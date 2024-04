Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

FREITAG: In Schanghai findet wegen des Feiertages Qingming-Fest kein Handel statt. Auch in Taipeh (Taiwan) ruht der Handel

+++++ TAGESTHEMA +++++

Samsung Electronics hat nach vorläufigen Berechnungen den Betriebsgewinn im ersten Quartal verzehnfacht und nährt damit die Hoffnung auf eine Trendwende im Halbleitergeschäft, das vier Quartale in Folge Verluste verzeichnete. Der südkoreanische Technologiekonzern berichtete über einen Betriebsgewinn von voraussichtlich 6,6 Billionen Won, umgerechnet 4,5 Milliarden Euro, gegenüber 640 Milliarden Won im Vorjahr. Dies wäre das beste Ergebnis seit eineinhalb Jahren. Die Schätzung übertraf eine von FactSet erstellte Konsensprognose von 5,406 Billionen Won.

Der Umsatz ist voraussichtlich um 11 Prozent auf 71 Billionen Won gestiegen, geringfügig unter der FactSet-Konsensschätzung.

Samsung nannte keine weiteren Einzelheiten. Das Unternehmen wird seine vollständigen Quartalsergebnisse im Laufe dieses Monats veröffentlichen.

Analysten hatten bereits erwartet, dass Samsungs Speicherchip-Geschäft dank höherer Chip-Preise aufgrund der regen Nachfrage im Zuge des Booms der Künstlichen Intelligenz in die Gewinnzone zurückkehren wird. Das Halbleitersegment des Unternehmens, zu dem auch die Speicherchip-Einheiten gehören, hatte im Zeitraum Oktober bis Dezember das vierte Quartal in Folge rote Zahlen geschrieben, ist aber auf dem Weg der Besserung.

Samsung versucht, seine Konkurrenten SK Hynix und Micron Technology im Wettlauf um die Entwicklung fortschrittlicher Speicherchips mit hoher Bandbreite einzuholen, die wesentliche Komponenten für KI- und Hochleistungs-Computersysteme sind.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

14:30 Arbeitsmarktdaten März

Beschäftigung ex Agrar

PROGNOSE: +200.000 gg Vm

zuvor: +275.000 gg Vm

Arbeitslosenquote

PROGNOSE: 3,8%

zuvor: 3,9%

durchschnittliche Stundenlöhne

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+4,1% gg Vj

zuvor: +0,1% gg Vm/+4,3% gg Vj

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 5.204,25 +0,1%

E-Mini-Future Nasdaq-100 18.109,50 +0,2%

Nikkei-225 38.954,93 -2,1%

Hang-Seng-Index 16.687,28 -0,2%

Kospi 2.713,20 -1,1%

Shanghai-Composite Feiertag

S&P/ASX 200 7.768,30 -0,6%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Negative Vorgaben der Wall Street ziehen am Freitag die Börsen in Ostasien und Australien nach unten. Auch die später am Freitag anstehenden US-Arbeitsmarktdaten lassen die asiatischen Anleger vorsichtig agieren. Überdurchschnittlich stark gibt der Nikkei-225-Index in Tokio nach. Marktteilnehmer sprechen von Gewinnmitnahmen, nachdem der Nikkei im März Rekordstände erreicht hat. Belastet wird der Index auch von der Erholung des Yen zum Dollar, die vor allem für Aktien exportabhängiger Unternehmen negativ ist. Toyota sinken um 1,5 Prozent und Advantest um 4,5 Prozent. Indexschwergewicht Samsung Electronics büßt in Seoul rund 1 Prozent ein. Der Konzern hat zwar ermutigende vorläufige Zahlen zum ersten Quartal veröffentlicht, doch war dies in den vergangenen Tagen am Markt schon antizipiert worden. Nun würden Gewinne mitgenommen, heißt es aus dem Handel. Nach einer Gewinnwarnung geht es mit LG Electronics um gut 2 Prozent abwärts. Die Nachfrage nach den Haushaltsgeräten des Unternehmens erholt sich nur schleppend.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 38.596,98 -1,4% -530,16 +2,4%

S&P-500 5.147,21 -1,2% -64,28 +7,9%

Nasdaq-Comp. 16.049,08 -1,4% -228,38 +6,9%

Nasdaq-100 17.878,78 -1,5% -281,41 +6,3%

Donnerstag Mittwoch

Umsatz NYSE (Aktien) 945 Mio 929 Mio

Gewinner 975 1.668

Verlierer 1.836 1.143

Unverändert 87 86

Schwach - Zwischenzeitliche Gewinne wurden im späteren Handelsverlauf nicht gehalten. Beobachter verwiesen auf Aussagen von Neel Kashkari, Präsident der Federal Reserve Bank of Minneapolis, dass er Zinssenkungen in diesem Jahr überhaupt in Frage stelle, sollte sich die Inflation weiterhin seitwärts bewegen. US-Notenbankpräsident Jerome Powell wiederum erklärt, er rechne immer noch mit einer Zinssenkung in diesem Jahr - allerdings nicht in nächster Zeit. Damit dürfte der Juni, der vom Markt derzeit als Zeitpunkt für eine erste Zinssenkung favorisiert wird, noch etwas unwahrscheinlicher werden. Zumal die jüngsten Daten auf einen weiterhin robusten US-Arbeitsmarkt hindeuten. Vor diesem Hintergrund rückte der Arbeitsmarktbericht am Freitag in den Fokus. Ein starker Bericht dürfte daher für die Börse nicht zuträglich sein. Die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten zeigten sich gleichwohl etwas schwächer als gedacht. Apple (-0,5%) will sich nach dem Ende der Entwicklung eines eigenen Elektroautos einem Agenturbericht zufolge möglicherweise automatisierten Haushaltsgeräten zuwenden. Ford (-3,2%) will sein neues Dreisitzer-Elektrofahrzeug später auf den Markt bringen als ursprünglich gedacht. Alaska Air (-0,3%) hat von Boeing (-0,9%) eine Zahlung von 160 Millionen US-Dollar als Ausgleich für entgangene Einnahmen im Zusammenhang mit einem Zwischenfall Anfang Januar erhalten. Alaska Air erwartet weitere Entschädigungszahlungen. Walt Disney (-1,6) will die gemeinsame Nutzung von Passwörtern für ihre Streaming-Dienste ab Juni in einigen Ländern einschränken, bevor im September breitere Maßnahmen kommen.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,64 -2,8 4,67 22,3

5 Jahre 4,29 -3,4 4,33 29,3

7 Jahre 4,30 -3,7 4,34 33,5

10 Jahre 4,31 -4,2 4,35 42,8

30 Jahre 4,47 -3,3 4,50 50,1

Die Renditen setzten ihre Abwärtstendenz des Vortages beschleunigt fort. Der Markt preise aktuell die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung durch die Fed im Juni mit 57,5 Prozent ein, so ein Beobachter. Davor lag der Wert höher.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 8:55 Uhr

EUR/USD 1,0827 -0,1% 1,0838 1,0841

EUR/JPY 163,68 -0,2% 164,01 164,44

EUR/GBP 0,8575 +0,0% 0,8574 0,8567

GBP/USD 1,2626 -0,1% 1,2642 1,2653

USD/JPY 151,17 -0,1% 151,32 151,68

USD/KRW 1.352,10 +0,3% 1.348,16 1.347,54

USD/CNY 7,0966 -1,0% 7,1683 7,1668

USD/CNH 7,2462 -0,0% 7,2496 7,2507

USD/HKD 7,8284 -0,0% 7,8285 7,8284

AUD/USD 0,6573 -0,2% 0,6588 0,6587

NZD/USD 0,6011 -0,3% 0,6026 0,6035

Bitcoin

BTC/USD 66.646,65 -1,7% 67.807,24 65.758,28

Der Dollarindex notierte nach seinen kräftigen Vortagesabgaben kaum verändert. Schwache US-Konjunkturdaten könnten die Fed auf dem Weg zu einer Zinssenkung bestärken und im Gegenzug den Greenback belasten, hieß es von der ING. Einen entscheidenden Impuls dürfte am Freitag der US-Arbeitsmarktbericht liefern, so ein Beobachter.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 86,69 86,59 +0,1% +0,10 +19,4%

Brent/ICE 90,91 90,65 +0,3% +0,26 +18,6%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise legten weiter zu. Die Preise für die Sorten Brent und WTI stiegen jeweils um 1,5 Prozent. Gestützt wurden die Preise weiter von der Sorge vor Versorgungsproblemen aufgrund einer Verschärfung des Nahostkonflikts.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.280,37 2.289,90 -0,4% -9,53 +10,6%

Silber (Spot) 26,70 26,91 -0,8% -0,21 +12,3%

Platin (Spot) 926,53 930,00 -0,4% -3,48 -6,6%

Kupfer-Future 4,19 4,25 -1,4% -0,06 +7,2%

Der Goldpreis erreichte zwar ein neues Rekordhoch, kam aber davon wieder zurück. Der Preis für die Feinunze sank um 0,7 Prozent auf 2.285 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

ISRAEL - USA

US-Präsident Joe Biden hat in einem Telefonat mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu einen sofortigen Waffenstillstand im Gazastreifen gefordert. Wie das Weiße Haus weiter mitteilte, sprachen Biden und Netanjahu über "die jüngsten Entwicklungen in Israel und Gaza". Der Tod von sieben Mitarbeitern der Hilfsorganisation World Central Kitchen im Gazastreifen hat weltweit für Empörung gesorgt.

KONJUNKTUR JAPAN

Ausgaben privater Haushalte Feb -0,5% (PROGNOSE: -3,0%) gg Vorjahr

INFLATION PHILIPPINEN

Verbraucherpreise März +3,7% gg Vorjahr (PROG +3,7%)

Verbraucherpreise Kernrate März +3,4% gg Vorjahr

BLACKROCK

