Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

FREITAG: In Seoul bleiben die Börsen wegen des koreanischen Neujahrsfests geschlossen. In Singapur findet wegen des anstehenden chinesischen Neujahrsfests nur eine verkürzte Börsensitzung statt.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Die Verbraucherpreise in China sind im Januar auf Jahressicht so stark zurückgegangen wie seit mehr als zehn Jahren nicht mehr. Das unterstreicht die anhaltende Schwäche der Inlandsnachfrage. Der Verbraucherpreisindex fiel im Januar um 0,8 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Damit beschleunigte sich der Rückgang: Im Dezember war der Verbraucherpreisindex um 0,3 Prozent gesunken. Ökonomen hatten für Januar im Mittel mit einem Rückgang um 0,6 Prozent gerechnet. Der Kern-Verbraucherpreisindex, der die schwankungsanfälligen Lebensmittel- und Energiepreise ausschließt, legte im Januar um 0,3 Prozent zu nach einem Anstieg um 0,6 Prozent im Dezember. Der Erzeugerpreisindex verzeichnete im Januar einen Rückgang um 2,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr, verglichen mit einem Rückgang von 2,7 Prozent im Dezember. Volkswirte hatten den Rückgang im Mittel auf 2,6 Prozent geschätzt.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen:

13:00 Philip Morris International Inc, Jahresergebnis

13:00 Conocophillips, Ergebnis 4Q

21:30 Expedia Group Inc, Ergebnis 4Q

22:08 Intercontinental Exchange Group Inc, Ergebnis 4Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 220.000

zuvor: 224.000

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 5.015,25 0%

E-Mini-Future Nasdaq-100 17.855,25 +0,1%

Nikkei-225 36.863,28 +2,1%

Hang-Seng-Index 15.872,65 -1,3%

Kospi 2.620,32 +0,4%

Schanghai-Composite 2.861,17 +1,1%

S&P/ASX 200 7.639,20 +0,3%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Mit deutlichen Abgaben sticht Hongkong heraus. Die chinesischen Börsen führen seit Tagen ein Eigenleben, seit staatliche Stellen und Fonds jüngst Käufe am Aktienmarkt angekündigt hatten. Für Unruhe sorgt die Neubesetzung an der Spitze der Wertpapierregulierung. Ob der Schritt auf mehr Interventionen am Aktienmarkt hindeutet, wie von staatlichen Stellen gefordert, bleibt ungewiss. Dass Stützungskäufe zur Stabilisierung des chinesischen Aktienmarktes notwendig sein könnten, zeigt die anhaltende Deflation in China - ein Zeichen schwacher Nachfrage. Sowohl die Verbraucher- als auch die Erzeugerpreise sanken im Januar auf Jahressicht - erstere deutlicher als veranschlagt. Der Schanghai-Composite steigt mit der Aussicht auf Fondskäufe. In Hongkong bremst das Schwergewicht Alibaba. Der Kurs des Einzelhandelsriesen fällt nach schwachen Drittquartalszahlen um 6,5 Prozent ab. Mit einem üppigen Plus zeigt sich der Nikkei. Gestützt wird der Leitindex von Softnank, die um über 11 Prozent auf ein Sechsmonatshoch anziehen. Treiber sind starke Zahlen und Ausblick von Arm, an der Softbank beteiligt ist. Die Geschäftszahlen von Softbank selbst spielen eher eine untergeordnete Rolle. In Südkorea würd der Handel als dünn beschrieben, denn ab Freitag bleibt die Börse wegen der Neujahresfeierlichkeiten geschlossen. LG Chem ziehen um 3 Prozent an, gestützt von einem Deal mit GM zur Lieferung von Bauteilen für Batterien. In Australien sprangen AGL Energy um 10 Prozent nach oben, nachdem der Versorger die Prognose angehoben hatte.

US-NACHBÖRSE

Walt Disney wartete mit einem positiven Quartalsbericht auf, der eine starke Dynamik zeigte. Der Kurs zog um 6,6 Prozent an. Arm Holdings schossen um 19,9 Prozent nach oben. Der Halbleiterkonzern lieferte einen überaus optimistischen Ausblick auf das März-Quartal. Für das abgelaufene Quartal berichtete die Gesellschaft Umsätze und und Ergebnisse oberhalb der Markterwartung. Das Unternehmen profitiert vom KI-Boom. PayPal stürzten dagegen um 8 Prozent ab. Die Gesamtzahl der aktiven Konten sank. Zudem erwartet das Unternehmen für das Gesamtjahr 2024 mit einem Rückgang des Gewinns je Aktie. News Corp hat in seinem zweiten Geschäftsquartal Umsätze und Gewinne gesteigert. Der Kurs der A-Aktie gewann 3,7 Prozent, die B-Aktien kletterten um 7,3 Prozent. Confluent schossen nach einem Umsatzausblick oberhalb der Erwartungen um 22,5 Prozent empor. Blue Bird stiegen um 10,1 Prozent nach überzeugenden Erstquartalszahlen.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 38.677,36 +0,4% 156,00 +2,6%

S&P-500 4.995,06 +0,8% 40,83 +4,7%

Nasdaq-Comp. 15.756,64 +0,9% 147,65 +5,0%

Nasdaq-100 17.755,07 +1,0% 182,34 +5,5%

Mittwoch Dienstag

Umsatz NYSE (Aktien) 976 Mio 925 Mio

Gewinner 1.439 2.043

Verlierer 1.393 809

Unverändert 81 59

Fester - S&P-500 und Nasdaq-Indizes markierten Rekordhochs. Das Zinsthema rückte wieder in den Hintergrund. Anleger hätten sich damit abgefunden, dass die erste Zinssenkung der US-Notenbank noch etwas länger auf sich warten lasse, hieß es. Das Interesse habe vor allem der Berichtssaison gegolten. Ford stiegen um 6,0 Prozent. Der Automobilkonzern hatte überraschend gute Geschäftszahlen vorgelegt und einen optimistischen Ausblick geliefert. Starke Geschäftszahlen und einen ermutigenden Ausblick gab es auch von Uber. Der Kurs legte aber nur um 0,3 Prozent zu. Hier war von Gewinnmitnahmen die Rede, nachdem sich der Kurs im Vergleich zum Vorjahr fast verdoppelt hat. Amgen (-6,4%) gefiel zwar mit den Quartalszahlen, doch enttäuschte der Ausblick. Beim chinesischen Internetkonzern Alibaba (-5,9%) drückten hohe Abschreibungen das Ergebnis. Snap stürzten um 34,6 Prozent ab. Das Social-Media-Unternehmen verfehlte mit dem Betriebsergebnis die Erwartungen.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,43 +2,1 4,41 0,9

5 Jahre 4,07 +2,4 4,05 7,3

7 Jahre 4,11 +1,7 4,09 13,6

10 Jahre 4,12 +1,6 4,10 23,7

30 Jahre 4,32 +2,0 4,30 35,2

Die Renditen stiegen wieder leicht, nachdem sie tags zuvor gesunken waren. Aus Kreisen der US-Notenbanken waren weitere Kommentare gekommen, die eher für eine spätere Zinssenkung sprachen.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:02 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0785 +0,1% 1,0773 1,0771 -2,4%

EUR/JPY 160,39 +0,6% 159,50 159,24 +3,1%

EUR/GBP 0,8536 +0,1% 0,8531 0,8530 -1,6%

GBP/USD 1,2634 +0,0% 1,2628 1,2628 -0,8%

USD/JPY 148,72 +0,4% 148,06 147,84 +5,5%

USD/KRW 1.327,85 +0,0% 1.327,82 1.327,12 +2,3%

USD/CNY 7,0956 -0,2% 7,1130 7,1923 -0,1%

USD/CNH 7,2071 -0,0% 7,2076 7,2061 +1,2%

USD/HKD 7,8199 +0,0% 7,8190 7,8206 +0,1%

AUD/USD 0,6522 +0,0% 0,6520 0,6531 -4,2%

NZD/USD 0,6113 +0,0% 0,6113 0,6106 -3,3%

Bitcoin

BTC/USD 44.456,20 +0,7% 44.156,65 42.918,07 +2,1%

Der Dollar zeigte sich mit leichten Abgaben, der Dollarindex verlor 0,1 Prozent.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 74,23 73,86 +0,5% +0,37 +2,8%

Brent/ICE 79,62 79,21 +0,5% +0,41 +3,5%

Die Ölpreise stiegen um rund 1 Prozent - gestützt weiter von der angespannte Lage im Roten Meer. Überdies hieß es von der staatlichen Energy Information Administration (EIA) in den USA, dass sie nicht damit rechne, dass die US-Ölförderung vor Anfang 2025 ein Rekordniveau erreichen werde. Die wöchentlichen US-Öllagerdaten stiegen derweil stärker als erwartet. Dagegen gingen die Benzinbestände entgegen der Prognose deutlicher zurück.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.033,17 2.035,38 -0,1% -2,21 -1,4%

Silber (Spot) 22,36 22,28 +0,4% +0,09 -6,0%

Platin (Spot) 884,28 882,50 +0,2% +1,78 -10,9%

Kupfer-Future 3,76 3,74 +0,7% +0,03 -3,3%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis zeigte sich wenig verändert, gab zwischenzeitliche leichte Gewinne aber wieder ab.

+++++ MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 20.00 UHR +++++

GELDPOLITIK JAPAN

Der stellvertretende Gouverneur der Bank of Japan (BoJ), Shinichi Uchida, hat erklärt, dass die Notenbank dem Ziel, eine Inflationsrate von 2 Prozent nachhaltig zu erreichen, näher komme, und ihre ultralockere Geldpolitik überdenke.

LEISTUNGSBILANZ JAPAN

Dez nsb Überschuss 744,3 Mrd JPY (PROG: Überschuss 1,065 Bill JPY)

Dez nsb Überschuss 744,3 Mrd JPY; +7.711,8% gg Vj

WALT DISNEY

