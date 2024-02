Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ TAGESTHEMA +++++

Apple wird kein eigenes Elektroauto auf den Markt bringen. Das mit der Entwicklung befasste Team innerhalb des Konzerns sei informiert worden, dass Apple die Arbeit an einem Elektroauto - intern bekannt als "Projekt Titan" - einstellen wird, sagte eine mit den Vorgängen vertraute Person. Unterdessen werde das Unternehmen seine Investitionen im Bereich der generativen Künstlichen Intelligenz (KI) verstärken. Einige der Mitarbeiter von Projekt Titan werden ins KI-Team wechseln. Andere dürften entlassen werden. Bloomberg News hatte zuvor über die Apple-Pläne berichtet.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

22:05 US/Salesforce.com Inc, Ergebnis 4Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

-US

14:30 BIP (2. Veröffentlichung) 4Q

annualisiert

PROGNOSE: +3,3% gg Vq

1. Veröff.: +3,3% gg Vq

3. Quartal: +4,9% gg Vq

BIP-Deflator

PROGNOSE: +1,5% gg Vq

1. Veröff.: +1,5% gg Vq

3. Quartal: +3,3% gg Vq

16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy

Information Administration (EIA)

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 5.086,00 -0,1%

E-Mini-Future Nasdaq-100 17.992,25 -0,2%

Nikkei-225 39.208,03 -0,1%

Hang-Seng-Index 16.585,25 -1,2%

Kospi 2.652,29 +1,0%

Shanghai-Composite 2.987,60 -0,9%

S&P/ASX 200 7.660,40 -0,0%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - In Shanghai warten die Akteure sehnsüchtig auf weitere staatliche Stimuli für die Wirtschaft des Landes. Die Hoffnungen sind dabei auf den nächste Woche stattfindenden Volkskongress gerichtet. Sydney hat den Handelstag fast unverändert beendet. In Hongkong bremsen Kursverluste im Immobiliensektor. Country Garden Holdings sieht sich mit einem Liquidationsantrag gegen das Unternehmen konfrontiert. Dem bereits seit geraumer Zeit mit finanziellen Engpässen kämpfenden Bauträger wird von Ever Credit die Nichtzahlung eines Terminkredits vorgeworfen. Der Kurs von Country Garden sackt um 10 Prozent ab, für Longfor geht es um knapp 4 Prozent nach unten, für China Vanke um 2 Prozent. In Seoul geht es für Hanwha Aerospace den dritten Tag in Folge nach oben und zwar um knapp 9 Prozent. Bei dem Triebwerks- und Haubitzenhersteller treiben laut Händlern Spekulationen auf Neuaufträge. Für Korea Gas geht es um knapp 5 Prozent nach unten, nach schwachen Viertquartalszahlen.

US-NACHBÖRSE

Apple stiegen auf Nasdaq.com um 0,2 Prozent und zeigten sich nur wenig bewegt von der Nachricht, dass die eigene Entwicklung eines Elektroautos angeblich eingestellt werden soll. Eine entsprechende Bloomberg-Meldung war noch spät im regulären Handel aufgeschlagen, worauf der Apple-Kurs deutlich anzog und 0,8 Prozent höher aus dem Tag gegangen war.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 38.972,41 -0,2% -96,82 +3,4%

S&P-500 5.078,18 +0,2% 8,65 +6,5%

Nasdaq-Comp. 16.035,30 +0,4% 59,05 +6,8%

Nasdaq-100 17.971,05 +0,2% 37,72 +6,8%

Dienstag Montag

Umsatz NYSE (Aktien) 901 Mio 880 Mio

Gewinner 1.606 1.136

Verlierer 1.224 1.689

Unverändert 87 86

Uneinheitlich - Die Akteure neigten nach der jüngsten Rekordjagd weiter eher zu Gewinnmitnahmen als zu Käufen. Zudem hielten sich einige bereits zurück, weil am Donnerstag der PCE-Deflator der persönlichen Ausgaben auf dem Kalender steht, der für stärkere Impulse sorgen könnte. Das Preismaß wird von der US-Notenbank favorisiert im Hinblick auf den weiteren geldpolitischen Kurs. Argumente für baldige Zinssenkungen lieferten die Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter im Januar, die deutlicher zurückgingen als erwartet. Außerdem schwächte sich die Stimmung unter den US-Verbrauchern im Februar ab. Apple schnellten im Verlauf nach oben und schlossen 0,8 Prozent höher. Auslöser war ein Bloomberg-Bericht, wonach Apple intern bekannt gegeben haben soll, dass die Bemühungen zum Bau eines Elektroautos eingestellt würden. Stattdessen solle nun verstärkt in KI investiert werden. Unitedhealth schlossen mit einem Minus von 2,3 Prozent. Das US-Justizministerium hat eine kartellrechtliche Untersuchung gegen den Konzern eingeleitet.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,69 -3,8 4,72 26,7

5 Jahre 4,31 -0,1 4,31 31,1

7 Jahre 4,33 +1,1 4,32 35,9

10 Jahre 4,31 +2,6 4,28 42,6

30 Jahre 4,44 +4,4 4,40 47,1

Am Rentenmarkt tat sich wenig. Auch hier machte sich Zurückhaltung vor den Preisdaten am Donnerstag breit.

+++++ DEVISENMARKT +++++

zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:34 % YTD

EUR/USD 1,0825 -0,2% 1,0846 1,0858 -2,0%

EUR/JPY 163,08 -0,1% 163,22 163,32 +4,8%

EUR/GBP 0,8552 +0,0% 0,8549 0,8555 -1,4%

GBP/USD 1,2657 -0,2% 1,2686 1,2692 -0,6%

USD/JPY 150,66 +0,1% 150,49 150,40 +6,9%

USD/KRW 1.335,12 +0,1% 1.333,51 1.330,53 +2,9%

USD/CNY 7,1103 -0,0% 7,1119 7,1976 +0,2%

USD/CNH 7,2173 +0,0% 7,2139 7,2083 +1,3%

USD/HKD 7,8263 +0,0% 7,8243 7,8236 +0,2%

AUD/USD 0,6510 -0,5% 0,6545 0,6553 -4,4%

NZD/USD 0,6104 -1,1% 0,6172 0,6171 -3,4%

Bitcoin

BTC/USD 57.156,44 +0,4% 56.952,32 55.901,57 +31,3%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar zeigte sich kaum verändert. Auch hier waren die Blicke auf den PCE-Deflator am Donnerstag gerichtet.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 78,41 78,87 -0,6% -0,46 +8,3%

Brent/ICE 83,23 83,65 -0,5% -0,42 +8,2%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise legten nach anfänglichen Verlusten erneut zu um bis zu 1,4 Prozent. Laut der Bank of America dürften die Ölpreise kurzfristig einen Boden gefunden haben. Die Ölnachfrage dürfte bis 2025 aufgrund der strukturellen Veränderungen der Energiewende in verschiedenen Sektoren aber zu einem langsameren Wachstumspfad führen.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.029,29 2.030,33 -0,1% -1,04 -1,6%

Silber (Spot) 22,38 22,48 -0,4% -0,10 -5,9%

Platin (Spot) 886,90 893,00 -0,7% -6,10 -10,6%

Kupfer-Future 3,84 3,85 -0,2% -0,01 -1,7%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

+++++ MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 20.00 UHR +++++

HONGKONG - Konjunktur

Das BIP Hongkongs ist im vierten Quartal 2023 saisonbereinigt zum Vorquartal um 0,4 Prozent gewachsen.

NEUSEELAND - Geldpolitik

Die neuseeländische Notenbank hat den Leitzins unverändert bei 5,50 Prozent gelassen.

EBAY

hat im vierten Quartal einen Nettogewinn von 724 (Vorjahr: 672) Millionen Dollar erzielt und die eigene Prognose übertroffen. Bereinigt je Aktie waren es 1,07 Dollar, mehr als im Factset-Konsens von 1,02 erwaret. Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahr um 2,1 Prozent auf 2,56 Milliarden Dollar und lag damit über dem Konsens von 2,51 Milliarden. Für das erste Quartal rechnet Ebay mit einem Umsatz zwischen 2,50 und 2,54 Milliarden Dollar, während die Wall Street mit 2,53 Milliarden kalkuliert. Der bereinigte Gewinn pro Aktie soll 1,19 bis 1,23 Dollar errechen, die Erwartungen lagen hier zuletzt bei 0,99 Dollar.

LINDE

erhöht die Quartalsdividende um 9 Prozent auf 1,39 Dollar.

