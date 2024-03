Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

Tiktok-Chef Shou Zi Chew hat Nutzer der Videoplattform dazu aufgerufen, sich gegen ein mögliches Verbot der App in den USA zu stemmen. "Schützt eure verfassungsmäßigen Rechte", sagte er. "Sorgt dafür, dass eure Stimmen gehört werden." Die 170 Millionen Tiktok-Nutzer in den USA sollten weiterhin ihre Geschichten auf der Plattformen teilen. Das US-Repräsentantenhaus hatte mit breiter Mehrheit für ein Gesetz gestimmt, das den chinesischen Internetriesen Bytedance dazu zwingen soll, das Tochterunternehmen Tiktok zu verkaufen. Ansonsten droht ein Verbot der erfolgreichen Videoplattform. Bytedance steht im Verdacht, der Kommunistischen Partei Chinas Zugriff auf Nutzerdaten zu ermöglichen.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

08:30 TW/Foxconn Technology Group, Ergebnis 4Q

21:05 US/Adobe Inc, Ergebnis 1Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

13:30 Einzelhandelsumsatz Februar

PROGNOSE: +0,8% gg Vm

zuvor: -0,8% gg Vm

Einzelhandelsumsatz ex Kfz

PROGNOSE: +0,4% gg Vm

zuvor: -0,6% gg Vm

13:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 218.000

zuvor: 217.000

13:30 Erzeugerpreise Februar

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: +0,3% gg Vm

Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie)

PROGNOSE: +0,2% gg Vm

zuvor: +0.5% gg Vm

15:00 Lagerbestände Januar

PROGNOSE: +0,2% gg Vm

zuvor: +0,4% gg Vm

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 5.175,50 +0,1%

E-Mini-Future Nasdaq-100 18.133,00 +0,3%

Nikkei-225 38.806,76 +0,3%

Hang-Seng-Index 16.921,93 -0,9%

Kospi 2.713,37 +0,7%

Schanghai-Composite 3.033,66 -0,3%

S&P/ASX 200 7.713,60 -0,2%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Der lust- und richtungslose Handel der Wall Street vom Vorabend wird im späten Geschäft nachempfunden. Wie schon in den USA warten Anleger auf die im Tagesverlauf anstehenden US-Erzeugerpreise, um den Zeitpunkt der ersten US- Zinssenkung besser einschätzen zu können. Unter umgekehrten Vorzeichen wird die Zinsdebatte auch in Japan geführt. Hier steht allerdings die erste Zinserhöhung seit 2007 im Raum. Gesucht sind in der Region Aktien mit Bezug zu Kupfer, nachdem der Preis des Metalls ein Elfmonatshoch markiert hat. Der Nikkei-225 dreht ins Plus - gestützt von einem am Morgen nachgebenden Yen. Die Verunsicherung über den geldpolitischen Kurs der Bank of Japan sei am Devisen- und Aktienmarkt spürbar, heißt es. Nippon Steel fallen um 0,9 Prozent nach Berichten, US-Präsident Joe Biden hege große Bedenken wegen die geplante Übernahme von U.S. Steel durch die Japaner. Das Sentiment in China wird indes weiterhin als schwach eingestuft. Die Initiative der Regierung, Konsum und Ivestitionen anzukurbeln, sei nicht das, was sich der Markt erhofft habe, heißt es. In Hongkong belasten Zahlungsausfälle im Immobiliensektor. Foxconn Industrial Internet geben 6,5 Prozent ab nach schwachen Viertquartalszahlen unter Markterwartung. In Südkorea stützen Werft- und Energietitel. In Australien belasteten Bankaktien, die zwischen 1,1 und 3,8 Prozent nachgaben. Die RBA hat den Märkten keine aussagekräftigen Hinweise auf die Richtung der Zinssätze gegeben.

WALL STREET

NDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 39.043,32 +0,1% 37,83 +3,6%

S&P-500 5.165,31 -0,2% -9,96 +8,3%

Nasdaq-Comp. 16.177,77 -0,5% -87,87 +7,8%

Nasdaq-100 18.068,47 -0,8% -150,65 +7,4%

Mi. Di.

Umsatz NYSE (Aktien) 1,11 Mrd 924 Mio

Gewinner 1.678 1.553

Verlierer 1.138 1.260

Unverändert 107 105

Wenig verändert - Nach den deutlichen Vortagesgewinnen hat die Wall Street konsolidiert. Die Neigung zu Gewinnmitnahmen vor allem im zinsreagiblen Technologiesektor war aber ausgeprägt. Die höher als erwartet ausgefallenen US-Inflationsdaten am Vortag verstärkten nun doch die Erwartung, dass die Zinsen in den USA noch länger auf dem hohen Niveau bleiben könnten, als vom Markt bislang angenommen. Das bremste den Aktienmarkt. Daher stieg die Bedeutung der US-Erzeugerpreise am Donnerstag. Tesla verloren 4,5 Prozent nach einem sehr negativen Analystenkommentar von Wells Fargo. Nvidia büßten 1,1 Prozent ein. Nach der jüngsten Rekordjagd seien die Titel anfällig für Gewinnmitnahmen, hieß es. Intel verbilligten sich um 4,4 Prozent. Die US-Regierung hatte Pläne für milliardenschwere Subventionen zurückgezogen. U.S. Steel sackten um 12,8 Prozent ab. Laut Berichten hat US-Präsident Joe Biden ernsthafte Bedenken gegen die geplante Übernahme durch Nippon Steel. 3M fügten zu ihren jüngsten Aufschlägen weitere 5,4 Prozent hinzu. Bereits am Vortag war die Bekanntgabe des Chefwechsels beim Mischkonzern gut angekommen.

US-ANLEIHEN

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,63 +5,0 4,58 20,7

5 Jahre 4,19 +3,9 4,15 19,1

7 Jahre 4,20 +4,1 4,16 23,1

10 Jahre 4,19 +3,2 4,16 31,1

30 Jahre 4,34 +2,6 4,32 37,4

Die Zweifel über die ersten Zinssenkungen zeigten sich abermals am Rentenmarkt, dort bauten die Renditen ihre kräftigen Vortagesgewinne aus. Die Aussicht auf eine Verschiebung der ersten Zinssenkung durch die US-Notenbank nach den US-Inflationsdaten hatte die Renditen bereits am Vortag nach oben gehievt.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 8.34 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0940 -0,1% 1,0949 1,0923 -1,0%

EUR/JPY 161,80 +0,0% 161,74 161,28 +4,0%

EUR/GBP 0,8553 -0,0% 0,8555 0,8548 -1,4%

GBP/USD 1,2790 -0,1% 1,2799 1,2778 +0,5%

USD/JPY 147,90 +0,1% 147,71 147,65 +5,0%

USD/KRW 1.318,64 +0,4% 1.313,87 1.317,28 +1,6%

USD/CNY 7,0935 +0,0% 7,0903 7,1931 -0,1%

USD/CNH 7,1994 +0,1% 7,1923 7,1997 +1,1%

USD/HKD 7,8213 -0,0% 7,8234 7,8234 +0,1%

AUD/USD 0,6613 -0,1% 0,6622 0,6608 -2,9%

NZD/USD 0,6157 +0,0% 0,6157 0,6158 -2,6%

Bitcoin

BTC/USD 73.412,96 +0,5% 73.040,07 72.892,77 +68,6%

Der Dollar zeigte sich nach dem leichten Plus am Vortag, in Reaktion auf die höher als erwartet ausgefallenen US-Inflationsdaten, nun im Minus. Der Dollarindex verlor 0,1 Prozent. Die Daten könnten allerdings einen etwas festeren Dollar - ausgehend von den aktuellen Niveaus - rechtfertigen, erläuterte ING-Währungsexperte Francesco Pesole, der mit einem baldigen Anstieg der US-Währung rechnet.++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 79,70 79,72 -0,0% -0,02 +10,1%

Brent/ICE 84,07 84,03 +0,0% +0,04 +9,5%

Für die Ölpreise ging es um bis zu 2,8 Prozent nach oben. Die Rohöllagerbestände in den USA hatten sich in der Vorwoche überraschend verringert. Analysten hatten unveränderte Bestände vorhergesagt. Gestützt wurde der Erdölmarkt auch von den massiven Angriffen der Ukraine auf russische Erdöleinrichtungen, die zum Teil schwere Treffer einstecken und den Betrieb einstellen mussten.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.168,29 2.174,73 -0,3% -6,45 +5,1%

Silber (Spot) 24,84 25,03 -0,8% -0,19 +4,5%

Platin (Spot) 937,08 943,28 -0,7% -6,20 -5,5%

Kupfer-Future 4,03 4,06 -0,8% -0,03 +3,1%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Spekulation auf in die Zukunft verschobene Zinssenkungen ließ den Goldpreis um 0,7 Prozent ansteigen.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

ENVIVA

Der größte US-Exporteur von Holzpellets hat Gläubigerschutz nach Chapter 11 angemeldet, nachdem eine geplatzte Wette auf die zukünftigen Preise des Rohstoffs zu Verlusten in neunstelliger Höhe geführt hatte. Das Unternehmen reichte den Antrag ein, in dem es Vermögenswerte von bis zu 500 Millionen Dollar und Verbindlichkeiten zwischen 1 und 10 Milliarden Dollar angab.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

March 14, 2024 02:16 ET (06:16 GMT)