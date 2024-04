Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

DONNERSTAG: In Schanghai und Hongkong bleiben die Börsen wegen des Feiertages Qingming-Fest geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Das Foundry-Geschäft von Intel hat seinen Verlust im vergangenen Jahr ausgeweitet. Wie der Chipkonzern mitteilte, sieht er den Boden in der Chip-Auftragsfertigung in diesem Jahr aber erreicht. Den Break-Even will Intel in den nächsten Jahren schaffen.

Der operative Verlust in der Chip-Auftragsfertigung lag 2023 bei knapp 7 Milliarden US-Dollar nach 5,2 Milliarden im Vorjahr. Der interne Umsatz sank um rund ein Drittel auf 18 Milliarden Dollar.

Intel hat angepasste Ergebnisse für die vergangenen drei Jahre veröffentlicht. Das Foundry-Geschäft wird dabei neuerdings separat ausgewiesen.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht März

Beschäftigung privater Sektor

PROGNOSE: +155.000 Stellen

zuvor: +140.000 Stellen

15:45 S&P Global Einkaufsmanagerindex

nicht-verarbeitendes Gewerbe März

PROGNOSE: 51,7

zuvor: 52,3

16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe März

PROGNOSE: 52,7 Punkte

zuvor: 52,6 Punkte

16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy

Information Administration (EIA)

PROGNOSE: k.A.

zuvor: +3,165 Mio Barrel

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 5.252,75 -0,1%

E-Mini-Future Nasdaq-100 18.294,25 -0,2%

Nikkei-225 39.601,33 -0,6%

Hang-Seng-Index 16.781,02 -0,9%

Kospi 2.718,40 -1,3%

Shanghai-Composite 3.066,50 -0,3%

S&P/ASX 200 7.785,40 -1,3%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Mit negativen Vorgaben der US-Börsen geht es an den Aktienmärkten in Ostasien und Australien am Mittwoch abwärts. Die gestiegenen US-Marktzinsen drücken in Tokio die Kurse der zinssensitiven Immobilienaktien. Hier sinken unter anderem Mitsui Fudosan um 1,6 Prozent. Nach Veröffentlichung enttäuschender Umsatzzahlen der Tochter Uniqlo verlieren Fast Retailing 3,3 Prozent. Inpex (+3,9%) folgen derweil dem Ölpreis nach oben, der im Zuge der jüngsten Entwicklung des Nahostkonflikts weiter gestiegen ist. Positiv wird der Geschäftsplan aufgenommen, den Itochu (+4,6%) vorgelegt hat. Die Börse in Schanghai hält sich vergleichsweise gut, nachdem der Caixin-Einkaufsmanagerindex für den Servicesektor im März weiter in den expansiven Bereich gestiegen ist. Das lässt hoffen, dass sich die schwächelnde chinesische Wirtschaft allmählich erholt. Ein heftiges Erdbeben und eine Tsunami-Warnung lassen den Taiex in Taiwan um 0,4 Prozent nachgeben. Indexschwergewicht Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) fällt um 1 Prozent. Wegen des Erdbebens stellte der Chiphersteller die Produktion in einigen Werken vorübergehend ein. Die Aktie des Batterieherstellers Samsung SDI fällt in Seoul um rund 5 Prozent. Hier belasten die heftigen Kursverluste des wichtigen Kunden Tesla, der am Dienstag schwache Absatzzahlen vermeldet hatte.

US-NACHBÖRSE

Die Intel-Aktie reagierte mit einem Minus von 4,2 Prozent auf die Nachricht, dass der Chipkonzern im vergangenen Jahr tiefer in die Verlustzone gerutscht ist.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 39.170,24 -1,0% -396,61 +3,9%

S&P-500 5.205,81 -0,7% -37,96 +9,1%

Nasdaq-Comp. 16.240,45 -1,0% -156,38 +8,2%

Nasdaq-100 18.121,78 -0,9% -171,42 +7,7%

Dienstag Montag

Umsatz NYSE (Aktien) 1,02 Mrd 802 Mio

Gewinner 704 997

Verlierer 2.128 1.843

Unverändert 69 69

Schwach - Belastend wirkten nachlassende Zinssenkungserwartungen, welche die Marktzinsen weiter steigen ließen. Die jüngsten Daten zur US-Inflation und zum verarbeitenden Gewerbe lieferten keinen Grund für eine schnellere Zinssenkung . Nach Einschätzung von Fed-Präsidentin Loretta Mester aus Cleveland werden die Zinsen in Anbetracht der Inflationsentwicklung noch eine Weile hoch bleiben müssen. Dazu passte der Auftragseingang der Industrie im Februar, der nach einem Rückgang nun deutlicher als gedacht gestiegen war. Tesla (-4,9%) hatte im ersten Quartal weltweit weniger Fahrzeuge ausgeliefert. Es war das schwächste Quartal seit dem dritten Quartal 2022 und der erste Rückgang im Jahresvergleich seit 2020. Unter Druck standen auch Aktien der Krankenversicherer. Regierungsleistungen im Gesundheitswesen wurden nicht erhöht. Humana fielen um 13,4 Prozent, Unitedhealth um 6,5 Prozent. Der Ölfelddienstleister SLB will den Anbieter von Ölfeld-Technologie-Lösungen ChampionX über einen Aktientausch im Wert von rund 7,8 Milliarden Dollar übernehmen. SLB fielen um 1,0 Prozent, während ChampionX um 10,4 Prozent zulegten. Disney stiegen um 1,1 Prozent. Der Unterhaltungskonzern gewinnt offenbar seinen Kampf gegen den aktivistischen Investor Nelson Peltz. Zudem stand das Börsendebüt von GE Vernova im Fokus. Die Aktien hatten den Handel bei 142,85 Dollar begonnen und gingen mit 140,00 Dollar aus der ersten Sitzung.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,69 -1,0 4,70 27,3

5 Jahre 4,34 -1,3 4,36 34,4

7 Jahre 4,36 +4,2 4,32 39,0

10 Jahre 4,36 +4,0 4,32 47,6

30 Jahre 4,49 +3,9 4,45 51,7

Die Renditen am längeren Ende setzten ihre kräftige Aufwärtsbewegung vom Vortag fort.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:10 Uhr

EUR/USD 1,0777 +0,0% 1,0773 1,0730

EUR/JPY 163,32 +0,0% 163,30 162,79

EUR/GBP 0,8567 +0,0% 0,8565 0,8547

GBP/USD 1,2579 -0,0% 1,2580 1,2554

USD/JPY 151,55 -0,0% 151,57 151,72

USD/KRW 1.348,62 -0,3% 1.353,20 1.353,02

USD/CNY 7,0941 -0,0% 7,0961 7,1630

USD/CNH 7,2534 -0,0% 7,2551 7,2625

USD/HKD 7,8285 -0,0% 7,8290 7,8264

AUD/USD 0,6520 +0,0% 0,6519 0,6490

NZD/USD 0,5974 +0,0% 0,5973 0,5946

Bitcoin

BTC/USD 66.157,79 +0,7% 65.719,69 66.844,51

Der Dollar hielt einen Teil seiner Vortagesgewinne. Der Dollar-Index verlor 0,2 Prozent, nachdem er am Vortag 0,5 Prozent hinzugewonnen hatte. Der Greenback hatte kräftigen Rückenwind von den schwindenden Zinssenkungserwartungen erhalten, nachdem der ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in den USA zu Wochenbeginn überraschend stark ausgefallen war.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 85,11 85,15 -0,0% -0,04 +17,2%

Brent/ICE 88,96 88,92 +0,0% +0,04 +16,1%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise legten deutlich zu. Die Notierungen für Brent und WTI stiegen um bis zu 1,8 Prozent. Teilnehmer verwiesen auf die neue Welle von Angriffen auf russische und ukrainische Energieanlagen sowie eine Eskalation der Feindseligkeiten im Nahen Osten mit einer möglichen direkten Konfrontation zwischen Israel und dem Iran.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.283,12 2.281,29 +0,1% +1,83 +10,7%

Silber (Spot) 26,32 26,14 +0,7% +0,19 +10,7%

Platin (Spot) 928,27 923,50 +0,5% +4,77 -6,4%

Kupfer-Future 4,10 4,07 +0,7% +0,03 +4,9%

Der Goldpreis stieg weiter. Der Preis für die Feinunze erhöhte sich um 1,1 Prozent.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

KONJUNKTUR CHINA

Bei den chinesischen Dienstleistern hat sich die Geschäftsaktivität im März verbessert. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicesektor erhöhte sich auf 52,7 (Februar: 52,5) Punkte.

ERDBEBEN TAIWAN

Der Osten Taiwans ist am Mittwoch von einem schweren Erdbeben erschüttert worden. Das Beben hatte eine Stärke von 7,4 Prozent, wie die U.S. Geological Survey (USGS) mitteilte. Das Epizentrum lag rund 18 Kilometer südlich der Stadt Hualien. Für Taiwan war es das schwerste Beben seit 1999.

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING

musste wegen des Erdbebens in Taiwan zwischenzeitlich einige Werke evakuieren, um die Sicherheit der Mitarbeiter zu gewährleisten. Die Mitarbeiter konnten aber nach einer Überprüfung der Werke an ihre Arbeitsplätze zurückkehren.

===

