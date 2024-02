Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

FREITAG: In Seoul bleibt die Börse wegen des koreanischen Neujahrsfests geschlossen. In Schanghai ruht der Börsenhandel wegen des chinesischen Neujahrsfests, in Hongkong und Singapur fand jeweils nur eine verkürzte Börsensitzung statt.

MONTAG: In Hongkong, Schanghai und Singapur findet wegen des chinesischen Neujahrsfests kein Handel statt. Die Börse in Seoul bleibt wegen des koreanischen Neujahrsfests geschlossen. In Tokio ruht wegen des Tags der Reichsgründung kein Börsenhandel statt.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Die US-Wirtschaft könnte nach Einschätzung des Präsidenten der Federal Reserve von Richmond, Tom Barkin, angesichts eines starken Arbeitsmarktes, des Wirtschaftswachstums und der seit sieben Monaten anhaltenden Abkühlung der Inflationsdaten auf dem Weg zu einer sanften Landung sein. Barkin sieht aber auch ein potenzielles Risiko, dass die Verlangsamung der Inflation zum Stillstand kommen - oder sich sogar umkehren - könnte. Es mache Sinn geduldig zu sein, was den Zeitpunkt der Zinssenkungen im Jahr 2024 angehe. Die US-Wirtschaft habe sich während der Pandemie verändert und die Auswirkungen noch nicht vollständig überwunden. Die so genannte "weiche Landung" sei nch nicht geschafft, auf die die Notenbanker hofften, sagte Barkin vor dem Economic Club of New York. Es sind vor allem drei Bereiche, die Barkin im Hinblick auf nachhaltige Veränderungen beobachtet: den Arbeitsmarkt, den Immobiliensektor und das Potenzial der Deglobalisierung.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

12:00 US/Pepsico Inc, Jahresergebnis

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

Keine wichtigen Termine angekündigt

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 5.014,00 -0,1%

E-Mini-Future Nasdaq-100 17.865,50 -0,0%

Nikkei-225 36.897,42 +0,1%

Hang-Seng-Index 15.746,58 -0,8%

Kospi Feiertag

Shanghai-Composite Feiertag

S&P/ASX 200 7.644,80 +0,1%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Impulse aus den USA gibt es kaum, dort war die Tendenz gut behauptet gewesen. Wegen Feiertagen findet in Seoul und Schanghai kein Handel statt, dort wird auch zum Start der kommenden Woche bzw. in Schanghai die komplette nächste Woche nicht gehandelt. In Singapur und in Hongkong wurde verkürzt gehandelt. In Hongkong startet das Geschäft am Mittwoch erst wieder. Der Nikkei-Index in Tokio nahm im Verlauf die 37.000er Marke zum ersten Mal seit 34 Jahren. Unterstützung kommt vom Yen, der am Vortag nach Aussagen der japanischen Notenbank zur künftigen Geldpolitik stark nachgegeben hatte. Investoren dürften vor der Handelspause rund um die chinesischen Neujahrsfeierlichkeiten es vorgezogen haben, Positionen glattzustellen statt neue einzugehen, sagten Marktteilnehmer in Hongkong. Deutlich abwärts ging es für Aktien aus dem kriselnden Immobiliensektor. So verloren Longfor ebenso 6,7 Prozent wie Country Garden Services. China Vanke büßten 7,6 Prozent ein. In Tokio machen Softbank nach dem Satz vom Vortag erneut einen Sprung nach oben um knapp 9 Prozent. Am Donnerstag hatte der Kurs von starken Ergebnisse der Halbleitertochter Arm profitiert, nun sind es die eigenen Geschäftszahlen des Telekommunikations- und Medienkonzerns, die die Aktie nach oben treiben. Im Autosektor geht es für Nissan Motor um über 11 Prozent abwärts, nachdem der Drittquartalsgewinn um 42 Prozent eingebrochen ist. Honda Motor verlieren 1,8 Prozent. Zwar stieg der Quartalsgewinn, er verfehlte aber dennoch die Markterwartung.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 38.726,33 +0,1% 48,97 +2,8%

S&P-500 4.997,91 +0,1% 2,85 +4,8%

Nasdaq-Comp. 15.793,72 +0,2% 37,07 +5,2%

Nasdaq-100 17.783,17 +0,2% 28,10 +5,7%

Donnerstag Mittwoch

Umsatz NYSE (Aktien) 940 Mio 976 Mio

Gewinner 1.700 1.439

Verlierer 1.112 1.393

unverändert 91 81

Gut behauptet - Schon kleine Aufschläge reichten für neue Rekordstände bei S&P-500 sowie Nasdaq-100. Kurz vor der Schlussglocke kletterte der S&P-500 erstmals kurzzeitig über die Marke von 5.000 Punkten. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe zeugten von einer weiter guten Beschäftigungslage und damit robusten Konjunktur. Im Fokus stand die Berichtssaison. Walt Disney (+11,5%) übertraf nicht nur mit den Ergebnissen die Erwartungen, sondern kündigte auch den Erwerb einer Minderheitsbeteiligung am Spieleentwickler Epic Games an, bekannt für "Fortnite". Einen Satz um 47,9 Prozent machte die Aktie des Halbleiterkonzerns Arm Holdings. Dank des KI-Booms lagen hier sowohl Umsatz als auch Ergebnis über den Erwartungen, dazu gab Arm einen optimistischen Ausblick. Nicht in allen Punkten überzeugte dagegen Paypal (-11,2%). Der Tabakkonzern Philip Morris (-2,7%) meldete einen Gewinnrückgang und gab enttäuschende Ertragsziele aus.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,45 +0,8 4,44 3,0

5 Jahre 4,12 +3,2 4,08 11,6

7 Jahre 4,14 +4,7 4,10 17,4

10 Jahre 4,15 +2,7 4,12 26,8

30 Jahre 4,36 +2,6 4,33 38,5

Am Anleihemarkt zogen die Renditen weiter an, wenn auch moderat. Die Rendite zehnjähriger Papiere kletterte mit 4,15 Prozent auf den höchsten Stand seit zwei Wochen. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe hätten auf eine stabile Konjunktur hingewiesen und damit untermauert, dass keine schnellen Zinssenkungen zu erwarten sein dürften, hieß es. Dazu kamen auch wieder eher falkenhafte Tönen aus Kreisen der US-Notenbank..

+++++ DEVISENMARKT +++++

zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:04 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0773 -0,0% 1,0777 1,0779 -2,5%

EUR/JPY 160,93 +0,0% 160,88 160,33 +3,4%

EUR/GBP 0,8538 -0,0% 0,8541 0,8535 -1,6%

GBP/USD 1,2617 -0,0% 1,2617 1,2628 -0,9%

USD/JPY 149,39 +0,1% 149,28 148,75 +6,0%

USD/KRW 1.332,58 +0,0% 1.331,96 1.328,39 +2,7%

USD/CNY 7,1151 -0,0% 7,1158 7,0969 +0,2%

USD/CNH 7,2136 -0,0% 7,2156 7,2092 +1,3%

USD/HKD 7,8207 -0,0% 7,8213 7,8200 +0,1%

AUD/USD 0,6498 +0,1% 0,6494 0,6519 -4,6%

NZD/USD 0,6121 +0,4% 0,6097 0,6109 -3,1%

Bitcoin

BTC/USD 46.135,71 +1,8% 45.300,01 44.558,82 +6,0%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar zeigte sich wenig verändert. Der Dollar-Index erhöhte sich um 0,1 Prozent. Deutlich abwärts ging es für den Yen, nachdem es von der japanischen Notenbank geheißen hatte, dass der Weg zu einer Änderung der ultralockeren Geldpolitik mit Unsicherheiten behaftet sei und Geduld brauche.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 76,18 76,22 -0,1% -0,04 +5,5%

Brent/ICE 81,49 81,63 -0,2% -0,14 +5,9%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise legten stark um bis zu 3,5 Prozent zu. Sie wurden weiter gestützt von der Entwicklung im Nahen Osten, nachdem Israel einen Vorschlag der radikalislamistischen Hamas für einen Waffenstillstand abgelehnt hatte.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.033,53 2.034,37 -0,0% -0,84 -1,4%

Silber (Spot) 22,68 22,58 +0,5% +0,11 -4,6%

Platin (Spot) 892,00 889,50 +0,3% +2,50 -10,1%

Kupfer-Future 3,71 3,71 -0,0% -0,00 -4,7%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

+++++ MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 20.00 UHR +++++

GELDPOLITIK MEXIKO

Die mexikanische Zentralbank hat zum siebten Mal in Folge ihre Geldpolitik bestätigt und gleichzeitig signalisiert, dass sie bei ihren nächsten Sitzungen Zinssenkungen in Betracht ziehen wird. Der Zielwert für den Tagesgeldsatz wurde bei 11,25 Prozent belassen.

USA-HILFSPAKET

Der US-Senat stimmte dafür, einen Gesetzentwurf zu prüfen, der 60 Milliarden Dollar (rund 56 Milliarden Euro) für die Ukraine und 14 Milliarden Dollar für Israel freigeben würde. Am Vortag war ein größeres Gesetzespaket, das neben den Milliardenhilfen auch Geld für die Sicherung der Grenze zu Mexiko vorsah, am Widerstand der Republikaner im Senat gescheitert.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/gos

(END) Dow Jones Newswires

February 09, 2024 01:45 ET (06:45 GMT)