 159,29 +0,0% 159,22 158,50 +2,4%

EUR/GBP 0,8533 +0,0% 0,8531 0,8530 -1,6%

GBP/USD 1,2751 +0,0% 1,2744 1,2650 +0,2%

USD/JPY 146,42 -0,0% 146,44 146,87 +3,9%

USD/KRW 1.322,66 -0,8% 1.333,45 1.334,91 +1,9%

USD/CNY 7,1803 +1,1% 7,1011 7,1061 +1,1%

USD/CNH 7,1907 +0,0% 7,1882 7,1957 +1,0%

USD/HKD 7,8184 -0,0% 7,8198 7,8180 +0,1%

AUD/USD 0,6599 +0,4% 0,6570 0,6531 -3,1%

NZD/USD 0,6152 +0,1% 0,6143 0,6101 -2,7%

Bitcoin

BTC/USD 43.218,23 +0,7% 42.925,40 42.212,17 -0,8%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar folgte den Anleiherenditen nach unten. Nach einem anfänglichen Anstieg ging es mit dem Kurs im Verlauf kräftig nach unten, der Euro erholte sich von rund 1,0780 auf zuletzt 1,0870.

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 74,12 73,82 +0,4% +0,30 +2,7%

Brent/ICE 79,11 78,7 +0,5% +0,41 +2,8%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Berichte über Fortschritte bei den Verhandlungen über einen Waffenstillstand zwischen Israel und der palästinensischen Terrororganisation Hamas drückten die Ölpreise. Der Preis für ein Barrel US-Leichtöl der Sorte WTI fiel um 2,7 Prozent. Anfangs hatten noch Angebotssorgen aufgrund der Lage im Roten Meer die Preise nach oben getrieben.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.055,82 2.054,97 +0,0% +0,85 -0,3%

Silber (Spot) 23,17 23,18 -0,0% -0,01 -2,6%

Platin (Spot) 917,55 916,50 +0,1% +1,05 -7,5%

Kupfer-Future 3,84 3,85 -0,5% -0,02 -1,4%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

